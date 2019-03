Roberto Brasero: "Hay que hacer unas reformas urgentes"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:12 mira este efecto dice me acaban de pedir para alquilar un piso nómina contrato indefinido avalista llevar empadronado en Málaga más de un año dos mil doscientos cincuenta euros un mes que son setecientos cincuenta inmobiliaria hombres de fianza mes por adelantado y añade nos independiza vagos malditos miles de fans es un mensaje de mes cobarde es decir creen ustedes que les estamos robando el futuro a los jóvenes de del planeta no sólo por lo de la que le digo no digo que lo vamos a posta pero nuestra forma de vida el modo en que consumimos el modo en el que nos asociamos puedo decir que esté robándole es el futuro a los legítimos herederos del planeta eso es lo que dice eso es lo que dijo hace pocos días una niña un adolescente de apenas quince años que se ha convertido en un faro de luz visible a miles de kilómetros de distancia a pesar de la extensa capa de contaminación lo llamamos contaminación porque benigno que flota estaba ya cogido se llama Ágreda Thunder se ha convertido la líder de un movimiento planetario diciendo cosas

Voz 0137 01:14 cómo está Mining escribe llamo Creta y tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate Justin now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa a nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por faltar algunos días al colegio imaginando queríamos todos juntos y nos lo propusiese muy

Voz 1995 01:38 igual y los viernes para el futuro es su movimiento liderado por que acaban de escuchar que se está convirtiendo en un fenómeno tan global como el propio cambio climático en Bélgica en el Reino Unido en Alemania también en España los jóvenes los protagonistas del futuro han decidido no ir al colegio al instituto a la facultad los viernes y lo van a hacer mientras el cambio climático no se convierta en una prioridad para los gobiernos este viernes se celebra en todo el mundo una gran huelga estudiantil para decir que ya no hay excusas ayer recibieron el apoyo de más de un manifiesto firmado por doce mil científicos in miles y miles millones de estudiantes en el planeta que amor es estudiante de psicología y coordinadora del movimiento en Barcelona este viernes estrella no vas a ir a clase no muy buenos días para tú sabes que esto tal y como van las cosas viendo noticias Si Siri el objetivo es que se convierta en una prioridad política es muy posible que nunca más Paul Weiss los viernes a clase

Voz 2 02:34 sí eso dicen pero sí sino los bienes a clase no iremos es decir no lo importante es que haya un cambio una reacción política ahí perder a clase los viernes escritos

Voz 1995 02:45 vale tienes veintipocos tú eres quién va a asumir diecinueve tú eres quién va a sufrir los cambios que yo estoy provocando

Voz 2 02:55 exactamente es un una una llamada generacional en el sentido de nosotros somos quiénes lo vamos a sufrir en nuestras nuestras carnes más porque ya están sufriendo las consecuencias todavía no lo reaccionamos muy muy claramente pero sí que ya están sufriendo pero nosotros en la generación que que viene los estudiantes los jóvenes somos los que los que lo vamos a sufrir más

Voz 1995 03:19 mira yo te cuento yo esta mañana bebían dando por la Gran Vía que ahora ya amanece antes ahora vamos a hablar de de los amaneceres pero venía escuchando la radio lógicamente plantearme las cosas ir yacían un resumen de prensa estas son noticias de hoy The Gardien no informa de una de una nueva iniciativa por ejemplo de un grupo de mujeres que se llaman su extinción revelan que en el grupo de mujeres han decidido no tener hijos hasta que no se tomen medidas políticas efectivas para detener el cambio climático que me parece bien pero es que decía también hay mil doscientas datos de hoy mil doscientas especies bajo amenaza grave de extinciones en Le Figaro que se puede leer la contaminación del aire y la evolución de ciudades va a producir casi ochocientas mil muertes al año como siempre digo francés dice sesenta y siete mil solamente en Francia el New York Times hoy se pregunta puede salvar el planeta retórica no contestes vehemente parece que es una ocupación una preocupación global estrella pero luego la realidad es muy otra

