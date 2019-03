Manu Carreño: "Una de las noches más decepcionantes de la era Simeone"

Voz 1375

para mí ahora lo vamos a analizar todo una de las noches sino la más decepcionante desde que el Cholo Simeone entrena al Atlético de Madrid no la más dura evidentemente hay dos noches que en cuanto a dureza el son imposible de competir las dos Champions que perdieron contra el Real Madrid no digo más duro que eso que eso es imposible superarlo pero sí creo que hoy el Atlético está más decepcionado que incluso en aquellas dos finales que perdieron porque allí lucharon allí Murieron con las botas puestas allí lo dieron todo hasta el último minuto acabaron derrotados hundidos físicamente pudieron ganar pudieron empatar pudo fueron a la prórroga pero hoy Atlético ha sido una caricatura de equipo que se Harry Lao por no decir otra cosa en el estadio de la Juventus no se salva nadie ni el portero ni el que quiere ser Balón de Oro llamado Griezmann ni el entrenador Cholo Simeone que no ha tenido ni un minuto ni un momento ni un atisbo de capacidad de respuesta ante lo que ha hecho la Juventus en los noventa minutos que ha sido ser mejor