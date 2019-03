Eva Giménez y Javier Bardem nos presenta 'Más allá del reto de Eva' en 'Hoy por hoy Madrid'

Voz 1 00:00 a los deportes en Hoy por Hoy Madrid Juana

Voz 2 00:03 Dani Álvarez

Voz 3 00:07 la poesía es iba herido chica Pierre eh

Voz 2 00:25 al Yemen Parets

Voz 1515 00:53 bueno vamos como como cada miércoles Ken con el deporte más cercano con el más próximo y con una historia de superación en la que una madre está haciendo todo lo que esté en su mano para ayudar a su hijo lo está haciendo además a través del deporte Dani Álvarez compañero de deportes qué tal

Voz 0451 01:08 qué tal muy buenas Marta así su nombres Eva Jiménez pero seguramente la gente la conozca más por ser la protagonista de El reto de Eva una historia de lucha de amor de vida una historia que empieza cuando su hijo Nacho a los dos años de diagnostican la enfermedad de den una de esas enfermedad Hades raras considera raras que causa una mutación en el cromosoma que afecta al riñón es de esas enfermedades raras para las que no hay dinero habitualmente no dinero para la investigación y en ese momento nacía el reto de Eva cuando esta madre decidía que iba a conseguir el dinero por sus propios medios a partir de ahí empezaron los retos deportivos creó la Asociación de así desde cero y ahora mismo es una de las referencias en en este sector y todo esto se puede ver en la presentación del segundo documental que narra esta historia se llama más allá del reto deba se presenta mañana jueves a las ocho y media en los fines de Cayón menos

Voz 1515 01:59 Bardo de que estar mañana jueves en Callao más allá ante el reto de Eva ya Eva Jiménez la tenemos al teléfono Eva qué tal hola

Voz 5 02:06 hola buenos días buenos días a todos verano primero preguntarte si Nacho le diagnosticaron con dos años esta enfermedad rara

Voz 1515 02:15 es muy difícil que haya dinero para la investigación de las enfermedades raras tristemente lamentablemente Nacho como está

Voz 6 02:23 eh bueno la verdad es que mira te cuento embarazada ya vieron que había un problema realmente el diagnóstico no llega hasta que que tiene casi dos años en Nacho ahora mismo vive dependiente de su medicación el Tomás actualmente de treinta y una pastillas al día que son supletoria son medicamentos paliativos para compensar las pérdidas que tiene por la orina entonces bueno él está bien es una enfermedad invisible es unos carrera problemas porque nunca vemos el de madre ahora mismo él tiene más cientos de piedras

Voz 0418 02:55 en los dos riñones cada vez que tiene dolor cada vez que tiene malestar tenemos que ingresar por si alguna de esas piedras obstruye la función renal ya hay cooperar como ha pasado el año pasado y bueno vivimos en una burbuja entre el hospital en casa e intentando hacer vida normal los días que se pueda no entonces pues bueno es un niño feliz es un niño alegres un niño que ha vivido con esto desde que ha nacido y que para él es lo vive con toda normalidad pero bueno ahora tenemos problemillas de que tiene nueve años de que empieza a preguntar porque los niños que están malos sin tomar un jarabe se curan con todas las pastillas que toma pues no se cura y bueno pues ahí andamos ahí andamos con Nacho y sacándolo adelante

Voz 1515 03:40 conocéis es una enfermedad rara hay pocos niños que tengan esta enfermedad de Dent conocéis otras familias en Madrid tratamiento que yo tengo la sensación de que eso también hace mucha piña no sobre todo ahora que decías Nacho tiene nueve años está empezando a preguntar por qué se tiene que tomar tantas pastillas al día porque sus riñones están llenos de de piedras cómo es esa relación con las otras familias su apenas hay

Voz 0418 04:03 bueno tenemos un problema que es bastante importante que es es es clave que es la protección de datos entonces como no podemos llegar al paciente nosotros no podemos no no sabemos cuán sabemos el número de pacientes pero no sabemos quiénes son por la Ley de Protección de Datos pues lo que hacemos es hacernos visibles para que los pacientes no localicen entonces no han localizado alrededor de siete familias aquí en España afortunadamente estos niños es también esta enfermedad sólo tiene cuatrocientos once en todo el mundo lo que estamos viendo que funciona por mutaciones lo que es está haga estamos certificando con la investigación que estamos haciendo que hay mutaciones

