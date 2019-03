Cronovisor: La expedición Balmis

Voz 0772 00:00 Jesús Callejo en Instagram ya lo hemos metido eh falte que no falte claro que sí la primera vez que ponemos la cuña con con Instagram incluido siempre lo dejamos ahí un poco en el en el aire bueno Jesús Callejo bienvenido a Ser Historia qué tal un aplauso para Jesús por favor nuestro pero no Náutico estamos en un lugar muy especial de Alicante celebrándose ochenta aniversario de el de la salida hacia el exilio de del Gobierno de la de la República pero el otro día cuando estábamos pensando un poco en el en el tema del Cronovisor alejando lo también de un poco de de la Guerra Civil no de ese tema quizás un poco más eh agradable hay muchísimos protagonistas de la historia verdad que nacieron aquí en Alicante

Voz 1 00:48 algunos de ellos a los tenemos aquí los que nos siguen saben precisamente que somos eh fans absolutos de Playmobil

Voz 0772 00:57 que precisamente es hace también aquí en Alicante muy cerquita de donde nos encontramos siempre proponemos una historia relacionada con algunos de esos protagonistas no en este caso pues viajamos a Alicante y hablamos como decía ahora en la traducción de la figura de de Francisco Javier D de de Vall Mis médico muy desconocido

Voz 2 01:17 es conocido sin embargo un auténtico humanista médico cirujano que protagonizó una de las hazañas prodigiosas del mundo no exagero sin lugar de alicantinos en lugar de español fuera americano fuera francés fuera inglés se hubieran hecho ya miles de películas precisamente eh recalcando su gesta estamos hablando de la gesta humanitaria para salvar miles incluso millones de vidas porque es estamos hablando de la Real Expedición filantrópica de la vacuna de la viruela en aquellas épocas mis le toca vivir pues ese concurso siglo XVIII principios del siglo XX donde él la viruela hacía estragos para que se hagan una idea en el siglo XVIII están contabilizados sesenta millones de muertos directamente por la viruela en el siglo XX trescientos millones hasta que ha sido erradicada por completo en mil novecientos setenta y nueve según los datos de la Organización Mundial de la Salud pero hasta ese momento es decir es de la hay sólo dos enfermedades que ha dedicado definitivamente una es la peste bovina otras la viruela techo ya no se vacuna a ningún niño contra la viruela pero en gran parte el gran mérito de que no muriera tanta gente de la viruela en los territorios españoles de aquella época hilos de ultramar es gracias a este alicantino a Francisco Javier van mis a la expedición que a esos veintidós niños que sale de un puerto de La Coruña sin más intención que salvar vidas vacunar de forma gratuita no hubo ningún tipo de compensación económica salvo lógicamente pues que Carlos IV y el Consejo de varias dio el beneplácito ideó una cantidad para que eso se realizara pero la cantidad de vidas que salvaron es tremenda pues no se puede lugar se sabe en la gente que fueron vacunados pero gracias a eso se evitó pues esa mortandad que tenía pues un efecto multiplicador tremendo de ahí que se haya hecho pocas estatuas pocos gustos se que en Alicante tiene su plaza en que la facultad de Medicina tiene su busto pero por desgracia fuera de estos territorios es muy poco conocido eh y algunos de los protagonistas que hablaremos más adelante

Voz 0772 03:32 sus como siempre tengo aquí el teclado de nuestro Cronovisor para realizar un viaje apasionante a la historia cuál es la fecha que nos propones esta semana

Voz 2 03:41 pues toma nota treinta de noviembre ochocientos tres

Voz 4 03:56 sí

Voz 5 04:00 adelante sus hijo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 04:15 Jesús adonde va extraído este puerto a puerto sin claras las maderas quebradiza has hay mucho movimiento de de naves la madera cruje está medio lloviendo a donde ellos tonos Alicante chiquillería sesenta base en el puerto de La Coruña

