Simeone: "Nos ganaron porque fueron mejores y hay que felicitarles"

Voz 1 00:00 Tossal el Cholo Simeone Talavera ya está asentado el técnico argentino escuchamos primero pregunta

Voz 2 00:07 hola buenas noches mixto

Voz 0501 00:09 me Dinamarca quería preguntarte deseada

Voz 3 00:11 el cuarenta cuarenta y cinco minutos del final encuentro

Voz 0501 00:14 la explicación a lo que ha sucedido y en este estadio no me parece muy simple pero cuando se enfrenta a dos equipos que son muy fuertes en su casa donde nosotros de partido hicimos cosas similares a la quisieron no ya a esos nos llevamos el partido acá nosotros hicimos un poco lo quisieron esos hechos en hermana no pudimos responder al partido como es hemos querido obviamente fueron contundentes en las situaciones que lo pusieron justamente en la eliminatoria que viene

Voz 0888 00:56 qué tal Diego Miguel Martín Talavera en directo para El Larguero de la Cadena SER con el resultado que se traía con esa falta de respuestas por momentos con esa falta de carácter es el partido más decepcionante desde que es entrenador del Atlético de Madrid

Voz 0501 01:09 no no porque no creo que haya sido falto de carácter falta de de trabajo falta de compromiso eh no superaron cuando yo veo un equipo que no supera que habrá que tengo que felicitarlo porque a nosotros intentamos no fuera el partido que hemos intentado obviamente tener más protagonismo en campo de eso como por pasajes en el primer tiempo se tu posesión sin la timar sólo una de Morata en el final del primer tiempo pero en el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones de juego para poder merece vernos pasa entonces cuando uno no hace las situaciones que tiene que generar para para poder pasar la eliminatoria tengo que felicitar el rival

Voz 4 02:01 no que decía ella tiene esperando un equipo

Voz 1157 02:04 ha dicho el Cholo Simeone que no es la noche más decepcionante de los atléticos que esa pregunta la tenemos colgado hace unos minutos en el Twitter del Larguero la pregunta es si es la noche más decepcionante para los atléticos que están diciendo del momento Álvaro Benito hola hola Manu

Voz 5 02:17 ochenta y seis por ciento creen que si ochenta y seis por ciento que si un catorce por ciento creen que no casi tres mil votos escuchamos Cholo

Voz 0501 02:24 abajo lo llegó intentaron hacer absolutamente todo lo que pudieron hacer dentro de de juego nosotros en el partido de ida hicimos un bombardeo como más abrir nosotros me pardillo y muy mal partido hicieron un buen partido está claro que estuvieron mejor tácticamente en otros tuvieron mejor de la agresividad en cuanto a la necesidad de ganar el partido nosotros no pudimos encontrarnos con pasaje que no alejara de del agobio que no estaban proponiendo ellos sobre todo en en pasa el primer tiempo es el segundo tiempo fue diferente me parece Diego aquí la El País hablando de esto de los pasajes de tiempo sí que se veía que el equipo sacaba mucho en algo con Lula no no no no pelotas de alguna manera no le estabais dando a la ayuda el partido que le convenía con eso ha insistido tanto jugar tanto en largos

Voz 4 03:27 Morata yo creo que la Juventus si tiene una virtud