Kiko Narváez: "Es una noche decepcionante porque los atléticos esperábamos más"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:05 eh bueno estamos con Kiko Narváez con Dani Garrido con Pablo Pinto se incorpora

Voz 2 00:10 Gustavo López hola muy buenas la mano qué tal muy buenas en Turín siguen Miguel Martín Talavera Pedro Fullana agresión está agotando el partido todos ellos en Carrusel Deportivo analizando la hora en El Larguero en esta noche tan decepcionante para mí decía la más decepcionante Kiko dice también la más decepcionante que no la más dura estáis votando en la cuenta arroba El Larguero para en esa encuesta la que preguntamos eso precisamente y la palabra favorito Gustavo López dos sé que que que se puede decir esta noche no Pablo y Gustavo

Voz 1670 00:38 bueno que es una pesadilla prácticamente al Atlético de Madrid porque él con la Juve evidentemente desde el día sorteos una posibilidad que puede pasar el día el dos cero evidentemente Se reduce las opciones de caer pero sobre todo por el contexto por qué el Atlético de Madrid con este tipo de resultados más o menos se siente cómodo jugando a a lo que ha jugado hoy que ahora entraremos evidentemente el panorama se despejaba muchísimo con la eliminación de dos grandes con el Madrid el Paris Saint Germain en la final en el Wanda y los alicientes los tenía todos pero claro llegas con con ese plan que además conocidas perfectamente que eran los centros al área desde la banda rápido por parte de la Juve que me parada mirarla

Voz 4 01:18 a los datos XXXVIII centro

Voz 1670 01:20 desde las bandas de la Juventus en el día del XXXVIII

Voz 2 01:23 sí claro por mucho que tengas

Voz 1670 01:26 Jiménez y Godín que son auténticos especialistas en despejar de cabeza centros laterales hombre de treinta y ocho alguna puede caer y es lo que ha pasado ir por ahí no no hay que tampoco hacer mucha leña con nombres propios porque nadie ha estado bien pero le mar a para mí es que no ha estado bien ni atrás ni adelante eh

Voz 2 01:45 bueno qué partido no que temporadas está haciendo en esas esas

Voz 1670 01:47 ayudas en defensa hoy en la banda harán absolutamente claves y en esos momentos como decía ahora mismo Saúl al micrófono Fullana en el que el equipo se intentaba desplegar iba arriba tampoco aparecía es que no se le veía entonces no estaban atrás sí dejaba cojo al Athletic en un partido que se sabía que se iba a decidir por este tipo de detalles

Voz 2 02:03 me está diciendo Dani ahora cuántas veces a tiro a puerta la Juve

Voz 0458 02:06 dos en la primera parte dos en la segunda pero hay que decirlo que osario sacó a través a puerta a puerta entre los tres palos

Voz 2 02:12 pero por ejemplo respecto a lo que decía por ejemplo Pablo los trenes

Voz 0458 02:15 muchos centros el Atlético ha recibido que es que es casi inédito once remates dentro del área otra cosa que no hayan no haga no hayan agarrado Arco

Voz 2 02:22 otro par de datos más que uno que habla de la intensidad

Voz 0458 02:25 ha tenido siete duelos aéreos que Lin y los ha ganado todos eso habla de la dificultad que también Atlético ha tenido de ganar una pelota arriba que no sé si lo ha ganado cuando Costa porque bueno en cuestión tampoco de nombres no hay otro dato que es muy alarmante es que en un partido más o menos correcto el equipo tiene una precisión del ochenta ochenta y dos ochenta y cuatro por ciento el Atlético hoy ha tenido un sesenta y cinco por ciento precisión en el pase la segunda Bart es que no daban tres pases serán en capa

Voz 2 02:50 qué análisis hace así en bueno iba a decir en frío tan bosque haya pasado mucho tiempo pero ahora mismo que qué análisis haces

Voz 0749 02:57 aunque la la la Sue superó con creces al Atlético de Madrid el análisis tiene que ser mucho más profundo más allá de los números y las estadísticas los dos individuales lo tiró a portería creo que era en una eliminatoria donde había que gestiona la mucho mejor sobre todo en cuanto a los futbolistas es verdad que la sube te acorrala que te recuperaba rápido el balón que esa línea de tres para salir con las banda que te iba a llover a centro que iban a tener rematador como Mansouri como Cristiano y eso muchas veces desde el propio campo lo tiene que gestionar mucho

