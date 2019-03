Voz 2 00:00 ya

Voz 0194 00:23 va a pasar vítores buenas noches al año hoy miramos al exterior en la cara B vamos a mirar a Venezuela ayer discurso de Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores perdona que te interrumpa porque yo creo que cualquier discurso duro si la verdad nos daría para hacer es una buena dos millones de cara eso es verdad es una de las palabras que hay repitió fue sabotaje se viene hablando de posible sabotaje desde el jueves desde que comenzó el apagón eléctrico en todo el país si el Gobierno de Maduro ha dicho desde hace cinco días

Voz 1880 00:52 es que ha sido sabotaje por cierto que esta tarde la fiscalidad de Venezuela ha anunciado la apertura de una investigación contra Guaidó por esta situación de crisis eléctrica bueno el ministro de Comunicaciones venezolano también esta tarde hace unas horas decía que casi la totalidad del territorio ya tiene electricidad

Voz 0194 01:07 la bota G en la cara B eso sí vamos a empezar

Voz 1880 01:10 escuchando a Maduro como decías antes en el discurso de anoche

Voz 1623 01:13 cuando venía darles este mensaje facturamos a dos individuos tratando de sabotear el sistema de comunicaciones de Guayana de Gori para revertir el proceso de recuperación fueron capturados en Francia

Voz 1880 01:35 bueno pues individuos saboteadores que fueron capturados

Voz 3 01:39 dice maduró la gran ciudad gracias a otro pero

Voz 1880 01:44 maduro encima cree que hay que ir más allá no dice que según él también hay claro autores intelectuales del voto

Voz 1623 01:51 ah yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperado sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco este mal de esta puñalada que le han metido al derecho a la vida la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo

Voz 1880 02:13 ese iguale angels como decíamos antes en un momento ha dicho ya tres sinónimos de sabotaje este daño este mal esta Puñal y además creo que no fueron los únicos sinónimos no también hubo emboscada fascista

Voz 1623 02:26 dura que vamos avanzando en liberar el sistema eléctrico de esta emboscada fascista criminal de este ataque imperialista

Voz 1880 02:36 también ataque imperialista y más

Voz 1623 02:38 llama golpe criminal eléctrico es una grave violación de los derechos humanos de todos los compatriota hay que ver todo lo que ha pasado en necesidad nuestro pueblo en estas horas de estos días que estamos batallando contragolpe eléctrico

Voz 1880 02:54 no más golpe criminal eléctrico Nos hace Maduro solo

Voz 0194 02:58 así que hemos cierto mientras tú estabas aquí estaba buscando Carmen su tableta flagrante

Voz 1170 03:02 sí sí sí sí sí te están la RAE válida de flagrante vale

Voz 1880 03:07 pues cualquier día Cameron sucederá con nosotros es

Voz 3 03:09 mira pero ahora vamos ya al al Diccionario a ver

Voz 1880 03:12 qué dice sabotaje dices el daño o deterioro que se hace en servicios instalaciones productos o procesos como procedimiento de lucha contra los patronos contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos la segunda acepción del diccionario dice oposición hubo obstrucción disimulada contra proyectos órdenes decisiones o ideas

Voz 0194 03:35 sí es una palabra francesa no sabotajes si la palabra

Voz 1880 03:37 potaje proviene etimológico mente del francés sabotaje viene de San about que es un sueco es un zapato de madera IS sueco ese sabor lo usaban en los movimientos anarquistas de finales de siglo XIX y principios del XX para las reivindicaciones laborales y políticas e sobre todo las relacionadas con la jornada de trabajo los a Bosch los suecos empleaban para inutilizar las máquinas de las industrias con con esos pocos las obstruyen o daban también golpes a las máquinas pero bueno hay otras teorías sobre el origen del uso de la palabra una más es que los saboteadores verán los campesinos que es que pisotea van con sus zuecos las cosechas irá también su modo de protestar frente a los dueños de las tierras una idea más eso son otros que dicen que como si caminaba tan mal con esos huecos sudaba inestabilidad es eso hablar de la poca eficiencia de los obreros y escucha lo bien que suenan los sabores de Helene en la voz de Georges Brassens

Voz 4 04:36 por en la vista no logre en Lapo fue en la Inteco dame nada más eh hola prisa

