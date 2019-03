El extraño silencio de Vox

Voz 1100

buenos días Pepa hay cosas sorprendentes que a veces conviene rescatar del silencio en el que voluntariamente se encierran casi en una clamorosa clandestinidad elegida por sus responsables ocurre con Vox lunes parece llamativo Gales Puerta de sus primeras elecciones generales el aves para su futuro de España claro permanezcan en lo curioso si mi sombra deberían estar llenando espacios públicos con sus propuestas políticas económicas sociales y culturales máxime cuando representa esa fuerza nuevo as palabras que han salido solas iban a revolucionar los valores perdidos en esta miserable democracia burguesa ajena a los verdaderos valores de Occidente tanto cambio prometen pues venga de animen se sale al escenario con sus mejores galas para convencernos de las virtudes de sus propuestas de no mostrar sus grandes y novedosos planes ese debería ser su campo de batalla como en cualquier otro partido serio no tendremos más remedio que conformarnos con chascarrillos y cosas menores como por ejemplo porque tienen tantos y tan buenos contactos con la Fundación Francisco Franco y no suciedad de los dirigentes llegó pero da la impresión de que es asustar a la luz del sol prefiere moverse las tinieblas de los peces abisales allá abajo y lejos de la superficie no sean así estamos ansiosos por conocer sus brillantes soluciones para nuestras vidas las esperamos con fruición