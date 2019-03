Daniel Muriel: "La noche que mi madre vio cómo Lina Morgan me aplaudía, sentí que se le llenaba el alma"

Voz 1 00:00 ardiente oscuridad ardiente oscuridad que relación tienes con el mar

Voz 2 00:05 pues supongo que claro mucha gente dirá lo mismo no pero mágica diría que mágica me recuerdo yo soy de de de secano soy digo de dónde soy pues el Racing de Valladolid

Voz 3 00:20 eh

Voz 2 00:21 pero recuerdo la primera vez que fui al mar y cómo te encuentras con ese mar por primera vez me recuerdo o una noche de San Juan bañando me con mis amigos totalmente desnudos y disfrutando de esa libertad que el martes da quedarte de repente mirando el mar sentirlo o creer sentirlo no oí comunicarte con él el Marès

Voz 1 00:42 es paz tranquilidad

Voz 3 00:44 has hablado de Valladolid las mencionadas dicho soy de Valladolid pero tienes una relación con el mar de Málaga o con Málaga especial

Voz 2 00:52 sí sí es esto lo sabes tú porque no me ha fichado por ahí no quiero decir porque es que es verdad que a lo largo de mi vida hay algo que me lleva hacia Málaga tengo muchísimos amigos de Málaga tuve una novia maravillosa en Málaga siempre que puedo vuelvo a Málaga cuando no voy de verdad lo echo de menos aquí es como de hay que bajar la semana que viene el mes que viene yo creo que en algún momento de mi vida acabaré Málaga ojalá porque francamente Málaga es una tierra maravillosa la gente malagueña es

Voz 3 01:21 quitarse el sombrero es curioso porque la gente Valladolid se suele tirar hacia el mar del Norte hacia Santander hacia toda la zona de Asturias desde Valladolid

Voz 2 01:31 no yo era pequeño había la típica excursión que tú te podías coger el autobús yo me cogía el autobús con mi madre ibas en el día volvía entonces iban a la playa ese día no era si es lo que más cercanos pilla entonces claro es que fría está el Cantábrico por Dios

Voz 3 01:45 porque Daniel Muriel ha elegido el seudónimo ardiente

Voz 1 01:48 descubría

Voz 2 01:50 pues pues pensándolo por por el Nerón no del que venimos hablar un poco esta obra de teatro que estoy interpretando ahora mismo que es totalmente ir a Nerón parte de la ira hay ardiente oscuridad porque siempre que pienso en fuego a la vez que en teatro pienso en esa obra de de Buero Vallejo en la ardiente oscuridad que tuve la suerte de trabajar en la RESAD en la escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Madrid fue una una sólo hacíamos una escena de la obra pero en una escena que siempre me ha marcado mucho era una escena en la que son son los personajes son todos ciegos entonces el empieza a hablar de la oscuridad de esa oscuridad que él siente y entonces se apagaban todas las luces y todo el público sentía esa ardiente oscuridad contiguo mientras yo iba hablando denotaba una libertad cuando se bajaban esas luces y nos quedamos todos igual me había una libertad a la hora de expresar de soltar el monólogo maravilloso

Voz 3 02:41 Mariela vamos a repasar contigo tu trayectoria hasta llegar a este Nerón me gustaría empezar por el principio daba clases de teatro en el colegio

Voz 2 02:50 sí sí sí sí la verdad es que de mi familia no tiene nada que ver con con lo artístico no no tenido esa suerte no bueno es lo que toca no pero sí es verdad que cuando desde que era muy pequeñito en las clases extraescolares pues ya me metí en hacer teatro siempre he estado haciendo teatro allá en el colegio porque me cambiado bastante de colegio en el colegio al que iba así como a los la adolescencia los catorce Así la profesora que tuve cuando cuando empecé con cinco años hacer teatro me llamo tenía un grupo amateur que se llama Mutis que sigue teniéndolo en Valladolid maravilloso y me dijo no te vienes venga otra le fue esa cosa de si si es que yo quiero hacer teatro hacer teatro hacer teatro pero nunca no se había esta cosa de claro en Valladolid yo mi familia es muy humilde no no tenemos mucho dinero entonces era como hoy como te vas a Madrid y tal y cuando llegó el momento empecé a estudiar Filología inglesa un año al acabar abarcó lo hablo de hace ya B y tres años creo madre mía pues creo recordarme paseando por por Sol con mi tía y sentí yo imagino que sentí la energía maravillosa que tiene en Madrid y lo que lo que para mí representaba no Madrid di y las posibilidades que tenía yo como como actor y como persona decir qué estoy haciendo estudiando Filología inglesa no no veinte y entonces me fui a Valladolid cuando volví me fui a Telefónica en esa época a las páginas amarillas de Madrid a buscar en la española María escuelas de arte dramático pero yo decía bueno me voy allí pero qué hago pues intento no hay desde la escuela de arte dramático pues conocerás agente y así será parecido la resaca