Voz 2 03:26 lo mejor el el

Voz 0749 03:28 el equipo en sí no ha funcionado de ninguna manera no podemos nombrar a un solo jugador sino que es en bloque porque no estuvo bien porque Rodrigo les superó el partido porque aún no estuvo cómodo porque co con eco que no encontró el balón porque Griezmann en este tipo de partidos donde tiene queda ese salto de calidad ese liderazgo que se le dice a Cristiano Amnesia el Kun Agüero a toda esta grandes estrellas creo que él es el que tiene que toman las decisiones de cuarto de campo para arriba y no apareció practicamente Morata te da lo que te da que es aguanta el balón hoy el partido necesitaba hacer un equipo mucho más largo que eso te lo da ya Coti lamentablemente no está Juanfran a pierna cambiada sufría muchísimo nadie estuvo a la altura por eso digo que el análisis tiene ser mucho más profundo en cuanto a lo individual y también en cuanto lo colectivo más allá de que el aumento fue muy superior en todo

Voz 2 04:18 sale tocado y el Cholo os pregunto ya sé que es un líder incuestionable pero un entrenador que prepara este partido que viene preparando lo tiene entre ceja y ceja después de tanto tiempo y que es el año en el que se jugó la final en el Wanda Metropolitano y que prepara un plan que pasan los minutos y no se reacciona hoy sale tocado el Cholo gran sensación

Voz 5 04:39 que sale tocado esta noche y que mañana achacó la pila puesta a él a nivel individual a nivel de de la gente de lo que fuera y el entorno rojiblanco ya saben un modelo que no hay tirachinas sino Gaitán que que tan loco y esperando algún error de del Cholo que en el día de hoy pueden tener razón mucho de ello a la hora de de gestionar lo que podía tener enfrente no saber contrarrestarlo pero a nivel de corazón y sentimiento atlético el margen el colchón de

Voz 2 05:07 del Cholo yo creo que que todavía

Voz 5 05:10 es muy muy muy grande sobre todo porque el Atlético sabe muy bien de dónde viene antes de que llegase el Cholo Simeone son agradecido y sabe también que con el presupuesto y generando pasta también van a llegar otro jugadores y el equipo irá creciendo esto no tiene nada que ver Manu en el tema de lo que hablábamos del indio dice oye como que la noche decepción me decía un colega digo porque cuando está ilusionado

Voz 2 05:34 sobre todo cuando no esperas lo que va a pasar

Voz 5 05:36 ves en eh hay un equipo no sabe gestionar el resultado está acostumbrado a que te den el cien por cien y lo ve impotente por eso llámalo decepción o desilusión pero es que yo me leer hoy otra cosa absolutamente diferente a lo que he podido ver por lo jugadores que tiene el Atlético de Madrid por el entrenador que tiene simplemente lo digo si yo ganaba otra cosa

Voz 2 05:57 yo hoy pueblan

Voz 0749 05:58 línea de Kiko Manuel eh creo que hubo un partido que pudo haber salió mucho más tocado que fue el partido frente al Real Madrid en el en el Calderón donde iba ganando dos cero ya hice el achacó que ese fue el equipo hacia atrás y no tanto en este este enfrente tenía a la juventud de sometió la suben

Voz 2 06:13 pero lo que te juegas si lo que te juegas Oye no te lo total

Voz 0749 06:16 entre efectivamente totalmente de acuerdo pero sí Ebert

Voz 6 06:19 pero sí es verdad que eh

Voz 0749 06:21 en este partido para lo que es el Cholo Simeone y conociéndolo perfectamente lo que él quería de este equipo le faltaron jugadores importante no es un acusa pero le faltaron para Mitre jugadores sumamente importante para jugar este tipo de partido una era Diego Costa que desea mostrase el partido mucho más largo independientemente Morata que te aguanta bien el balón pero digo te otra cosa de faltaba Thomas que seguramente sede está acordando esa tarjeta amarilla y Lucas que es un jugador fundamental en el juego aéreo y lo que te da también lo que te contagia no digo que lo ponga como excusa pero sí es verdad que en breve

Voz 2 06:52 Laura importante sin duda

Voz 0749 06:55 pero no para salir tocado del como entrenado no paraban

Voz 2 06:57 esta altamente luego bueno no se Pablo en qué creéis que se ha equivocado si la alineación sin no hacer los cambios antes y sino cambiar el esquema antes luego no sé yo van pasando los años y no sé muy bien de qué Juan Koke Saúl lo que son dos tíos que son los que tienen que liderar este proyecto atlético ya sé que es una noche hoy dura y que hay que saca bueno pero no sé si juega de medio centro de volante de interior derecho de interior izquierdo B que de organizador de de es que no lo sé si tiene responsabilidad este para lo bueno o para lo malo

