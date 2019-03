Del Vinalopó al exilio

Voz 1 00:00 no

Voz 0772 00:42 que piensen en los muertos decía Manuel Azaña en este discurso de julio del año mil novecientos XXXVIII un discurso que tiene por nombre genérico paz piedad

Voz 0772 00:52 perdón Azaña presidente de la de la República que quizá ya empezaba a ser consciente de de los problemas al igual que otras personas también hay que decirlo en el bando nacional de la de la sangría que es estaba alcanzando en aquellos años de de de guerra quizá el el lado más amable si se me permite utilizar esta expresión cuando estamos realizando este programa de Ser Historia ha agravado hoy seis de marzo es el día en el que el Gobierno de de Negrín abandonó España hacia el exilio hace exactamente ochenta años hace ocho décadas como digo el lado más amable es intentar recuperar no un poco el la historia los enclaves los lugares relacionados con con esa historia con ese trasfondo con ese relato histórico que nos pueden ayudar a recordar no con de una manera muy viva lo que sucedió allí hace hace ochenta años no es una ruta lo que vamos a descubrir ahora dramática ni nada parecido sino que es una ruta maravillosa que recomiendo a todos los que nos están escuchando Sara Sánchez Sara Sánchez es técnico de Turismo del Ayuntamiento de de Petrer encargada un poco de estas maravillosas rutas hay una ruta que es la Ruta del Vino del Vinalopó al al exilio en donde se nos habla eh bueno en una serie de visitas de muchos de estos enclaves no algunos los hemos mencionado otros no la historia militar realmente no todos los lugares que se visitan estas relaciones con la Historia militar de la Guerra Civil hay unos bueno pues hay otros eh otros perfiles no de de visitas pero la Historia Militar fascina muchísimo a la gente que es una cosa que los seguidores de Ser Historia saben perfectamente que a mí no me gusta hablar de garras de la Guerra Civil menos ni de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial porque es una cosa que me me me me conmueve no me sobrecoge es algo que me parece poco poco amable de de explicar yo no soy periodista yo soy historiador yo soy egiptólogo soy de León que no lo hemos dicho Jesús que no lo hemos hecho en el programa que somos de León a inventamos la cuñada de León y sin embargo la Historia militar es algo que fascinaron a muchísima gente ver los sitios donde se han llevado a cabo esos campos de batalla esos lugares donde se han bombardeado es es algo que como digo llama la atención de muchísima gente

Voz 3 03:18 sobre todo bueno la verdad es que cuando se creó esta ruta del Vinalopó al exilio e siempre pensábamos que iba a ser como una ruta para especialistas no ahora todos los que vivido que son todos los historiadores yo yo soy de ciencias pero bueno el caso es que no es verdad la gente desde iba a decir ignorancia no desde el desconocimiento le encanta conocer iré encanta conocer sobre todo lo cercano nosotros hacemos turismo desde hace diez años que es cuando Petrer se ha decidido por por hacer turismo para para gente para visitar es más que para turistas porque generalmente son turistas que han elegido Alicante en zonas cercanas son gente de una Comunidad Valenciana que vienen a vernos pasa solamente con los dos hundía quieran divertirse aprendiendo siempre desde Nou conocimiento pleno no no vienen a ver algo ahora por ejemplo sí que es verdad que recibimos muchísimas llamadas preguntarnos cuando abrimos el Poblet porque todo lo noticiable es novedad la novedad la gente también le interesa

Voz 0772 04:31 que sí porque es un lugar emblemático no estar donde está asentado o están en la misma habitación donde estuvo Napoleón Julio César grandes personajes de la historia o bueno pues en su medida también el Gobierno de la Segunda República antes de salir al exilio pues eso atrae atrae mucha gente no solamente a los interesados en la historia sino al simple curioso que tenga un mínimo de inquietud por hacer algo con su vida no

