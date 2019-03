Brexit: Hacia el enquistamiento

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos ya conocen la secuencia el Parlamento británico volvió a decir no al plan de salida negociada por Theresa May hoy segundo capítulo segunda votación se decide si el Reino Unido se va por las bravas el viernes veintinueve dentro de quince días si entramos todos en tierra incógnita si se rechaza esta fórmula expeditiva mañana jueves tercer capítulo tercera votación para aprobar una petición de aplazamiento para asaltar la fecha límite del día veintinueve ganar tiempo todos los pronósticos coinciden en que esto es lo que probablemente ocurrirá pero tampoco aclara demasiado la situación porque de cuanto tiempo hablamos Europa está dispuesta a posponer dos o tres meses un aplazamiento técnico pero no más salvo que cambien las actuales circunstancias con unas elecciones a un segundo referéndum por ejemplo pero hay otra cosa si el Reino Unido siguiera siendo miembro de la Unión el día dos de julio cuando comience el mandato del Parlamento Europeo surgido de las próximas elecciones los británicos tendrían que estar representados luego tendrían que haber ido a votar en las europeas del día veintiséis de mayo una cita que nadie recuerda ahora mismo Elio es mayúsculo la ilusión inicial se ha diluido en una disputa interna desgarradora sea embarullado con algunas peleas matrimoniales en las cuales la ebullición de la bronca termina pesando tanto como los motivos originales de la disputa el se dirige hacia donde parecen dirigirse los problemas actuales tanto Cataluña como Venezuela hacia el enquistamiento