Voz 7 07:27 el mediador pero lo pones en la banda derecha de lateral hará ahora Koke al medio hará la

Voz 2 07:31 estar ahí de verdad tío de que juegan Koke y Saúl que son dos de los dos tíos que que que que que lideran de alguna manera ese centro del campo no sí no pero pero pero Koke Saúl

Voz 1576 07:41 quiero decir jugaron de lo mismo el partido de la ida quiero decir al final yo creo que hoy tiene que pone las espaldas anchas Simeone porque tiene que llevar la parte como decía Kiko que se tiene que llevar como conjunto el Atlético de Madrid y el como máximo responsable pero al final quiero decir el planteamiento hoy pueda haber sacado a Jiménez de medio centro cuatro medios centros como en la ida pero prefiere un jugador más de pie como lema Rose que al final

Voz 2 08:04 sacado lo que tenía eh lo que pasa es que

Voz 1576 08:07 sí yo creo que ha sido superado en lo he lo en lo colectivo pero yo creo que hoy

Voz 2 08:12 los jugadores no se pueden ir de rositas no vamos como países de rositas si es que no nadie no ha dado nadie al frente y luego lo que decía Gustavo y especialmente Griezmann que estar mal el planteamiento puede ser malo el Cholo se puede haber equivocado pero luego tú tienes líderes que que que Besance les has dado medio Wanda Metropolitano con una ficha a la altura de los mejores del mundo y a los que hoy noches que me dices oye tú hoy tienes que tirar aunque el equipo este mal

Voz 1670 08:36 sobre todo Manu el contraste es que enfrente habido otra que quieres comer en esa mesa Ike ha metido tres y tú te vas diciendo que te sientes culpable porque no te has encontrado y no la da tu equipo lo que necesitaba y evidentemente claro cuando cuando en esa mesa en la que por salario ya estás pero por rendimiento esto no ni ni por trayectoria hasta ahora individual e claro si enfrente Cristiano desequilibra la eliminatoria esta manera Itu a penas esas entrar en contacto con el balón pues es normal que también los focos miren a Antoine Griezmann evidentemente yo sí creo es respeto lo que decías Manu

Voz 0458 09:11 yo creo que es evidente que el Cholo sale sale tocado pero no en cuanto a crédito sino cuarta que es una es una derrota realmente dura sobre todo teniendo en cuenta el contraste de lo bueno que fue el partido de ida que es realmente bueno yo es que yo en el partido de ida reconoció a un equipo eh muy capaz IBI una de las mejores actuaciones de Lea campeones de este de este año eh sí que creo que pierda algo de crédito pero a lo que tiene lo que tiene por delante el Cholo Simeone la obra construido por otra no tendría ningún sentido Cabrero José fuera abajo no tenemos absolutamente ningún sentido ahí

Voz 0749 09:40 sobre todo Manu en la circunstancia con la que ceder el partido venías de derrotados a cero de dar una muy buena imagen todo lo que dio de mala imagen el Atlético de Madrid el día de hoy lo dio la Juventus en partido de ida recordemos el aumento practicamente no tiró a puertas al último libro Cristiano y la última salvo Oblak en el resultado a favor la final en Luanda cómo habían quedado fuera el PSC como había quedado fuera el Real Madrid daban un montón de circunstancia y alegría al aficionado del Atlético Madrid y que se tomaba este partido sabiendo también que era

Voz 2 10:08 un partido que se sentía cómodo en estas circunstancias

Voz 0749 10:11 Atlético Madrid defendiendo una forma que es habitual en él pero hoy no lo hizo bien esa es la realidad

Voz 5 10:15 según Gustavito que a mí me dolió en el partido de ida que estamos hablando de otra cosa estamos de vuelta al tema de Diego Costa que te has sesenta minuto lo decía Bush a pelea aguantar la tenerla a luchar por los últimos treinta minuto que baja la Juve tiene la posibilidad de Morata ahí después Thomas toma te te abre mucha alternativa su tarjeta de espalda eso tiene que hay cosas que hay que aprender cuando la zona del campo que la hace claro de ahí puedes meter a Xavi pueden Saro comer puede hacer muchas cosas hice faltan dejó ya te cuento Lucas que puedo jugar frente al lateral cierto que que también son cosa que hay que mejorar porque ante una Juve como es uno de los equipos top

