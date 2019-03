Los últimos días de la Segunda República

Voz 2 00:00 Negrín es un personaje que he tenido una historia leyenda negra

Voz 1 00:09 sí

Voz 2 00:10 que creó en torno a él por supuesto un conjunto de seguidores que este Negrín y ha tenido más mala prensa que bueno yo creo que es el momento en que las cosas queden en punto destacando que Juana realmente un patriota Ike el quinto salvarlo que publica por el único medio les pareció viable en aquel momento que fue la resistencia a ultranza a la vista de que cualquier transacción con enemigo era imposible enough diríamos en un intento

Voz 0772 00:46 continuamos en Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española hablando de la leyenda negra que rodea la figura de Juan Negrín en la voz de Julio Aróstegui catedrático de la Universidad Complutense de Madrid el gol tierno de la República estuvo en el lugar exacto en donde nos encontramos entre el veinticinco de febrero ya de seis de marzo del año mil novecientos treinta y nueve fue un momento prácticamente épico en la historia de de la Guerra Civil después de el del golpe de Estado qué llevó a ella desde luego pues los coletazos no la guerra realmente a cabo unos unos meses después pero prácticamente con con esa salida hacia el exilio por el aeródromo como escuchábamos con en el inicio de nuestro programa con esas avionetas que despegaban llevando a al presidente del por no de la de la República a Juan Negrín y algunos compañeros pues ahí acababa prácticamente pues eh esa derrota del del lado republicano José Ramón Valero bienvenido a Ser Historia lo que está cerca un poquito más el micrófono para que lo hagamos precisamente a usted es profesor de la Universidad de Alicante yo creo que una de las personas que mejor conoce este último Gobierno los entresijos de la historia de este último Gobierno de la de la Segunda República lo común daba ahora no fue poco tiempo no el que estuvo realmente en en Petrer en concreto en la finca de El Poblet luego hablaremos de de ella pero la huella que dejó esos intensos días ahora visto con el horizonte ochenta años después de historia pues ha marcado mucho en el devenir de esta local unidad e ideó la propia Historia de la de la Guerra Civil

Voz 4 02:30 sí la verdad es que estaba escuchando las palabras sobre las palabras de profesor darlo estoy en realidad el doctor Negrín es la persona más injustamente tratada de todos los políticos españoles del siglo XX hasta el punto que fue practicamente en la persona más odiada del franquismo ya exponía ante un espejo de su propia realidad pero es que hasta su propio partido que hace poco tiempo que lo rehabilitó eh rehabilitarlo me parece verdaderamente insuficiente el doctor Negrín viene a España tras la caída de Cataluña viene al día siguiente el día diez es decir no pasa ni veinticuatro horas fuera de España eh a mí me hace gracia cuando gente dice de ahí huyó Negrín discúlpenme Negrín novio Si hubiera querido huir hubiera Sombrerero antes no como cualquiera como el presidente Azaña como cualquiera que se queda en Francia normal Negrín vuelve tratando de recuperar un poco la organización del Estado es decir no es el último Gobierno de Negrín en realidad no en la última etapa en sí como el Gobierno Gobierno llevaba mucho tiempo más pero sí que son los últimos momentos decisivos se ha perdido Cataluña queda solo

Voz 5 03:48 Territorio Centro Sur

Voz 4 03:50 este

Voz 5 03:51 eh vuelve con intento

Voz 4 03:54 de recuperar el control del Ejército Él es el ministro de Defensa además de presidente de Gobierno y nada más llegar a Alicante es curioso porque se va a la Diputación a comprobar qué instalaciones tiene aquello también es verdad que comprueba esto tenemos un documento que son los diarios de Serrano comprueba también un bombardeo sobre Gaza ya que esta es lo que es lo que eleva Pérez

Voz 0772 04:15 contar cuáles son las razones que él llevó que le llevaron a Negrín a elegir esta zona están comarca del Valle del Elda para para elegir la sede no de ese de ese gobierno final de la República