Voz 2 04:31 en este año de mil ochocientos tres hay mucha expectación como te puedes imaginar porque ya se sabe que estas una Real Expedición filantrópica no se sabe muy bien el futuro incierto que les depara a estos XXXVII viajeros de los cuales veintidós son virus niños huérfanos niños entre tres y nueve años niños rescatados te orfanatos por qué estas características y sólo niños no hay ninguna niña sólo hay una mujer Isabel central que es la rectora del orfanato de la Caridad donde muchos de estos niños han sido reclutados algunos también procede de Madrid porque ya que está lo interesante lo bueno e si lo que se pretende es llevar la vacuna a el otro lado desde el océano Atlántico en aquel momento aquellas épocas no había frigoríficos no había forma de conservar esa vacuna se sabe que aunque titular llevar a Invitro no iba a durar más de diez doce días estamos hablando una travesía que como mínimo iba a durar unos setenta días a pesar de que se hizo distintas escalas la primera en las canarias en Santa Cruz de Tenerife entonces el método que se le ocurre originar incluso hoy en día dos sería políticamente correcto lo hubiera puesto muchísimas pegas es que la vacuna la tiene que llevar gracias a los niños es decir se va inoculando la vacuna ahora contaré un poco cómo era el proceso el poco a poco eso sí va transmitiendo ocultando a otros niños lo que se tus varió el ICO durante para mantenerla viva o con los niños no morían estos niños que lavar curados inmunizados pero para que llegara esa vacuna Saray Isaba America s pudiera vacunar al resto de ellos de la población pues había que hacer este método método totalmente originar empates de Villena se de los hallazgos que que hizo en mil setecientos noventa y seis Edward Gerber médico rural inglés no lo olvidemos que es el que descubre la vacuna contra la viruela gracias a ese gran descubrimiento pues se pudieron salvar muchísimos millones debido

Voz 0772 06:41 si te parece Jesús vamos a escuchar

Voz 2 06:43 sí

Voz 0772 06:43 un corte que tenemos de Javier Santamarta es un compañero nuestro buen amigo autor de libros fantásticos como siempre tuvimos héroes que acaba de publicar siempre estuvieron ellas la semana que viene estará con nosotros en eso SER Historia Ilha hemos pedido que no sea una pequeña semblanza de esta maravillosa misión filantrópica que surge como decías al principio no Carlos IV fue quizá poco el el mecenas el defensor de de esta de esta misión porque precisamente era muy consciente del peligro que tenía esta enfermedad porque lo había sufrido una de sus hijas y Se concienciado el monarca para que el resto de niños de del Imperio en resto de personas de del imperio español pues que pudieran defenderse ante la el avance de la enfermedad vamos escuchar a a Javier Santamarta

Voz 7 07:28 ante una lacra milenaria como era la la viruela una de las enfermedades más atroces que han asolado a la humanidad la expedición Val mis que toma el nombre de Javier De Val mis un capitán de la de la armada española va tomar una una importancia tan fundamental que se va a convertir en la expedición filantrópica en la primera expedición internacional que va a recorrer todo el mundo con una vacuna con algo que era imposible de llevar en aquellos tiempos estamos empezando el siglo XIX gracias a ese gran invento de la vacuna gracias al tesón de este personaje de este Javier de mis junto con José de Saldaña otro muy médico de la Armada junto con Isabel no lograron y consiguieron un hito como fue ir a todas las Américas desde el norte es desde San Francisco Los Angeles hasta casi Tierra del Fuego cruzar el Pacífico llegar hasta las Filipinas hasta las China volver por Santa Elena y el conseguir que nada más y nada menos que esta expedición filantrópica y ha sido reconocida por personajes como Humboldt oí por todos los grandes científicos de la humanidad