Voz 2 04:15 la realidad es que no no le importa la realidad es que nos alarma pero nadie hace cambios o muy poca gente hace cambios en su rutina Hay lo mismo la los políticos no no reacciona no no lo toman como una prioridad

Voz 4 04:33 bueno sí sí dime

Voz 2 04:35 no sí que que es lo que decía los titulares estos nos alarman cuando nos nos afectan a nosotros en nuestras vidas a nuestro nuestra salud a nuestros cuerpos pero ya hace tiempo que están afectando a las especies al clima en general sólo será cuando nos afecte a nosotros en nuestra salud cuando enfermeros por el por la contaminación que realmente nos daremos cuenta verás de las consecuencias que tiene nuestros nuestro nuestra actividad humana

Voz 1995 05:01 pero estrella que habla desde los activistas es que ya no no hablamos de ser activista no será que dice que en hay que incorporar todo eso en nuestro hábito como un desayunar comer cenar ya no hablamos de un activismo sino de una conciencia de actos responsable

Voz 2 05:18 sí sí sí es un cambio de hábitos va más allá de reciclar y de y de apagar la luz y usar menos agua que también no es es al salir a la calle a exigir a los políticos que que limiten la actividad de las empresas es hablar de este tema con con tus conocidos con tus amigos con tu pagar cuando los familiares para que todo el mundo tenga esto muy presente

Voz 4 05:45 comenzará a actuar amarse

Voz 1995 05:47 verás estrella para hablar de todo esto porque tenemos todos muy mala memoria con el clima tenemos muy mala memoria ante todo lo que pensamos parece que no esto nunca ha llovido tanto como ahora nunca ha hecho tantos hemos decidido invitar esta mañana partí e como venía hemos dicho vamos a invitar a gente que está todo el día mirando el clima que realmente sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo de verás por muchos motivos me da mucha alegría que estén aquí hemos imitaba Mónica López que es la directora del área de meteorología de Radio Televisión Española Monica muy buenos días

Voz 3 06:18 buenos días verdadero placer qué haces aquí

Voz 1995 06:21 a Roberto brasero con amigos hemos dicho lo cierto que es el responsable del departamento de meteorología de Antena tres Maurizio Roberto veinte tenemos que calan muy buenos días

Voz 5 06:30 aquí estoy muy buenos días y por supuesto

Voz 1995 06:32 al al de la SER a Jordi Carbó nombre el tiempo de la SER Jordi muy buenos días

Voz 5 06:37 buenos días tampoco podía faltar a esta cita

Voz 1995 06:39 desde luego bueno tenemos a tres vigilantes se estrella vosotros todos los días y está eliminando el tiempo Monica tú eres más consciente probablemente que nadie vosotros soy más consciente que nadie de lo que estaba ocurriendo qué está ocurriendo

Voz 3 06:54 está ocurriendo que estamos emitiendo gases efecto invernadero de forma poco controlada la atmósfera que lo estamos haciendo creciendo cada día más cada día emitimos más los la cantidad de CO2 equivalente que la atmósfera cada día sube los científicos dicen que si seguimos así no tenemos futuro yo creo que lo que dice estrella es fundamental ir a mí lo que me gustaría que estrella y todo todos esos estudiantes jóvenes que salen a la calle o sea muy conscientes que esto no va sólo de políticos vale esto va de todo el mundo porque al final yo siempre digo lo mismo el poder emana del pueblo trabaja vivimos en un Estado democrático y los políticos ahora lo que nosotros queramos que hagan eso tiene que ser un movimiento ciudadano tener ser todos que exijamos que se hagan políticas que se tomen medidas para tener menos gases efecto invernadero porque los científicos dicen que esto va a peor que las temperaturas seguirán subiendo en España tenemos cada año récord de temperatura cada año registramos temperaturas que nunca antes se habían registrado cada año acabamos meses en los que la precipitación es inferior en el caso de la Juve por ejemplo que decías no muerto seis observando la lluvia en España cuando miramos atrás y hablamos de cambio climático cuando miramos totales de precipitación en España se observan pocas variaciones no se observa que más o menos la misma cantidad de antes pero lo que sí que ha observado es que ha cambiado la estacionalidad la precipitación en España el interior peninsular antes cuando llovía más era en primavera y ahora cuando llueve más es en otoño ese cambio de la estación la precipitación es un factor clave para la agricultura para la ganadería no tiene nada que ver que la lluvia caiga en los primeros estadios por ejemplo el crecimiento del de un cereal aquí caigo cuando se tiene que recoger no tiene nada que ver con lo cual es cierto lo que dice estrella que los cambios están aquí son evidentes lo que está claro es que en el futuro serán cambio es mucho más extremos no es una cosa de unos pocos y hay que alzar la voz si hay que gritar en las calles es verdad que los estudiantes tienen que hacerlo también es cierto que yo creo que el principal problema al cambio climático es que sobrepasa la escala humana los hombres y las mujeres no somos capaces de pensar más allá de nuestra vida en términos de cambio climático hemos hablado siempre de dos mil cincuenta de dos mil cien y la respuesta de la gente natural a eso es en ese momento ya estaré muerto por eso el movimiento iniciado por Greta me parece fundamental porque ellos dicen no esté robando nuestro futuro porque si a nosotros no nos importa porque en villanos llegará tarde al de nuestros hijos ya de nuestros centros también

