La Vida Moderna | El calvario

Voz 0470 00:00 Sony Sony catorce y catorce porque es el mayor que entre alguien puede decirle Ales podrían decirle a hoy con Miriam que entre a agravar llevaba varios días que esto lo tenemos contaron ya nada en el programa porque él porque él hace lo que son y doce y trece pero siempre damos en su momento y acabó siendo un islote si es hay diez esa idea luego se salta las normas tres imponiendo a gravar aquellas pues ya había olvidado ya te trucos estimada la orden de empezar agravados hombre claro es que es que te has saltado la verdad que te lo voy a contar rápido porque esto ya sé que la gente no le interesa nuestros problemas internos pero te has saltado varios días lo de diez estás entrando hay doce y trece y es que lo vale

Voz 1 00:56 la vi salvo y la vi la vengo muy cargado de problemas no vengo cargado de problemas como para no hacer dos viajes calvario de medios que estoy pasando Vadillo

Voz 0460 01:10 te está pasando a espaldas de Héctor te lo estaba diciendo ante eh yo creo que todo lo hace tiempo que no está yo creo que hace tiempo que entre una madre

Voz 1 01:18 al no saber por qué porque de verdad que estoy pasando nunca al varios garantías

Voz 0470 01:25 vamos a ver me lo estoy pasando mal

Voz 1 01:28 no te toques hasta aquí no te toca hacer lo he vuelto a hacer y no me prometí a mí mismo no cama pero

Voz 0460 01:37 del pasado Benjamín Twitter ha habido cangrejo

Voz 1 01:40 no no no ojo bueno quiero decir no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con nada

Voz 0460 01:45 entonces pero ha sido se ha sido sensato guardado sensatez yo

Voz 1 01:49 lo que dentro de dos jaleo de guarda cierta sensatez Auster y austeridad austeridad siempre austeridad sería eso es y qué pasa entonces

Voz 0470 01:57 porque este calvario que luego pero con lo que te gusta yo estaba tranquilo porque con lo que te gusta eh los así crimen porque son muy tranquilos me alegro hay que hacer alarde de nada no se no se piden y comedia no pide nada

Voz 1 02:10 a mí me cada pero me alegro de que coincida con que esto mismo com

Voz 0470 02:14 público ya sabía a ver cómo remontamos esto

Voz 1 02:19 era más bien pero que te ha pasado interminable cuando el caballo se queda movedizas la de la de

Voz 0470 02:28 que la de entonces

Voz 1 02:30 el caballos son del cáncer a Trillo de verdad no

Voz 0470 02:34 David Villa creíble

Voz 1 02:36 caballo pero según de es como dijo la metáfora atraídos son los actuales partidos de derecha a caballo es fácil al abismo pues puede ser tú un calvario por ser yo hoy pues ese caballo somos cerdos Jindal

Voz 0470 02:54 yo estoy viviendo un calvario bueno el otro día J vivido ayer Calvario

Voz 0460 02:57 pero bueno esto es un paripé no dejaron

Voz 0470 02:59 déjame momento es que me estuvo viendo lo que vea no sé qué cojones le pasa fíjate que que los días que no diga nada cuando más fíjate que hoy tenía una teoría sobre vea que quería explicar mucho que expliqué esto sí es que no sé por qué normalmente normalmente ve hasta que les Sudán coño todo injustos así que cuando cuando tiene que su dársela todo está haciendo plano del cerdo Gerard que le ha puesto que una de las eh no tiene ningún sentido

Voz 0460 03:20 es bueno para tensionar el nivel de experimentación que lleva bien los Azimi los un Ciudadano Kane ella ella aquí arriesga

Voz 2 03:29 eh la audacia habitual que haya en su día

Voz 0460 03:32 a día ya lleva como persona la trasmite a los allí mi como realizadora

Voz 0470 03:36 pero es que espera que me estaba dando cuenta que tardaba como también estoy bien que fíjate ya sé lo que está haciendo la jornada vea lo que ha de pinchar al cerdo cuando hablo yo sea mejores el plan micro ha desatado tenía un una clave una cuántos años habrá estudiado vea de esto si es que estudiaba algo yo creo que no he estudiado pero porque ella es va por libre líder en esas citas te creyese es el de la realización ella pues va a por cada día

Voz 1 03:59 de donde estudiar son puede cuando esto que esa máquina la nueva máquina puesto que me dijo otro día Pablo tiene un botón que auto realización o o útil pero no lo está haciendo ahora no lo está haciendo pero quiero decir crean va mucho cuando su trabajo sería que yo una pelota