Voz 0772 08:35 fútbol a quién dedicamos un Cronovisor hace apenas un mes cuando estuvimos en en La Laguna en Tenerife Santa Santamarta nos hablaba de del aspecto filantrópico no de de de esta de esta aventura de la Historia de la Medicina el otro día leyendo algunos de los textos que se han conservado la verdad es que era muy emocionante no ver qué eh pues gente que siempre lo he dicho no tendría por qué hacerlo no pero entregó su vida por este tipo de de circunstancias el hecho de llevar la vacuna de una manera tan ingeniosa de lo había ocurrido porque el viaje hasta América eran casi dos meses siempre la vacuna llegaba en muy mal estado está alicantino dijo eureka tengo la la clave para poder hacerlo con éxito no

Voz 2 09:19 lo hizo con éxito es verdad desde luego el hallazgo el ingenio y luego ponerlo en práctica sabiendo que posiblemente iba a perder la vida porque estamos hablando de unas condiciones en aquella época pues mi peligrosas eh recordemos que Napoleón ya estaba haciendo de las suyas de hecho uno de los motivos por los que no ha tenido tanta trascendencia mediática es porque en aquella época había otro tipo de incidentes a nivel internacional que dejaran un poco de lado además de las distintas pegas de las distintas zancadillas que fue obtenían Doval mis en su deambular porque claro allí donde llegaba llega por ejemplo esos Santa Cruz de Tenerife primer lugar hasta un mes vacunado luego llegará a Puerto Rico luego llega ya lo que es Las Américas pero muchos de los gobernadores incluso mucha mucha jerarquía eclesiástica no veía con buenos ojos aquello porque decía bueno cómo es esto de que tu tienes que inocular en la enfermedad alguien para curarle no no lo acabo mantente entre prole entendían muy bien

Voz 0772 10:21 hay mucha gente que lo sigue sin entender entonces

Voz 2 10:25 claro el método en poco te lo cuento rápidamente porque yo creo que es muy significativos no el por qué funcionó también ilustrarnos e incluso fíjate que ya en el siglo X e después de Cristo tanto en la China como la Hyypia chasis no ocultaba el virus de la viruela pensando que eso podía

Voz 8 10:41 preveer enfermedad en la enfermedad

Voz 2 10:44 la muerte luego era una especie ruleta rusa había algunos que vivían otros que no pero cuando no se convierten ruleta rusa precisamente a Edward Jenner este médico rural ingles descubre que las mujeres que ordenan pacas contraen una viruela que es la viruela vacuna que es benigna saque se que tiene fiebre durante unos días pero no muere nunca contrae estas mujeres las ordenadores las que son lecheras nunca contra la viruela mortífera relacionan quizá osea que está está viruela vacuna consigue que inmuniza contra la la viruela mortífera efectivamente lo que hace es una práctica con un niño de ocho años eh que también hubiera sido incorrecto políticamente y moralmente hablando pero al niño le inocula eso primero la vacuna de esta vaca de lo que se llaman la Ábaco la viruela benigna aquí cuanto pasa el periodo que son suele ser uno siete ocho días la inoculó la viruela mortífera Hinault entonces ahí se da cuenta de que efectivamente ese es el método esencial aún así tuvimos tuvo muchísimos problemas este hombre para que eso funcionara hay un médico francés Moreau que es el que hace un tratado diciendo cómo se debe aplicar la vacuna y cómo se debe conservar el suero vale mis traduce esta obra demoró en mil ochocientos tres es decir unos meses antes de partir del puerto

Voz 0772 12:10 el sobrellevan llevan el barco con él lleva dos

Voz 2 12:12 mil ejemplares ponerlos a cuánto del mar en este barco además de llevará José salvaje que es el cirujano el segundo cirujano de abordo lleva también unos practicantes unos enfermeros fiaba Isabel central que al final la OMS la reconoce como la enfermera a pesar de que ese título no existía en aquel momento pero como la enfermera internacional humanitaria mucho más importante de todas las que ha habido a lo largo de la historia la primera prefiero no ha habido muchas más no pero en ese momento es la que crea un hito a la hora de los cuidados que daban los niños porque imaginaros que los niños en alta mar asustados lo saber muy bien dónde van a ir sabe que son portadores de una enfermedad pero que va a curar a mucha gente no acaban de entender todo eso bueno pues lo que hacen estos niños que tienen que ser por parejas de ahí que vayan veintidós es que está está viruela vacuna ovina ha los niños cuando las posturas cuando el coloso la que se llama a los siete ocho días empieza a germinar en esta especie de granos con hace una decisión icono unos cristales porque también llevó muchísimos cristales se inocula va a otros dos niños que estaban sanos y así poco a poco fue progresando la travesía fijaros un poco el método tan ingenioso