Voz 0514 10:53 oye tú ese tipo de de de tarjetas

Voz 2 10:56 no puedes no te Kiko

Voz 0749 10:59 miraba hacia el banquillo alguien tenía bueno nada nada igual

Voz 2 11:01 estás vuelta lo estábamos no de la reacción digo va a entrar Correa porque además estaba que te estás ahí unos zorros digo meter a Correa que está cantado el cambio lo sabíamos todos desde que dio la alineación no se siendo en fin cuenta en el cincuenta y cinco y luego de hiló quién lo aquello era dan cal y Mitch Correa Savic Vitolo y los chavales monitorizar que aquí quién sacas después de Correa evitó los eh

Voz 0749 11:20 voz fíjate lo que te da Diego Costa tras riendo así Alex

Voz 2 11:23 sigo luchando trabajando aparte

Voz 0749 11:25 de lo que te genera para el rival esa lucha ese cuerpo a cuerpo en primer partido lo que te da Thomas porque toma no sólo en el medio que puede tener errores sino que te desplaza Saúl a una banda para sudar mucho más a Juanfran entonces la Emarsa lo puede utilizar

Voz 2 11:40 se mete en el Gustavo exactamente

Voz 0749 11:43 tiene más Bit donde aquí el INE

Voz 5 11:46 la más ancha de Lope

Voz 6 11:48 cuidado que no es no es

Voz 0749 11:50 estamos diciendo y dándole concesiones al Cholo puede le faltaba gente importante porque el partido no fue bueno la tengo Madrid pero también en este tipo de partidos se juega con esas amarillas saber cuándo quitar tela cuando ahorrarte la y sobre todo la de Thomas donde fui en el momento que fue

Voz 2 12:06 oye y ahora ahora que porque te ha eliminado Girona de Copa otra vez te la Champions es la Juve pero el año pasado fue el vale y te queda te fuiste a la Europa League que luego lo acabaron ganando pero es la Europa League con todo el respeto para un equipo que aspira a ganar la Champions y este año te elimina el Girona en la Copa te echa ahora en octavos de final ya la Juve estas a siete del Barça en la Liga bueno hay que seguir peleando la Liga están ahí en condiciones de pelear todavía con un año en el que la final del Wanda Metropolitano también se va a ser duro el final de temporada sobre todo como Dios no lo quiera para los atléticos como se descuelguen de la lucha por la Liga con el Barça e va a ser una temporada que va a dejar demasiado posó de de de de no sé si la palabra fracaso Pablo pero cuidado con esta temporada ibas a San Monés vivas a San Mamés Pablo que ibas a decir ahora ahora ahora es sí

Voz 1670 12:55 iba a decir que no tanto como fracaso normativo decirlo pero eh

Voz 5 13:00 vamos deja casco sí

Voz 1670 13:02 temporada va a terminar de decidirse el Camp Nou cuando juega con el Barça en Liga sino ha llegado ya suficientemente descolgado pero a estaba antes muy seguro que que el Atlético de Madrid va a seguir creciendo temporada tras temporada ahí yo tengo muchas dudas porque éste va a ser un año Ko Un verano revuelto en el que van a salir varios jugadores importantes y al final si sigue jugando los mismos es porque los que han llegado no han terminado de tirar la puerta abajo sí han terminado jugando los Godín y compañía es porque los que tenían que haberles quitado el puesto no lo han hecho así que vamos a ver si acierta en la tecla porque desde luego desde la parte de la dirección deportiva hay un gran margen de mejora

Voz 2 13:38 a ver si no le entra Griezmann la depre otra vez empieza a decir me encanta sirena un jugador que tiene veintiún millones de sueldo Pentium millones de sueldo neto al año en el Atlético de Madrid que ve cómo la temporada se puede quedar en blanco y que no empiecen a ya a volver loco y que empiezan el Cholo que me quiero ir vamos a ver cómo se reconstruye todo después de esta temporada realmente decepcionante e para mí un fracaso que te limite que termine Girona un fracaso que te elimina Girona de la Copa una noche la más decepcionante en Champions aunque es verdad que enfrente estaba la Juve pero sobre todo la forma en la que has caído no que te elimine la Juve os pregunto ahora por lo de Cristiano pero antes e Iturralde en el minuto tres Un gol Aquilani

