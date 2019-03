El Larguero: Análisis y protagonistas de la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions (12/03/2019)

Voz 1 00:00 qué queréis que os diga esto pinta feo está

Voz 2 00:38 nada nada adiós a la Champions el Real Madrid la semana pasada adiós a la Champions el Atlético de Madrid que acaba de pegarse uno de los mayores batacazos

Voz 1284 00:46 desde que está el Cholo Simeone en el banquillo cayendo tres cero en Turín en el partido de vuelta después de ganar

Voz 1375 00:51 pero para mí ahora lo vamos a analizar todo una de las noches sino la más decepcionante desde que el Cholo Simeone entrena al Atlético de Madrid no la más dura evidentemente hay dos noches que en cuanto a dureza eso es imposible de competir las dos Champions que perdieron contra el Real Madrid no digo más duro que eso que eso es imposible superarlo pero sí creo que hoy el Atlético está más decepcionado que incluso en aquellas dos finales que perdieron porque allí lucharon allí Murieron con las botas puestas allí lo dieron todo hasta el último minuto acabaron derrotados hundidos físicamente pudieron ganar pudieron empatar fueron a la prórroga pero hoy ha sido una caricatura de equipo que sea Ridao por no decir otra cosa en el estadio de la Juventus no se salva nadie ni el portero ni el que que de ser Balón de Oro llamado Griezmann ni el entrenador Cholo Simeone que no ha tenido ni un minuto ni un momento ni un atisbo de capacidad de respuesta ante lo que ha hecho la Juventus en los noventa minutos que ha sido ser mejor y en una noche en un día en el que los madridistas están felices porque Zinedine Zidane es el entrenador del Real Madrid pero viendo la Champions por la tele igual que la Copa y a doce del líder en la Liga Cristiano Ronaldo al que vendieron por cien millones hoy ha marcado un hat trick que mete a la Juve en los cuartos de final acaba de decir esto Cristiano Ronaldo nada más terminar el partido para eso me ficharon

Voz 1576 02:15 en España no

Voz 1375 02:20 tienen enseguida por lo que ha hecho Cristiano Ronaldo después del partido no interesaría mucho más lo de después del partido ha dicho que para eso me he dicho a la Juventus para noches como esta

Voz 1284 02:30 bueno está por ahí Miguel Martín Talavera ahí está también Pedro Fullana todavía en el estadio de la Juventus donde todavía no acompaña

Voz 3 02:36 ha sido el Cholo Simeone en la sala de prensa hola tala muy buenas

Voz 1576 02:40 qué tal Manuel buenas noches pues si esperando en esta sala de prensa del Juventus Stadium al al digo digo para la sevillana el técnico del Atlético de Madrid como tú bien dices una de las noches yo desde luego para mí es la noche más decepcionante del Atlético de Madrid y por la falta de recursos de carácter por la falta de respuestas por la impotencia absoluta ante un equipo que te ha pasado por encima

Voz 1375 03:01 como tú dices esperando a Diego Pablo Simeone

Voz 1576 03:03 para esta rueda de prensa una de las más duras seguramente con las dos final

Voz 1375 03:06 perdí totalmente voy con Pedro Fullana ahora tenemos el sonido de Cristiano Ronaldo que acaba de decir esto nada más terminar el partido

Voz 0198 03:12 tenía que ser una noche especial fue una noche especial no sólo por los goles pero el equipo no estuvo increíble esta es la mentalidad de Champions Si seguimos así no ganamos lo todavía pero es un motivo de orgullo ir estamos en buen camino

Voz 4 03:26 a raíz de la Juventus de una remontada pero aspereza hacer

Voz 0198 03:30 nunca Juanes favorece que tuve mira contratar para esto para intentar ayudar intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz

Voz 1284 03:38 en una noche mágica para eso me han contratado la Juventus Dani Garrido muy buenas