Voz 1995 09:40 Roberto lleva mucho tiempo haciendo al tiempo tiene este tiempo has notado que un cambio de concienciación desde que me acuerdo hace muchos años en Telemadrid que ya te veíamos en la nieve tú crees que ha cambiado algo la concienciación el concepto que tenemos sobre el tiempo

Voz 6 09:56 pues mira si ha cambiado pero también he notado ciertos altibajos en esa concienciación no sólo por la experiencia propia o por lo que pueda sacar de mi trabajo o de lo que pueda hablar con el entorno más cercano sino también estudios que se están haciendo inciden en eso en la percepción del cambio climático de calentamiento global o del riesgo de este cambio climático de una concienciación muy alta a principios de este siglo en el que estamos en los primeros años se ha llegado ahora a un aspecto en el que quizá nos estamos dejando llevar por algo que se dijo que iba a ocurrir y que no está ocurriendo lo que no puede pasar porque si está pasando ahora ahora es cuando se tienen que poner soluciones como bien decía Estrella

Voz 1995 10:38 que no se mueva nadie porque nos ocupamos de lo importante estrella no se lo recuerda hoy el próximo viernes hay una gran manifestación que nadie se mueva seguimos Jordi está ahí seguimos unos segundos pero hay que salvar en este momento a Rosa Márquez Rosa buenos días

Voz 1995 10:56 y aquí veinte minutos una hora menos en Canarias la noticia en estos momentos es que Estrella estrella Claramunt que lo sepa todo el mundo el viernes no va a ir a clase

Voz 8 11:06 construye

Voz 1995 11:07 miles de alumnos de Secundaria universitaria

Voz 8 11:10 el Instituto

Voz 1995 11:12 millones de alumnos en todo el planeta el viernes no van a ir a clase por eso con ese motivo hemos invitado a Mónica López directora del área de meteorología de Radio Televisión Española este estudio haya Roberto braseros responsable del departamento metodología Antena3 y al millón Jordi Carbó al nuestro el hombre al tiempo de la Cadena SER a hablar con ellos estrella puede preguntarles lo ellos están ahí y son los Water son los vigilantes puedes preguntar lo que tú quieras eh

Voz 2 11:36 hombre pues ya están a hombre es que todo el mundo menos pregunta no si lo que haya que haga tanto calor ahora es normal no ya veo que no ha quedado media contestado ya que que no sé si es directamente una consecuencia del cambio climático o siempre ahí como estas frutas fluctuaciones de temperatura que tampoco es tan anormal o no sé