Voz 0514 14:18 por falta de Cristiano a Oblak para Haití está bien anulado a unos es una entrada temeraria ya se escapaba Oblak pero eso no no no importa es decir tú no lo puede entrar así al portero habiendo contacto una falta temeraria falta muy bien ahí el árbitro

Voz 2 14:31 eso en el minuto cuarenta y ocho segundo gol de la Juve lo concede el árbitro por la tecnología De Gaulle fíjate que hemos visto la Repe a ninguno se estaba yendo en Carrusel yo dijo es no me parece que entre tanto el balón en vivo pero bueno

Voz 0514 14:42 pero has visto qué rápido no

Voz 5 14:45 de qué envidia eso es verdad y tu tenía de Cayenne tú sabes lo que es la tranquilidad para el árbitro si hay una hay que decir que un reloj no lo luego te lo quedas que valen

Voz 0514 14:58 una una pregunta absurda esa tecnología sin

Voz 1670 15:00 pleno no falla

Voz 0514 15:03 es regresa no eso está ahí que son dieciséis cámaras son dieciséis micro cámaras en todo lo que son todos los posesión todos los lados para que no no hubiese eso yo diría que yo he visto repetición no me lo creía si es verdad

Voz 2 15:18 por un momento me ha parecido uno de estos me mantener en redes sociales que el balón en la línea logra meter un metro dentro de aislar son dieciséis cámaras no es fijáis

Voz 0514 15:28 la televisión es una perspectiva que está por dentro la Cámara sí estaría la camarera línea se vería mejor

Voz 2 15:34 pues nada el año proteja tendrán entra aquí vamos fíjate fíjate bueno durante pollo has perdido igual te pueden mandar un minutos científico luego estás todo quiera escucharte

Voz 5 15:47 que yo puesto repetir repetido la jugada hay todavía no

Voz 2 15:49 mira aquí hemos visto BF se en el penalti que decide la eliminatoria con dos cero minuto ochenta y cinco nos íbamos a la prórroga pero en el ochenta y cinco el árbitro ve un contacto de Correa

Voz 0514 15:57 el average por la mano como dice la gente yo creo que es el corre por detrás por detrás cuando tú corres de con un jugador que ya te hagan aula la posición si tropieza el jugador es penalti yo creo hay no hay una imagen donde se vea yo creo que el árbitro lo que ve es un pequeño golpe en la pierna

Voz 8 16:14 pero que les entraba lo Correa harán abarcó recto

Voz 0514 16:18 eso eso no pero más que nada ahora que está ahí Pablo Pinto y no quiero hacer leña del árbol caído mucho tu como les gusta mucho tuitear de este bar de la Champions Cascos este bar de la Champions la misma jugada dejó a la Roma sin cuartos de final en el mismo bar de la Champions la misma jugada minuto ciento veintiuno quiere decir más que nada para que cuando hablemos del bar de la Champions IT hemos tú te hemos esto también están forma el

Voz 2 16:43 hay que añadir que el bar de la

Voz 1670 16:46 pero lleva la tecnología gol que aquí porque no es del mismo operador no la tenemos

Voz 0514 16:51 va ahí estoy totalmente de acuerdo conmigo a visto hoy los periodistas como como te escapa se sobre ahí he dicho que no

Voz 5 16:59 voy a hacer leña del árbol caído igual respetar esta noche

Voz 2 17:01 efecto por cierto en el otro partido te pregunto solamente me me me ha llamado la atención en el otro partido en el Manchester City siete si el Schalke cero eso es los han puesto aunque le daban la razón al árbitro cosa que en España no se hace

Voz 0514 17:13 eso es en pleno se hace perros en la Champions tienen a una persona en el bar que está en contacto con el operador televisivo YSL el que lanza todas las imágenes no los árbitros SL es una persona que pone Champions en dentro de las a labor Él es el que decide todas las imágenes que mandan

Voz 2 17:30 a lo que es lo que en la Liga española si un árbitro pita de Foro fuera juego hija dice eso es si están de acuerdo en el bar no lo muestran pero sí echan sí si se ha equivocado sí que muestran la imagen

