Las opciones se agotan

esa vuelta a votar en el Parlamento británico ya hemos perdido la cuenta de las votaciones intentando que la salida del Reino Unido de Europa sea lo menos traumática posible para unos y para otros Theresa May parece haberse acostumbrado a los reveses parlamentarios y como intente tieso vuelve a ponerse en pie tras la derrota veremos hasta cuándo pero esta vez ya le queda poco margen el Parlamento sigue sin validar su acuerdo con la Unión Europea a pesar del último esfuerzo de ayer entre May Juncker y ahora las siguientes opciones la prórroga de la fecha de salida el famoso artículo cincuenta dicha salida marcada en principio para el veintinueve de marzo que es dentro de nada pero claro que hace pensar que más tiempo signifique acuerdo los actores hasta hoy parece que van a ser los mismos los límites del acuerdo están fijados de hecho no se ha movido ni una coma del documento original sin un compromiso de verdad entre los partidos británicos o la celebración del segundo referéndum sólo se consigue aplazar el Brexit duró unos meses más con esta prorroga estamos pues ante unas horas y esta vez parece que sí decisivas para el Reino Unido para Europa y las opciones se agota Ángels Barceló