Voz 0772 13:27 ha cambiado poco cochino

Voz 2 13:29 puchero porque evidentemente no había inyecciones como tal a través de este tipo de placas de cristal donde se hablaba gracias a una herida que sacia previo al el niño bueno solo muere unirse a lucir que al final fue un éxito lo que pasa es que cuando llegan a Méjico dentro bueno debe disciplinario en Venezuela se que vive José Bari va por unos derroteros va con el virreinato de pero lo que hace Balmes es que se va a hacer América va a La Habana va a Méjico ya allí todos los niños que habían si los portadores de la viruela e desembarcan se comprometen y esto es muy importante porque no es muy conocido se compromete a buscarles familias de adopción para que los cuiden para que les alimente ni para que les den una educación además les da una compensación económica a esas familias en México en Acapulco se busca veintiséis niños porque tiene que hacer ahora la travesía del Atlántico sino del Pacífico porque claro van los territorios de ultramar va a Filipinas que hará española en aquella época entonces necesita otros veintiséis niños en este caso mexicano para hacer la travesía más o menos parecida con el mismo sistema ingenioso bueno pues estará Val y lo consiguió también José Salvador sur la tierra donde le tocó ir que para Argentina que fue Bolivia que pueda pero no para que han al final para obtuvo una desgracia José Albany porque fue perdiendo lo un ojo el Colombia por perdido un brazo los antes tiene una un naufragio casi muere contrae las fiebres unas fiebres terciaria y al final muere en Cochabamba pero cuya viendo a rajatabla la misión se considera que vacunaron un total de doscientos cincuenta mil personas se a doscientos cincuenta mil personas en tres años porque realmente a las peticiones bises de mil ochocientos tres amigos ochocientos seis os podéis imaginar el bien humanitario que eso generó para que no se propagara la enfermedad con la enfermedad que además hizo estragos también en Sudamérica con la conquista americana los españoles llave también llevaron en la viruela sin que hubiera dado lo que hubiera intencionalidad pero sí que murieron muchísimos indígenas tanto en Perú como lo que era México los aztecas pero ahora por la viruela consiguieron erradicar casi totalmente en aquella época que hubiera más muertes

Voz 0772 15:42 ante esas mencionado a Isabel central ella nació en mil setecientos setenta y uno es considerada por la organización de la Mundial de la Salud la primera enfermera de la historia en misión internacional sí desde luego que el fíjate las circunstancias que rodearon un poco a la vida de esta mujer que se quedó en México luego con su hijo su hijo que también fue llevado en la expedición también sirvió casi de de conejillo de indias en en este proceso para que veáis que el el el bueno la idea de transmitir la la vacuna pues ellos lo entendían como algo muy seguro el hecho de que esta mujer pues cediera no el el paso de de su propio de su propio hijo conservamos los nombres de todos los niños que son verdaderamente el el homenaje más emocionado que podemos hacer no aparecen varios documentos pues está Benito Andrés Antonio veré día Cándido Clemente domingo Florencio Jerónimo Jacinto Francisco hay otros más que que dieron su vida pues por por este por esta expedición Phil entró pica pues rodeados de Bersani como decías ahora sobretodo de la figura de Francisco Javier D de Val mis ideas esta mujer Isabel Isabel de central que ya en aquella época la Corte de de Carlos IV la tenía muy presente no vamos a escuchar un fragmento de ese decreto de incorporación de Isabel central a la misión

