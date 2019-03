"El medio rural tiene un patrimonio brutal"

Voz 1274 00:00 esta fotografía sonora nos lleva directamente al campo porque nuestra invitada de hoy es escritora veterinaria rural en los próximos minutos en los muchos libros nos asomamos al primer ensayo de la cordobesa María Sánchez tierra de mujeres está editado por seis Barral en el trenza su propia historia con la de las mujeres de su vida que trabajan en el campo la labor ha sido también invisibilizan en este entorno rural tan masculina izado María buenas noches buenas noches Macarena muchísimas gracias de verdad por hacernos un hueco en tu agenda nadaba con mucha ilusión estar contigo en en el programa porque María Sánchez se levanta a las seis de la mañana se coge la furgoneta se acerca las diferentes granjas repartidas entre España y Portugal de las que se hace cargo Il creo que tu especialidad son las cabras de raza florida sí

Voz 1 00:53 trabajo con toda la ganadería gana verdad que tienen está Rafa de Cabra que se llama Florida porque los pactos del Guadalquivir les recordaban Campo Florido en primavera

Voz 1274 01:02 bonito yo te encuentras en Lugo no

Voz 1278 01:06 sí porque he estado en una sonada de feminismo rural

Voz 1274 01:11 claro es que Tierra de mujeres viene a llenar un hueco en el debate sobre feminismo literatura rural y creo que María empiezas a profundizar en el campo tropiezos con la literatura que asocia una parte de España con lo vacío sí

Voz 1 01:28 usa palabra que nosotros en en hecho día a día no no usamos no y me hace mucha gracia cuando nos llaman granjero pato ganadero ganadera con la que trabajo de ese llama así mismo granjero Grange era no no usamos un término que viene del inglés de también es ha unido no Canadá familiar y nuestro no entonces me hace un poco de gracia como lo que yo vi humilla a día no se corresponde con con la imagen que me devuelve esa literatura y la imagen de los medio

Voz 1274 01:58 la historia de cada persona empieza en la historia de una mujer rural es un pensamiento muy personal le pero con este ensayo tu reconoce el trabajo de las mujeres que viven en un entorno rural que son doblemente discriminadas y silenciadas incluidas a tu madre a tu abuela no que no eran tu referente porque tú de mayor quería ser como tu abuelo y como tu padre

Voz 1278 02:20 varios duro darte cuenta es Blue digo que me di cuenta

Voz 1 02:25 hay empieza a mirar a la mujer de mi familia cuando llega el feminismo a mi vida y lo llamo como esa mano que te quita la venda y menos mal que te la quita de de la cara ideólogo Hong no yo claro yo mi referente eran los masculino porque los que tomaba las decisiones en casa lo que mandaban lo que trabajaban lo que figuraban no

Voz 1274 02:45 sí yo te da te duele

Voz 1 02:47 darte cuenta que tu madre y todo vuela y toda la mujer de tu familia son completamente desconocida no

Voz 1274 02:54 creo que hasta que no salió el poemario cuadernos de campo tu familia no empezó a contarte historias no es difícil que las mujeres que viven en un entorno rural hablen de sí mismas les preocupa mucho lo que piensen los demás es que el estigma del campo está muy arraigado todavía en ellas también

Voz 1 03:12 sí claro es que es muy importante sentir

Voz 1274 03:15 SER sentirse reconocida de respaldada no

Voz 1 03:17 entonces cuando sacó cuaderno de campo mi familia se da cuenta que las cosas que yo yo me paro y me fijo y las valoro y me emocionan no que lo llaman ellos no entonces no paran de de contarme cosa igual que mi hija no ver a mi gravera Vasallo voy a trabajar ahora hay Mi ganadero a algunos tienen palabra para el proyecto que tengo de Almáciga de semillero de palabras del medio rural si me las van guardando pregunta me cuentan historias no son muy bonito no ver cómo cómo la gente va valorando dándose cuenta de lo que tiene también escultura uno

Voz 1274 03:55 dos intereses más fuertes en esta línea consiste en que no se diferencia entre mundo rural inmundo cultural

Voz 1 04:02 sí que me da mucha rabia no porque no sólo no hablamos de cultura urbana no muy bueno muchas cosas de la cultura nacen en nuestro pueblo no en la cultura del medio rural no en medio rural es que tiene un patrimonio brutal sea es palabra neo oficio yo último veinte me pregunto mucho por los sonidos de estos oficios que está aún desaparecido que bonito cultura que se está tirando oí que no estamos valorando ya no sólo la cultura como tal plan harta de sino nuestra raza autóctona el el ochenta y el ochenta y tres por ciento nuestra raza autóctona en España están en peligro de extinción