Voz 3 04:54 ponemos un un un domingo para aprender historia para conocer las tres localidades

ponemos un un un domingo para aprender historia para conocer las tres localidades

Voz 3 05:07 luego comer comer comida típica que siempre la gastronomía es importante para empezar a recorrido barato en Petrer empezamos aquí y visita al tico que metadonas es un espacio aéreo lo hacemos teatralizada porque Petrer hacemos muchas cosas teatralizadas ya habíamos hecho guiños para la historia con complete la luna y queríamos que que en estos tres municipios distinguirlos con respecto a los a los otros dos una miliciano además mujer Nos cuenta bueno que asuela las las sirenas y hay que meterse al refugio no ir desde allí además a El Poblet desde lo alto del el al Tiko se El Poblet también esa visita como no podemos subir en autobús es un minibús lo que son treinta personas el máximo de hecho aprovecho para decir que en abril Llanos de todo lleno así que para mayo

Voz 4 06:10 pero uno de los Sara uno de

Voz 0772 06:13 los enclaves que por mi experiencia no en algunos viajes que hecho por otros lugares de los refugios antiaéreos no eso es algo que llama mucho la atención no intentar sentir la sensación de de cómo era el sonido de las bombas de cómo se sentía no he pues sobrecogido imagino por por ese ambiente tan cerrada lo de en un subterráneos eso también pues lo tenéis incluido no creo en las en las rutas estos refugios no lo sé pero quizás uno de los logros que más impacta en la gente

Voz 3 06:41 sí sobre todo porque están en la con el guía todas los tramos son acompañado con guía experto tenemos la suerte de contar es una persona que está en el museo con nosotros es es es especialista en la Guerra Civil con lo cual lo hace maravillosamente

Voz 5 06:59 eh llegan a la puerta de

Voz 3 07:01 entre el refugio antiaéreo sale la milicianos gritando las sirenas meteros rápido además que es muy pequeño caben justo las las personas que están encima estamos en invierno con lo cual el primer día que es lo que lo hicimos hacía un aire brutal la gente se metió cerró la puerta sí se hoy al el el sonido del sabes que en realidad no lo revive ese es es una cosa muy curiosa

Voz 0772 07:28 en escuchábamos antes la voz de de Azaña hay una es casi anecdótico pero muy curioso no dentro de esas visitas la vara de mando de Azaña Sirvent en Elda

Voz 3 07:39 sí en el Ayuntamiento yo pregunto

Voz 0772 07:41 daba algunos compañeros pues es practicamente una una anécdota no porque no tuvo ninguna relación con con Elda hace

Voz 3 07:47 pues la verdad es que en Elda al principio cada municipio decidimos que visitar porque tenemos muy poco tiempo entonces claro a todos tenemos mucho que enseñar queríamos que todo estuviera relacionada con con el exilio realmente entonces ellos dijeron ya que íbamos a ver la casa de Castelar el que iban a ver el Casino pues pasaban por ver la la de Azaña porque les parecía un sitio muy muy interesante y está muy cerquita pero también contamos que el traslado sea lo menos posible de la visita que ese viva la visita más que esperar a gente mucho tiempo en el micro en el minibús

Voz 0772 08:25 ese casino también al igual que que Poblet a lo largo de la historia pues SAR ha desempeñado diferentes funciones ese casino que de ser un lugar de ocio de diversión de juego pronto las circunstancias le obligan a ser un hospital

Voz 3 08:39 el hospital eso es lo mismo pasaba con el el el casino está conservado la verdad es que es es uno de los de los edificios más bonitos que tiene que tiene la Iggy sorprende no ver cómo cómo lo que ahora la gente disfruta de su ocio fue fue aquel momento que debió de ser pues pues trepidante la verdad yo yo no sé además es que ya digo el el la persona que nos hace la visita en la que también es es nuestro creador de Villena pero que lo hace estupendamente bien introducen el agente y acabas con tienes que volver otra vez a la anécdota volver otra vez al al al encuentro luego almuerza siempre intentamos que que haya un poco de de óxido en todo el sector porque lo que es muy vamos a Dani la palabra conmemoración cuando dicen conmemoramos celebramos el ochenta aniversario no no es verdad es un recuerdo es muy importante es una fecha señalada pero ya está