Voz 0460 04:24 la verdad es que este es el texto su carácter ella enfrenta Nos no nos reta en cambio Pablo veranos Pablo qué problemas a la Pablo Pablo un japonés defección formal Pablo es hablar ninja pero respetuoso cohibido para para Pablo sí sí para vea esto es Ciudadano Kane para Pablo este es su Cuentos de Tokio

Voz 0470 04:50 esto es la él iba iba de Autónomos ATA lo hace porque hay que hacerlo y hay que hacerlo

Voz 0460 04:55 esto no es respetuosa de los puedo grabar os puedo píxel art

Voz 0470 04:58 llevará de aquí en la SER yo cuando ella

Voz 1 05:00 nació aquí creo ahí

Voz 0470 05:04 seis años gastamos nosotros llegó vea fíjate qué gusto ahora que ya me veo a mí mismo eh que estaba teniendo una una disonancia cognitiva cuando yo hablaba veía un muñeco claro esto me está volviendo loco gracias por voy a dar una de cada una de arena sea te da aprieta un poco pero no ahoga

Voz 1 05:21 es verdad que te ha una al oído hijo de puta o te saben cuidado que vea es el Cristiano Ronaldo de la SER hay que te la tiene guardada no sólo somos Simeone

Voz 0470 05:35 con los huevos aquí pero ella ella cuando no que es un momento de debilidad mar nos la meten doblada bueno vamos a ver é moi es la vida la moderna programa número ciento cinco en total número diecinueve de la quinta temporada por lo que veo en lo que llevamos en lo que llevamos sale cuando el portátil cuanto de programa en los cinco minutos que llevamos atisbo así mi de nuevo muy no no no no no me viene a los había mucho peores está viendo muchas no porque ha habido sabía pero de otras cosas pero cuando es así me empieza siendo auto referencial hablando todo de cosas nuestras es que es crudo

Voz 0460 06:15 no pero sí tenemos cosas yo tengo cosas Héctor pondría la mano en el fuego que no traerá

Voz 1 06:21 no sé yo yo tengo varias cosas pues talante no hay no hay que especular mucho más discúlpame que sea de verdad que yo creo que va a saber es que es una muy gráfico miran

Voz 0470 06:32 es que la noticia de las le humilla que ha a es pequeñita te te lo micro de de diadema de estos fíjate qué gracioso nunca es como un logo de la SER pequeñito caló

Voz 1 06:48 no no vamos de verdad no nos vamos a centrar que

Voz 0460 06:52 va a salir voy a almorzar que venga tope me he tomado tres Café de los que vosotros sabes que me pido si de cafés americanos sólo doble Icon alcohol ir bien cargaditos café sin alcohol sólo cafés cometió un error en la salida del bar me creo que una persona le dijo te quiero en mi equipo

Voz 0470 07:09 hay algunos que pasar primero mira me lo que ha pasado de dimes esto no es un calvario me he guardado un pequeño un pequeños Angus digamos de de pan tostado con con pavo me lo metió en el bolsillo

Voz 1 07:23 los jugadores de dónde sale mi casa de mi casa pero hecho

Voz 0460 07:25 portéis hecho parné

Voz 0470 07:29 Gabriel fíjate que es una es una almuerzo que venían Bicing encontrar ahí abajo viven en bici con eso en el bolso claro entonces a mí también me critican

Voz 0460 07:44 yo pienso que barbaridad no sabes hacer

Voz 0470 07:53 el otro ente Hero

Voz 0460 07:54 pero esto lo suele ser el pan crujiente

Voz 1 08:00 no

Voz 0470 08:02 bueno pero David otros comer

Voz 1 08:06 una joven promesa de toque tú crees que Johnny Carson con veinte años de saciar sus propios que Tony Leblanc se comía una manzana hay cambió la historia de la de

Voz 0470 08:18 claro no hace nada

Voz 3 08:21 bueno vamos a ver

Voz 0470 08:22 vale no soy el único que ya ha desayunado no porque de entonces

Voz 3 08:29 no

Voz 1 08:30 nosotros ayuno yo fui hoy

Voz 0460 08:32 claro si es que llevo un día así que yo ya he dicho que mira vengo con los cables

Voz 0470 08:37 es de los que controlan el ritmo cardiaco todo el día

Voz 0460 08:40 sí me lo puse hoy a las ocho Schmidt deviene perfecto para el día de hoy