Voz 0194 05:05 es una conocer el origen de las palabras no sabía que sabotaje venía él no sabía que esa voz quería decir sueco sea que Pablo Sánchez León es historiador investigador en la Universidad Nova de Lisboa Pablo muy buenas noches hola buenas noches Pablo como define es tu el sabotaje

Voz 5 05:21 bueno definir la aguja que las definiciones lo siempre lo más difícil históricamente que es una manera de aproximarse a la realidad podemos decir que que en la definición que vienen en diccionarios bastante adecuada un tiempo en el que queramos dos trabajadores la protestar contra estaciones de trabajo relacionadas con la innovación tecnológica en parte pero sobre todo con la apropiación de los medios de propiedad por parte de los patronos solamente poderlo hacer la fuerza de trabajo una de las prácticas consistía en en sabotear es decir en en la que no funcione la maquinaria productiva

Voz 0194 06:00 es decir aparte aparece aparece Pablo con industrialización

Voz 5 06:06 sí en principio sí es un término digamos del movimiento obrero moderna qué tiene varias derivaciones quiere decir también sabotajes montó en grupos terroristas en Estados Unidos en los años sesenta como los Weather Underground que ponen bombas simbólicas el lugares a los que quieren llamar la atención que tiene una carga simbólica ahí que Dios de alguna forma digamos que se oponen drásticamente por ejemplo contra multinacionales llegan a atentar contra el Capitolio esa herencia con la lógica que llamamos terrorista es que nuestro busca ningún derramamiento de sangre pero sí señalar y al mismo tiempo tratar de bloquear el funcionamiento de instituciones privadas o instituciones públicas principalmente privada pero no solamente

Voz 0194 06:48 entonces sabotaje es un medio de presión no es nunca el resultado

Voz 5 06:53 sí claro claro con eso se buscan efectos

Voz 0194 06:56 claro si es el camino para conseguirlos

Voz 5 06:59 claro efecto sobre la desestructuración del poder del contrario permanente pero claro no es lo mismo que sean utilizados digamos por mazos de población que tienen que organizarse con las dificultades que eso implica de coordinación y de todo que que digamos de alguna forma mucho más coordinadas desde arriba no vivimos ya mundos en los que las cosas son arriba abajo tan así no digamos que el el caso venezolano actual que ocupa creo pues obviamente está el poder de Maduro pero también hay otros poderes hay otros poderes dentro de Venezuela y también hay poderes fuera de Venezuela que no son precisamente la pequeña población en la colación digamos de débil que tiene que organizarse para montar sabotajes esos están dando con coordinación y de Code con poderes que tienen capacidad efectiva

Voz 0194 07:43 es decir lo que puedan hacer por ejemplo terceros países con Venezuela desde la asfixia económica a algunas otras iniciativas para intentar derrocar al régimen de Maduro eso tú lo llamaría sabotaje

Voz 5 07:55 es un sabotaje claramente desde digamos de ese hecho desde agentes componer con mucho poder de hecho pero no dejan de ser sabotaje no es el sabotaje histórico de los obreros que no tenía nada que perder tiene otro muy diferente tenemos además una experiencia en Latinoamérica que es vamos llegamos absolutamente modélica de cómo se puede derrocar a un Gobierno en ese caso no más claramente democrático que el de Maduro eh pero por cuestiones de tipo ideológico que ponen en marcha lógicas contra el revolucionaria eso digamos contrarias a al cambio social las reformas que es en el Gobierno de Allende hay un documental que puede ver cualquier ciudadano que es absolutamente magnífico y reconocido mundialmente de Patricio Guzmán la batalla de Chile en el que una parte integral del documental dedica contar cómo funcionan las lógicas de desabastecimiento programado por la burguesía se dice entonces chilena con apoyo externo muy fuerte de la CIA el Gobierno norteamericano para para boicotear la propia producción es decir los propios empresarios deciden que es rentable en el largo plazo adoptaba una postura muy politica producir desde es abastecer para hundir un formato un modelo económico que está en ese momento empezando a ponerse marche que camina como dice llegamos la lógica de Allende hacia el socialismo y frente a eso yo que se hace es lo cautos cierres de fábricas boicoteo de distinto tipo y sabotajes también eso ha sucedido está muy bien grabado está reconocido pésimo históricamente asistió envió al gobierno de Allende más allá de ninguna otra consideración esperando a sectores de la población

