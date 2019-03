Sandra: "Muchas empresas empujan a que los padres no se integren en los cuidados familiares"

Voz 1

00:00

hola buenos días hoy Sandra cuando tuvimos nuestra segunda hija mi marido podía acceder a cuatro semanas de permiso de paternidad su subjefe de dijo que que eso era algo voluntario insinuando ir dándole a entender que el hecho de poder acceder a ese derecho estaba dentro de la empresa mal visto poco después el propio jefe tuvo una hija no no disfrutó de esas cuatro semanas la sensación que yo tengo es que en realidad muchas personas creen que la solucionar todo es la legislación yo creo que vi es insuficiente también el hecho de que no haya un verdadero convencimiento en la sociedad osada que se necesita mucha también educación que en realidad la práctica en la empresa se empuja a que no no se cambien que los padres más integren en la eh los cuidados familiares en mi en mi caso personal he tenido varios episodios también negativos en cuanto a contigo a continuación del mundo laboral y hay familias Iván poco cuando hablas con las personas en la calle te das cuenta de que que hay muchas medidas que son realmente pues medidas de conciliación muy vive en el papel