Voz 0470 08:45 en al cuando la camiseta igual dos llamadas no pero

Voz 0460 08:49 lleva unos aparatos

Voz 0470 08:50 estás al pecho tengo como varias Ventosa y un medidores

Voz 0460 08:53 ver que quería una bandolera en era Mary con era te pones obtener y eso que te mide la vida no sé muy bien que me vi me mide la vida el nivel de calmar

Voz 1 09:04 no estaría a nivel de Calvario quién sobre

Voz 0460 09:10 para marcarlo igual que otras cosas marquen en otras cosas

Voz 0470 09:14 este marque los Calvario que el médico mañana te diga te han salido madre mía qué va usted a mil Calvario

Voz 1 09:22 no sé

Voz 0460 09:24 misma hora tengo que devolverlo

Voz 0470 09:26 yo he sin embargo podemos contar anécdotas no

Voz 1 09:29 no contamine llamado estoy triste porque el ritmo de

Voz 0470 09:32 los Business me ha llevado a que emitió está ingresaban porque serán operó la rodilla vaya por querer ir a verle que viene que conocemos que alguna vez pero no es mi tío Paco que viene siempre es que metió Jesús que viene menos gente pero creo que también le han operado de rodilla claro ya que mármol que la rodilla según pasan los años la rodilla París lo de Kelati veta una charla de rodillas que te es que la rodilla la carga al día

Voz 1 09:55 lo que era una tú estás medio regular de la rodilla así

Voz 0470 09:57 no no tanto

Voz 1 09:58 de aprender a la vida

Voz 0470 10:01 por ahí queda el declive en seco irrecuperable le han operado el señor mayor ortodoxo pero entonces la problemática que quería yo ir a ver a mi tío Vic por hacer está como está de mal de la rodilla no muy bueno dime Juninho después de la entrada esta nivel Ronaldo Ronaldo Nazario cuando se rompió Maradona Goikoetxea eso blanca me la rodilla entera huir es donde yo quería fíjate el amor que tengo por la sed por la rodilla que en vez de ir a ver admitió que el hombre pasaba

Voz 1 10:31 qué está pasando un calvario

Voz 0460 10:34 la cuarenta fue serán la Fundación Jiménez Díaz

Voz 1 10:40 no sé

Voz 0470 10:41 de la rodilla ya que fui yo esta mañana

Voz 1 10:46 ergo piensa David en la labor que está haciendo para con tu tío no ahora mismo sino a posteriori cuando le está regalando el treinta y cinco minutos aproximadamente de entretenimiento a ese hombre que estará ahí en el hospital

Voz 0470 10:58 no si hubiese ido a verle claro le habría que sí

Voz 1 11:01 cómo estás el programa de hoy eso es verdad

Voz 0470 11:04 sin embargo en mi presencia yo mi presencia como persona es una puta mierda no guarda nada concreto otra cosa

Voz 0460 11:12 esta es la trinchera donde tiene que luchar David pagan tu contenido que hubiera tenido una una charla insípida de sobrino

Voz 0470 11:18 Diez minutos de nada de tío que no me duele nada trabajando mucho que paquete al parquímetro tal

Voz 0460 11:26 ya ya que haré un Pachachi ya es verdad

Voz 0470 11:28 GM estáis cada uno tiene digan eso Trichet

Voz 0460 11:31 las ni me entretenga Totti

Voz 2 11:33 en tratan allá algo y a el tres búlgaro entrar de señor mayor ahí en tu tío

Voz 0470 11:47 echando monedas de la máquina de gente

Voz 3 11:49 sí

Voz 2 11:52 claro es que la gente la gente piensa

Voz 0470 11:54 no aquí no venimos arriba claro lo que somos

Voz 0460 11:57 Tales No somos mortal bueno estamos en la habitación

Voz 0470 12:00 a mí me tenía a mí me teníais que ver en una habitación de hospital visionando también

Voz 0460 12:04 nulo austero nada

Voz 0470 12:06 la neutralidad tendría que ver hoy la la

Voz 0460 12:08 la médico afectando me el pecho

Voz 0470 12:15 en Tossa ella es usted Ignatius verdad yo sí señor de ver es verdad que es increíble pero fíjate qué bonito que bonito J como en la comedia