Voz 3 04:19 de venías programa con una mano delante y otra detrás

Voz 2 04:21 más o menos más o menos es que lo bueno

Voz 3 04:24 Nos veinteañero no

Voz 2 04:26 diecinueve años muy bien sí sí pero lo

Voz 3 04:29 bueno de arrestado es que te da te da becas

Voz 2 04:32 y por ahí es por lo de yo pude venir hay una cosa que me hago

Voz 3 04:35 mucho que has dicho en alguna entrevista ahí es que ser actor entrar en la RESAD también es una cura de humildad desde el principio enfrentarte a setecientos estudiantes que quieren también una plaza que luego va suponer lo que significa la interpretación a lo largo de tu vida que siempre estar compitiendo entre comillas haciendo casting diciéndole elegido no

Voz 2 04:56 desde luego yo creo que ese fue mi casting más más brutal y a la vez más importante no porque alguna vez sí que me lo he pensado si no hubiera entrado en la Resad qué hubiera pasado si no no veía otra posibilidad no por aquello de la beca y tal ir recuerdo fue uno de los años más supongo que lo habrá habido alguno también cañero pero mil setecientas personas para treinta plazas tuvimos que está yendo durante casi quince días cada día a la escuela como si ya estuviera es dando clase y a la al acabar el día te ponían un listado en la puerta con el que no volvía pero no era el horroroso te estoy basa la lista bien caro pero con la persona que había estado a lo mejor ya cinco días diez días veías que se iba entonces claro cómo se rompía el sueño en ese momento que luego el camino no tiene que ver luego hay gente que que no entró conmigo en en en ese momento que luego han triunfado y están como actores trabajando muchísimo ya que no tiene nada que ver pero claro en ese momento si esto mundo no totalmente

Voz 3 05:51 vale muy vamos a hablar del teatro pero antes quiero que hablemos de tu trayectoria en televisión que muchos oyentes vana van a recordar y te van a reconocer vamos a escuchar tu paso por noche de fiesta que programa mítico de José Luis Moreno

Voz 4 06:07 hola soy el de la entrevista estancado de ponerles perdón si sucede por va for nothing debía reinar una Chifa con sus datos para nuestro bicho

Voz 3 06:19 Daniel este que eran sketches que hacía años no se semana tras semana esto es mi escuela dos es decir yo tuve la suerte

Voz 2 06:28 cuando estaba en la RESAD en tercero de la Resad entro en Noche de fiesta en risas y esto ya que fue antes y me tiré otros cuatro años y yo siempre digo que que conseguí la licenciatura de la Resad con cuatro años licenciatura de Noche de fiesta con otros cuatro porque era una escuela osea nosotros hacíamos una media de cuatro cinco sketches cada fin de semana en más todas las presentaciones y te lo daban el viernes y el sábado en directo a las once de la noche tenías que hacer este este sketch yo recuerdo soñar lo el viernes por la noche porque era un sketch en el que cambiaba las palabras en de ponerle encantado de

Voz 3 06:59 hacerle era horrible porque claro era muy divertido poder hay vamos a verlo a Carlos Salvador Alba mira cómo cambia también palabras no

Voz 4 07:07 hola soy el de la entrevista estancado de ponerle seis siete por vapor

Voz 5 07:14 siempre claro

Voz 4 07:16 Le voy a reinar una Chifa con sus datos para nuestras bicha de con sí sí claro que es un hombre que estudian lo que te dejan frases como se bailando hombre pido moco

Voz 2 07:29 moco yo ahora todo ha cambiado claro eran directo era bueno yo tenía claro en este caso aquí yo creo que tendría veinte veintiuno ya porque fue como el segundo año estaba Alfredo Cernuda ya hay sonando conmigo y compañero maravilloso pero fue una pasada semana pasada ahí han nota este pop

Voz 3 07:44 claridad cuando hacían no sé si si sobretodo hacia él

Voz 2 07:47 final yo luego siguieron dos años más yo me fui un poquito antes de que acabara la noche de fiesta pero ahí empezaron realmente están las de matrimonio empezaron los uno de estos sketches que que como otro cualquiera como este del cambiado de palabras podía haberse puesto de moda y haber hecho una serie fue los tres matrimonios tres camas en las que nosotros si va degradando el amor no a lo largo de y ahí empezamos a partir de eso le ha que esos sketches de de las camas

Voz 3 08:12 teníamos picos de cuarenta a cuarenta y cinco de audiencia a las doce de la noche del sábado sea era era brutal lo del cuarenta y cinco de audiencia es que de cien personas cuarenta y cinco estaban dando ese programa Escenas de matrimonio

Voz 6 08:31 se está exigiendo que no he comido recuerdo mi cielo choque foto es consciente es chino por la zona

Voz 3 08:47 en realidad Daniel yo creo que éste era el principio de la comedia que se hizo después quiere paz y no así o sea de risa fácil cuando digo facilona los lo digo

Voz 2 08:59 positivo no que es simplemente una comedia no tiene pretensiones que te rías

Voz 3 09:02 cuenta con un este con con una escenografía muy básica se encima de una cama o sofá