Voz 0458 03:44 buenas si tienes razón por chulesco que suene que Prieto suena pero es que la la realidad el factor Cristiano es es muy importante ha sido determinante simplemente quiero quiero añadir una cosa en este bueno tendremos mucho tiempo para debatieron el larguero es curioso porque ha sido premonitorio Henman Burgos antes de arrancar el partido le decía Ricardo Sierra que le imaginado partido de con la Juve dejó yo te voy dinero le dijo dos o tres veces si imaginaba eso no entiendo porqué el Atlético no ha sido capaz de suturar a través de la figura al Cholo Simeone los jugadores esa historia de espinas Cholbi Cancelo constantemente colgando balones a dos partidos que era más

Voz 1375 04:14 sí sí Cristiano no ahora con Dani Garrido director de Carrusel Deportivo se van a incorporar enseguida Kiko Narváez Gustavo López Pablo Pinto con Miguel Martín Talavera Pedro Fullana enseguida eh en una noche en la que enseguida escuchamos a los protagonistas y analizamos el partido donde seguramente no se sabe nunca se podrá saber pero sin hubiera estado Cristiano Ronaldo probablemente la Juve no sé si hubiera hecho los tres goles que casi nadie pensábamos que iba a hacer la mente difícilmente del Atlético también pensábamos que iba a marcar alguno pero pero tampoco ninguno enseguida escuchamos

Voz 1284 04:46 claro que como digo todavía Pedro Fullana no ha comparecido en la sala de prensa muy buenas Pedro qué tal muy buenas no no comparecía Diego Pablo Simeone curioso ha salido más rápidos Juanfran que ha sido el único futbolista del Atlético de Madrid que de momento ha desfilado ya por la zona mixta del estadio de La

Voz 1266 04:59 Juventus Un Juanfran que hemos escuchado en Carrusel deportivo con esa frase ante la pregunta de si se ha especulado demasiado con el resultado teníamos un plan aquí no ha cumplido no ha salido el plan da la sensación que era defender ese resultado y luego tratar de hacer algo más el asunto aparte la realidad es que Atlético Madrid ha cerrado el partido

Voz 1375 05:17 eso es histórico sino un solo remate entre los tres palos es que ha sido deberá con todo el respeto a un proyecto a un entrenador y a un equipo al que admiramos

Voz 0520 05:27 tu por por lo que han construido en estos siete años con el toro

Voz 1375 05:30 Simeone al frente ha sido patético ver al Atlético de Madrid ha sido verdaderamente patético ver a un Atlético con miedo diría no sido no eso decía lo de una noche decepcionante porque era como e irreconocibles todos no no no no eran ha dicho Griezmann también hemos escuchado Cristiano Ronaldo para esto me fichó la Juve esto ha dicho Antoine Griezmann visiblemente molesto y cabreado nada más acabar el partido

Voz 0198 05:52 no hemos entró en nuestro partido es ellos el difícil le hemos elegido mal el día pues la

Voz 0514 06:00 para que haga la no perdón por la expresión pero

Voz 0198 06:03 ha sido así eh todo el mundo está está jodido yo tu menos hemos sido como culpable no veo favor con diferencia el el partido de ida no donde ponía yo en ritmo donde yo hacía las la Pousa o será el el juego oí pues no no entra problema del planteamiento de la actitud de la presión a la que se ha sometido la Juventus de que creo que todo a todos los niveles superiores ellos como nosotros en la ida pero tres cero no te pueden hacer sobre todo a nosotros no vemos que no habéis sabido otras veces sí lo hacéis a parte de sufrir corregir sobre la marcha esta vez no porque no sé todo en nuestro día a acuerdo era un poco e partido de contra el Bayern ahí igual el partido pelo al descanso subimos mejoran las cosas ya no han sido superiores con y con un Cristiano que os tiene tome con la medida yo creo que el mundo no pero que es un gran jugador pero pero sí a la ida hicimos un gran partido donde no no él no tuvo ocasiones y yo pues tuvo tres tres dentro es que sino del Atlético máis esta noche que estará triste dolido como vosotros es que hasta mi familia no sé qué me yo tampoco a ellos si jodidos estamos

