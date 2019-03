¿Habrá ampliación del permiso de paternidad?

Voz 0827

00:00

bueno no es el caso de ninguna nosotros cuatro creo pero imagino en estos momentos a miles de potenciales padres viviendo estos días en la zozobra la ampliación a ocho semanas del permiso de paternidad iba a entrar en vigor en marzo según anunció el Gobierno después se pospuso al uno de abril y ahora ha tropezado con la Diputación permanente en donde PP y Ciudadanos han pedido un informe sobre la constitucionalidad de esta norma porque el decreto modificaría aspectos de una ley orgánica los letrados del Congreso lo emitirán mañana según leemos hoy en diversos medios que citan fuentes del Congreso ese informe será favorable al Gobierno porque la Diputación permanente no puede tumbar el decreto al carecer de competencias para ello en todo eso sería después el Tribunal Constitucional quién podría hacerlo el debate jurídico es muy importante y mañana se solventará con este informe pero también hay un debate político porque los mismos partidos que hoy siembran esas dudas son los mismos que pretendieron por ejemplo que la Junta Electoral Central prohibiera hasta las ruedas de prensa del Consejo de Ministros por con tirarlas campaña electoral y la Junta les dijo que no en todo caso lo que más sorprende es que tras cuarenta años de democracia después de trece elecciones catorce gobiernos estén en debate asuntos tan básicos que deberían estar libres de cualquier duda para saber discernir si lo que se pretende es tomar indebidos atajos defender la legalidad o simplemente zancadillas la acción de un Gobierno aun a costa de posponer derechos de los ciudadanos