Voz 2 09:07 es totalmente los teatros que se hacía de Arniches de los hermanos Quintero es un poco esto Escenas de matrimonio estaba más elaborado claro la serie de Telecinco y era la época en la que estaba Cámara Café de hecho nosotros entramos justo en el verano que Cámera Café tenía que descansar y era una cosa que íbamos a estar un mes dos meses no la cadena confiaba pero pero nunca se pensaron que fuera a ser el búnker fue hecho Cámara Café estuvo como tres años sin volver a entrar porque nosotros llenamos ese hueco no fue brutal igual brutal brutal

Voz 3 09:38 me atrae del teatro Daniel

Voz 2 09:41 pues supongo que es donde yo nací como actor hay algo devolverá a mis raíces pero sobre todo es el público estas ahí te lanzas te das al público así yo creo que la tele si mueve masas cambia las cabecita está claro pero el poder que tiene el teatro yo creo que es mucho más brutal hay algo de cuando tú ves una buena obra de teatro que éste queda como un buen libro no hay algo que se quedan poquito más interno no que la televisión que finales más consumo rápido no que está muy bien y que es necesaria hay que yo la disfruto también un montón haciéndola pero pero no sé si esa comunión con el público no

Voz 3 10:18 cuando cuando hiciste la importancia llamarse Ernesto fue tu madre haberte a La Latina fue Lina Morgan que Lina Morgan para nuestra generación para la tuya hay para la mía era un icono de la comedia vamos a Cuéntame cómo fue esa experiencia

Voz 2 10:36 fue maravilloso fue yo creo que claro yo yo llamé yo había hecho ya la cena con con Flotats y Carmelo Gómez que fue muy arranque teatral digamos en en Madrid a nivel profesional que fue maravilloso por supuesto después Escenas de matrimonio me ofrecen ofrecen la importancia Marsé Ernesto en La Latina claro era la época en la que ella era la dueña de la Latina el estreno viene y mi madre mi madre claro Lina Morgan imagínate celeste no es un color sea todas las hay toda la gemela total y hubo algo de sí de esa noche de estreno en la que de repente todo el público se pone de pie ibais a tu madre iba a Lina Morgan de esa tu madre mirando a Lina Morgan que está aplaudiendo a su hijo y claro has mitómano no quiero decir yo creo que hay algo de que para mí el orgullo el sentir que mi madre viera que yo si has conseguido algo es que claro todas estas cosas que es conseguir algo no no pero

Voz 3 11:28 bueno pero que aquí apuesta que hiciste de salir de Valladolid de dejar la carrera meterte a Madrid ingresarlo en la RESAD buscarte la vida y de repente tenga un camino

Voz 2 11:39 en aquella conversación que la verdad mira esa así que no la recuerdo bien de mamá me quiero ir a quiero ser actor déjame y tal y en el que ella porque además yo sé que ya no lo pasó bien quiere decir Mi hermano mayor que yo o mi hermano ya se había ido de casa y cuando yo me voy de casa hay esa cosa de me quedo aquí solita ahí te vas no que es lógico porque todos los iconos tenemos que ir pero yo sé que ella le costó cuesta un poco el que yo me fuera tan lejos no y que de repente ese tipo de cosas yo creo que le llenan a ella al alma ese pequeño vacío que puede dejar en algún momento

Voz 3 12:07 Daniel este programa gira alrededor del fuego esta noche te hemos invitado a ti por la vinculación entre enero y él

Voz 1 12:14 fuego pero que es el fuego para ti te preguntaba antes por el mar que es el fuego

Voz 2 12:21 el fuego el fuego yo creo que son muchas cosas no pero sí me dices fuego energía quiere decir ahí algo de de buscar el fuego en mi de o de ir a un fuego a calmar me ha a sentir ese calor hay ya vivir no es como vida hay algo tampoco lo veo negativo fíjate

Voz 3 12:41 sí es un éramos muy muy particular si es un héroe muy particular

Voz 2 12:46 pero es un Nerón que yo creo que pocas veces se ha visto tan completo es decir te cuentan porque tú ves bueno ves diferentes historias au Ustinov es maravilloso lo que hace por supuesto pero no te cuenta toda esa vida como su madre agregó abusaba de él sexualmente desde que era pequeño y eso es lo que a él le hace que por momentos se vuelva loco termine matando la porque él no quiere el poder pero su madre le obliga cuando ya el tiene el poder dice posará hago lo que quiero pero su madre no lo que quiere es ella poder mandar entonces termina matando la y eso le crea él un Trauma que de hecho Ángel Pina sigue apareciendo en la obra hasta el final en forma de fantasma y cómo se vuelve loco porque realmente el pobre fue yo creo que les superaron las circunstancias

Voz 3 13:27 Daniel Muriel quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 13:32 mi madre yo diría que sí es algo que cuando quieres paz cuando estas malito cuando siempre la llamas no siempre va a saber la siempre piensas en tu madre tu porque el día que nos falte o al que le falte pues pues ya dirá si es verdad en Faro maravilloso en la vida