Voz 6 04:42 las severas imputaciones más leves

Voz 0418 04:44 en el caso de de mi hijo Nacho pues sólo hay cuatro mutaciones de Suu de la que tiene en el mundo dentro de los cuatrocientos son tan raros es sólo hay cuatro que son que son la vagina quinientos veintitrés que es la que afecta a Nacho y que no se ha determinado a través del estudio está haciendo que es la más grave la más severa con lo cual afortunadamente todos los pacientes deben que me voy encontrando que encontrando no tienen la severidad eh ni la gravedad que tiene mi hijo Nacho que yo me alegro enormemente esas madres me alegro enormemente por esas familias que no tengan que pasar pues cómo vivimos nosotros no vamos al hospital dos días a la semana Nacho lleva más de diez especialistas que lo controlan el vivimos con Nacho al límite no tienen nada de potasio en sangre muy bajón niveles muy bajos que a la mínima que salir corriendo porque un nivel debe potasio sangre bajo en sangre puede producir infarto y entonces me alegro porque esas mamás sus sus sus sus hijos no tengan mutaciones más leves que puedan hacer una vida medianamente normal y me alegro mucho por ella

Voz 0451 05:49 fíjate Marta que hay poquísimos casos de esta enfermedad en España hay poquísimos en el mundo y de eso trata el el documental más allá del reto de Eva en el que Eva coge los bártulos y se va a buscar por el mundo en casos si para concienciar a la gente y para darle voz a estas personas y mira este saco un un extracto muy pequeñito de de de este documental un avance para que la gente se le pongan los dientes largos

Voz 7 06:12 yo no tengo que afecta al Real Unión

Voz 2 06:20 sin carrera ayuda por Sevilla

Voz 8 06:27 yo pasamos a la siguiente fase donde se necesita un millón y medio de euros para continuar con la investigación de de

Voz 7 06:35 el avión ya sé que se me ha costado

Voz 1515 06:40 tú te das cuenta que para ellos pero bueno esto se va a presentar mañana más allá del reto de Eva se presenta mañana en Madrid es el segundo documental se presenta en Callao ha recibido

Voz 0451 06:51 esos apoyos fíjate aquí se escuchaba junto justo a Santi Millán pero es que también otras figuras del deporte como Pedro Delgado ganador del Tour de Francia también le apoyado también gente del mundo de del espectáculo también actores por ejemplo Javier Bardem es uno de los grandes apoyos ahora que mañana también va a estar en esta presentación

Voz 1515 07:08 lleva ya desde que comenzó esta entrevista es decir desde hace unos cuantos minutos silencioso escuchando al teléfono nos ha llamado Javier Bardem Javier qué tal hola hola buenos días qué tal bueno como te embarcarse en esta aventura en la aventura de Nacho en la aventura de su madre Eva Javi

Voz 9 07:24 pues pro maravilloso accidente producido apurar el heavy metal y el rock se Fest en Barcelona haber ayudas Scorpions porque yo tengo cincuenta años y le gusta el rock duro ir me presentar en el el que lleva Rock Fest maravilloso ser humano a Eva muy a Eva ahí estaba con su marido con Nacho con sacos con Nacho y bueno fue un flechazo quiero decir infla el sentido en que que es una de esas fuertes que detrae la vida de conocerá alguien tan extraordinariamente potente y aleccionador en tantos sentidos como lleva no como toda la familia de Nacho Insa ahora mismo no como hoy cómo lo lleva a él bueno y hay pues uno hace lo que puede dices cómo te puedo echar una mano y aquí estamos intentando hacer lo que uno pueda mente

Voz 0451 08:18 pero Javier nos ha contado Eva como es Nacho pero una madre nunca objetiva cuéntanos tu desde que conoces este niño de nueve años como es que qué es lo que te enamora del

Voz 9 08:29 bueno yo estuve poco tiempo porque suave entendería seguía pero bueno yo también tengo un hijo de ocho años tiene la maravilla la maravillosa inocencia pureza alegría por la vida sí y también el sentido de juego que debe tener un niño de ocho nueve años Jet y eso es lo más importante y lo que debería tener cualquier niño de ocho años en el mundo y eso es lo que intentamos que que siga teniendo no

Voz 1515 08:55 Javier tú vas a estar mañana en la presentación encallado de este documental más allá del reto de Eva que es lo que más te ha conmovido

Voz 9 09:04 a la la fuerzas lo que lo que hizo llevar en cómo es tu frase cariñosa desde lo de Amarillo porque le tengo mucho cariño lo lo imposible es muy bien

Voz 0418 09:14 sí mira mi frase que siempre cierro todo con esta frase es niega lo imposible abrazo hablo extraordinario estás mi frase tú eres extraordinariamente extraordinario dentro de nuestra vida gracias Javier

