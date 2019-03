Griezmann: "Hemos elegido mal el día para cagarla"

Voz 1 00:00 no no hemos entrado en nuestro partido sabíamos que iba a ser el difícil ir le hemos elegido mal el día para la para que haga la no perdón por la expresión pero

Voz 0198 00:11 ha sido así eh en todo el mundo está está jodido yo he sido como computable no por Paul con diferencia el el partido de ida no donde ponía yo en Richmond donde yo hacía las la Pousa o el el juego oí pues no

Voz 2 00:29 no he entrado un problema del planteamiento de la actitud de la presión a la que está sometido la Juventus de que

Voz 0198 00:35 creo que puede todo a todos los niveles superiores ellos como nosotros en la ida pero tres cero uno te pueden hacer sobre todo a nosotros no hemos que no habéis sabido otras veces sí lo hacéis a parte de sus

Voz 2 00:48 el corregir sobre la marcha esta vez no por qué

Voz 0198 00:50 no sé no sé me acuerdo eran un poco partido

Voz 3 00:54 de contra él