Voz 4 04:26 es es relativamente sencillo hay que tener en cuenta que territorio Le quedaba España entre Madrid Valencia amenazada hayan la Línea X Y Z y la zona de Almería muy alejada de todo el resto la columna vertebral de la FOM aliada de la República era la carretera Alicante Ocaña el ferrocarril Madrid Alicante ir yo creo que es él mismo se da cuenta que en Madrid está siendo vigilado que Valencia es imposible y además también está es un punto donde él no controlan los los gobiernos militares han hecho autónomos lo único que les queda es esa espina dorsal para poder conseguir una cosa que es lo único que podía conseguir el había visto con la batalla del Ebro que con una estrategia maravillosa del general Rojo Francia no pasa las armas claro pierde una batalla que en teoría ellos plantean maravillosamente pero Francia me da la impresión de que no asume su responsabilidad está en ese caso no le queda más que preparar una evacuación ordenada como sabía preparado en Cataluña en Cataluña sabe con el último soldado que pasa por ahí pues solamente quedan dos zonas en esa zona la zona en torno a Villena y la zona del Valle Delta del valle medio del Vinalopó que son las únicas que conectan esa carretera en el caso de Villena más cerca de Valencia más cerca de Albacete más cerca de Madrid en el caso de Elda más cerca de Cartagena de Murcia y de Alicante es decir la zona del Valle en medio del Valle Central del Vinalopó es una zona que está muy bien comunicada con los puertos en el caso de querer organizar una salida de aquella gente que sabe lo que pasa cuando acabe la guerra es decir lo que pasa en Albatera lo que pasa en el valle en en los almendros Negrín ya lo sabía lo que iba a pasar trata de evitar eso

Voz 0772 06:16 poco todos esos argumentos son los que lo usted lo comentaba ahora él se sentía vigilado seguido es lógico estaban en guerra es lo que hace que este punto reciba en nombre de posición Yuste Yuste era el lugar a donde se había retirado Carlos Quinto quería jugar también un poco no con ese elemento histórico para eh delimitar mejor dicho señalar la la finca de de Poblet y esta esta comarca en definitiva con esa posición Yuste no el lugar donde eh bueno pues se retiraba el el Gobierno de la República pero

Voz 4 06:47 no quiero que lo entendamos que no es retirarse es alejarse de Madrid pero no hay que olvidar que nos la residencia al presidente del Gobierno él trata de reconstruir la Subsecretaría del Ejército de Tierra es decir la base del Ejército en el momento s n el Padre Manjón de Onda con una rapidez inusitada hay toda una serie de casas que pueden alojar las instituciones gubernamentales porque en los años veinte la burguesía zapatera que ha crecido muchísimo y se ha desarrollado muy muchísimo ha creado muchísimas fincas de recreo la zona de Petrer la zona del da la zona de de de Monóvar que muchas serán ocupadas era una zona que tenía muchas infraestructuras militares algunas están relativamente cerca por ejemplo de producción bélica es una zona que tenía ya delegaciones del sin La Fábrica de la Moneda estaba en Aspe y es decir ser Se trata de hacerse fuerte en su control del Gobierno del país para poder organizar una salida ordenada de la gente aprovechando la flota que está en el Moll momento en Cartagena y aprovechando los barcos que la compañía francesa de navegación que es propiedad indirecta de la República puede marítima Se sabe que promedió aquella compañía

Voz 6 08:03 en la casa que habitaba Negrín ha sido descubierta en una caja de apariencia vulgar que llevaba su nombre la caja contenía bajas de valor incalculable cuajados de joyas robadas a particulares tal vez esté impertinentes estuvieran destinados a Margarita Corona de vírgenes procedentes de saqueo de las iglesias una de ellas pertenece a la Virgen de las Angustias eres