Voz 1274 04:43 iba a decir uno de los desperfectos del patriarcado es la personalización y todavía se ve mucho en en la mujer rural no no sólo hay un tipo de mujer rural cuando escuchamos Mujer Rural parece que nos viene una imagen en la cabeza pero no todas trabajan en el campo no están las que tienen una peluquería Nos decías no las que son amas de casa aclara hay que romper con ese relato pero María que altavoces tienen las mujeres rurales

Voz 1 05:09 pues mira ya están cambiando muchísimo las cosa hay de hecho de los ocho el año pasado a este ha sido brutal yo estoy súper contenta ha habido mucha manifestaciones ha lanzado mucho manifiesto las Ramaders de Catalunya han hecho un vídeo precioso ganadera en red ha sacado otro manifiesto no y claro date cuenta que ya han si ya de por sí el medio rural lo tenemos muy encorsetado no en plan o lo idealizado como si fuera el oasis la cabaña de Walden lo seguimos teniendo la cabeza como si fueran los santos inocentes para el amor me rural la tenemos igual no nos damos cuenta que que en el medio rural es diverso igual que su habitantes no que no tienen por qué ser una mujer mayor viuda vestida de luto no que viveza la mucha mujer haciendo muchísimas cosas pero el medio rural de hecho yo siempre lo digo la que están haciéndolo más innovador recuperando raza autóctona parando la invasión de la macro granja montando colectivo son mujeres

Voz 1274 06:10 de hecho el grueso del emprendimiento está en el campo está llevando por mujeres sí sí porcentaje altísimo María ahora que hablamos del del reciente ocho m en el entorno rural el tema de la ley de titularidad compartida es una de las grandes injusticias legales que se cometen contra las mujeres del campo y ha sido una de las principales reivindicaciones de las mismas no miles de mucho eres siguen haciendo un trabajo en las explotaciones agrarias pero no tienen garantizados sus derechos como trabajadoras

Voz 1 06:40 sí sí aquí recomiendo mucho seguir a el trabajo que están haciendo de Mursi la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España es que claro como reconocer y contar algo que no sale la estadística cómo luchar por eso hemos dado por sentado que las mujeres rurales estimó de la cualidad de ser todo terreno heroína cuando lo que están en una situación brutal desigualdad damos por hecho que una mujer rural

Voz 1278 07:08 se tiene que dedicar a casa

Voz 1 07:11 a los niños buena todo lo que lleva cuidado de doméstica cuando el marido la necesitan en el campo ella también va hablamos de empresas familiares donde trabajan mujer e hija hermana y ella no figuran figuran el hombre de la casa y ese trabajo a dónde va entonces yo lo tengo muy claro si la mujer en el medio rural no existiría no porque son la columna vertebral

Voz 1278 07:34 que que lo une y que lo sustenta

Voz 1274 07:37 María Sánchez autora de Tierra de mujeres que hoy nos ocupa es colaborador habitual en medios escribe sobre literatura feminismo ganadería extensiva y Cultura y Medio Rural y nos anima a preguntarnos por el origen de la narrativa rural a cuestionarlo Nos recuerdas que son autores hombres que venían de la ciudad iban al campo descansar todos los que hemos leído por cierto uno de tus favoritos por ejemplo Miguel Delibes no claro a mí Miguel Delibes

Voz 1 08:06 me encanta de mi referencia pero es curioso cuando empiezas a preguntarte no por genealogía de escritora de Medio Rural y me bueno me vienen poetas gallega no como Lucky Shell ir me viene una escritora portuguesa que se llama Agustina Besa Luis una de la cita de hermanas de un hijo único impresionante esta cita creo que es brutal pues creo que no se puede definir mejora la situación durante tanto años que ha estado sometida a la mujer en el medio rural no es curioso porque en estas semanas de entrevista yo lanzaba la misma pregunta todos los periodistas son periodistas culturales saque el libro y les preguntaba bueno dime una mujer equivalente a Miguel Delibes agua Julio Llamazares

Voz 1278 08:50 nadie me había contestar nada no donde están esa mujer no dónde está esa genealogía

Voz 1274 08:57 María voy a volver a esa frase porque para mi ha sido un fogonazo leerla en en tu libro hermanas de un hijo único de la escritora portuguesa Agustina besa Lewis que explica por qué no hay referentes femeninos en la literatura de campo y es que ellas trabajaban para que el hijo de la familia su hermano tuviera estudios lo tuviera todo claro

Voz 1 09:17 sí hablo la historia de mi madre también no mi madre con catorce años son pues la quitan del colegio para acoger aceituna entonces claro es hora de reconocer cómo van a escribir también la importancia de la cultura no de cómo esta mujer madre mayores como mi abuela van a escribir sobre

Voz 1274 09:38 sobre ello te escuchado decir que las mujeres que vivían en el campo no sois la solución a la despoblación que no sois las vasijas del cuento de la criada por supuesto recuerdas en tu prosa que las mujeres y los hombres del campo no necesitan ser salvados que lo que necesitan son colegios buenas carreteras centros de salud necesitan que la Administración pues os ayuden no os apoye que no los maltrate me pregunto María si crees que hay voluntad política de fortalecer invertir en el entorno rural ahora para

Voz 1 10:12 dice que como estaba ha hecho muy en el foco parece que sí yo Macarena de verdad soy muy optimista y eso es lo que intento transmitir en el ensayo voy muy muy listo

Voz 1274 10:21 adora está siempre batallando María

Voz 1 10:24 que sí que ahora que estaba la cosa apuestan el foco vamos a empezar a que ahora están saliendo muchísimo el medio rural en medio medio y no a través de gente que viene de fuera sino son ellas y ellos lo que están contando su historia en los grandes medios yo creo que la cosa esa puede cambiar no y además ahora que tanto nos preocupa lo que comemos el cambio climático bueno lo alquiler de las grandes ciudades osea así que los cuidado crear comunidades no ve en estos tiempos de inmediata el día de la soledad que no impone el mismo trabajo no pues a lo mejor es hora de mirar a nuestro pueblo eso sí no es la solución si no sé si no hay medida para para que la gente pueda vivir en el pueblo no hace poco en un foro y una persona dijo que que para evitar la despoblación porque se fueran lo inmigrante a los pueblos que tenemos un problema o la gente se va de los pueblos por lo que no tiene Itu invita a que vengan los inmigrantes sin tener un centro de salud en condiciones por comarca bueno acceso Internet algo tan básico muy interna que hubiera internar a los pueblo en el campo

Voz 1274 11:32 ayudaría

Voz 1278 11:32 ya mucha agenda no tener que irse no

Voz 1274 11:36 en María estoy pensando te lo he leído en alguna entrevista no durante las elecciones en Andalucía por ejemplo no hablando de la relación del entorno rural con los medios no vimos noticias como por ejemplo de los pueblos que despertaron no palabra textual para votar a Vox relacionaban el avance de la ultraderecha con el aislamiento rural esto lo vimos entonces no yo no sé si hay más y podemos hablar incluso de rural lo fobia totalmente los medios en la literatura a veces miran el totalmente te pongo un ejemplo el año pasado salió un titular en en el país que sea no al terror rural por un asesinato no rural cuando hay un asesinato en la ciudad

Voz 1 12:20 decimos terror urbano

Voz 1274 12:22 lanza esta cuestión luego aquí el otro día

Voz 1 12:25 me entredicho en Córdoba o Juan Velasco de periodistas acordó Polly y me contó que él se puso a ver en Córdoba y en provincia a quién había votado a vos

Voz 1278 12:34 para va era

Voz 1 12:36 no eran significativo para nada significativo pongo el ejemplo de elegido vamos ahí donde estaban todos los inmigrantes trabajando invernadero claro quién ha votado a vos no tampoco gente rural ni gente son gente con mucho dinero empresario también delimitado por una cierta clase no sea muy duro hecho que no echen siempre la culpa de todo a nosotros como si no sólo no no tuviéramos derecho a hablar ni a pensar ni a decidir no María

Voz 1274 13:13 creo que a través de este ensayo es descubierto no sólo aspectos familiares también personales como por ejemplo de dónde te viene la pasión por los árboles me pregunto si te has removido la escritura de este ensayo de tierra de mujeres

Voz 1 13:27 mira más que la que dura me ha removido todos ellos que han hecho posible que sea posible el libro no vuelvo Agustina Besa Luis todo empieza porque esa escritura que tiene ya hacían año es una foto muy bonita que si él Cuba leáis un hombre ella sale con un árbol gigante detrás asentada no yo cuando se la enseñó a mi padre

Voz 1278 13:48 me habla de mi tatarabuelo y claro

Voz 1 13:52 y es que la la imagen de mi tatarabuelo la sabiendo que ni el árbol ni ella van a sobrevivir a la próxima saca de corcho ella sentada viendo cómo le quitan el corcho a ese árbol me parecía tan poético y luego entienden no la manía y lo hábitos que tenemos en la familia pues mi padre por ejemplo siempre que va al campo tiene un árbol donde les gusta sentarse descansar yo una sesiones sólo árboles lo habitantes largo no me gusta imaginar historia alrededor de los árboles de de mi familia no entonces claro cuando te empiezan a contar esas cosas vamos son ello yo me emociono muchísimo