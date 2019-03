Luis Fernández: "La temporada que viene Neymar y Mbappé estarán en el PSG, estoy seguro"

Voz 1 00:00 de

Voz 2 00:03 son Javier para que nos cuenten

Voz 3 00:07 ha sido la primera tarde de Zidane en su segunda

Voz 2 00:09 etapa como entrenador del Real Madrid

Voz 3 00:12 pero antes queríamos hablar con Luis Fernández estuvo ocho años en el París Saint Germain como jugador fue uno de los mejores futbolistas luego también lo entrenó luego hasta incluso en la bueno pues en el formando parte de la de la directiva del staff técnico del club siéndolo esponsales de la cantera hay de las perlas que salen de de ese de ese París Saint Germain y ahora ha vuelto a ese papel que también sabe hacer lástima que no sé venga a España a trabajar comentarista un fenómeno aquí como siempre lo fue don Luis Fernández que está por ahí otra vez comentando fútbol dos Luis Fernández buenas noches

Voz 4 00:44 buenas noches y a eso cómo está usted hombre aquí o cantando un poco

Voz 3 00:49 bueno sí me gusta gracias por hacer un ratito para los oyentes de la Cadena SER aquí en España Sor sorprendido con lo que está pasando en la Champions en esta semana y la anterior

Voz 4 00:59 sí estoy muy sorprendido porque hay cambio hay cambio porque se nota que hay bueno pues equipo que bueno en que bueno me que me que han sido que vuelven como el Ajax el Manchester que equipo que que fueron hace años atrás ganador de de Copa de Oro para el Ajax de de un tiempo de ese equipo que todo el mundo estaba enamorado portal después el Manchester de Ferguson estos equipo han conseguido a cambiar un poco bueno a sorprender lo que supone sí de Fukuda dedicando hay afortunadamente otra gente nos es una buena cosa no pero es lo que tiene que estar desde la Arribas y otros equipos que trabajan bien que llegan pie que hay caridad capacidad y por eso yo creo que el Ajax como el Manchester conseguido hacer peor resultado formidable de de la cuenta está una eliminatoria Hay de pasar la eliminatoria y eso hay que estar estos grandes club que son mantiene que vuelven a ser de nuevo intelectualidad

Voz 3 02:10 sí señor dos grandes que quieren resurgir el Ajax y el United esta noche has visto el Atlético Juve Juve Athletic

Voz 4 02:17 sí soy un una Juve impresionante porque era pues una intensidad puesto la agresividad has puesto la fuerza puesto el juego y el Atlético de Madrid no no ha sabido transferido

Voz 3 02:29 la Juve al Atleti

Voz 4 02:31 sí bueno puedo eso yo estaba en el partido de ida estaban en Madrid el dos Cerro oí hicieron que está ayude con un jugador como Ronaldo lo fichó para ganar la Liga de Campeones ahí es verdad que el partido de ida bueno como nadie supo lo que tenía que hacer marcar goles dos goles que barajar pero esta noche tu sin llegar a aguantar pero como no ha podido aguantar en la primera parte que ha tenido ese boleto contra después la ayuda ha sido superior al equipo que la lista no no hay que quitarle tampoco porque a gustos los entiendo muchos que la crítica es muy fácil claro eh y que eras indicó Madrid pero así como también el de los años que lleva ahí trabajando y haciendo las cosas de en la Liga española como las competición europea que también como y usted sabe tres Ligas de Campeones a Messi que si tiene que descansar un poco a poco los otros es volver de nuevo

Voz 3 03:35 cree cree Luis Fernández que el Madrid se equivocó traspasando a Cristiano a la Juve este verano

Voz 4 03:42 eso sí lo estoy para el problema no sé cómo cómo es un club de la espeso la capacidad del carlismo el jugador que es cristiano es pues después de que Cristiano también tenían ganado seguramente cuando tuve no jugador de oro G I Cuerpo te de equivocarse nunca se puede decir es que hay varios en clubes donde se va un jugador eran otros pues no la cosa sale dieron lugar de tres Copa debería de campeones pues no hay que pensar tampoco que el Madrid iba a ganar todos los actos que cambiar hay que saber tener esto

Voz 3 04:26 y en esta crisis del Madrid que en una semana ha visto como el Barça lo echaba de la copa le ganaba también en la Liga en el Bernabéu dejándolo a doce puntos en marzo y y lo eliminaba de Champions y en medio de esa crisis con el adiós de Lopetegui y luego el adiós de Solari te esperabas que Zidane le dijera que sí otra vez a Florentino

Voz 4 04:45 puedo destruir esto yo con él soy yo los tres horas con mucha tranquilidad mucha calma hay ya hablando con él pues que que estaba olvidando mucho fútbol que el fútbol echaba un poco porque él le le gusta ver lo bueno o con donde el Madrid contó fichando a lo Pretty a Julen cuando estaba entrenador de la Expo equipo de España antes del Mundial el Mundial o cuando llega el Madrid seguramente que no se sabe no sé quiénes no acertados pero es difícil llegar así de sin que haya preparado plano haya hecho los fichajes necesario teniendo todavía el equipo que que viene de ganar tres Ligas de Campeones la motivación sino sobre O'Donnell adquiriendo la viendo Carmen después cambiaron de Solari que hoy poco ha decidido de que que IU vuelva a su casa hay que se ponga de nuevo a trabajar yo creo que hay que una persona como yo o como se sabe lo que es el el Madrid hizo todo el mundo todos seguramente que los lo lo estaba esperando de nuevo