Voz 1375 07:23 jodidos estamos hasta mi Familia no saber qué decirme yo tampoco a ellos decepcionado muy decepcionado y para colmo una imagen que va a dar mucho que hablar esta Árbitro Iturralde González hola y tú hola buenas noches os correcto el gesto de El Cholo en el partido de ida llevándose las manos sus partes motivo por el que les sancionó la UEFA con veinte mil euros sin sanción de partidos hoy ha terminado me encuentro en Turín y Cristiano Ronaldo no lo ha hecho con el primer gol ni con el segundo ni con el tercero a esperaba que terminar el partido en cuanto a el partido ya ha rematado al Atlético con su hat trick además se ha dirigido a la grada aparentemente a la grada donde están los aficionados de su equipo pero el gesto no ha sido como el del Cholo de tocarse sus partes devolvérselo evidentemente es una respuesta el Cholo Simeone el gesto ha sido con las manos hacia arriba y de abajo arriba de arriba abajo de os hemos eso os hemos follón con perdón Ésa es la expresión de Cristiano Ronaldo dedicada porque eso no es un gesto a su afición e Iturralde ese gesto no es a sus aficionados aunque lo haya hecho mirando dónde están los aficionados a tus afectará no les dices eso eso le puede conscientes claro eso le puede costar sanción

Voz 0514 08:29 a económica les a Sáez se le va a costar como al Cholo Simeone seguro es decir la abrieron un expediente y luego las diferencias un ex jugador y otros entrenador Fran pero yo creo que no yo creo que va a terminar ayer aunque la UEFA ya sabes qué

Voz 1375 08:43 sí que los caminos de la UEFA aunque no sea lo mismo que el Cholo que evidentemente no lo es pero no creas que solía implica

Voz 0514 08:49 no no la cuestión es que si había algún aficionado del Atlético Madrid igual había uno eh millardos no no no claro si no estaban allí del Atlético que esa es la diferencia no Magee lo haces a tu público ahora es obvio que esa

Voz 1375 09:01 porque lo del toro se puede entender como que

Voz 0514 09:03 pelotas tenemos no dan que pero esto no es nunca estatus aficionados y por eso es por eso muchas veces todos esos gestos hay que terminarlo claro o tal porque porque sino bien hacerse una bola empieza a ser una empieza a hacerse una bola y al final se hacen muy grande por eso hay que erradicarlo de raíz

Voz 1284 09:19 lamentable el gesto de Cristiano Ronaldo ahora más que eso todavía ahora te pregunto por resto jugadas polémicas Manolete Kiko Narváez Gustavo López Pablo Pinto sale Cholo Simeone Talavera

Voz 1375 09:28 ya está asentado el técnico argentino lo escuchamos primero pregunta

Voz 0501 09:33 hola buenas noches míster

Voz 6 09:35 la me marca quería preguntarte si ahora acompasado cuarenta cuarenta y cinco minutos del final encuentras explicación a lo que ha sucedido y en este estadio

Voz 0501 09:44 he poner parece muy simple pero cuando se enfrenta a dos equipos que son muy fuertes en su casa donde nosotros de ida hicimos cosas similares a la quisieron oír a ellos nos llevamos el partido acá nosotros hicimos un poco lo que ellos hacen en el en hermana no pudimos responder al partido como es hemos querido obviamente fueron contundentes es la situación situaciones que no pusieron justamente en la eliminatoria que bien

Voz 1284 10:22 Diego Villel manita lo verán en directo con la deben ser el resultado que se traía que les a falta de respuestas por momentos con esa falta de carácter es el partido más decepcionante desde que les tenemos del Atlético de Madrid