Voz 0514 17:41 eso es y lo que fue embargo la Champions la muestra

Voz 2 17:44 aunque estén de acuerdo si hay una persona que lanza todas las

Voz 0514 17:46 imágenes como hay que cortar está claro la transparencias eso hay una imagen que que se corta guitarra su tiempo por eso dos o tres minutos luego lo que sí me gustaría siempre ha hecho unas declaraciones Guardiola pero es que ahí no se puede hacer nada ya le gusta el bar pero que no le gusta quitar de tanto ya porque es verdad que los dos fueras de juego pero que pasa que en los fueras de juego hay que marcar una línea que ya hablaremos un día de las líneas que igual asustada pero uno ya hablaremos hay que marcar una línea de viene y eso lleva su tiempo lleva su eso eso sí que hay que mejorar

Voz 2 18:18 pues nada que están diciendo ahora mismo en los Atlético está claro está noche Un funeral es una noche de de de funeral rojiblanco en Italia un tal Cristiano Ronaldo que vendió el Real Madrid por cien millones a la Juventus ha marcado un hat trick no había más de uno también preparado esta noche para apuntar ley decir vaya castaña que hemos tarea pero imagino que a todo lo contrario que están diciendo en Italia Álvaro Benito

Voz 1258 18:43 dos por estaba escrito en las estrellas que iluminan el estadio de La Juve iluminarán una noche que quedará en la memoria de los bianconero dice Cristiano regaló a la Juve una clasificación que parecía imposible simplificando ahora mismo que en la caseta de los por no aparece la famosa imagen de Cristiano a la casa aludió tuvo anteriormente una festejando uno de los goles corriera de los por la Juve tiene un marciano triplete de fábula de Ronaldo el Atlético humillado en Tuttosport una Juve de cuento sobre Cristiano ir remontando

Voz 2 19:11 a Italia con Alberto Cerruti enseguida os pregunto por el gesto de Cristiano y cerramos este adiós del Atlético la Champions BMW

Voz 1670 21:32 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan

Voz 2 23:06 hasta de Cristiano Ronaldo ahora mismo acaparando todas las portadas en Italia hay me imagino que los madridistas hoy algunos estarán diciendo joder cómo dejamos escapar este tío como pudimos dejar salir a nadie porque Alberto Cerruti compañero de La Gazzetta en Italia muy buenas hoy bueno pues imagino que rendidos a Cristiano todos los la Juve no

Voz 27 23:32 claro ha sido el gran protagonista existía no hay esta noche todos se han dado cuenta que lo han fichado para que a la Champions y el propio Cristiano dicho me han fichado por esto

Voz 2 23:46 a los aficionados sueñan con la Cham

Voz 27 23:49 los sobretodo porque no solamente esta noche sino porque no está el Madrid claro era el Madrid de la Champions osea que todo parece más fácil y a los aficionados de la Juventus sueñan con un cuartos de final con el Porto que para ese rival

Voz 2 24:06 es más fácil entre comillas claro claro eh es la gran noche de Cristiano Ronaldo ir todas las portadas se rinden al rey cristiano pero no está siendo tan fácil la temporada para Cristiano no también está recibiendo críticas por su irregularidad y sobre todo porque le faltaba una noche como hoy no redonda

Voz 27 24:25 sí la verdad es que en la Champions hasta hoy había marcado solamente un gol en siete partidos o sea que no había demostrado en la Champions en su jardín preferido su calidad en el último mes no estaba en buena condición como todos sus compañeros la verdad es que había en bastantes pesimismo antes del partido nadie nadie tampoco el propio Cristiano podía imaginar tres como como estos la Juventus ha metido tres goles al Atlético sin llegar a la prórroga la noche perfecta de la del equipo la noche perfecta de Cristiano una noche que pasen a la historia

Voz 2 25:06 también pasará a la historia el gesto que ha hecho no sé si en Italia se me está dando mucha importancia a eso poca o ninguna si está pasando desapercibido por el hattrick pero ese gesto que ha hecho con las manos llevándose las partes también como diciendo os hemos apoyado con perdón a aunque estaba mirando a la grada de la Juve pero ese gesto era evidentemente para los atléticos de de esos está diciendo algo en Italia Cerruti

Voz 27 25:32 la verdad bastante poco en ese momento porque la fiesta es más importante dijo que ha manchado su noche Cristiano porque ha sido una venganza suya pero al final una falta de deportividad porque la Juventus sea clasifica dado Easy no ha sido un gesto que esto bueno si como ha sido multado y Simeone quizás que está multado con Cristiano

Voz 2 26:00 yo digo una mancha una mancha en su noches perfecto sí señor la noche perfecta Cristiano con la Juventus un abrazo Cerruti mañana en la gastronomía agregó