Voz 9 09:28 no queremos decir es que alguien que está la ha dado la vuelta al destino está creando su destino está creando los cambios que quiero que quiere que el mundo y que quiere que el mundo origine por sí mismos los está creando ella sola bueno Emery necesitan nuestro apoyo necesitan dinero un dinero necesita unos socios en esa asociación para que esa investigación que no solamente es para su hijo sino que va a repercutir en los hijos de muchas otras familias y sobre todo como dice ella no sabemos que nos espera mañana puede ser también nuestro hijo esto es una esto es para un bien común no aquí lo que está haciendo hayas extraordinariamente valiente ineficaz y pragmático realista y bueno que podemos hacer pues te echan una mano metiendo los bolsillos también reconociendo la labor que está haciendo apoyando la apoyando la todos como como tiempo damos no

Voz 1515 10:21 bueno mañana es que mejor dicho ya no se puede decir ha encantado esa frase me apuntado también Eva Javier niega lo imposible abre T a lo extraordinario mañana se presenta este documental la historia de Nacho ahora tiene nueve años sólo ahí cuatro personas cuatro niños al mundo con las mutaciones tan graves de esta enfermedad que es una enfermedad rara no se dedica dinero la investigación desde que tiene dos israelí diagnosticó bueno pues él y sus padres el resto de personas que les apoyan pues tienen una vida complicada dos días a la semana mínimo al hospital en fin hay que estaré mañana Javier Bardem muchísimas gracias a vosotros mismos Eva Jiménez en la presentación de este segundo documental vaya mañana quedan entradas para poderío Eva cómo podemos apoyar esta causa y sumarnos ayudarte aquí ayudar a Nacho

Voz 0418 11:12 eh por supuestísimo que quedan entradas las entradas ese están están los enlaces colgados por todas las redes sociales e incluso Callao la colgado las entradas donde puedo

Voz 6 11:26 en adquirir he esperamos que venga muchísima gente necesitamos muchísimo apoyo el hecho de que entre en figuras como Javier Bardem Santi Millán Perico Delgado nuestra ayuda muchísimo con la visibilidad tengo que agradecer enormemente a la Cadena Ser porque sin vosotros nosotros tampoco es No somos visibles ni somos nadie muchísimas gracias por hacerse eco de estas noticias ir deciros que seguiremos luchando por Nacho porque todo por Nacho es hasta el infinito y más allá

Voz 0451 11:52 Iker y que lo vas a conseguir Eva porque es que Eva Si está hoy aquí en esta sección de deportes en Hoy por Hoy Madrid es porque se propuso Un día en la Titan Desert cruzarse el desierto en bicicleta y lo hizo se propuso cruzar también en bicicleta el desierto de Atacama y lo hizo así que esa propuesta a hacer dos documentales sobre la vida y la lucha que está teniendo por y para su hijo Nacho de nueve años y lo está haciendo y lo vas a hacer seguro

Voz 6 12:14 bueno la verdad es que te creas que no es fácil para mí tengo esclerosis múltiple sufro muchísimo muchísimo con cada carrera la que me enfrento siempre voy acompañado de un equipo de personas que me ayudan a conseguir los retos hacemos un trabajo en equipo maravilloso por y para la enfermedad de Adén pero el dolor que yo siento es físico el dolor físico se pasa no el dolor del alma lo tienes continuamente no y entonces como lucho contra un dolor del alma todo lo que sea físico me puedo enfrentar a

Voz 0418 12:40 a sin ningún problema

Voz 1515 12:42 niega niega lo imposible abrazados tarde habrá yo decía abre te abraza lo extraordinario Eva Giménez que vaya muy bien a dónde podemos buscar más información Eva

Voz 6 12:55 pues mira a la pagina web den punto Es as den punto es acabado en t il luego las redes sociales estamos en todas las redes sociales como más den Twitter Facebook Instagram ahí vamos con dando todo lo que hacemos con lo que vamos avanzando esperamos muy pronto las noticias importantes sobre la investigación porque bueno humillan y medio de euros no es fácil conseguirlo estamos haciendo muchísimas cosas esto se paga de forma completamente privada lo estamos haciendo desde la asociación hay dos investigadores y tres becarios que están trabajando ocho horas en la enfermedad pagados por las desde la asociación entre todos esperábamos conseguir un avance un avance para Nacho para todos los enfermos de él

Voz 1515 13:36 bueno metan si hay en la web den a ese de E N te altera ahí lo tienen todo Eva Jiménez enhorabuena