Voz 1 12:29 de la austeridad personal

Voz 0470 12:31 eso de no llega a la persona llega el cómico

Voz 1 12:34 es que se nos olvida un cómico

Voz 0470 12:39 una persona con sentimiento Jorge yo he dicho ha emitido esta mañana Luis en que no al final el ha dicho a dónde vas a la vaya bueno pues no pasa nada

Voz 1 12:48 claro porque prefiero por casi mejor reírme

Voz 0470 12:50 contigo como persona digamos pública pública cadenas de aquí a darme el punto coñazo con qué derecho personal pero es que además no le aporta nada nada que te a par pantalla ya me desde que nadie mejor que disimular lo que está claro es que la Godó bromas allí el te traído una vez lleve una revista de esto de Sao cuando hay un familiar una revista de broma de una revista de caza a a pesar de no no no pasa en la broma da claro mejor le va la revista notario claro que a ti te hace gracia tu familiar que está enfermo te dice por el culo por qué se chufas de la máquina de escribir la

Voz 0460 13:31 Teo consideran bueno la el suelo del suelo

Voz 1 13:33 por eso el mito Jesús hay bueno pues un saludo eh

Voz 0470 13:39 en sus manos un calvario es verdad

Voz 0460 13:42 con ese nombre ya tienes medio trabajo hecho con ese no veía tienes medio Calvario mucho ánimo durante le en el antiguo Nazaret venga Jesús

Voz 0470 13:58 venga joder el entonces dale

Voz 1 14:01 de todo salió no se venga abajo

Voz 0470 14:04 Jesucristo Jesucristo que Jesucristo ya directamente hablar de Jesucristo bueno

Voz 1 14:09 es un tema siempre es complicada para hay muchas maneras verdad Jesucristo lo puede ver como una persona buena como influencer o se les puede ver cómo

Voz 4 14:24 Gipson disfrazar el claim

Voz 1 14:26 el musical ese de católico y siguen la en Ifema dice XXXIII el mayor influencia como es verdad y bueno la verdad es que sí hay unos cuantos sí joder se hizo selfies la la Sábana Santa

Voz 0460 14:47 no estamos nosotros lo primero

Voz 0470 14:51 ay Señor que calmar calvario creéis

Voz 1 14:56 no no yo no puedo comer más porque él está ya el de

Voz 0460 15:02 ya ya pero tú no sabes cómo

Voz 1 15:03 Villepin a mi me gusta pensar que en realidad tan puesto como en Speed una bomba no para tanto

Voz 0470 15:09 si no pasa nada el comedia estalla en cuanto

Voz 1 15:17 deje de ser gracioso

Voz 0470 15:23 la hallaba Juan Muñoz le pasó eso

Voz 1 15:26 en cuanto al ochenta buenas Cuéntame calvario ser muy brevemente favor es un calvario breve como está en la Semana Santa de mano muy bien todo esto que ayer estaba resulta que estaba estaba yo en casa ayer martes martes David no Nos ha presentado una llave que nosotros ni nosotros habito que no he dicho nada no total que estaba en casa y de repente me me empezar a vibrar el móvil bien la vía pero aquí en posesión de las redes aquí ahora a la Sala diez Si cinco y diez de la noche diecinueve pero satélite contacta mucha gente ya pero con tanta vehemencia hay una el tengo una función del móvil se lo podía hacer o monedero con tanta vehemencia

Voz 0470 16:17 qué liado al diez de la noche de ayer dio ayer

Voz 1 16:20 cinco más o menos sería entonces entre Hideo que está os acordáis Pilar Rahola come ahí no sé muy bien cuál

Voz 0470 16:30 en su campo de influencia la verdad que es

Voz 1 16:33 yo antes era de izquierdas y luego de de así es es que sea por lo menos no siempre fue nacionalista

Voz 0460 16:39 con conservada dónde está la diferencia estabilidad se lo piensa el PP es un partido Izquierda hombre que su partido Izquierda

Voz 0470 16:48 no no me refiero a que el PP es un partido

Voz 0460 16:51 pero sin complejos por alcanzar el poder acumular riqueza guarda unidad bajo la bandera es ilegal pero Esquerda todos los matices

Voz 1 17:05 acaso acaso no se casan los homosexuales del PP si Maroto acaso más de alguno más no pasa nada lo que pasa es que pidió al principio esas leyes dice

Voz 0460 17:14 no no lo las usamos juntos vale pero primero fue hippy luego ama de casa

Voz 1 17:20 Pilar Rahola Pilar Rahola vale entonces un programa que sea llama loco mundo hombre J que salía hay vosotras