Voz 6 12:00 no es normal desde luego estrella y además puedes decir que es anómalo queda muy bien no lo más de es anomalía de temperatura y desde luego hay una anomalía muy pronunciada porque están las temperaturas que hemos tenido en el mes de febrero muy por encima de las que corresponden para hombre de febrero aquí en España en febrero suele hacer frío hay que decir sólo a la gente que viene de fuera este año no lo ha hecho llegamos a marzo y llegar la misma situación y ahora que tenga que ver o no del cambio climático que te responda Jordi yo no he hablado todavía

Voz 5 12:30 pues venga a ver si ahora me voy a recuperar

Voz 0978 12:32 no cambiaré porque la verdad es que se podría volar muchísimo no mira yo creo que la pregunta que has hecho la respuesta de brasero pues no la voy a contradecir pero seguro que mucha gente sí que de la contaré decidía no te podría decir bueno desde cuando no tenemos temperaturas tan altas y miramos una escala histórica pues podríamos decir desde el final de la revolución industrial no a mediados del siglo XIX Si miramos una escala geológica pues veríamos que bueno depende ha habido momentos de la historia geológica que aquí lo normal eran bosques tropicales por ejemplo ir yo quiero destaca en este aspecto porque primero todo felicidades por esta lucha yo creo que todas las generaciones nosotros mismos Mónica brasero seguro que de jóvenes también hemos luchado en este sentido aunque quizá nuestros enemigos visualmente distintos primero de eso hay que como se dice no en democracia siempre hay que luchar constantemente para mantener pues nuestra calidad de vida hay nuestros derechos y lo digo porque tenemos que es sobre todo a aspectos que no despierten controversia a gusto no guste el tema del cambio climático despierta ciertas controversias por qué quieres no también hay unos intereses y eso es lo que al final manda no cuando hay interés económico pues la presión vendrá siempre de los dos lados yo creo que hay cosas en las que la controversia no existe cada vez estamos dando más datos en este sentido no simplifique hemos en vez de cambio climático hablemos de contaminación pura y dura creo que era esta semana que salía un estudio nuevo de la Unión Europea que cifra en ochocientos mil los muertos causados directamente por la contaminación hechos incontestables también yo me acuerdo cuando era pequeño que en el colegio teníamos cerca de un río Inn la curiosidad para ver de qué color bajaba el agua cada día eh porque las contaminaciones que se vertían a los ríos no hace mucho hace treinta años eran tremendas por cierto con la última crisis Se ha rebajado un poco el control de la calidad de los ríos y eso es un campo de batalla objetivo no hay discusión Si el agua que después consumimos está contaminada pues eso nos afecta directamente y aparte esto acaba afectando también a otra cosa que es un campo de batalla que que tiene que ser permanente no como preservar nuestro entorno ir como la biodiversidad también Cole corre peligro insisto por algo tan objetivo por nuestras actividades que al final tienen unas consecuencias como es sobre todo la contaminación que siempre es perniciosa

Voz 3 14:50 Estrella uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hablar de cambio climático de concienciar es que no podemos responder a tu pregunta la pregunta de esto es normal lo esto es cambio climático no la podemos responder a eso porque es cuando hablamos de cambio climático hay una cosa que Seaman estudios de atribución que son estudios que tienen que hacer entidades centros de investigación centros públicos universidades que tiene que hacer eso estudios para poder responder así una situación concreta una ola de calor o un mes especialmente cálido se debe al cambio climático es estudios o no se hacen porque no hay financiación para hacerlos ósea hacen pero llegan muy tarde cuando a mí me llega un estudio me le dice un año después que una ola de calor puede ser una ola de calor relacionada con el cambio climático ya no es noticia dentro de los medios de comunicación y es una de las a de las guerras que tenemos los comunicadores de meteorología para poder hablar de cambio climático y es lo que en comunicación se habla se denomina una percha no yo para poder hablar de cambio climático necesitó echa a mí me sería enormemente útil poder ser capaz de decir si esta situación corresponde a patrones de cambio climático sí que es cierto que nosotros deberíamos eso como como comunicadora de Meterología yo soy presidenta de la Asociación de comunicadores de Meterología nosotros tenemos muy claro que somos los hombres los hombres y mujeres clima no que tenemos esa oportunidad para hablar de cambio climático sí que es cierto que nosotros deberíamos apretar más y lo intentamos pero deberíamos apretar más para que tener ese tipo de herramientas científicas no porque yo creo que nosotros todos no tenemos que hablar con rigor tenemos que hablar con rigor y muchas veces no hemos como secuestrados no porque eres no eres capaz de dar esos datos porque no los tienes no porque no dispones de ellos tienen sentido si que sería mucho más fácil poder concienciar a la gente cuando tenemos una situación extrema decirles esta situación se debe a que el clima ya está cambiando y eso es algo que la gente recibiría de forma mucho más mucho más evidente decirle a Jordi Carbó que seguimos luchando yo me sigo sintiendo joven como estrella para poder luchar dentro