Voz 6 09:46 los españoles no quieren aprovechar la última oportunidad que tiene de escapar al desastre la en las elecciones de febrero de mil novecientos treinta y seis dos bloques se enfrenta el Frente Nacional hogar Kiko carlista el falangista y la coalición de izquierdas del Frente Popular las derechas parecen seguras de conservar el poder la Izquierda ha logrado superar sus divisiones Stalin incita ahora la creación de frentes populares para cerrar el camino al fascismo que sube en Europa el resultado es una enorme sorpresa el Frente Popular tiene ciento cincuenta mil votos de ventaja el sistema electoral le da una amplia mayoría en las Cortes el Parlamento español por desgracia la extrema derecha y los revolucionarios preferirán el poder de la calle a la democracia parlamentaria será Manuel Azaña un republicano moderado pero muy anticlerical que informe del Gobierno

Voz 0772 10:47 escuchamos un fragmento de un documental francés de la serie los grandes días de del siglo titulado La memoria de de nuestro tiempo hablando precisamente de la de la Guerra Civil no y lo que yo comentaba antes en el bloque en el bloque anterior como eh la derecha estuvo a punto de ganar esas elecciones que ganó la izquierda el Frente Popular por muy poquito todo eso pues vino a la postre en lo que sería luego en el golpe de Estado por la por la no aceptación de las circunstancias de uno de los de los bandos todo eso generó la la Guerra Civil in en este ochenta aniversario en estos ochenta años de de la salida de el del Gobierno hacia el exilio que estamos Fernando recordando mejor dicho recordando como decía nuestra invitada Sara Sánchez técnico de Turismo del Ayuntamiento de de Petrer aquí precisamente en esta localidad en el Centro Cultural de de Petrer estas rutas de el Vinalopó al al exilio intentan un poco pues hacer recuerdo de de ello no hemos hablado de de Petrer de de él da pero también hay otros espacios como Monóvar no donde estaba él el el aeródromo IS refugio estamos muy refulgente año que también allí no que es uno de los grandes protagonistas porque desde ahí despegaron las

Voz 3 12:03 ahí termina la cita a que él es impresionante de la verdad y ellos llevan ya tiempo enseñando uno de manera individual de Monóvar fue el punto de partida aquí bueno también lo mismo tanto están implicados que que la verdad es que cada uno cuenta desde su pueblo pero todos juntos que es un poco la yo creo que que lo ejemplar que tiene esta ruta que somos tres municipios de la normalmente para el turismo es es muy individualista y aquí nos hemos juntado tres tres municipios con el mismo cine que es que toda la gente de la comarca y alrededores venga conozca ese ochenta aniversario es ese final de la Segunda República a través de nuestros en nuestros municipios y luego se vayan comiendo no los en dos de los mejores restaurantes de moda

Voz 0772 12:54 pues de esa actitud tenían que aprender otros pueblos otras localidades que muchas veces están a la gresca entre entre ellos siendo y eso no no lleva absolutamente a nada nuestra invitada Sara Sánchez técnico de Turismo del Ayuntamiento de Petrer ha dicho al principio que para para este mes están todas las eh las Macquarie ya las invitaciones se llama copadas pero invito para cuando llegue la primavera o más adelante en el verano a nuestros oyentes que visiten una página web del Vinalopó al exilio punto com en donde van a encontrar toda la información de estas en rutas espectaculares en donde no se hace sangre hay que decirlo se habla un poco de de la historia del recuerdo se disfrutas abriese convive y se aprende historia que en definitiva es un poco lo que lo que hay que hacer con con todo ello Sara Sánchez insisto muchísimas gracias por habernos aquí un poquito más de Historia gracias