Voz 0470 17:30 ya está cariño Le tengo que hacer mucho pero me dio mucho no es que me desperté la madera más había que Carlos Sastre ya se habló de esa conversación él confiaba en que ya Ricardo

Voz 0460 17:49 fue incluso de nada yo recomiendo de camino a la comida oye que no vas a salir más ah vale vale aquí no se quiero ese cuando

Voz 0470 17:56 el solar y Moldavia tú también el despido

Voz 0460 17:59 más suave

Voz 0470 18:00 de la historia que cosas de la cadena que bueno total que lo cómodo que aparte

Voz 1 18:08 muchísimo visión espectacular entonces ayer se lo dedicábamos al racismo y entonces yo el presentador del programa yo a la sazón a la sazón y ahora también es Barret entonces en el programa Un reto está claro que yo decía pues hombre un racista ese ese esa gente a esa persona que a lo mejor odiaba otras razas mientras que un xenófobo si tienen una cuenta de Twitter y un despacho la Auteuil no era no de no era pero bueno que es y entonces a Pilar Rahola Nuri fuera

Voz 0470 18:50 no lo hizo

Voz 1 18:53 ya está ahora es no sólo depende de ellas claro ella él siempre lo ha sido pasa que es una mezcla muy rara de estaba en Esquerra pero él es una

Voz 0470 19:03 está muy rara de independentista Pilar Rahola y Pilar

Voz 1 19:08 como lo común digo los esta mañana Bob por Pilar Rahola tu amor llegado a Mi vida Pilar Rahola y qué fue lo que no les gustó de todos a lo bueno lo mejor mejores en castellano pero esto por Demi EPO no nada en puso loco mundo dedican al programa al racismo lo acaban de hacer una broma desgraciada jode vaya ejecución echando de xenófobo al presidente Quim Torra V

Voz 0460 19:35 cuando como diciendo no se le acusa

Voz 0470 19:38 quitando quitándole con la arroba et VI Play los dos apellidos a Pla

Voz 0460 19:43 de lo que dicen de ti xenófobo

Voz 1 19:46 es que me encanta

Voz 0470 19:48 la plan

Voz 0460 19:51 estatuto

Voz 0470 19:56 por qué cuando me han traído gira

Voz 1 20:06 africanos y entonces acaba diciendo Pilar Rahola y estos van de progres o qué asco de gentuza de jueces pero yo cuando dejen tú

Voz 0470 20:21 de al final la rúbrica final entonces yo claro imagínate yo ayer en mi casa tranquilo que yo estaba viendo a mi programa está viendo al Athletic nunca nunca me llega esto

Voz 5 20:35 sí

Voz 0660 20:37 la otra yo no allí yo yo siento que soy de Salama soy viven Sarah Miles señor me dais gol yo entiendo que haya un referendo Yeray no

Voz 0470 21:10 estoy viendo lo miraba la tele tampoco había consuelo el tío a mí infravalorado tu calvario pero es calvario ya que era de farol total nota que iba a ver cómo gestionó esta subida tener mucha seguridad lo lo cocina que me meto el perfil de Pilar Rahola

Voz 1 21:28 le sigue digo hijo bueno no pasa

Voz 0470 21:31 habrá que contestar de alguna manera claro claro

Voz 0460 21:34 su te voy

Voz 0470 21:36 sí citas elegante que

Voz 0460 21:38 ante la promoción

Voz 1 21:43 de ahí

Voz 4 21:44 ese es el Calvario Quique Álvarez sí señor

Voz 0470 21:47 de Salamanca que le da igual todo en realidad

Voz 0460 21:49 sí es que es que me suba al apoyo ya no teníamos que haber abandonado sus apoyé pero sí que yo estoy a favor si es que a mí

Voz 2 21:57 tres Si de verdad

Voz 1 22:00 que digan que te lo digan a mi hijo

Voz 0470 22:06 la progresista que ustedes que me he peleado en Salamanca por el puto archivo de los

Voz 1 22:13 venga ya

Voz 0660 22:14 en Cataluña bajó en el resto

Voz 0470 22:20 ya ya ya noche

Voz 6 22:22 claro que no advierte teléfonos Android el teléfono

Voz 0460 22:26 ponente no quiero ir me quiero salir en el

Voz 0660 22:28 Huffington nos ya otra huelga la rueda

Voz 3 22:35 no te no

Voz 0660 22:38 toca toca un poquito el viaje

Voz 3 22:43 ajá por qué te has ido al piano

Voz 1 22:51 he para aporrear el Calvario Éstas pasan veinte me acordaba de un personaje de eso es Abu era músico que se que salían el piano y nunca les bien la canción y entonces cuando acababa de tocar y no les salía bien