Voz 0194 09:36 es decir que entonces además que estamos explicando desde que empezó a hablar contigo que tenemos muchas veces la imagen del sabotaje como algo violento o que lleva violencia no tiene por qué

Voz 5 09:47 no no puede estar muy organizado en una buena partida de póquer de señores muy poderosos al terminaron una comida que esa es la cuestión también él hasta los setenta y en los cómics por ejemplo que se pueden perder Carlos Jiménez que cuentan cosas parecidas hubo boicots y hubo sabotajes de de la extrema derecha digamos poderosa durante la transición un ejemplo muy interesante también que es lo que es perfectamente un sabotaje político es cuando triunfalmente popular en el año XXXVI está en las memorias de Arturo Barea en esa primavera en muchos pueblos desde Madrid y los propietarios de las tierras de Steven no no cosechar para no dar empleados jornaderos matarlos por un lado de nada no darle esa el salario y además no cosechar para que no haya producción que la economía se reestructure el sabotaje organizado por poderosos

Voz 0194 10:36 al combatir Jiménez que

Voz 5 10:38 no reformar radicales no es la primera vez que la Historia no digo que esto sea a favor deben de Venezuela pero está claro que el formato es ese

Voz 0194 10:47 Pablo muchísimas gracias como siempre bueno hasta luego

Voz 6 10:53 no me gusta nada esperando

Voz 1880 11:18 es la letra de esta canción que dice metamos una piedra en el engranaje que era justo lo que significaba el hacer un sabotaje ella es María Lavalle esta español Argentina un tema de

Voz 0194 11:28 mil novecientos noventa y cuatro no sé si tenías un concepto tan amplio de sabotaje como que nos contaba el experto como contaba lo diría incluso bueno ya os pregunto cómo expertas a vosotros

Voz 1170 11:38 Nos el tema del jaque de

Voz 3 11:40 no daremos hubieran podido plantar al al día atas

Voz 7 11:45 las informáticos claro claro osera piratas informáticos y gobiernos organizados claro estoy segura de que Rusia ejerce

Voz 0194 11:53 es un tipo de si puede llamar segura me dice dos saques

Voz 1170 11:57 de hacker de hackeo acompaña

Voz 7 12:00 mías las sufrimos todos los sufrimos nuestras compañías grandes empresas hilo que me llamó la atención del simplismo con el que habla maduros que han sido sometidos a un sabotaje imperialista de tal pero vamos a ver es que toda gran compañía y las nuestras lo están y viento toda gran compañía tiene que estar preparada para esos ataques de claro que sí

Voz 0194 12:20 pero luego hablaremos del caso concreto de Venezuela porque iremos además allí allí en directo teníais este concepto amplio sabotaje tan amplio

Voz 1170 12:28 yo yo según explicaba el sabotaje de determinados sectores sociales hacia un Gobierno me recordaban más a la resistencia no que aunque no empleara en concreto prácticas entonces no pero yo no tenía un concepto tan amplio de Juan Carlos yo no tengo concepto te haga amplió entraría en una controversia con Pablo bastante profunda hay bastante por muchas de las cosas que ha dicho que no no se puede decir sabotaje a lo que es la planificación de golpe de Estado que fue lo lo que fue en Chile bueno en lo que pasa en Venezuela no tiene que ver con el sabotaje SIT uno a uno cuidarlos la la la la producción eléctrica desde hace veinte años evidentemente no se produce electricidad no tiene nada que ver con sabotaje esta cosa del imperialismo lo y los malos los ricos malos que se reunen tomando café con jugando es un puro designando el el futuro del mundo me parece que Pablos jovencito ir

Voz 0194 13:34 no no no te creas a tiempo no te creas

Voz 8 13:54 a las seis

Voz 0194 13:55 en Butarque ante esa butaca y mire que vuelve también hablar tratan Granada está todo el rato una cosa estamos con la máquina contrato bueno pues son los catalanes de Manel