Voz 0772 08:31 escuchábamos un fragmento de un reportaje me atrevería decir que propagandístico de la dictadura de Franco en donde bueno pues en casa en un arco un aparecen una serie de joyas que bien es cierto hay que reconocerlo habían sido saqueadas por por seguidores de de la República nadie puede negar la quema de iglesias Si otro tipo de de tropelías pero Se tomó la figura de Juan Negrín como el inductor no de muchas de esas acciones para construir esa leyenda negra no de de de de del tipo que iba comiendo en restaurantes buenos que se estaban llevando el oro también a Moscú que estaba haciendo pues infinidad de de de aspectos que luego el franquismo utilizó para construir precisamente esa esa leyenda negra no comenzábamos con este programa de Ser Historia con la figura de de mis un médico Negrín también era era médico desde luego que no no participó de de nada de eso en absoluto no

Voz 4 09:27 el médico médico eminente es decir es una persona formal en la escuela en torno al Ramón y Cajal muy cerca entre los discípulos y los que se mueven detrás de hecho estamos hablando de una figura capital que antes de la Guerra Civil se dedicaba a organizar desde la Universidad de Madrid la Ciudad Universitaria creando más avanzado que tenía el país de hecho él cuando vuelve a Madrid tras su regreso de Cataluña lo primero puede haber una noche es en Kenia han dejado la ciudad universitaria porque era en lugar de frente por supuesto ese de pone como un enorme no solamente eso

Voz 7 10:04 qué has dicho señoritas ligeras de ropas

Voz 4 10:06 que cazaban perdices vamos vamos a ver el franquismo ni entre la la verdad y el nazismo están mucho más cerca de una cosa que otra por mucho que le duela mucha gente en ese caso Negrín por otra parte hay que reconocer que es de una familia católica conservadora extrema además de las más ricas de Las Palmas de Gran Canaria que tiene una hermana monja que tienen un hermano fraile que dudo yo que Negrín sea un enemigo por sin de todos es decir evitar una serie de películas

Voz 0772 10:37 de tópicos que yo creo que han quedado en el acervo cultural de de muchos españoles el el hecho de que pensemos que los republicanos eran eh todos ateos están saliendo no ahora cuando por los trabajos de la memoria histórica sacando fosas de de de republicanos muchos de ellos con sus colgantes con sus antípodas con sus objetos de de devoción y luego también la idea de que la república eran todos de izquierdas no había bueno el Frente Popular ganó casi por lo lo comentaremos luego no un poco por muy pocos votos no la la derecha estuvo gobernando durante muchos años en esta en esta segunda en esta segunda pública no sin embargo pues se se marcó un poco el la abalanza sobre sobre ese sobre ese lado más de de izquierdas que es lo que en definitiva no ese seis de marzo después del devenir de los acontecimientos bélicos y el devenir marcaba Ayala la la guerra salieran esas avionetas esos Haro planos hacia Argelia llevando no solamente a Negrín sino otros grandes personajes importantes como La Pasionaria Rafael Alberti iconos no un poco del movimiento republicano

Voz 4 11:47 bueno hay que ver que las autonomías de los aviones eran distintas el vuelo del Gobierno que se produce sobre las dos tres de la tarde del día seis de marzo ese llega hasta el Tato Lucy ahí van los ministros pero previamente ya habían salido o varios vuelos con menor autonomía y por lo tanto van al país más cercano aquí es decir Algete porque siempre tenemos más cerca ir van en Dolores Ibárruri va Alberti va María Teresa León vamos gente también hay que decir una cosa cuando se produce la reunión final es la posición Dakar entre Negrín y el Partido Comunista para tratar de llegar a una negociación que impide una guerra civil dentro de la Guerra Civil lo primero que pide Negrín es que Pasionaria tienen que salir de España tiene que salir de España porque él sabe que se trata de un símbolo de la resistencia en no San todo una serie de cosas que no se pueden dejar que caigan en manos del franquismo por lo tanto ellos salen antes el último vuelo será ya bien avanzada ese siete serán algunos miembros del Partido Comunista pero se quedan por esta zona todavía personajes tan importantes a nivel mundial de la política mundial de los años treinta y cuarenta como es para unido Poyato el camarada E coli que luego será la persona non más votada en Italia las primeras elecciones que se produce