Voz 0501 10:35 no no porque no creo que haya sido falta de carácter falta de de trabajo falta de compromiso no superaron cuando que un equipo que no supera la obra que tengo que felicitarlo porque hoy nosotros intentamos no juega el partido que jugamos intentamos obviamente tener más protagonismo en campo de ello como por pasajes en el primer tiempo se tu posesión sino sólo una de Morata en el final del primer tiempo pero el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones de juego para poder no hace las divisiones que tiene que generar para para poder pasar la eliminatoria que felicitar al rival

Voz 1284 11:25 mientras le decía en un equipo

Voz 1375 11:30 ha dicho que no es la noche más decepcionante de los atléticos esa pregunta la tenemos colgado hace unos minutos en el Twitter del Larguero la pregunta es si es la noche más decepcionante para los atléticos que están diciendo del momento Álvaro Benito hola hola Manu

Voz 7 11:43 a ochenta y seis por ciento creen que si ochenta y seis por ciento que si un catorce por ciento creen que no casi tres mil votos

Voz 1375 11:50 escuchamos al Cholo trabajo en intentaron

Voz 0501 11:52 hacer absolutamente todo lo que pudieron ser dentro de de juego nosotros en el partido de ida hicimos un buen partido como más abrir nosotros en el partido y mal Pardillo es hicieron un buen partido está claro que estuvieron mejor tácticamente que nosotros tuvieron mejor de la agresividad en cuanto a la necesidad de ganar el partido nosotros no pudimos encontrarnos con pasaje que no llegaran de del agobio que no estaban proponiendo ellos sobre todo en el segundo tiempo fue diferente no para la la yo ningún país hablando de de los pasajes del primer tiempo siguiese veía que el equipo sacaba mucho en algo niebla ignoran pero da de alguna manera no le estabais dando a la ayuda el partido tiene que le convenía con eso por insistir tanto jugar tanto en largo sobre el morada yo creo que la sueldo si tiene una virtud que es la presión en campo Tous evidentemente eso exaltados pero no pudimos recuperar como sí lo hicimos en Ruanda la segunda pero no con Costa con Grima o que estaban cerca teníamos cuatro medio hoy teníamos tres medio animarle mar pero entendía que el partido te teníamos que jugar de esta manera volvió a repetir que ni por Compromís verso ni por trabajo no ganar tampoco fueron mejores y cuando pasa eso felicitarlo agachar la cabeza a trabajar y obviamente a sacar conclusiones dedicará a lo que va a venir porque siempre es importante sacar cumplirla

Voz 1375 13:38 asumiendo el Cholo Simeone que ha sido mejor claramente la Juventus no pone ninguna pega tampoco pone objeciones a lo que han hecho sus futbolistas pero la ayuda ha sido claramente superior no hay más que añadir sigue respondido el Cholo en directo en la noche en la que ha caído eliminado al Atlético

Voz 0501 13:51 eso siempre equipos intenso porque es una radiografía de usted y hoy no se ha visto esta intensidad que ha pasado posiblemente yo no pudo transmitirle esa necesidad que el equipo tuvo que mostrar

Voz 1576 14:07 pues hasta aquí termina la rueda de Diego Pablo Simeone

Voz 1375 14:13 estamos más gente aunque densidad eh

Voz 1576 14:16 bueno pues lo que no quería responder va supongo no no ahí el jefe de prensa dicho se terminó la rueda de prensa es la verdad que no

Voz 1375 14:23 el cómo estoy un poco adelantado no sé si por detrás de mí

Voz 1576 14:25 algún compañero había pedido la la palabra y no se la dieron pero si corta la rueda de prensa de Diego Pablo

Voz 1375 14:31 Simeone que yo creo que igual que hemos

Voz 1576 14:33 pero duro somos duros porque creo que la noche lo merece tampoco ha puesto ningún tipo de excusas el dice que es el máximo responsable que no ha sabido transmitir al jugadores lo que lo que demandaba el partido y sobre todo que ha sido superado de cabo