Voz 1880 14:07 en esta canción Dómine traído para aclarar la ortografía de la palabra porque sabotaje en castellano es con J pero la original la franceses con G también es con en inglés y también en catalán también entre el SAP butaca

Voz 0194 14:21 sé muy bien lo está haciendo muy bien en la guerra civil aquí en España supongo que también había saboteadores es una figura clave

Voz 1880 14:34 en cualquier conflicto mira ahí el mes que viene el día treinta de abril sale a la venta un libro que se titula justo saboteadores y guerrilleros la pesadilla de Franco en la Guerra Civil es de Alfonso López García lo publica Planeta y analiza las guerrillas del bando republicano cuenta que el propio Largo Caballero estaba convencido de que gracias a la acción del sabotaje de las guerrillas se podría llegar a dar un vuelco a la guerra que al final pues no eso sí sabotaje también otro título de otro libro es el de la última novela de la trilogía Falcó de Arturo Pérez Reverte que salió el mes de octubre del año pasado estés de Alfaguara Iniesta que vamos a escuchar ahora creo que es una de las primeras saboteadores que conocimos los que fuimos niños en los setenta y ochenta aquí es cuando la proclaman presidenta es la bruja avería

Voz 9 15:25 la enough para torneo foros y filamentos pum dirigidas Callas viene el Parlamento el pueblo emitirá un unánime lamento establecerá la democracia gracias todos acabarán las era una gran segunda

Voz 1880 15:41 ahora una gran saltadora Lolo Rico además la creadora de La bola de cristal de donde salió esta bruja avería murió el pasado veinte de enero Illa bruja avería llamaba a la guerrilla a la protesta al sabotaje a planteárselo todo porque es que era un programa de televisión en el que se estaba pidiendo los niños que no me dieran

Voz 0194 16:01 saboteado asimismo antes del cine que nos trae sobre sabotaje puesto

Voz 1880 16:06 pero vamos con un clásico con Alfred

Voz 10 16:09 pues que no ha mentido como dices que les dijo que él había estado aquí antes que nos invita Almozara Bustos me gustaría saber ese gran misterio revivirá si uno lo piensa

Voz 1880 16:18 ni sabotajes una película del año cuarenta y dos es un obrero de una fábrica aeronáutica en Los Ángeles que es acusado de sabotaje de un bombardeo allí mismo la fábrica donde trabaja para quitarse la culpa empieza una investigación por por todo el país y antes ya nos lo decía Berna yo he llegado también esa conclusión esta tarde no los suave los saboteadores pero los de ahora mirándonos a Siglo XXI yo creo que es bien los hackers no los piratas informáticos eso

Voz 11 16:44 son los que no sabotear no hay con ellos como protagonistas la serie por ejemplo de Mister robot

Voz 1170 16:51 durante diversas

Voz 12 16:54 de hecho ahí

Voz 6 16:58 tengo

Voz 1880 17:00 esta es una serie de hackers que acaba justo este año dos mil diecinueve con su cuarta temporada el protagonista es Elliot al que han llegado a describir como un hacker justiciero psicótico y antisocial el el pronta es Rami Malek que es el protagonista de Bohemia en rapsoda que se acaba de llevar el Oscar a mejor actor principal

Voz 13 17:28 estaba pensando a ver cuál canción de

Voz 3 17:30 les puedo poner pues supongo que esto es lo que dicen los saboteadores no no me parece ahora que ya voy para allá donde ya estoy en ello bueno antes de marcharnos quería recomendar una canción más hemos estado hablando de las guerrillas

Voz 1880 17:46 de ponerse en marcha a organizar a la hora de sabotear y me he acordado de Ser brigada que es este tema que escuchamos ahora de León Benavente

Voz 14 17:53 la gente que está hombre pronto de todo hay gente que no acaba no decidieron pasó dos noches ser más griega Romano fueron buscando el calor digo que nos vamos soy mala pues hoy Angels

Voz 1880 18:11 no vale decir nada de que está cogida por los pelos la canción y nada hemos aprendido lo más importante que sabotear es poner el sabor no poner el foco la la máquina para que la máquina deje de funcionar bueno pues qué máquina se resiste a cualquier sabotaje

Voz 13 18:27 la de James Brown

Voz 6 18:32 yo creo que casinos

Voz 0194 18:35 era imposible