Voz 0660 23:04 no

Voz 7 23:09 sí

Voz 0470 23:10 no pasa nada que lo estoy pasando un calvario por el calvario que tú

Voz 1 23:17 ellos agradezco la comprensión

Voz 0470 23:19 quién el mirando macho

Voz 1 23:22 de la Torre la torre en el momento más inoportuno

Voz 0470 23:28 ante a más y ya las redes sociales es dejarme sin Santabaya oyendo hablar de las redes sociales con con un desde jazz llave en dos mil ocho molaba Ampera metí pero lo habéis visto Belén me estoy es para tomarse en serio

Voz 6 23:50 sí

Voz 0460 23:52 con DJ

Voz 2 23:57 la locura el dilema

Voz 0470 24:06 buen Live

Voz 1 24:09 subtitulado eh bueno venga

Voz 0470 24:16 el primer tema que el calvario al al lado de este nada eh su calvario de verdad bueno yo ya no voy a hablar de Biarritz quedaría como un problema el primer pero fíjate lo mio de mi tío

Voz 1 24:27 la Madre de Dios

Voz 0470 24:29 no llevamos Alessandro gesto parque igualó Diari yo haría veintisiete veintiocho minutos veinticinco queda vamos a minuto más ya empecé a pensar en un videojuego moderna yo tengo otra cosa de qué te ríes

Voz 0460 24:43 que también lo guardo entonces

Voz 0470 24:45 no lo hacemos bueno que te diga bueno yo iba a hacer promoción de los de los la actuación del pacto debate psicológico importando una cosa es lo de Dublín

Voz 1 24:54 qué pasa lo contamos mañana lo con tamaña lo contamos con sea lo contamos no pero como hay que la gente para venir y eso mañana lo cuanta aportado bling

Voz 0460 25:01 quienes acceder

Voz 0470 25:03 es la semana que viene a decir el sitio que era bueno lo es el Pat donde se juntan los españoles en Dublín bueno prensa hay muchos eh pero habrá mañana más Mañero si tampón

Voz 0460 25:13 hasta grandes sitios sino buena cabeza Iván todos no caben

Voz 0470 25:15 lo que por eso digo que mañana mañana lo cuanta más además nos cuenta lo del videojuego bueno que un videojuego creado por una niña gordita de Murcia que es el videojuego del había moderna que juego con

Voz 0460 25:27 un nivel de inmersión muy grande saque luego mentalmente te cuesta salir te imagínate ahora mismo estamos en la simulación del videojuego

Voz 0470 25:35 cuando un poco que si te sale luego mental

Voz 0460 25:38 gente te cuesta encontrar el camino la vida real y que luego yo dudo si soy sí que soy un cómico radiofónico o que soy Uber pero mientras estoy aquí dentro lo tengo claro entonces David Broncano nunca no tiene que hacer valer se tiene que hacer ver género quejen videojuegos arcade

Voz 0470 25:58 ya ya bueno

Voz 0460 26:00 la carta de

Voz 0470 26:04 no tiene pinta esto solas

Voz 0460 26:07 Atari Atari Atari

Voz 0470 26:10 lo que dijo tiene mucho al género tetris Sega tú cuenta cuenta el Bicing By The Arcade no vale

Voz 0460 26:15 el es el pon que el pone el de los palitos y un juego un concreto ni un género vale ir los géneros cómo funcionan que se está aventuras

Voz 0470 26:24 de repente sería como Los Sims

Voz 0460 26:28 este sería

Voz 0470 26:30 simulación simulación simulación como civiles

Voz 0460 26:33 te acuerdas simple vale vale vale simulación

Voz 0470 26:35 civilización simulación desarrolla sí

Voz 0460 26:37 lo único que esto Nation nos venimos aquí bueno es un videojuego

Voz 0470 26:43 entre tenéis en Nation no

Voz 0460 26:46 cómo dar Nation vale bueno esa contrario pero por ejemplo en el que maneje tu personaje que maneje tu personaje tienes que hacerte valer como te tienes que mantener la ilusión del equipo para que trabajen de la manera más coordinada y mejor posible pero estos Role esos rol pero para eso tienes que claro tienes que por ejemplo llegar al edificio la Cadena SER a tiempo gente por ejemplo que maneje un muñequito en tú sales de tu casa a la Cadena Ser bajen bici tres tienes que pasar por la Gran Vía T tienes que conseguir llegar a tiempo eso forma parte del videojuego de plataformas que otros géneros