Voz 1375 14:47 algo bueno ayuda en la sala de prensa no ha dado tiempo a hacerle más preguntas supongo que alguna más habría que hacerlas y si lo han hecho en la tele justo antes de ir a la sala de prensa ese gesto de Cristiano Ronaldo estado ha dicho el Cholo Simeone

Voz 0198 14:57 hay muy gesto por el que te sancionaron en el partido de ida no sé si ha podido verlo seguramente Cronovisor son de la misma manera creo yo en el Wanda pensando en su gente y mostrando

Voz 0749 15:08 la personalidad que tiene un equipo importante como momentos bueno no ha querido entrar al trapo no no creo que haya visto la imagen ya te da tiempo de verla

Voz 1375 15:15 voy enseguida el sanedrín con Kiko Gustavo Pablo Pinto seguimos escuchando protagonistas estaba Dani Garrido también vamos a escuchar allá Talavera Pedro Fullana ya los piratas y ahora nos vamos a Italia a ver cómo están en Italia con la euforia del actriz de Cristiano Ronaldo Manolete como crees que es tan bueno como estás tú como cree que están los atléticos esta noche

Voz 1372 15:33 híper cabreados queremos que el chabolismo ha muerto

Voz 1375 15:38 perdona perdona a lo que están siempre

Voz 1372 15:40 luchando porque esto es la lógica consecuencia de un año absolutamente nefasto donde el equipo en los momentos oportunos siempre no ha dado ni muchísimo menos la cara en equipo sobre todo también el Simeone me ha faltado que hoy en en el Metropolitano en vez de tanto chao chao hubiese pedido perdón a una afición que está volcada con ello no ha sabido mover los hilos no ha sabido cambiar el esquema del cuatro cuatro dos que puede jugar con diferentes variantes evidentemente mosqueados ICO la dirección deportiva que espero que algún día alguien explique que el año que mal fichaje se hace es el año que peor está jugando El equipo bueno pues ya el Cholo los vamos a seguir tendiendo Erkoreka en el corazón pero este año el Cholo se puede tomar una parte

Voz 0749 16:31 la acción es rápida porque ha sido cruel

Voz 1375 16:34 el próximamente va a volver a Neptuno que yo lo sé hizo con el Cholo en el banquillo de pero queda grabado lo que ha acabado Manolete que seguramente refleja lo que muchos Atlético están sintiendo ahora mismo después de este batacazo en la

Voz 1284 35:21 bueno estamos con Kiko Narváez con Dani Garrido con Pablo Pinto se incorpora y Gustavo López hola muy buena

Voz 0749 35:27 hola mano qué tal muy buenas en Turín siguen

Voz 1375 35:30 Miguel Martín Talavera Pedro Fullana que estaba rondando el partido todos ellos en Carrusel Deportivo analizando la hora en El Larguero en esta noche tan decepcionante para mí decía la más decepcionante Kiko dice también la más decepcionante que no la más dura estáis votando en la cuenta arroba El Larguero para en esa encuesta en la que preguntamos eso precisamente

Voz 13 35:45 y la palabra

Voz 1375 35:47 Pablo Pinto y Gustavo López doce que que que

Voz 13 35:50 se puede decir esta noche no Pablo y Gustavo

Voz 1670 35:53 bueno que es una pesadilla prácticamente al Atlético de Madrid porque el caer con la Juve evidentemente desde el día sorteos una posibilidad que puede pasar el día el dos cero evidentemente se reduce las opciones de caer pero sobre todo por el contexto por qué el Atlético de Madrid con este tipo de resultados más o menos se siente cómodo

Voz 1375 36:11 no

Voz 1670 36:12 jugando a a lo que ha jugado hoy que ahora entraremos evidentemente el panorama se despejaba muchísimo con la eliminación de dos grandes con el Madrid el Paris Saint Germain en la final en el Wanda y los alicientes los tenía a todos pero claro llegas con con ese plan que además conocidas perfectamente que eran los centros al área

