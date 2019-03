Juan Roig: "Me preocupa el tema entre Barcelona y Madrid"

Voz 1209

00:00

me preocupa que de preocupando preocupa al tema de de Catalunya bueno el tema entre Barcelona y Madrid sí me preocupa pero es un problema entre Barcelona Mi madre que hace les dolían mucho entre las dos partes lo leía mucho y nosotros lo que necesitaríamos es tranquilidad y que y que nosotros seamos todos de acuerdo que no están no es tan difícil si nos olvidamos de de otras cosas no