Voz 1280 17:06 conformándose el Rey con vuestra propuesta hay del director de la expedición destinada a propagar en Indias la inoculación de la vacuna permite Su Majestad que la rectora de la casa de expositor de esa ciudad sea comprendida en la misma expedición en clase de enfermera con el sueldo y ayuda de Costas señalada a los enfermos para que cuide durante la navegación de la asistencia y lo de los niños que hayan de embarcarse ICS la repugnancia que se experimenta en algo

Voz 2 17:33 unos padres de fiar sus hijos al cuidado de

Voz 1280 17:35 aquellos sin el alivio de una mujer de probidad con esta fecha pasó el aviso correspondiente al Ministerio de Hacienda para que la rectora reciba en esa ciudad la ayuda de consta de tres mil reales con destino a su habilitación para el abono en Indias del sueldo de quinientos reales anuales contados desde el día que se embarque la mitad a su regreso que deberá ser de cuenta delegado

Voz 0772 18:03 ya en la época de Carlos IV Hacienda hacia cosas buenas no dedicaron unos pocos reales a esta mujer realmente encomiable no es una de las grandes protagonistas también la tenemos aquí sobre la mesa junto también con algunos de los niños de la expedición sino es lo queréis luego podéis acercarlos a verlos

Voz 2 18:19 sí

Voz 0772 18:21 hay que como digo es fue el complemento perfecto no de de de Vall mis en en este trabajo de de de meses totalmente

Voz 2 18:29 eh se pero es verdad que se habla de Valme supongo de esas petición Pilato tópica pero sin la ayuda de esos colaboradores en concreto sin la ayuda de ella que son poco o la que apaciguar a los llantos las angustias de los niños estás hablando que son veintidós niños que para ellos era una aventura y no sabía muy bien dónde iban a regresar vivos hecho ninguno regresó a La Coruña lo que es decir que que murieran cada uno fue acogido por estas familias pero nadie volvió a España salvo mis pero la labor que hizo ella fue increíble hasta el punto que es verdad que cuando llega a Puebla una localidad mejicana a ella se queda con su hijo Veneto no se sabe en año mueres Se sabe que posiblemente crearía otra familia Hay y ahí se pierde un poco su rastro pero su labor fue fundamental porque fue la labor que puso esa pues esa armonía

Voz 8 19:22 la tranquilidad esa esa paz

Voz 2 19:26 poco que necesitaban unos niños que por supuesto no tenía nada que ver con los marineros con los Brumete es que se encontraban en un terreno totalmente hostil es cierto que todo esto posiblemente haya acallado por eso porque tú ahora lo ves con otros ojos y dices bueno que pintaban en un barco no está estén P siete personas veintidós niños con una enfermedad pero cuando ves los resultados Los resultados fueron tremendo es el que no se diera tanto a conocer hombre ahora ya se empieza a saber que Isabel central gracias por ejemplo a novelas como la de Javier Moro Lord de Pierre de Serbia indica muchísimo su figura o el caso de María solar los niños de la viruela una última novela publicada hace poco entonces será mucha importancia al papel que ya tuvo al papel que tuvo este médico catalán que era Josep Salvà ni por supuesto al papel que tuvo el jefe de la expedición que sin él esto hubiera sido posible él es el que regresa el lo cuenta fijaros que en cada sitio donde iban hacia juntas de vacunación era juntas municipales donde se implicaban tanto los párrocos como las autoridades civiles eclesiásticas para que siguieran vacunado para que esos libros que él llevaba que era la traducción del Tratado de demoró se siguiera cumpliendo a rajatabla el protocolo para que no quedara eso en vacío para que no se olvidara que no quedará pues como una flor de un día no que vijará bueno pues mira sólo lo hemos hecho nosotros y a partir de ahí la va la epidemia propagar no se consiguió atajar entonces toda esa esa labor ha quedado un poco reflejada en estas novelas en una miniserie que se hizo que se titula veintidós Ángeles que recomiendo porque la verdad es que refleja muy bien un poco el momento en la etapa por supuesto reivindicar una sola mujer imaginarse un poco en aquella época en ese barco con esos niños con esos médicos saber un poco a dónde iban a ir Turín cierto con todos los problemas que llegaron a tener hoy por suerte Isabel central es reconocida Valme ser reconocido pero no posiblemente a un nivel tan nacional e internacional como ellos se merecen

