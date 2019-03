Una ballena casi se come a un buzo que estaba grabando a unos tiburones

Voz 1 00:00 yo Zoo Rafa Muñoz buenos días muy buenos días viene como una historia fascinante el Pinocho moderno podríamos llamarle teníamos ocho moderno de Ciudadanos ni de Castilla y León no pero no por mentir

Voz 2 00:12 nada bueno por la historia de la valla

Voz 1 00:15 una una ballena se ha tragado un buzo por él

Voz 2 00:18 error

Voz 1 00:19 lo ha escupido vivo para Rafa es más una alegoría de de Jonás

Voz 1772 00:24 la llena podría ser también pero me gusta lo de lo de Pinocho e también no lo había pensado Le ocurrió la semana pasada en Sudáfrica a Rainer un buzo pero a final de cincuenta y uno años que tiene una empresa de submarinismo es decir que el señor es un profesional se él y sus compañeros estaban realizando una inmersión en superficie para grabar un banco de sardinas cuando le ocurrió esto

Voz 2 00:47 dos

Voz 1772 00:51 yo estaba intentando grabar común Tiburón atacaba a un banco de peces y de repente todo ocurre muy rápido dice de repente todos hizo muy oscuro y noté una presión muy fuerte en mi cintura es entonces cuando supe que una ballena me había atrapado con su boca no imaginaros el susto que se llevó Rainer en ese mismo

Voz 1 01:14 a ver si estar concentrado en sardinas acabar en la boca de una ballena

Voz 1772 01:20 más sin darte cuenta es como las películas tiene que dar una cojones de hecho hay fotografía hay vídeo luego a ver si lo podemos poner en las redes sociales que si es hasta gracioso porque es que a él se le ve como con el culo en pompa metió dentro de la boca

Voz 1 01:33 o sea que es sólo eso le coge medio cuerpo no tendrían que cobra

Voz 1772 01:38 la peor parte que es de la cintura para arriba es decir que que has completamente a oscuras sin saber en ese momento exactamente dónde es talla ya Miami Nate como sabéis las ballenas por suerte no tienen no com si no tienen dientes no comen grandes peces ni muchísimo menos humanos sino que se alimentan de plancton de krill es decir de alimentos muy muy pequeñitos se llevan a cabo casi abierta abierta miserable con lo hay del submarinista que ha estado haciendo su trabajo

Voz 1 02:05 ni cuánto tiempo estuvo ahí llegó a meterlo a meterse entero la va llenando

Voz 1772 02:08 no no se quedó ahí en la boca unos segunditos un rato Illes soltó un poco después el submarino está cubierta le escupió su humanista cuenta que temió lo peor que la ballena le llevase hasta el fondo que esto podría ocurrir claro Illes cupiera allá abajo

Voz 1 02:24 claro he a una profundidad de la que ya no tendría fácil salir con vida no

Voz 1772 02:29 nuevamente porque lo que hacen las ballenas es su vida mirar están a unos segundos un minuto y vuelven a bajar a las profundidades imagínate que por lo que sea esa ballena no suelta al submarinista hice lo lleva para abajo mira si no que un mismo más complicado porque además As entrar en otros factores que no solamente es aguantar la respiración es la presión claro es laboriosos es decirle a la gente veía haya hecho baja a una velocidad muy muy grande bueno bueno mejor no hablaremos del el encargo que bien el caso es que acabado bien ha podido contar digamos que este ha sido un ataque leve Bustillo Josu pero ya que hablamos de ataques de animales nos vamos ahora hasta Arizona en Estados Unidos en Arizona ballenas no hay no hay pero mira que hemos hablado veces de lo peligroso que son los selfies en barrancos en las vías de un tren en lo alto de un edificio bueno pues la última moda parece ser allí en Arizona se ha pasado le ha pasado factura a una mujer en un plazo de de aquella de allí de Arizona es hacerse un selfie con un leopardo los que estamos locos claro no le ha salido bien ha terminado es leopardo rajado le parte del brazo entero os cuento la jaula de este animal tiene dos vallas una de barreras de metal no y otra que es como una especie de muro de metro y medio que separa pues la valla de metal vale para que nadie pueda pasar eso eso áreas de todo es que no es santo yo te quedas tú te quedas detrás de ese Murillo bueno Yves ahí doble doble protección lo lógico es nunca cruzar ese Murillo bueno esta señora cruzó todo el mundo selfie y además es que metió el brazo por una de las barras él lo creo para hacerse el selfie entonces claro esto ha ocurrido también en algún en algún circo e también aquí en España también hemos tenidos sustos de estos claro fue entonces cuando el leopardo pues dijo yo no tengo la mía yo no digo que que esta señora lo lo tuviese merecidísimo pero que lo estaba buscando lo estábamos hablando de una barrera de seguridad y además metes el brazo a una zona que es que por mucho que tú veas que un leopardo esta y medio dormido un tigre esta hay tumbas todo no te puedes acercar porque son animales salvajes y por mucho que están en cautividad rapidísimo el rapidísimo salvajes muy rápidos has dicho que te dejo heridas en el brazo pero la señora está bien está bien por suerte pero bueno es más que un susto porque sí que se hizo bastante daño y vídeos y tal que no vamos a poner sonido pero sí que vamos a escuchar al director de este centro que queda en la clave del problema vive desde las vallas están para algo viene a decir básicamente después de este susto el zoológico de Arizona va a reforzar ese vallado de los jaguares que ya tenido dos incidentes parecidos en menos de un mes de verdad

