Voz 6 00:00 a mí me pedía

Voz 7 00:43 bueno

Voz 1515 00:43 los lunes ya saben que convocamos nuestra escuela contra el machismo Un día como hoy con esa concentración que acabamos de contar más importante que nunca después de lo que ocurrió en las calles de de todo nuestro país el pasado viernes también y que importante es lo llevamos demostrando desde hace año y medio con este espacio que habremos en el

Voz 8 01:02 Emma educar educar con los libros

Voz 1515 01:05 Rafa Sánchez qué tal hola hola Marta buenos días soy hemos traído un proyecto precioso pensando en en educar en los más pequeños en crear un nuevo mundo en cambiar mentalidades en conseguir componer entre todos un nuevo modelo con un proyecto que consiste en que es un proyecto

Voz 9 01:20 eso y que va en la línea en nuestra de nuestra sensibilidad hacia lo artístico común una modo y una manera de tratar de luchar contra esta contra esta lacra tenemos con nosotros a Itziar Miranda que es un es una buenísima persona es actriz escritora

Voz 10 01:38 ha tenido una idea muy lúcida muy brillante que es escribir la historia de mujeres eh

Voz 9 01:47 famosas ahora que las está escribiendo ella o la Miranda bueno de hola qué tal

Voz 1515 01:53 qué tal bienvenido en Madrid pues feliz de estar aquí y sí

Voz 8 01:58 la verdad es que cuando empezamos con la colección que lleva pública desde hace cinco años pero empezamos hace diez escribirla ya pensarlo nadie hablaba de mujeres y nadie sabía nada de mujeres ahora es un gusto cuando voy a los colegios con la colección porque es de lectura obligatoria en muchos coles ya cuando pregunto por mujeres hay muchos niños que ya llame levantan la mano y me hablan de gente como Clara Schumann como Concepción Arenal Clara Campoamor que antes cuando ya les pregunta qué quién eran hasta las profesoras me decían bueno es una calle es el nombre Un colegio pero nadie sabía quién era Concepción Arenal no entonces es un gusto hoy creo que habla de la buena salud que están empezando a tener está empezando a tener esta sociedad queda mucho camino eh pero creo que habla de eso de una buena porque la gente quiere saber

Voz 1515 02:47 pero fíjate qué bonito porque te dices que este proyecto empezasteis a gestar lo hace diez años fuisteis de alguna forma visionarios porque ahora bueno es una cosa que está ya consolidada pero

Voz 11 02:57 eh este esta colección

Voz 1515 03:00 les recomiendo lectura obligada en algunos colegios les recomiendo para padres porque están labor del colegio pero la labor como como padres como fue el germen tu hermano te lo proponía Ci tú a él como fue su primer momento de nuestra madre

Voz 8 03:13 escritora y nosotros siempre habíamos escrito un poco obligados por mi madre para que la dejáramos escribir un poco en paz venga escribimos otros mientras cuando éramos pequeños que cuando nos hicimos más mayores y queríamos seguir teniendo esos encuentros donde escribíamos no como cuando éramos pequeños y mi hermano había estudiado Historia del Arte y estaba estudiando Historia del Arte y entonces me dijo es increíble que no haya ni un solo referente femenino sea sabrá como mucho de Frida Kahlo pero no sala de nadie más no no nos cuenta la historia de eso fue Guisola nos cuenta la historia de nadie pero lo más increíbles que va al Museo del Prado Hinault te das cuenta que de las mil doscientas obras que hay expuestas es que sólo hay cuatro de mujeres dos de ellas de además hay un dato muy curioso que es que la dama de armiño está considerada la mejor obra de El Greco hay dos damas de armiño la de Leonardo da Vinci la el Greco pues la del Greco está considerada la mejor obra de El Greco pues en realidad ya se sabe por muchos estudios que es de eso fue van Guisola en los cuales se sigue diciendo que es de El Greco es increíble no entonces hablando de esta me dijo porque no hacemos una colección de mujeres fue idea de de un nombre y esto es una cosa que que siempre digo porque parece que las cosas de mujeres son para mujeres para es una colección que es para niños niñas hombres mujeres etcétera empezamos a escribirla se unió a la colección Mi amiga Lola de el estudio trilogía que es una ilustradora maravillosa cuando son son ver si lo la Avenida de Nueva York de trabajar en un increíble para hacía proyectos para Richard Avedon y Anne Leibovitz y entonces cuando yo vi lo que yo esta colección era para nosotros para nuestra familia nuestros hijos sobrinos primos para explicarles quién eran todas estas mujeres cuando llueve resultado pensé esto no se puede quedar aquí enseguida llamé a del Vives dijo que si muy pronto lo que pasa que bueno las cosas de palacio van despacio y bueno tardamos otros cinco años en empezar a publicar pero luego ya lo hemos parado vamos ya por trece biografías y esto sigue porque no sabes cómo nos demanda