Voz 0772 21:26 un además un reconocimiento internacional antes lo decíamos Humboldt quizá el científico más significativo o no desde el siglo XIX con esas expediciones extraordinarias que hizo América hay otros lugares para parir descubriendo la la flora a la fauna la geografía de de esos espacios hablaba verdaderas maravillas no de este colega a mis hijos que antes lo comentábamos con algunos alicantinos que conocían el nombre solamente de del nombre de la plaza de de su pueblo no no sabían realmente quién era quién era Valdis aquí tenemos el salón lleno de alicantinos que levante la mano quién era realmente Val mis nadie levanta la mano muy poca gente sabe que no naval Mis bueno pues para que no para que sea un poco la idea lo nuestros oyentes como el cinco por ciento diez por ciento de de los amigos que están viendo aquí SER Historia conocían todos alicantinos conocían el bueno la la razón de ser no de de del origen del nombre de de esta plaza en los últimos años estamos recuperando gente como Blas de Lezo estamos comprando como la la figura de de de Vall mis son protagonistas de esa historia más desconocida en este caso de Historia de la Medicina no en una época donde empiezan a aparecer los primeros grandes hallazgos en la en la historia de esta disciplina científica así que como siempre por ser españoles o no les da vergüenza o no hemos sabido venderlo lo decías tú en el sentido de que quizá merecería pues es una producción realmente porque desde el punto de vista histórico desde el punto de vista humanístico lo merece no la figura de mal mis merece muchísimo más y es una de las razones la principal por la que le tenemos aquí este Cronovisor

Voz 2 23:08 claramente lo olvidemos que era médico de cámara de Carlos IV pero que antes de hacer esta expedición una de las razones por las que protagoniza hay capitanea eh esta corbeta no no a María Pita sale del puerto de La Coruña es porque el ya estuvo también en La Habana porque él ya estuvo en México cuando estuvo en Méjico se dio cuenta de una cosa que es menos conocida que la señal lo ahora un poco ya terminando este Cronovisor porque él por entonces era especialista en enfermedades venéreas todavía no salía descubierto la vacuna Edward Jenner y las enfermedades venéreas se da cuenta cuánto está en México que hay dos platas las raíces de dos plantas que son muy buenas para amortiguar los efectos de esas enfermedades venéreas fuera la sífilis y la gonorrea unas es la raíz de la Gabe y la otra la raíz de la Behobia bueno escribe un tratado para decir las utilidades que tenían estos remedios estos remedios naturales terapéuticos no lo hicieron demasiado caso pero eso ya nos indica que en su momento ya tenía esa idea altruista filantrópica humanitaria intentar ayudar a la gente mira tú por dónde pues cuatro años después de descubrirse la vacuna de la viruela el toma esa rapidez para traducir la obra para proponer a Carlos IV y decías el había muerto una una hija la Infanta María Teresa con tres años dos años antes y entonces estaba muy sensibilizado Carlos IV pero alguien tuvo que tomar esas leyendas lo normal es que a la gente hubiera dejado pasar oca al cabo de quince o veinte años después de descubrirse la vacuna de la viruela Se tomar algún tipo de iniciativa él es el primero que lo hace además no sólo vacuna a gente española dentro de las posesiones españolas de ultramar sino que también va a China va a los cantones que en aquel momento pues es eran posesión de ingleses y de portugueses y aún así también los vacuna incluso ya de vuelta en la isla de Santa Elena antes de que fuera famosa pues el último empuje de Napoleón también cura a todos los de la isla que eran ingleses también de la vacunas a me refiero poco este dato para que veáis que desplegó toda su labor para Italia no sólo a la gente española sino aquel que lo necesitaba por eso yo creo que se merece ese gran reconocible