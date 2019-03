Julio Díaz: "La contaminación es una de las causas del cáncer de pulmón, de mamá, problemas cardiovasculares..."

Voz 0313 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 01:14 la letra de esta canción es posible ya les une un pelín apocalíptica pero la verdad es que habla sobre el poco cuidado que tenemos con con el planeta con la tierra al que no respetamos Ivonne hoy habla también de la vergüenza que uno siente de pertenecer a la especie que que poquito a poco más deprisa lo está destruyendo no vergüenza también un cierto temor podríamos sentir sobretodo a tenor de un estudio que hemos conocido hoy y que eleva a casi ochocientas mil las muertes cada año en Europa por culpa de la contaminación del aire eso en Europa en todo el mundo estamos hablando de casi nueve millones de víctimas esas son cifras bastante más elevadas de las que hace tres años calculó la OMS la Organización Mundial de la de la salud Julio Díaz buenas tardes

Voz 5 01:57 hola buenas tardes Julia Díez el jefe del departamento de epidemia

Voz 0313 01:59 la estadística del Instituto Carlos III de Madrid yo empiezo pero esto que comentaba la OMS hace un cálculo una proyección hace tres años y resulta que al contar son dos institutos alemanes los que han hecho esta medición muy muy serios el plan uno de ellos resulta que las muertes son bastante más de las calculadas que qué qué está pasando aquí

Voz 5 02:17 bueno lo que está ocurriendo es que como siempre hay que saber las hipótesis con las que están haciendo se esos estudios probablemente el estudio que hizo la OMS pues tenía una hipótesis que que dieron ese ese resultado y más plan ahora mismo está utilizando pues otras hipótesis con otras funciones dosis respuesta sí que le da ese otro resultado pero no sé yo creo si me si me permite que yo creo que es un problema que estamos desembocando yo creo que el problema no está en que haya ocho millones de muertes por contaminación que haya cuatro que haya dos yo creo que el problema de la contaminación la percepción que la gente tiene del problema no va a cambiar porque haya porque más puedan diga ahora que hay el doble que en lo que decía la Organización Mundial de la Salud yo creo que la gente ve el problema de la contaminación como algo muy lejos de algo que nunca le va a tocar a él y eso pues si se habla de mortalidad pues es que es lo que ocurre porque siempre se muere otros te mueres tú no entonces yo creo que hay que cambiar un poco el discurso

Voz 0313 03:21 lo que quede por dónde deberíamos ir Julio cuál cuál sería su socio

Voz 5 03:24 era yo creo la contaminación digamos que la mortalidad es el último eslabón de una cadena digamos que si tú tienes una pirámide en la cima de esa pirámides estaría la mortalidad y la mortalidad y aunque hablemos de ocho millones de afecta a muy pocas personas a medida que vamos bajando de esa pirámide empiezan a ver patologías menos graves pero que afecta muchísimas más personas por ejemplo la contaminación la propia o MS lo ha dicho estar relacionada con cáncer de pulmón y puede ser este hecho una causa de cáncer de pulmón

Voz 0313 04:01 en esta investigación para que lo sepan los oyentes esta investigación en concreto sitúa la polución atmosférica como un factor de riesgo peor que el tabaco peor que a lo mejor se lo entendemos

Voz 5 04:11 yo no creo que eso sea así otra cosa es que sea no se puede comparar la contaminación atmosférica con el tabaco sea entre otras cosas porque las sustancias que tú estás inspirando que cuando estás fumando no son las mismas que las que respiras cuando estás por la calle lo que ocurre es que claro que sí si tú estás a el tabaco además afecta únicamente a fuma en el veinte por ciento de las personas entonces claro tú no puedes decir que que que tiene más efecto que el tabaco porque en la la población expuesta contaminaciones mucho más elevada de la población puesto al tabaco no pero lo que yo decía es que la contaminación está relacionada como veamos con cáncer de pulmón pero es que ahora también lo están relacionando con cáncer de mama los NO2 está relacionado con problemas cardiovasculares compartir con problemas respiratorios muy severos hice está relacionando con ansiedad la depresión está relacionando con partos prematuros y se está relacionando con bajo peso al nacer dice está relacionando con diabetes y con obesidad dice está relacionando con infarto de miocardio además de las patologías que ahí es donde yo creo que habría que incidir que nos afectan a todos a nuestros hijos

Voz 0313 05:23 o que se aclare porque son problema de problema de salud absolutamente general