Voz 9 05:19 los niños y las niñas traducidos a varios idiomas no está claro en Ucrania un montón de país

Voz 8 05:27 de hecho el primer país donde nuestro juego fue Lituania yo decía anda y me parecía como muy exótico no dimite él no no es que Lituania tiene un nivel educativo al nivel de Suecia ahí están increíbles estas super avanzados en la educar

Voz 9 05:41 que nos jugamos en esto porque en este espacio y bueno y estamos asistiendo en la actualidad a la importancia de políticas públicas que realmente aterricen toda esta ola no de concienciación con con el feminismo pero que nos jugamos para que cambie realmente el el imaginario colectivo está así les y la cultura y el arte no la no va a la y de la mano de esta de este de esta concienciación social yo creo que no vamos a a llegar muy lejos qué opina

Voz 8 06:09 claro pues pues exactamente es que por eso nosotros empezamos a escribir para niños aunque ahora nuestra colección la gente de todas las edades se está pensada para que la le a la familia entera hitos todos aprendan de estas mujeres pero para mí como decía Jane Goodall que además es otra de nuestras mujeres la la salvación están los niños está la educación tenemos que educar en igualdad aquí es muy curioso porque los niños son feministas eh mucho más feministas que nosotros todos nosotros somos tiene una educación machista todos y todos estamos aprendiendo a ser feministas entonces tenemos que ser más amables con todo yo creo desde la amabilidad vamos ganando terreno eh siempre si si hacemos las cosas de manera agresiva no llegamos a ningún lado porque bastante duras la vida como para que encima la gente te esté dando charlas de moral y de que es el feminismo y lo que tiene que ser entonces yo creo que hay que hacerlo con amabilidad con arte desde lo lúdico ir también cada día cometemos errores que muy machistas no que tienen que ver con con la educación que todos hemos tenido y tenemos que recular y ostrás me equivocado no me había dado cuenta de esto sea creo que tenemos que ser más amables con este aprendizaje que estamos teniendo todos todos porque nadie de nuestra generación ni de las generaciones por supuesto anteriores INI si quiera de las generaciones de ahora más jóvenes hablo de estudiantes tienen referentes femeninos con lo cual nosotros en los coles la cuando les preguntamos a me acuerdo que una profesora una de me dijo porque escribe sólo sobre mujeres y un niño de ocho años levantó la mano dijo porque de los hombres lo sabemos todo

Voz 9 07:45 es que ya le dio os acordáis de la de la encuesta que publicó El País hace unos años de doce mil al hizo una una encuesta a doce mil chavales chicos y chicas in no me acuerdo qué porcentaje Perera altísimo las chicas que escogían referentes masculinos

Voz 8 08:01 claro pero los chicos no escogían

Voz 9 08:03 ni un solo referente femenino por el desconocimiento

Voz 8 08:07 que no hay sólo hay un siete por ciento a referentes femeninos en los libros de texto y esto no es una cosa de las editoriales esto esto lo marcan los currículos oficiales esas muy grave entonces si no tenemos referentes femeninos qué futuro les espera nuestras hijas y es que nadie invierte en lo desconocido sea lo que no conocemos no existe y lo que no existe lo oculto lo inexplorado lo es en los referentes femeninos por eso es tan importante

Voz 11 08:32 hay una cosa que yo quería también explicar porque dirán qué bien habla Itziar Miranda

Voz 1515 08:37 lo que me Miranda es actriz mucha gente cuando van a presentar en la Feria del Libro o en las diferentes ferias que chulo esto traducido al lituano la primera traducción que habéis tenido bueno pues se te acerque dice anda pero si eres la actriz es que llevas

Voz 8 08:52 doce años en qué serie en Amar en tiempos revueltos que es para siempre haciendo de Manolita entonces cuando voy a filmar

Voz 12 08:59 es las habla espero porque Manolita me está firmando