Voz 0470 27:19 bueno

Voz 0460 27:21 y en qué se diferencian plataformas es el Super Mario deje ir saltando vale vale pero bueno se puede ser un híbrido de todas charol hay muchos heridos van luego tienes que conseguir hacer tu monólogo inicial sin que haya risa irónica tienes que conseguir ser presentado con una ovación y que la igualación de alguna manera se demuestre que Juan esta decoración

Voz 1 27:43 eso nunca ha pasado

Voz 0460 27:45 esos son los retos y y bueno salud luego tienes que describir tienes que describir todo lo que pase sí que aquello de pasamos dub para que sea radiofónico tienes que describir las acciones

Voz 0470 27:58 al eso ya lo que hago es lo que hace pero

Voz 0460 28:00 hay que hacerlo bien que es lo que yo no sé como desea el videojuego Ike esto SEM se mida hace pueda pueda ser censurable de alguna forma

Voz 0470 28:13 cuando llegamos tales bueno pues sólo por informaciones que realmente portátil pero típico que vayan apareciendo Diamantidis por ahí

Voz 1 28:20 bueno ilógico como cosas tienes que mientras

Voz 0460 28:22 ha sido una barrita por ejemplo si la ovación que te dan es de verdad de corazón si eso es realidad virtual viendo las caras de la gente

Voz 0470 28:31 mirándolo el brillo los ojos

Voz 0460 28:34 entonces yo mismo yo mismo soy otra persona tengo que misiones explicarme bien sin a tomarme entonces para eso tengo que era gimnasio tengo que estar saludables

Voz 0470 28:44 yo te influye mucho eso me influye cuando estás un poco lento y poco

Voz 0460 28:47 montó a lo mejor bueno vosotros me conocéis sí bebido más de la cuenta sí ha vuelto a fumar incluso llegó se me ve fuera dejó

Voz 0470 28:55 cuando le pegas a la alpistes que te nota

Voz 0460 28:58 se nota ya lo tengo que tengo que entonces tengo que controlar eso por ejemplo tengo que de de de mi casa era Radio pero sin pasar por el triste sin pararme en un en un portal haber pornografía tengo que cuidarme la gimnasio cuidarme el corazón en general yo tengo que manejar esas funciones si lo tuyo es la diligencia

Voz 0470 29:19 vale lo mismo una una labor de la salubridad

Voz 0460 29:23 evitar la tentación no caer en la tentación y luego ideal que yo creo que no no está lejos de la realidad tampoco El papel si te fijas en no sé si decir antagonista pero entre Héctor yo de balancín de de estos de de tren lo no lo tengo esto el balancín este de su baja que tú eras como el engranaje vale el serbio bajas cuanto ex por cuanto él más esté arraigado a la sensatez yo más me puedo permitir el lujo de de pasar eso ya del revés si yo vengo un día especialmente central

Voz 0470 29:59 qué pasa todo el rato le doy alas a Héctor

Voz 0460 30:01 eh bueno hace un momento cuando ésta estaba demostrando

Voz 0470 30:04 Mario qué está pasando tú no te queda otra que estar tú ha arraigado a tierra

Voz 1 30:07 pero cuando estaba aporreando que frente contra el piano Cabrio

Voz 0470 30:11 nada es quedarme aquí sentado como un señor claro

Voz 1 30:14 yo creo que pasamos mucho tiempo juntos acabamos es que cualquier grupo humano

Voz 0470 30:22 la dinámica hay poco grupo humano

Voz 1 30:25 es que quizás este año hayan pasado más tiempo fuera no lo nuestro ya lo he dicho alguna vez refugiado broma Poli amor sin sexo es el único es la última frontera

Voz 0470 30:35 el Poli amor sin esperemos nunca cruzar

Voz 1 30:38 es que no acabó con somos somos un grupo

Voz 0460 30:41 fíjate lo que estaba leyendo esto en el libro

Voz 1 30:43 del libro Sapienza libros a pie yo sí dijo si ha eso ha puesto muy de moda

Voz 0460 30:49 eso está muy guay a nivel individual no son muy diferentes de los simios a nivel de pequeños grupos la la cifra crítica el ciento cincuenta al individuo empezamos a ahí ya empezamos a comportarnos como Homo sapiens con claras diferencias buf somos capaces de organizar su por ejemplo podemos estar todas en el Bernabéu