Voz 5 05:27 sí sí claro entonces si tú te centenares en un problema que afecta a muy pocas personas aunque hablemos de ocho millones que habría que ver ese número pero aunque hable de ocho millones pero es que tienes por debajo muchísimas personas que se ven afectadas por la contaminación y en su día a día sea la contaminación Ésta es hacer bando los casos de asma está aumentando los casos de alergia es más está en la génesis de de de de estos casos de alergia por lo tanto yo creo que el problema mientras que lo sigamos poniendo en algo que además no tenemos ni siquiera referencia ocho millones eso cuánto es

Voz 0313 06:02 sí

Voz 5 06:02 pues no sé por ejemplo nosotros en España El estudio que hicimos o MS la Organización Mundial de la Salud daba en torno a treinta mil muertes a nosotros no salieran diez mil muere y lo diez mil muertes al año son muchas o sea es el tres por ciento de la mortalidad que se produce en España es ocho veces la mortalidad por ahí desde Tráfico es la quinta parte de España de la mortalidad por tabaco entonces estamos hablando de unos números brutales pero que yo creo que no cala a la gente porque porque lo ve como algo pues no sé es un poco como lo del cambio climático se ve como algo lejano que no nos afecta y no nos damos cuenta que ya está aquí ya no está afectando a porque solamente hay que ver cómo se están disparando o se han disparado cuando ha habido una situación episódica de contaminación pues la al visitar atención primaria las alergias el uso de bronco dilatado o eres

Voz 6 06:53 sobre todo porque todas esas personas que están no que estamos debajo de la pirámide cada vez tenemos más números para ir escalando puestos para que la ahora mide vaya tomando otra forma claro pero pero

Voz 5 07:03 es que cuando se habla por ejemplo de años de vida perdidos que es otro de los indicadores de salud yo estoy de acuerdo que la la mortalidad diaria es el mejor indicador de salud que hay por qué pues porque está muy bien codificado pero no es el mejor indicador para transmitir son la población desde mi punto de vista entonces evidentemente quién es la persona que se muere pues normalmente viejecita los que ya tienen una patología de base es la verdad que es un problema cardiovascular que tienen un problema respiratorio entonces la contaminación digamos que es el último empujón el último eslabón que puede hacer que esa persona fallezca pero es que digamos que por debajo no está afectando a todos ya no está afectando a todo yo creo que ahí hasta que no veamos el problema como algo que le afecta a mi hijo que tú vayas a Mary digan mire usted su hijo tiene ahora mismo bronquiolitis probablemente esté relacionada con contaminación atmosférica yo creo que la gente lo va a vivir como algo que que nunca le va a tocar

Voz 0313 08:02 hay bien entonces la pregunta del millón no que es que es plantearse uno mismo que que que puede hacer es dejar el coche por ejemplo bien que lo vas a hacer no

Voz 5 08:12 no no pero evidentemente que el ciudadano pueda hacer entre otras cosas lo que lo lo lo que me comentabas de dejar el coche pero bueno hay otra serie de actuaciones a nivel político sí sí claro que son las que realmente son las que van a resolver el problema de nada vale que un día por cumplir la legislación se prohiban circular los coches que los coches vayan a setenta eso va a resolver un problema a nivel coyuntural que tenemos es un problema estructural

Voz 0313 08:40 los que además está mal visto y siendo poco incluso ha criticado

Voz 5 08:44 bueno pero yo creo que sabe indicado pues por personas que realmente desconocen el problema osea una persona que realmente conozca el problema que realmente sepa las cifras de las que se están manejando que conozca el impacto no puede decir no puede decir que tomar medidas contra la contaminación va en contra de su libertad no es que van a favor de su salud y lo bueno que tiene el problema de la contaminación si es que tiene algo bueno es que es reversible es decir que cuando se toman medidas la salud mejoras y hay mil ejemplos

Voz 6 09:16 además de forma muy muy casi inmediato no

Voz 5 09:20 el típico ejemplo que se cuentas siempre en las Olimpiadas de Pekín durante dos meses antes de las Olimpiadas se limitó el tráfico de vehículos y las emisiones de las industrias bueno pues los niños que nacieron durante que coincidió su gestación sus mes ocho y el nueve de su gestación con esos dos meses pesaron veintiocho gramos más veintiocho gramos más es mucho una barbaridad bebe que a lo mejor bueno pues pues está pesando dos kilos sea con eso quiero decir que hay ahora mismo por ejemplo hace diez años que sean ha augurado se instauró en Londres la zona de prohibición en el en el Gran Londres y bueno pues después de diez años sea evaluado hice ha visto que además de bajar los niveles de NO2 bueno pues han bajado por ejemplo las multas que hablábamos antes por neumonía y por bronquiolitis en niños sus aquí si tú mejoras en la salud mejora

Voz 0313 10:17 esos son datos concretos que es la mejor campaña de información y de divulgación de verdad

Voz 5 10:22 desde luego Julio día te agradezco muchísimo estos minutos