Voz 32 36:30 de la banda rápida por parte de la Juve que me para

Voz 1670 36:33 mirar la los datos XXXVIII centros desde las bandas de la Juventus en el día de del XXXVIII

Voz 0514 36:38 ah claro por mucho que tengas aquí

Voz 1670 36:41 y Godín que son auténticos especialistas en despejar de cabeza centros laterales hombre de XXXVIII alguna puede caer y es lo que ha pasado de ir por ahí no no hay que tampoco a hacer mucha leña con nombres propios porque nadie ha estado bien pero le mar a para mí es que no ha estado bien ni atrás ni adelante

Voz 1375 37:00 bueno qué partido uno que temporadas está haciendo en esas esas

Voz 1670 37:02 las en defensa hoy en la banda harán absolutamente claves en esos momentos como decía ahora mismo Saúl al micrófono Fullana en el que el equipo se intentaba explicar iba arriba tampoco aparecía es que no se le veía entonces no estaban en han tenía atrás sí dejaba cojo al Athletic en un partido que se sabía que se iba a decidir por este tipo de talla

Voz 1375 37:18 me está diciendo Dani ahora cuántas veces a tiro a puerta la Juve

Voz 0458 37:21 dos en la primera parte dos en la segunda pero hay que decirlo que osario goza como a través aporta doce los tres para Esquire o por ejemplo respecto a lo que decía por ejemplo Pablo los treinta y ocho centros el Atlético ha recibido que es que es casi inédito once remates dentro del área otra cosa que no hayan narra no hayan agarrado Arco otro par de datos más que a uno que habla de la intensidad ha tenido siete duelos aéreos que el y los ha ganado todos eso habla de la dificultad que también Atlético ha tenido de ganar una pelota arriba que no sé si lo ha ganado con Diego Costa porque bueno no es cuestión tampoco de nombres no hay otro dato que es muy alarmante y es que en un partido más o menos correcto el equipo tiene una precisión del ochenta ochenta y dos ochenta y cuatro por ciento el Atlético hoy ha tenido un sesenta y cinco por ciento precisión en el pase las

Voz 1375 38:02 no es que no daban tres espacios era incapaz Uni2 Gustavo que análisis haces así en iba a decir en frío tan bosque pasa mucho tiempo pero ahora mismo

Voz 0749 38:11 eh que análisis haces no que la la la Sue superó con creces al Atlético de Madrid el análisis tiene que ser mucho más profundo más allá de los número de las estadísticas los dos individuales y lo tiró a portería creo que era una eliminatoria donde había que gestionar la mucho mejor sobre todo en cuanto a los futbolistas es verdad que la sube te acorrala que te recuperado rápido el balón que Tirso esa línea de tres para salir con las banda que te iba a llover a centro que iban a tener rematadores como Mansouri como Cristiano y eso muchas veces desde el propio campo lo tienen que gestionar mucho mejor el el el equipo en sí no ha funcionado de ninguna manera no podemos nombrar a un solo jugador sino que es en bloque porque no estuvo bien porque Rodrigo les supero el partido porque a uno estuvo cómodo porque Koke que no encontró el balón porque Griezmann en este tipo de partidos donde tiene queda ese salto de calidad ese liderazgo que se le dice a Cristiano amnesia el Kun Agüero a todas estas grandes estrellas creo que él es el que tiene que tomar las decisiones de tres cuartos de campo para arriba y no apareció prácticamente Morata te da lo que te da que es aguanta el balón hoy el partido necesitaba hacer un equipo mucho más claro que eso te lo da ya Coti lamentablemente no está Juanfran a pierna cambiada sufría muchísimo nadie estuvo a la altura por eso digo que el análisis tiene ser mucho más profundo en cuanto a lo individual y también en cuanto lo colectivo más allá de que la Juventus fue muy superior en todo

