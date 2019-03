Kiko: "El Cholo no es infalible"

Voz 1266 00:00 pues yo creo que escuchando a al Cholo no se confirma mucha de la cosa que hemos estado hablando e en Carrusel no te ha superado tácticamente y cuando te supera tácticamente puede ocurrir mano durante diez doce veinte minuto lo que sí se puede hablar esta noche el tema de que el Cholo no es infalible de que es el mejoren dado que puede tener el Atlético de Madrid en el mundo que es el que está realizando pues la mejor época hay etapa de la historia del fútbol Atlético pero es decepcionante porque veló Atlético esperábamos otra cosa no esperaba mayor cintura a la hora de corregir y contrarrestar alguna de las cosa del partido en el día de hoy iba a decir al Mono Burgos sabemos perfectamente lo que es lo pelotazo como nos van a jugar Pjanic se comentada que no ha tocado el balón sin que no necesitaban al fútbol hoy era la facilidad y la comodidad con la que han jugado espinas sola ir tanto Cancelo muy abierto tienes a dos tanque que Cristiamo loco por boca a Juanfran lo estabas comentando desde los primero minuto boquete que qué queremos decir con esto que si para mí sumando pues desde que llegó

Voz 1 01:04 el Cholo Simeone

Voz 1266 01:06 es la noche más decepcionante ni ni la de la Champion que lo ha explicado perfectamente con lo de la la dureza porque porque ha habido momento de del partido lo que esperaba un movimiento iré individualmente individualmente tu habla de cualquier jugador de la Juve lo destaca es que hoy el partido la pasado por encima a todo a toda la plantilla

Voz 2 01:26 el régimen cada vez que eran su pero sólo salva nadie no se salva nadie porque Koke Saúl y no han hecho Rodrigo la Rodrigo Vigo superado en todo momento operado no se ese momento determinado oye tiene manchas que tiene que este