Flash deportes SER de las 14:30 (13/03/2019)

Voz 1509

00:00

después de la eliminación del Real Madrid y del Atlético de Madrid anoche ante la Juve es turno del único equipo español que por el momento sigue vive en Europa el Barcelona se verá las caras ante el Olympique de Lyon a partir de las nueve de la noche en el Camp Nou los de Valverde parten del empate a cero conseguido en el partido de ida y afrontan este partido como una auténtica final ya que todavía tienen en la memoria la eliminación ante la Roma en la pasada temporada una de las grandes novedades de la lista de convocados del conjunto culé ha sido la incorporación de de melé que se ha recuperado en tiempo récord después de su lesión ante el Rayo Vallecano is espera que esta noche cuente con algunos minutos además de esto serán baja Rafinha invernal en por lesión a las nueve comenzará el partido hoy desde las ocho y media lo contaremos con Dani Garrido todo el equipo de Carrusel deportivo el otro partido de Champions se juega en Alemania entre el Bayern de Múnich y el Liverpool ambos equipos cuentan con cinco Copas de Europa y llegan a este encuentro tras el empate a cero conseguido en la ida los alemanes lo podrán contar con Müller por sanción y los ingleses por su parte buscarán arriba la referencia de sala quién no ha aparecido en los partidos importantes dejado de lado la Champions hoy Zidane vuelve a dirigir un entrenamiento del Real Madrid después de que ayer la plantilla tuviera día de descanso Nos centramos ahora en el ámbito polideportivo concretamente en el tenis a las siete de la tarde Rafa Nadal se medirá ante el serbio Filip Krajina Savic en los que son los octavos de final del torneo de Indian Wells en baloncesto tenemos dos partidos de playoff de la Eurocup a las siete de la tarde el Alba Berlín recibirá la visita del Unicaja y a partir de las ocho y media en las el basket se medirá al Mora Banc Andorra en balonmano hoy tendremos cuatro partidos de la Copa del Rey a las ocho de la tarde Anaitasuna se medirá el Bidasoa Irún a las ocho y media tendremos dos partidos el Balonmano Ciudad Encantada se enfrentaba a Torrelavega Guadalajara Huesca los nueve menos cuarto tendrá lugar el último partido entre Puente Genil balonmano venido es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER