La historia que alberga la finca de El Poblet

Voz 1 00:00 en mil novecientos tres la sociedad de socorro mutuo se llevó a cabo una opción que así amaba la culta Fiesta del Árbol entregó a cada niño y niña del pueblo un pequeño vino que después

Voz 2 00:13 se plantaron en una eminencia

Voz 1 00:15 y casualmente esa eminencia está cerca de una carretera donde se encuentra el Poble con lo cual esa parte está ante unos pinos que hicieron tan altos que quedaba totalmente fuera de la vista hiciera un buen escondite para que la república el Gobierno de la República estudiosa

Voz 3 00:32 en ese sitio histórico de la historia de España eh porque a nivel local a nivel comarcal provincial podemos darle toda la importancia que queramos pero nunca nunca

Voz 4 00:44 debemos olvidar la importancia que jugó el Poblet en la historia de España

Voz 0772 00:50 ah sí escuchábamos en este corta Desirée Poveda periodista haya Gabriel Segura economista de Elda hablando de un lugar emblemático que en realidad es la esencia un poco que desde el punto de vista simbólico que no se reúne este día aquí en Petrer en en Alicante para hablar de ese ochenta aniversario de la salida al exilio del Gobierno de la Segunda República el Poblete es el lugar la finca donde se reunía el Gobierno de Juan Negrín y que recientemente ha sido nombrado Bien de Interés es cultural dio al principio dije bien de interés no sé que no sé qué término utilice lo rebautizó practicamente no para hablar de de El Poblet de la historia de este fantástico edificio que hoy está en manos privadas pero que como digo es el el escenario donde se desarrolló parte de la historia que estamos eh eh bueno compartiendo esta tarde aquí en en Poblet contamos con Irene Navarro que es alcaldesa de de Petrer Irene bienvenida a Ser Historia indicó son Bonifacio Navarro historiador qué tal Bonifacio Bonnie no me han dicho que queda Boni mejor no que yo preguntaba el otro día un compañero esto del apellido Navarro es muy extenso no aquí tenemos el Museo Dámaso Navarro pero no tiene nada que ver entre ustedes no nada que de eh pero bueno solamente que son buena gente no sabe nunca se sabe nunca digas éste es mi padre no que decía el otro vamos a cerrar el paréntesis eh muy bien Irene para usted la la primera pregunta es un lugar emblemático y durante muchos años ha estado luchando para que fuera nombrado precisamente bien de interés cultural ya

Voz 0394 02:45 por fin se ha conseguido no si es más de una década luchando por parte sobre todo el centro de estudios del Vinalopó el Centro de Estudios Locales del Vinalopó por parte del Ayuntamiento de Petrer y en diferentes instituciones y finalmente después de más de una década se ha conseguido algo que para nosotros pues eh como vecinas y vecinos de Petrer y como vecinos de del Valle del Vinalopó pues Nos llena de orgullo y nos llena de emoción el poder haber sorprende habernos sorprendido la en la mañana de de de de hace unos viernes con esa noticia con esa noticia porque sí que habíamos conseguido que fuese br El bien de relevancia local

Voz 5 03:25 pero el trabajo ha sido muy muy muy

Voz 0394 03:28 tenso por parte de muchas personas para conseguir que el Poblet sea declarado Bien de Interés de de interés cultural por lo tanto eh como alcaldesa de Petrer pero sobre todo como vecina como vecina de Petrer que siente ese orgullo por por todo lo que todo nuestro patrimonio toda nuestra cultura todo lo que está con lo que contiene no nuestra a nuestra población todos los acontecimientos que se han vivido en nuestras nuestras fronteras pues

Voz 0772 03:58 hay de un enorme orgullo e Bonnin como historiador antes hablábamos de de los símbolos de la importancia que tiene no el reconocimiento de estos lugares no solamente de las personas la memoria histórica y todo esto que está muy manido pero el el la la la importancia de de de la historia de los sentimientos que que fluyen no en en este lugar realmente porque fue el escenario de de los últimos días de del Gobierno nos tenemos que imaginar pues como cerraba la puerta Juan Negrín todos los los ministros que la acompañaban no nos vamos a poner aquí ni dramáticos ni vamos a teatralizadas no pero debió de ser humo momento emocionante no que se vivió en un lugar que que ya es parte de de la historia de esta de esta ciudad

Voz 6 04:41 en esta localidad con ser importante como tú muy bien dices he no cabe duda de que hay una memoria histórica en el pueblo de Peter no solamente eso porque esos diez días que estuvo el Gobierno apenas pueblo respetarlos había intenta tampoco pero de dónde viene esa victoria histórica ese interés es sencillamente porque a los pocos días de estallar la guerra civil se puso un hospital de sangre en lo que es la finca de Poblet unos meses más tarde una colonia infantil de Socorro Rojo Internacional con unos niños que había que buscar desde cámaras sábanas comida y de enseres para el hospital y para los de fuera colonia entonces e imaginar la gente de Petrer que fue en muchas ocasiones estaba abierto a la finca de Poblet para llevar toda clase de de de ayuda de comida de estar con los pioneros de PT iban allí los chicos pionero de los pioneros de la de la colonia todo los médicos de aquí donde Sempere fue el médico de Coria Hideki de L'Hospitalet de sangre

Voz 0772 06:03 imagino que la elección de ese lugar no era no era casual era un lugar cerrado en el campo pues poco visible esos serían elementos propios no para para que Juan Negrín pusiera los ojos sobre bueno imagino que los asesores también de él no

Voz 6 06:18 eh tú me dices lo de Juan Negrín tengo que decirte que cuando vuelve de Francia como muy bien ha explicado el compañero Valero es cuando se busca un lugar cuando ven que el Madrid lo están vigilando cuando Casado está a punto casi de detenerlo están buscando un lugar para fijar ese ese tiempo necesario de realización del Ejército de preparar la retaguardia la salida eh son diez días sepa diamante Negrín inestables lugar que sí que es muy importante y de lo que marca pero vuelvo a decirte que que ya ente debe tener esa memoria que guardar desde aquel lugar que era un lugar cerrado con unos jardines que se pueden ver todavía incluso he mejorados con mucha agua un lugar privilegiado y cerrado hasta ese momento cierto cuanto misterioso también misterioso al igual que se que se incautaron quince veinte fincas más importantes en todo el pueblo se esas una Macias incauta pero por sus condiciones pues se dedica primero a hospital es pues ponía

Voz 0772 07:25 Irene usted como alcaldesa le toca ahora el el trabajo bueno también en otras instituciones lo comentaba ahora Illera un destrozado Un poco la pregunta que le iba a hacer en el sentido de que iba a comentar si era conocido por los vecinos no hay Bonnie dice que que la verdad es que en este lugar no era muy muy popular no muy conocido entre los vecinos imagino que la gente más mayor incluso la gente que pudiera haber vivido ese momento histórico de la década de mil novecientos treinta si lo conocía no pero ahora toca el trabajo un poco de de fomentar y dar a conocer ese lugar como escenario de la historia

Voz 0394 07:56 exacto era o es es de hecho a día de hoy todavía un lugar en el cual tienen unos unos dueños unos propietarios por lo tanto no es una una hubo un un edificio que se pueda visitarnos público y claro evidentemente ahora con la declaración de Vic hay un trabajo importante por parte de de la Generalitat del Ayuntamiento con la familia por supuesto para establecer el el régimen de visitas que por la denominación de Vic sí que tenemos que lo establece así el Vic cuatro visitas al mes pero evidentemente eh haciendo cumplir la legalidad por supuesto siempre teniendo en cuenta el criterio también por supuesto la voluntad de los propietarios indica es cierto que a una un un lugar no visitado nadie no había podido ser visitado por por las vecinas y vecinos de Petrer por ese carácter privado pero es cierto que del mismo modo hay un halo

Voz 8 08:50 de de de incertidumbre no

Voz 0394 08:53 ese ese sentimiento de de querer visitarlo porque muchas veces lo desconocido es precisamente lo que nos da esa es esas propias ganas de conocer y de Saberi de de poder visitarlo por lo tanto es una nueva oportunidad que nos ofrece ante los ojos esa nueva oportunidad de poder conocer esas visitas que estoy convencida que ya preguntado para para poder visitarlo para poder conocer in eh yo sí que puedo decir que he tenido la oportunidad de poder visitarlo hace un año tuvimos la oportunidad tanto el concejal de Cultura y algunas personas más de de poder visitarlo ideó decir que no era la primera vez que lo visitaba sí que hace muchísimos años hace más de treinta años tuve la oportunidad de poder visitar los jardines exteriores en una excursión y casualmente el guarda del momento nos dejó visitarlo en la sensación que tuve hace un año fue de pararse en el corazón porque estaba tal cual yo lo recordaba siendo

Voz 5 09:48 una niña muy muy muy muy pequeño entonces

Voz 0394 09:51 es ese sentimiento de de de recuerdos ese sentimiento de los momentos importantes históricos que ayer se vivieron el poder tener a día de hoy a la oportunidad de ofrecerlo a todas las vecinas y vecinos de Petrer y por supuesto a todas las personas que deseen visitarlo pues nos tenemos que quedar con con eso

Voz 7 10:09 concurrió a Compludo porque

Voz 9 10:14 no habían youtuber fue una querella Antonieta no fuimos las primeras esposas saber más expediciones duermas hubo una Leonor nuestras vidas Éramos cuatro que éramos salí no después pues claro pues no ha servido ya la trama hacerlo no podíamos mucha gente cuando

Voz 0772 10:37 escuchamos a Pepita vacía enfermera de de Poblet que lo escoltaban poco el el relato de esa experiencia en primera persona de de su tapa como profesional en en este en este enclave es una grabación de hace de un montón de años hay Bonifacio Navarro Pony refleja un poco la intensidad histórica no de ese de ese lugar pues lo que comentábamos ahora no ha sido muchas cosas ahora dentro de poco pues podrá ser disfrutado por los visitantes que quieran acercarse a a él pero desde luego tiene una impronta que muy pocos edificios yo me atrevería decir de de la comarca o de la de la de la provincia tienen no lo van a convertir en un referente muy atractivo para para este lugar para Petrer

Voz 6 11:23 sí efectivamente tienes toda la razón hay una memoria que guardan que lugar aquellas piedras Iguarán desde los brillos desde los enfermos ya está ese momento tan difícil esos diez últimos días no son Dieter son casi diez en qué ahí se reúne el desgobierno del último Gobierno dos veces donde se llama a Casado donde se llama Miaja donde se conoce que la flota en Cartagena se ha revelado que se va para mí cierta donde se conoce Casado sea ha golpe de Estado esos momentos lo refleja bien un médico amigo de de Green que lo llaman último momento y que llega y apetecer desde Extremadura para saber el doctor Negrín el presidente de gobierno yo pidió una vía dentro del Ejército para esa resistencia que era necesaria para esas la tirada con los pajas posibles no iba cuenta en ese momento yo era un poco un desorden total y que llevamos unos guerrilleros estaban guardando o lo que es la finca todo eso forma parte de la historia a parte de lo que tenemos que dejar a nuestros hijos

Voz 0772 12:39 antes que es una fuente enorme no de treinta hectáreas

Voz 6 12:44 es grandísima que es la finca La Pinar a la plantaron los niños en el mil novecientos dos cuando era propiedad de Vicente de Vicente Jamaat era un abogado José desde del Tribunal Supremo que montó la fábrica de luz ahí de hecho reírse arruinó era una finca frondosa como hemos dicho plantada de árboles toda clase de de de vegetación con balsas alguna piscina incluso hasta un campo de tenis no entonces es lo tenía todo entonces pueblerino tuvo tiempo mía afeitarse realmente por esos días tan trepidantes que pasaron pero yo quiero referirme si por un momento al grupo de memoria histórica de aquí de de Petrer donde yo formo parte que durante años hemos estado reivindicando haciendo marchas de Pajín dando al Poblet repartiendo folletos los dos si es que te ante me contó entonces dejar constancia de eso porque es importante que la verdad que ha movido a nivel del Congreso de los Diputados de de Madrid llevando el Poblet de ahí a a la Generalitat Valenciana izado entre todos hemos logrado lo que lo que lo que es importante que esté protegido es el lugar que se ha conservado que no se pueda alterar y que además se pueda visitar que lo que quieren entonces entre todos también conceder ha sido este último Ayuntamiento hemos dado un cambio sustancial con el otro que había sido la verdad es que cuando íbamos a Valencia haremos poco o recibidos mientras que con ese ese Ayuntamiento hemos tenido las puertas abiertas para casi todo bueno

Voz 0772 14:28 es es un poco el el trabajo en equipo no que tiene que hacer los los vecinos con las instituciones municipales para realizar este tipo de de proyectos que en definitiva como luego veremos no en el en el trabajo de de Dámaso Navarro pues es sacó un poco del olvido en la historia de de Petrel de Petrer el lugar en donde nos encontramos haciendo este programa de Ser Historia pue sólo me queda despedir les Irene Navarro alcaldesa muchísimas gracias aquí también a Bonifacio Navarro historiador muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia