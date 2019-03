Pelear el futuro

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes quiero pensar que no se trata de ninguna campaña organizada que no existe o no ha existido una voluntad deliberada de hacer daño pero El Mundo la herencia que les estamos dejando a las jóvenes a la gente que tiene ahora dieciséis diecisiete veintitantos o treinta y pocos años es para darnos de collejas de aquí a Vladivostok sólo faltaba enterarnos hoy de que los adolescentes tienen peor salud que hace veinticinco años hemos ido hacia atrás también en esto y ojo que no son datos al tuntún es Se trata de un estudio a escala mundial de la revista The Lancet que señala la obesidad la anemia y el consumo de alcohol como algunos de los problemas más serios más relevantes pero es que antes de saber eso ya teníamos noticias muchas noticias de la precariedad extrema del insoportable paro juvenil de los y las que tienen que largarse de España no por ganas de volar sino por falta de cielo de la utopía de poder emanciparse a una edad razonable en fin que tienen muchos motivos para acordarse de nuestro muerto si tirar la toalla pero hete aquí que cada x tiempo surgen pulsiones reivindicativa es que financió al menos personalmente concilian con muchas cosas la última esa movilización para luchar contra el cambio climático que nació con un adolescente sueca que se ha ido extendiendo por Europa y que va a desembocar el próximo viernes aquí en España con la convocatoria de manifestaciones ido una huelga climática que curioso verdad o que significativo en el tsunami civil del último ocho de marzo miles de chicas y chicos en las calles jóvenes jovencísimos y ahora chavales y chavalas movilizados para defender el planeta osea que feminismo ecologismo con relevo generacional todavía hay esperanza bienvenidos a La Ventana