Voz 1 31:09 cómo cortando nos pero dio tú

Voz 0460 31:12 a eso los chimpancés no son capaces de hacerlo pero el nivel de tres persona en este caso nosotros somos simios somos muy muy parecido a los signos unos simios tres simio se comportaría de una manera muy parecida a lo que los tablón rápidamente adoptan roles adoptan una una dinámica aun tú ya no te de acuerdo yo estoy de acuerdo pero que los niños se les ha sobrevalorado muchísimo no no no no sólo mierda pero no solo también yo no digo que no sea en la lejísimos dio que nosotros somos una mierda muy parecida es que cuando dicen los simio muy fíjate que parecía somos yo creo que es que son muy parecen que están a tomar por culo

Voz 1 31:46 a Tomás Cruz de nosotros nombre te muchísimo pero de qué quieres y no no estoy de acuerdo no hacer nada no hacen nada y a partir de ciento cincuenta símbolo hoy de uno Robredo unos una maravilla uno uno uno

Voz 0460 32:00 hasta que de tres piojo cuando Kraksi al nosotros entre lo único que le falta ya es de espió Jarno J

Voz 0470 32:06 esto está viviendo otro calvario pero sabiendo que se pasa el programa

Voz 0460 32:09 Héctor de Miguel el personas Héctor de Miguel su sumisión tiene que conseguir hacer su sección con el mínimo esfuerzo posible bien para ello tiene que conseguir descansar y dormir la mayor cantidad es decir días

Voz 1 32:21 sí

Voz 0470 32:24 es el personaje más fácil de manejar este tienes que conseguir no sólo el individualmente sino no te creas que ya estábamos

Voz 1 32:29 hablé alguna vez que es muy difícil permanecer quieto en una vida

Voz 0470 32:31 es verdad simulación en un videojuego el ser humano

Voz 1 32:34 yo me imagino que videojuegos siempre como que tiende a escapar de la habitación y es que para retener era la ansiedad moderna por acumular experiencias que rehuir de eso

Voz 0460 32:46 tú tienes que conseguir que todo se haga no sólo tú sino nosotros tres a nivel de grupo con la mayor sensatez y autoridad posible guía el mínimo esfuerzo y el mínimo fue ejerce sobre el Can Canet una especie de poder inquisitorial eres eres el que abre y cierra el grifo deja G que es un entre un entre un estratega del entretenimiento mientas que Ignatius es un mártir claro entonces ahí de nuevo la dinámica antagonista

Voz 1 33:14 hay una hay como una estrella como Super Mario que la acoge te da poderes de hombres en el paro

Voz 0470 33:20 pero tú eres el que suministra Saiz estrella

Voz 0460 33:22 vale vale tuvimos luego Álex Pina su con su misiones Così de todo sacaba el podemos conseguir todo para que saca el programa pero tiene que conseguirlo de la era más retorcida maquiavélica posible bueno como el que son

Voz 0470 33:35 cuando quedan demasiado demasiado simulación Coldplay

Voz 0460 33:38 bueno pero bueno el rol bueno no sé que me falta perfilar bebé hay de Pablo ya hable ante y Koke Peinado Coca peinado tiene que conseguir que programas escuche perfectamente

Voz 0660 33:49 el técnico y al mismo tiempo mantener una erección como si hubiera Abarth

Voz 0460 33:55 será porno el el fan

Voz 0660 33:57 el de Koke peinados es complicado Koke peinado tiene que leer el programa En clave erótica para que no se les baje la elección mantener la apoya como el palo de una bandera todo el tiempo tiene que estar poniendo soy cachondo todo lo que ve a través del cristal de la paz

Voz 0470 34:18 para de la pese pero no les cuesta no les lleva años siguiéndole varía desde que un fuerte aplauso para la ERE

Voz 0460 34:26 es de Carlyle quién quién va a aplaudir un vuelta pero

Voz 0470 34:28 yo de mire cómo aplauden que estamos viendo en la pantalla no la erección de de treinta Koke aplaudiendo mismo eh fíjate fíjate el nivel de erotismo se pero sí que hay en esa pantalla pues él tiene que suplir eso con fantasía qué plano me un momento un momento ya que en que plano ha hecho vea Miki mira qué maravilla parecía el barrio rojo eh tú Makoki sacar al programa Koke corto Nogueras