Voz 5 17:02 me yo jóvenes sabe jóvenes si es una cuestión de de tiempo el problema es una cuestión de tiempo del tiempo

Voz 6 17:08 sí

Voz 5 17:09 de de el contraste que hay en el tiempo de los medios de comunicación que exigimos una inmediatez un titular hice los científicos que

Voz 6 17:15 están pidiendo un tiempo mucho más lento más calmado para hacer sus estudios compararlos con unos periodos anteriores y ahí hay esa dificultad la de esto está pasando en cambio climático esa imposibilidad de respuesta o de atribución como decía murió pero eso no debe impedir la acción por qué porque también nos están contando los científicos que las consecuencias que se puedan tener en dos mil cincuenta o el dos mil cien hay que empezar a paliar las ahora precisamente por el mecanismo atmosférico por esa lentitud que tiene de responder a los cambios irse ahora no se empiezan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están aumentando la temperatura global no vamos a llegar a los objetivos del dos mil cincuenta no se puede hacer en el dos mil cuarenta y nueve porque entonces ya sería tarde como nos están avisando él lo paradójico Nos están avisando están tocando la campana están sonando la alarma en el parque de bomberos los bomberos siguen ajustando ese es el el traje no no están bajando por por por la barba no y además también como otra analogía por eso hay que felicitar a los chavales que salen otra cosa es hacerlo con la huelga y yo ahí tengo estrella hay pienso también que se pierda todos los viernes

Voz 5 18:21 ya se lo empezó el viernes pasado con el 11M ahora viene otro tienes por delante pero es la dificultad no las huelgas cosa Roberto porque se me pelear porque es como una casa que necesita una reforma urgente no lo hacemos porque es que la cosa no hacemos la reforma hay que hacerla

Voz 1995 18:37 a los medios también no ocurre señalaba hace un según claro vosotros es convertir casi en los que trasladan malas noticias esto no va bien también hay imagino el miedo decir bueno yo no no desde el no puede está rindiendo a todo el mundo todo el rato como cuento lo que está ocurriendo sin parecer el cenizo pesado que ahora viene a contar oye qué vamos mal que esto no lo estamos esto no lo estamos resolviendo me parece un reto pero está parte afrontar esa realidad día a día

Voz 3 19:06 antes empezó a ver hablar de cambio climático siempre hablamos en términos de culpabilidad no de quién es la culpa de que esto esté así no y la culpabilidad de los países desarrollados ya es cierto que al ciudadano no se le puede decir todo el rato eres tú el culpable porque al final se produce un efecto rechazo no de esa culpabilidad pero sí que es cierto que al a la gente hay que decirle que entre todos podemos no porque mira yo siempre cuento una tontería que es cuando yo era pequeña ante b3 teníamos el capitán Siam no estaríamos acuerda del pero ellos sí era el capitán lechuga que era un señor que salía vestido de verde su siempre a temas de ecología y tal y salía y el señor decía Patitz Camby son poderosos no los pequeños cambios son poderosos y es cierto esto es una suma de todos y al final lo que es más importantes que todos seamos conscientes cada uno podrá tomar medidas en su casa podrán tomar medidas con sus hijos pero podrá hablar con su vecino Se podrá organizar al final insisto los poderes públicos las empresas se tienen que adaptar a nuestra demanda y eso es así vivimos en un mundo marcado por la ley de la oferta y la demanda si nosotros creamos una demanda creamos una demanda de yo qué sé edificación más sostenible tendrán que hacer los edificación más sostenible tendrán que hacerla de forma que la podamos pagar y eso es así tiene que partir del ciudadano y por eso es una cuestión de concienciación