Voz 27 26:09 por todo hasta pronto hablaremos como se rinde Italia

Voz 2 26:11 la Cristiano Ronaldo está por ahí una uno muy buenas un Cristo Palace un cristianismo no sé cómo decirlo un cristiano luego un cheque esta enólogo Cristiano luego podría ser bueno

Voz 5 26:23 a Cristiano como se dice Luna

Voz 28 26:28 lo has siguen a ver si es que este compañera

Voz 2 26:32 el que tres cosas dime Jon Cukor donados

Voz 28 26:34 como ya ha dicho dos o tres años dime dime freak Prim primero que el ancho que nada suponía que poderse ganar tres cero al marcar tres Koke yo no sí porque la cabeza de Cristiano la conozco muy bien lo que ha visto este espías que pasó lo que hizo declaraciones y todo lo que ha hecho el calentamiento que ha hecho otro este partido todo esto es que ha sido un veterano jugador que quería sandías que podrían ser las diferencias este partido que él podría ser una diferencia ese es la primera cosa que no sabía él Cristiano más que todos que él podría hacer lo que hizo muy difícil por porque no es la primera vez que que moviliza a las Cerro esta esto es muy bonito pero después de lo que en Madrid después de que es porque de madre y todo después de que ha hecho cristiano no es normal hacer estos yo te digo como se fuera conmigo contigo se propone otro leonés y ver todo esto no es normal una sanción los esto Vestas yo creo que a estar no porque ellas el ser humano como igual estoy más de uno es la humillación liquidó que ese clásico como ha pasado en Madrid lo que dice que te de tontería

Voz 27 28:13 el ex presidente sea flexible de Madrid sí

Voz 28 28:16 y no haces nada decir escalas a mí no nos a mí todos los portugueses eso no no tiene sentido va a Portugal en tiene

Voz 2 28:26 que justifican el gesto de Cristiano y él pensaba tú dices que lo conoces bien en su cabeza estaba la posibilidad de hacer una noche como la que ha tenido hoy te pregunto Nuno crees que hoy los madridistas están arrepentidos de lo que pasó con Cristiano

Voz 28 28:41 yo te digo también aquí porque tú dices que algunos periodistas yo creo que todos os barcelonistas deben pasar este momento cómo es posible el Madrid por multitudes pero es imposible porque cuatro años ha enseñado que está ahí tienes un verdadero líder dice que él es comparable dice puedes comparar no es el momento de compara el liderazgo de uno y de otro comparan que hizo Cristiano de un momento decisivo que es un momento importantísimo de la temporada de las sujetos que hagamos

Voz 2 29:17 muchas gracias uno bastante has dicho y muy clarito no los un abrazo compañero hasta luego compañero de si la televisión de Portugal para terminar a queréis decir algo Kiko Gustavo Talavera Dani Fullana de el gesto

Voz 0458 29:33 bueno yo muy rápidamente que me pareció un gesto de de de otra época que el vamos que que es de muy mal gusto como me pareció también lo que hizo el Cholo Simeone el partido de ida y el mejor en todo este debate fue el padre el Cholo cuando le afea aquí la conducta impropia

Voz 2 29:49 cuando dijo eso en mi casa no lo aprendido dicho lo cual lo elegante hubiera

Voz 0458 29:51 ha sido no hacerle punto entiendo en parte bueno lo que decía en uno que aquí sufrido de tal esto lo otro muy bien pero eso no es excusa para que hoy salga ese gesto que él también es imagen de muchas cosas me parece la custodia lamentable

Voz 1670 30:03 Manu no no entrando a comparar porque los dos están muy mal el Cholo un acto espontáneo estén premeditado absolutamente premeditado a modo de venganza están los dos evidentemente fatal ignorada ninguno pero para mí hay un pequeño matiz ahí un cristiano al que le está quedando un álbum de gestos ya

Voz 2 30:23 además eso que coincido contigo no me parece lo mismo tampoco podemos podemos aquí llamará un experto en gestos que yo no lo soy vale pero no me parece lo mismo el gesto del Cholo no me lo parece es que no me lo parece no me parece lo mismo gesto ocho lo que está mal que no lo hace dudo que lo que que que lo rotavirus y él lo dijo y pidió disculpado no me gustó pero no es lo mismo ese gesto del Cholo diciendo que pelotas tenemos que lo que ha hecho y Cristiano que ha ido a la grada ha dicho aquí estoy yo venga venga eh no me parece lo mismo