Voz 1375 39:32 eh sale tocado hoy el Cholo os pregunto ya sé que es un líder incuestionable pero un entrenador que prepara este partido que vienen preparando lo tiene entre ceja y ceja después de tanto tiempo y que es el año en el que se jugó la final el Wanda Metropolitano y que prepara un plan que pasan los minutos y no se reacciona hoy sale tocado el Cholo y te vas a esas

Voz 1266 39:54 de que sale tocado esta noche y que mañana Chacón la pila puesta a él a nivel individual

Voz 13 39:59 a nivel de de la gente de lo que

Voz 1266 40:02 es fuera ahí el entorno rojiblanco ya sabido un que no hay tirachinas sino que hay tanque que tan loco y esperando algún error de del Cholo que en el día de hoy pueden tener razón mucho de ello a la hora de de gestionar lo que podía tener enfrente no saber contrarrestarlo pero a nivel de corazón y sentimiento atlético el margen el colchón de del Cholo yo creo que que todavía es muy muy muy grande sobre todo porque el Atlético sabe muy bien de dónde viene antes de que llegase el Cholo Simeone son agradecido y sabe también que con el presupuesto y generando pasta también van a llegar otro jugador en el equipo irá creciendo esto no tiene nada que ver Manu con el tema de lo que hablábamos del indio me dice oye como que la noche decepción me decía un colega digo

Voz 1375 40:46 porque cuando estás ilusionado y sobre todo cuando no esperas lo que va a pasar porque

Voz 1266 40:51 ves en eh hay un equipo que no sabe gestionar el resultado está acostumbrado a que te den el cien por cien y lo ve impotente llámalo decepción o desilusión pero es que yo me leer hoy otra cosa absolutamente diferente a lo que he podido a ver por lo jugadores que tiene el Atlético de Madrid por el entrenador que tiene simplemente lo digo si yo ganaba otra cosa

Voz 0749 41:12 luego la niña de Kiko manual eh creo que hubo un partido que pudo haber salió mucho más tocado que fue el partido frente al Real Madrid en el en el Calderón donde iba ganando dos cero el achacó que ese fue el equipo hacia atrás y no tanto en este este enfrente tenía la cuento la Juventus de sometió la suben

Voz 0514 41:28 pero lo que te jugaba cargo si lo que te juegas Oye no te lo doy

Voz 0749 41:31 salen entre efectivamente totalmente acuerdo pero sí es verdad pero sí es verdad que en este partido para lo que es el Cholo Simeone y conociéndolo perfectamente lo que él quería de este equipo le faltaron jugadores importante no es una excusa pero le faltaron para Mitre jugadores sumamente importante para jugar este tipo de partido una era Diego Costa que decía mostrase el partido mucho más largo independientemente de Morata que te aguanta bien el balón pródigo Tea otra cosa de faltaba Thomas que seguramente sede está acordando esa tarjeta amarilla y Lucas que es un jugador fundamental en el juego aéreo y lo que te da también lo que te contagia no digo que lo ponga como excusa pero sí es verdad

Voz 0514 42:07 hombre que es importante sin duda

Voz 0749 42:09 mente pero no para salir tocado del como entrenador

Voz 1375 42:12 no para dar esta este altamente luego bueno no se Pablo en qué creéis que se equivoca si la alineación sin no hacer los cambios antes y no cambiar el esquema antes luego no sé yo van pasando los años y no sé muy bien de qué Juan Koke a Saúl porque son dos tíos que son los que tienen que liderar este proyecto atlético ya sé que es una noche hoy es dura y que hay que sacar pero no sé si juega de medio centro de volante de interior derecho de interior izquierdo de que de organizador de es que no lo sé

Voz 0458 42:36 en eso el Cholo si tiene responsabilidad este

Voz 1375 42:38 para lo bueno y para lo malo claro