Voz 6 20:34 iba a costar también tienen costes es decir el el cambio de modelo energético al que tenemos que ir también tiene un coste por parte nuestra bueno pero lo asumimos somos también adultos los jóvenes también son conscientes de eso no es una alegría de no va a tener un coste pues la manera en la que en relación haremos con con los coches con la con la manera de consumo todo eso va a tener un coste pero su coste que tiene unos beneficios a corto y largo plazo bueno pues seguiremos eso

Voz 1995 20:59 pero lo que plantea estrella no pasa nada

Voz 6 21:01 no no tampoco tiene que ser todo

Voz 1995 21:04 en enero lo que plantea estrella es que no hay otra opción es decir no es podemos hacer esto podemos hacerlo otro lo que vosotros planteáis esto es que sólo hay un camino

Voz 2 21:13 exactamente es verdad es que es una situación de emergencia no entonces solo

Voz 3 21:17 sí

Voz 2 21:17 hay intentará actuar por todos los medios ya sea la movilización ciudadana pero es que también hay que exigir una reacción política porque tiene que suceder

Voz 9 21:25 ahora mismo tiempo porque tenía que suceder ya porque tenemos un tiempo

Voz 2 21:27 limitada de reacción es decir es que no hay tiene que es una una estrategia un ataque por todos los lados

Voz 3 21:34 hagamos de beta fan ver decía los señores del IPCC dicen que nuestra casa está en llamas no estamos diciendo que en nuestra casa se puede incendiar nuestra casa ya está en llamas

Voz 0978 21:45 mira si me permitís en tres cosas por las cuales yo pero que esta lucha como muchas otras por nuestro ambiente valen la pena tres luchas en las que a lo largo de la historia un poco partícipe y que se acabó ganando que nos decían que era imposible ozono ballenas energía nuclear muy concreto la última no hace mucho todavía ese decía que que en de el atacaban las consecuencias negativas del uso de la energía nuclear es que pretendía que viviéramos en en en taparrabos no parece ser que no era así ahora mismo hay un consenso a nivel mundial que la energía nuclear tiene que desaparecer porque he visto que sí que trae unos beneficios pero los perjuicios son peores tiene que hemos quiere amarrados

Voz 1995 22:24 Jordi Savall nos quedamos sin tiempo de os conocéis bien lo de la las prematuras qué tiempo nos espera para hoy reflejaba pero reflejaba pero bueno

Voz 5 22:35 las grandes ciudades ni se nota ya casi tengo bajaron hace mucho calor saturadas unos lluvias al fin de semana puede ser

Voz 3 22:43 venga el domingo el sábado solete estamos en primavera

Voz 5 22:45 toca tener aquí a tres ya estamos en tory siempre es más estás preocupado porque el tiempo otros sitios vino me contagió el sueco que está todo el día mirando el tiempo yo vivo mirando pero que tiene la culpa mira lo que ha hecho una sueca convocar no habla mal

Voz 1995 23:00 el próximo viernes hay una gran manifestación convocada todos todos estamos llamados a esta movilización entre ellos todos los jóvenes de este país que vaya muy bien estrella ojalá ojalá separe del planeta el próximo viernes un verdadero placer

Voz 2 23:15 gracias a vosotros gracias como siempre

Voz 1995 23:17 la vértebra que espera acercamiento

Voz 10 23:20 oye no un placer tener esa aquí lo hiciera tan mal decirlo pero llena de orgullo decir que somos compañeros vuestros ese me gusta mucho reabierto metido

Voz 5 23:29 buenos días Monica verdad gracias por invitarme hilos las que tienen que hacer mucha fuerza estrellado Mónica recordaba un programa

Voz 6 23:36 lo otro la bola de cristal decía solo no puedes

Voz 5 23:39 con amigos así