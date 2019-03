Javier Esparza: “El régimen foral tiene hoy más apoyos en el Congreso que ayer”

bueno lo que encima no señor sí señor aquí no se respetan el régimen foral los derechos históricos de Navarra no respetar los derechos constitucionales a respetar el Convenio Económico y entender esta realidad es la lealtad con un proyecto común que se llama España ese la solidaridad con todos los españoles desde la igualdad Yves le y la transparencia que firmamos por lo tanto en fin yo creo que se nota sobre el párroco en concreto que eran meridianamente claro lo que le de hasta por lo tanto que dice yo yo ayer incluso ante el propio señor Rivera yo lo que dije es que el acuerdo lo que es fortalecer el proyecto el régimen foral y el Convenio Económico en el siglo XXI porque lo que supones que a Pepe que ya asumía esa bebida Foral ha partido socialista que ya asumía esa realidad coral se une ahora otro gran partido a nivel nacional por lo tanto en Madrid la defensa contará con más diputados a los que tenía antes de la fiesta

eso lo ha dejado clarísimo Garicano que el acuerdo por supuesto respeta lo que está en la Constitución que son los derechos forales de de Navarra ahí el Convenio Económico no decía futuro porque existe abre la Constitución y en algún momento habrá que hacerlo en ese caso los que hoy son sus socios dejarán de serlo automáticamente no si piden la derogación o obviamente

Voz 1

02:21

no hegemónico seguimos siendo es decir nosotros somos el primer partido de nuestra comunidad nosotros venimos ganan protecciones Arango de cuarenta años una tras otra estas que entendido algún tiempo de la fuerza pues casi hablamos a la a la segunda fuerza esa es la realidad que tenemos dijo concejales de HB duques quién gobierna tienen cinco tienen Parlamento Foral sobre cincuenta tenemos quince parlamentarios Higuero hay que es quien gobierna tiene nueve es decir qué ocurre bueno pues aquí se ha hecho una política de bloques en la que lo mismo pacta el Partido Nacionalista Vasco trae en la lista la derecha bastaría Neguri verdad con EH Bildu que son los que hacen homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel y al mismo tiempo partan con los populistas que apoyan a Maduro es decir bueno pues hay un batiburrillo montado para que no estemos nosotros pero sigo siendo la marca de referencia en esta comunidad y en estas próximas elecciones yo iba a volver a crecer porque esos son los datos que tenemos según las encuestas que manejamos Nietzsche resto la realidad es que bueno el centro derecha cada día está con mayor número de opciones por lo tanto que hemos buscado pues un esfuerzo de todo el mundo ha puesto de su parte por tanto Partido Popular como Ciudadanos han sido tremendamente generosos yo me lo Navarro desde una generosidad absoluta ha renunciado a su marca para una marca ganadora para crear el Navarra suma bueno pues intentamos aglutina porque que creemos que vamos a conseguir bueno pues lo que no ocurrió en fin que si este acuerdo no hubiéramos tenido niños quince fue barcos no hubiera presidido esta comunidad durante estos cuatro años el alcalde de HB Batasuna en Pamplona