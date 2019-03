Godín: "Hicieron un partido inteligente y nosotros no encontramos el gol que necesitábamos"

hoy esta noche aquí bueno no podemos encontrar circuitos para hacerle daño defendimos pero los goles nosotros no supe tuvimos respuesta ofensivamente para para demostrar gol que era lo que citamos para la eliminatoria

que no habéis podido reaccionar no sé si el el el segundo dan el segundo gol sobre todo estrechó muchísimo

Voz 3

00:46

en el circuito sirvo para para hacerle daño defendieron bien no sólo atacaron defendieron bien se cuidaron hiciéramos gente nosotros no encontramos oigo que da lo que le dices a la afición a que vamos a tapiada temporadas no todo como siempre somos lo que malos sufrimos lo que lamentamos seguro porque no quería pues lo deseamos todo el fútbol animales compañero queda mucha temporada