Voz 0749 30:49 a mi mano es el único momento en el que Cristiano no estuvo a la altura de lo que fue la actual

Voz 2 30:54 John del como futbolista fue el uno

Voz 0749 30:56 como aumento que lo afea hilo lo hace más pequeño escogidos Godoy perder la ida o no de tía cuando

Voz 1670 31:03 paso por zona mixta o no estoy hablando del gesto de

Voz 0749 31:05 lo que estamos hablando es que esto y peor todavía la justificación de nuestro colega en uno de Portugal que encima lo que dice es que es justa eso por todo lo que ha sufrido mi hermano Xiaobo lo que te pagan lo que te dan lo que trabajas y el dinero que te dan tiene que estar expuesto esto porque uno estuvo en el campo de fútbol nos insultaron mucho y lo debe saber sin embargo ABS te calienta demasiado pero no así

Voz 5 31:29 estoy a tu hijo me imagino que no loco que cuando le hagan algo parecido diga tu todo porque tiene que repetir riojano la educación yo creo que va a todo yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de Paulette y el Cholo el primero que él sabe que les sale instintivamente pero está arrepentido y la foto es fea de estar tocándose cuando hay tantísima gente viéndolo pero aquí el tema es que va premeditado a la hora ya de hacerlo es un gran futbolista que ese Real adaptó no a lo que a las carencia que ha podido tener porque ha perdido velocidad yo no sé si estará entre los tres mejores goleadores de la historia del fútbol ya no te digo el mejor futbolista pero el mejor goleador de la historia puede que está quede entre los tres futbolistas como la copa de un pino mal deportistas tal

Voz 1576 32:12 bueno pues yo creo que está todo dicho yo creo que la diferencia clara está en que el Cholo lo hace a su gente y como tú has dicho destacando algo de de su equipo y la mayor diferencia es que Cristiano se lo hace eh mira lo que os hago al Atlético de Madrid a su equipo

Voz 2 32:29 dicción y creo que evidentemente pues eso le empequeñece bueno e Fullana cierre contigo ha pasado Cristiano Porzuna Mista ni ha dicho nada ni ha hecho nada no

Voz 1890 32:39 no ha hecho ningún gesto no sé cómo la vida no ha sido como en el campo no he hecho ni un solo gesto de hecho ni siquiera ha abierto la boca se ha marchado no ha querido hablar completamente nada decía que no simplemente con la cabeza que un rostro serio tampoco no ha sonreído cuando algunos le daban la enhorabuena por la victoria por el pase

Voz 2 32:56 y se ha marchado sin querer hablar ni con medios italianos ni con medios españoles nada hombre estamos por un lado estamos más cerca de la final que nunca se ha visto de la historia la Champions Messi contra Cristiano si es que el Barça no la de mañana porque nadie pensaba que me iba a pintar la cara al Madrid yo es la pintó nadie pensaba que iba a pintar la cara al PSD fíjate nadie pensaba que le iban a meter tres la Juve al Athletic al Atleti no marcara pues fíjate yo no pienso que mañana el Lyon le vaya a pintar la cara al Barça después de cero cero pero ya no digo nada bueno

Voz 0458 33:25 yo no voy a decir nada hubiera ahora es un buen equipo tiene tiene que ir es algo irregular que no jugó la ida tiene una baja muy Marcelo e ayer me parece desastre pero bueno que hoy puede pasar puede pasar claro lo que pasa

Voz 5 33:42 ahí hay algo que es muy llamativo

Voz 1670 33:44 las seis eliminatorias eh que han terminado hasta el día de hoy cuatro han remontado en el partido de vuelta cuatro de seis viene superior del Moll de emocional o no sé qué pasa pero caída parece más fácil

Voz 2 33:57 cierto la última es que estuvimos sólo con un equipo español en cuartos fue en la temporada dos mil ocho dos mil nueve La última vez si pasan el Barça meterle una última vez que llegamos a cuartos sin ningún español fue en el año en la temporada dos mil cuatro dos mil cinco ya el bache lo hasta bonita también eh jugó ya te digo vaya partidazo mañana valoremos lo que tenemos que tenemos por esos datos eh chavales se os quiere a todos mañana será otro día sí

Voz 8 34:20 lo vemos en cuatro prevén cuatro equipo hasta mañana adiós Gustavo adiós hasta luego Dani Garrido