Voz 3 06:05 Sierra osea que aquí aquí tú que eleve este tú que lo hace unos días no te ha sorprendido que haya dicho que sí otra vez

Voz 4 06:11 no no me haya suspendido porque el seguro él piensa que yo pienso que él tenía también un momento para dejar un poco el sector tu gana tres Liga de Campeones saber que tiene que dejar o esperar salir un poco descansar un poco octubre porque tres año ahí se ensañó con la presión todo lo que los las motivaciones puede jugadores y el la lleva la llegada de con mucha mucha calidad porque será visto oí yo sabía que iba a volver ahora después de muchos lo mandaba al Manchester United otros que lo mandaba al ser si otros pero faltaba al final en París no

Voz 3 06:58 en París no

Voz 4 06:59 no no en París no yo creo que que está en París es cierto que haya que haya pasado lo que ha pasado pero yo te digo yo que he visto Yeray o trabajadores de temporada es un buen entrenador con mucha capacidad que bueno ha habido fracaso pero es lo que vale decir pues también exactamente

Voz 3 07:22 crees que algún día Zidane entrenaba al Jermaine cuando acabe su etapa en el Madrid

Voz 4 07:26 no no porque yo creo que sí es esto que estas estas dos no veintidós veintidós que hay ahí no

Voz 3 07:36 sí

Voz 4 07:37 por eso el Mundial yo creo que será pienso yo doce le gustaría entrenar también la sección de Francia no

Voz 3 07:43 amigo amigo después de venga es buena es buena hasta el Madrid y luego sí sí sí sí sí

Voz 4 07:50 es así es la fecha cuatro mira cuando sentidos feroces puede ser día ha cuidado porque hay una cosa que yo sé que darle le cuesta mucho Madrid que está muy claro puede ir más mirar cuando le he visto yo lo que lo que lo que está contento de estar en Madrid

Voz 1375 08:10 claro pues no es mal plan ese para Zidane otros tres añitos en el Madrid y luego la selección de Francia y una cosa digo una cosa don Luis que vuelvas y gana el Madrid acerca más a animar o al Madrid

Voz 4 08:27 no no yo no creo que no no porque yo creo que yendo un poco la situación de de Neymar y lo veo más puesto más con toreo más más y como arte comprometido pero es más cerca de su entrenador que tiene una buena muy buena gente entiende muy bien es como como si no se entiende bien con Cristiano Ramos se ve igual se ve con esa con esa gana de porque quién tiene ganas de triunfar el tiene ganas de ganar el tiene gana yo estoy seguro que bueno todo el mundo seguramente en estos momentos buenos madre habla de la pena o se el ha dicho claramente que no va a salir se va a quedar y yo creo que estos jugadores después de un de lo que ha ocurrido de lo ocurrido banal ser más fuerte para volver con más ganas de demostrar por contrario yo creo que estos dos estar El País en Madrid y están para para tiempo no estará para el diseño jazz por lo menos para la temporada que viene estará sí sí yo estoy seguro de ahora después de las claro

Voz 3 09:40 sí eso

Voz 4 09:43 que no te puedo yo te puedo decir con ese tema

Voz 3 09:45 lleva ese tema lo lleva al padre de Neymar sobre todo padre ese tema lo llevó al padre de Neymar pues están los madridistas ahora mismo diciendo que está diciendo Luis Fernández que no van a salir Neymar quien va P pues esa es la opinión de alguien que conoce muy bien ese club y que no ve nada fácil que lleguen al Madrid la última la última Luis mañana leves alguna opción al Lyon de eliminar al Barça

Voz 4 10:09 lo disimulen únicamente que que tenga cuidado del Barça porque Exteriores un equipo que cuando juega contra que es un equipo que le ganó al crisis ciudadana este año es la viene jugando bien al Manchester City el equipo de estos jugadores esto hay puede ponerse a ese nivel a nivel hombre Hay de puede en son con seriedad con talento potencial tiene que tiene la la vuelta de es X quieres jugador que en un partido de de ida es si fue él quién eso todo lo que si este jugador si mañana espera con una buena disposición con un jugador como Pelé Benedicto es un equipo que puede que puede puede

Voz 3 11:06 pues nada y encima cero cero en la ida os aquí un gol de Lyon mañana cuidado puede complicar

Voz 4 11:10 el Lyon pueden marcar eh cuidado en cada partido que he visto yo en Liga de Campeones la liga francesa siempre tiene oportunidades después a ver un acertado pero es cierto que el equipo que crea mucho peligro mucha gore

Voz 3 11:28 ha gustado hablar de fútbol con Luis Fernández le veo usted temas no mira que me gusta el fútbol pero lo veo muy a gusto de comentarista no

Voz 4 11:35 estoy le comenté a volver un poco a no de volver a a entrenar hasta que el borde de un terreno promedio venga cierta edad venga a España

Voz 3 11:47 a España devolvió una oportunidades

Voz 4 11:50 a ver si puedo pues muy claro porque tengo un plan E

Voz 3 11:54 pues igual nuestros pueblos cuál es el plan cuál es el plan pero ya no estén ya lo era así tiene un plan

Voz 1375 12:03 pero para volver a España a entrenar

Voz 4 12:06 a lo mejor no para entrenar para estar a un equipo de España era estructura ver a lo que puede huir

Voz 3 12:14 hoy hoy que te ha llamado que te ha llamado

Voz 1375 12:17 si no se Rafa Alkorta no te ha llamado

Voz 4 12:19 no no no sé si no te puedo comentar más norte