Voz 5 05:26 lo que pasa con con la gente llevar toda Arizona a favor la gente

Voz 1772 05:30 hasta que no haya sido más pero bueno también nos alegramos de que le haya lesionado precisamente el brazo del selfie no se hace de ella no supo hace unos meses por lo menos bueno pues nada a ver que a ver os hacéis un selfie el ganador de hoy del concurso vamos a ver qué tal si os da el sonido de hoy creo que en las últimas veces ganó Marina harina viene harina Julia vale vale vale el perdedor yo pues vamos allá si os parece con el sonido de este martes

Voz 6 06:02 no

Voz 1772 06:08 a ver si no es el Jaguar de antes eh eso seguro hay diferentes tipos algunos viven en la selva otros en la montaña vamos a ver si podemos volver a escuchar ese sonido

Voz 2 06:24 está un poco enfadada les gusta el salmón

Voz 7 06:28 no voy a la pista

Voz 5 06:31 definitiva nos voy a decir pero es que eso ya era demasiado no demasiado a pista por Aitor que espera facil no bueno pues no era fácil porque no lo acertado cuando nos ponen un animal un poco menos exótico pues este sonaba muy bulldog francés al principio que tienen como muchos problemas es Vidal si si no es por quién ha tenido

Voz 1 06:52 ella tenía un bulldog francés aseguró que que se siente identificado con esto que digo creo que voy a volver a la técnica de decir animal

Voz 5 06:58 esa marcha Random que según lo escuchado

Voz 1772 07:01 he pensado en un eso pero me he acordado seguido de que hicimos en los hormiguero he dicho bueno no creo que no pero son muy diferentes hay muchos diferentes que asegura si tú me dices como el oso panda no eran los hormiguero encima peor era en los hormiguero gigante es verdad que contabiliza apuntó nos centramos en este caso lo que estábamos escuchando era un oso pardo hasta a Pardo sí que sabéis tenemos también aquí en España nos podemos ver en la cordillera cantábrica en los Pirineos son poblaciones pequeñas controladas la Fundación Oso calcula que la población de estos osos en España ronda los doscientos cincuenta ejemplares son poquitos por eso tenemos que cuidarlos y están en peligro la mayoría de ellos encuentran doscientos de ellos en Asturias más cosas en los últimos veinticinco años los osos pardos tan solo han protagonizado cinco ataques a humanos en la Cordillera Cantábrica ninguno de ellos por suerte con consecuencias fatales durante el invierno y esto me ha llamado bastante la atención pueden llegar a perder el cuarenta por ciento de su peso corporal unos ciento cuarenta kilos imagínate tú quitarte el cuarenta

Voz 1 08:04 si los osos hablaran Nos darían la clave definitiva para la dieta vale pero nosotros lo haríamos al revés no el perder peso en verán y Tikrit que para enseñar hay palmito

Voz 1772 08:14 luego también bien invierno cogeré vamos a más a comer cocido no o algo así un poco lo que hacen ellos ya les guste el pescado en que les gusta el salmón la gran parte de su dieta el ochenta por ciento ochenta y cinco Se basa en vegetación en frutos del bosque eh etcétera en lo que va han pillado en lo que va a estar ahí ahí

Voz 1 08:29 sí sí sí ganó un poco como la mía entonces también