Gol de Cristiano Ronaldo (p.) (Juventus 3 - Atlético 0)

Voz 1 00:00 el año pasado en Madrid Icon unión y buenas tardes que otra el Izquierdo recortó dentro del

Voz 2 00:11 a tarde esquí lloro se lo que ha hecho el argentino Leto que por detrás pregunta Kuipers todo lo miraba Lidia pero sí se puede quiere vivir al

Voz 3 00:26 Correa Correa no protesta Correa tiene la cabeza abajo hay que ver la repetición

Voz 4 00:30 no no que sigue tocando va corriendo aquí es igual él mismo penalti lo de la Chambers el mismo penalti que no pitaron a la Roma en Oporto

Voz 3 00:40 algo tiene cuatro compañeros porque claro yo no tampoco que todos empuja ahora no no pero eso choca con la Tierra a ver yo yo yo no hay nada ver esa petición frontal parece que hay un toques es el sólo eh yo creo que sólo a mí me mosquea menos que a que Correa no diga ni mu

Voz 5 01:05 la única posibilidad que tiene con la pierna izquierda al hotel que levemente Villiers esa pierna del verano otra de la en la única sólo veo realmente no lo veo no veo digo que es la posibilidad que pueda haber nada más no veo

Voz 1 01:17 que Correa lo toque Bono

Voz 3 01:20 es un momento crítico hay una amarilla ahí para José María Gimeno por una protesta Cristiano que está en torno a la bola buscando una para pues estamos a venga vamos Talavera aquí se encontró en dos mil catorce con tres si aquí todo para para Talavera punción con el Besòs

Voz 6 01:41 es el héroe de la Juve

Voz 7 01:43 me tiró dos va a pierna derecha all black bajo por anual