Luis Garicano: “Nuestra política será que todos los territorios tengan el mismo régimen económico”

Voz 1727 00:00 Luis Garicano muy buenos días muy bueno es responsable de Economía y de empleo en la dirección de Ciudadanos me va a costar con Garicano como me costaba con Irene Lozano la semana pasada iré del usted al tú porque con quiénes nos hemos ido cruzando a lo largo de tantos años colaborando en distintos medios de comunicación ahora que somos señores políticos marcar la distancia me obliga al usted así que señor Garicano en el acuerdo que han firmado con UPN se dice que el convenio deberá acordarse el convenio económico mediante una negociación basada en los principios de lealtad y transparencia para la solidaridad igualdad de los españoles ustedes en Ciudadanos creen que esto no ha ocurrido hasta ahora

Voz 1 00:43 claramente no ha ocurrido en los los convenios las contribuciones de hilos cupos se han hecho de una manera muy opaca negociada bajo puertas cerradas viene una ley bueno en el caso de cupo vasco ellos los los oyentes aunque bien una ley que ni siquiera el pasado se debatían y se votaba era una cosa absolutamente opaca ha sabido negociado y nadie sabía cómo se ve calculado y este es un caso similar es decir no se hace un cálculo objetivo y transparente de cuáles son los costes las cargas que debe asumir la comunidad autónoma que los impuestos sino que en una habitación oscura normalmente en un momento de máxima debilidad del Gobierno central osea el Gobierno necesita una coalición de cambio de un año de un de un apoyo pues se negocia pues aunque carpetas ocupó las cosas voz en cinco años de cupo eh que ya son irreversibles momentos nosotros pensamos hemos pensado siempre que la transparencia es es si la claridad que seré a exactamente cómo funciona el sistema hemos invitado a diseñar

Voz 1727 01:48 ya no esta mañana porque ayer se firmaba el acuerdo entre ciudadanos y UPN todos recordamos a Albert Rivera cargando contra el Concierto y el Cupo vasco en ese caso lema el Cuponazo o Amin cargando contra el Convenio Económico navarro y decíamos es contradictorio Luis Garicano explicaba ayer en Twitter no hay ninguna contradicción por qué cree que no hay ninguna contradicción

Voz 1 02:12 por por por eso porque nosotros les ha realmente yo vamos puse varias varias resoluciones de Ciudadanos y puso bueno me he estado en Radio Euskadi en múltiples ocasiones bien País Vasco en en muchas consenso explica nuestra posición en esa posición en Navarra y el País Vasco es la misma idea esto está en la Constitución obviamente si alguien diseñara un sistema en España desde el principio pues pérdida que todos los cálculos de todos las las comunidades autónomas puedan exactamente iguales pero esto está en la oposición tirado que están absolución lo que hay que hacer es hacerlo bien cuando me encuentro con personas de de de los partidos de de esas comunidades autónomas se les digo lo mismo que espera insisto define este sistema querrán que el sistema se aplique bien y no que se aplique de una manera absolutamente no transparente y en ese sentido pues yo creo que es muy buena noticia para España de UPN My aceptados los principios que son que son básicas pues pues si se abriera Tina

Voz 1727 03:04 en un momento será el debate constitucional en España Ciudadanos defendería mantener el régimen foral de Navarra y el convenio navarro que deriva de él o abogará por adscribir a Navarra y Euskadi al régimen común

Voz 1 03:16 en cualquier español que se plantee y cualquier persona de fuera que sepa ante pues no se en Estados Unidos en Suiza en Alemania a cualquier régimen económico que solamente es tiene que pensar que el régimen debe ser el mismo para todo el país pero ese es un principio básico que creo que es evidente que luego hay que dar todas las realidades y en este caso pues la realidad es una construcción que se hizo cuando se hizo cómo se hizo y que y que reconoce una idea es y creo que hay que vivir para resolver problemas no para crearlos creo que lo que lo que están haciendo los nacionalistas esos tanto en el Gobierno navarro en la actualidad que tiene una deriva peligrosísima hacer enfrentamiento y la división como los designación en Baleares y Gemma vencer en Cataluña pues es esa en el País Vasco se esa política de enfrentamiento que realmente nosotros yo sinceramente lo que Ciudadanos ha venido a resolver estamos para resolver problemas para facilitar dos españoles según han trabajen juntos y en ese sentido creo que que esto es Express el Éste es el objetivo que los españoles pero que siempre han parado la acera

Voz 1727 04:19 es entendiendo bien el acuerdo con UPN pactan claro el mantenimiento porque constitucional de los derechos históricos forales de Navarra a cambio de transparencia pero ciudadanos si se reforma la Constitución propondrá que se eliminen

Voz 1 04:34 si hubiera un un nuevo un nuevo pacto constitucional obviamente nuestra nuestra política sería que todos los todos los tendrían que tener el mismo el mismo régimen dejó claramente

Voz 1727 04:46 la última cosa ya sé que habíamos llamando por esto pero es inevitable porque le hemos visto felicitarse por la resolución la resolución en en que ha ganado las primarias finalmente de su partido en Castilla y León usted ha defendido a Francisco Igea desde el primer momento es el candidato por lo tanto a la presidencia de la Junta ha sido un pucherazo Luis Garicano

Voz 1 05:07 bueno es evidente para los que lo observan que ha habido irregularidades por suerte el partido tiene su propio Tribunal Supremo en su sistema de que te revisen de estas cosas que es la Comisión de Garantías que por suerte ha actuado con máxima celeridad al listo que había ochenta autobuses regulares y los anula la idea en sentido yo me alegro de que cuando hay gente que hace cosas que están absolutamente fuera de de lo de lo que se puede esperar que suceda pues haya mecanismos yo creo que en todas partes sinceramente en tratamientos para cuecen habas en siempre decente qué se puede aprovechar de las cosas lo lo importante para un sistema político tanto en dos partidos con sistema es que hay algo mecanismos de investigación perro sufren en este caso creo que Ciudadanos ha demostrado que eso sea así ha sido en sentido pues estoy estoy contento de que se ha resuelto

Voz 1727 05:58 libera que su propuesta no haya salido y además no haya salido de esta manera

Voz 1 06:04 hombre hay decenas centenares de decisiones tiene visto tomadas guerrillera con máximo acierto y máximo instinto hoy máximo cuidado no creo que los españoles la han visto ya muchos años luchando por Polonia España españoles echando por la por la modernidad de España por la regeneración y creo que que bueno que todo el mundo puede apoyar a un candidato en un momento no es el mejor que a todos nos pueden pasar que de algún alguna persona de de del partido no nos nos proponga con estamos tomando decisiones como se tomando de la verdad de alguien que pueden es el óptimo yo creo que que hay un liderazgo indiscutible no

Voz 2 06:48 gracias por atender a la ser buenos días