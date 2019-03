Museo Dámaso Navarro: Historia de Petrer

Voz 1496 00:00 que en Petrer hoy gracias a la investigación arqueológica nuevos lugares cargados de historia Jose descubren historias que humaniza a las cosas materiales les infunde y ojalá se las respete por ello ya que la prueba verdadera de la Historia es el testimonio material intangible

Voz 0772 00:52 a nuestro compañero Julio López ponía ilustraba con su voz un texto de Dámaso Navarro Dámaso Navarro fue un joven aficionado a la arqueología nació en el año mil novecientos cuarenta y seis pero falleció muy joven en mil novecientos setenta y ocho pero gracias a él el legal dado de la localidad que estamos visitando Petrel Petrer en la provincia de Alicante pues o ir resurge Hybrid ya quizás con con más entusiasmo con más fulgor de lo que lo ha hecho en muchísimo tiempo esta mañana tuvimos la posibilidad de de visitar el nuevo museo Dámaso Navarro que fue inaugurado hace poquitas fechas con un éxito extraordinario nos comentaba nuestro invitado su subdirector a invito una vez más a todos los que nos están escuchando que cuando se acerquen a Petrer Se bueno pues visiten este lugar porque sin lugar a dudas es un referente para conocer la historia de este de este emplazamiento Fernando Tendero bienvenido a Ser Historia

Voz 2 01:56 hola buenas

Voz 0772 01:58 Fernando Tendero es un entusiasta de la arqueología un entusiasta de de la historia de este de este lugar de Petrer hay la primera pregunta porque seguramente muchos de los que nos están escuchando incluso mucho de la gente que hay aquí en este salón de de centro cultura tal desconoce quién fue Dámaso Navarro Navarro ya sabemos que toda la gente de aquí de alguna forma gotas apellida Navarro eso no lo voy a preguntar pero quién fue equipo Dámaso Navarra este joven entusiasta aficionado a la arqueología

Voz 2 02:27 pues nada que hubiera dicho Dámaso Navarro Guillén en los años sesenta y dos años sesenta era un joven

Voz 3 02:34 el impulsivo eh

Voz 2 02:37 autodidacta Hay una persona que vamos que era aficionado a muchos aspectos de de de la Junta en su juventud muchos aspectos al deporte al asociacionismo ahí es sobre todo en la parte por la que no estamos aquí es porque

Voz 3 02:52 era un amante de la historia de su pueblo de Petrer entonces el eh tenía

Voz 4 02:57 en la yo no llegué a conocer a conocer pero él tenía la la el genio tenía la tenía la

Voz 0772 03:05 la el carisma no también ahí debe de hacerse

Voz 2 03:08 exacto de de de coger a un grupo de jóvenes de estaban integrados en la hoja en el club de la juventud de jóvenes de Petrer impulsarla animarles a conocerla Reiter de su pueblo soporta población entonces con ellos fundaron el grupo arqueológico Petrer en ese ese en ese momento y con un grupo de personas como con Navarro con Paco Bernabéu con Práxedes Concha con Javier Montesinos empezaron a finales de los sesenta hace exactamente cincuenta años a buscar en los montes en los valles en los que dan los prados lo que eran los orígenes de la historia de Petrer buscando yacimientos prehistóricos ibéricos la parte haciendo reuniones investigando cada uno su tema estaban todas las semanas y lo que hacían era que cada uno se preparaba un tema de de investigación Egipto persa al Imperio Romano y a parte de las salidas al campo que hacían para buscarlo Keren yacimientos arqueológicos también tenían su formación intelectual también para que ellos pudieran reconocer cuando se encontraban algún objeto alguna cerámica alguna pieza antigua poder saber de qué de qué cronología de que periodo verano entonces fue una un a ir de lo que era saber la historia de su pueblo

Voz 0772 04:17 está quizá un poco en la sangre de los alicantinos este este este carisma no porque estaba yo aquí tomando nota de tú eres de de Villena me consta allí desde allí también era José María Soler irá un poco pues igual autodidacta Si no recuerdo mal José María Soler empezó siendo cartero luego acabó siendo cronista de de de Villena en se convirtió en el pope de la arqueología de de aquel lugar con el famosísimo descubrimiento hace poco más de medio siglo de el tesoro de de villana marca un poco ese perfil muy mal muy parecido como digo a la figura de de Dámaso Navarro que hoy da nombre a ese museo con doce mil piezas que hemos estado visitando esta mañana Iker recorre un poco el periplo el relato histórico desde

Voz 2 05:04 la Prehistoria hasta hasta nuestros días prácticamente exactamente supuso arqueológico y etnográfico y etnológico arqueológica aunque al final realmente es un museo de la de la Villa de Petrer de toda la historia abarca unos seis mil años de antigüedad hacemos un recorrido cronológico pues eso empezando en la prehistoria que aunque sabemos que por los restos arqueo todos empiezan épocas neolíticas hace unos cuatro mil años antes de Cristo en lo que es expuesto en el museo en las vitrinas que tenemos en la selección que hemos hecho empezamos desde la era del produce dos mil años antes de Cristo entonces claro es una selección hemos tenido aunque el espacio es amplio son unos trescientos metros de de de superficie de exposición permanente en el nuevo Museo hemos tenido que hacer una selección muy exhaustiva de unas trescientas treinta Un poco más de trescientas piezas que abarquen todos los periodos de cronológicos que tenemos documentados en Petrer empezamos en la prehistoria mundo ibérico también lo tenemos representadas las vitrinas con el voto que parecían

Voz 0772 06:01 los Playmobil sembrador de los primeros móvil de la historia yo soy fan absoluto además de de la cultura de la cultura ibérica los que siguen SER Historia lo lo saben aparte de mi pasión por la la egiptología el estudio del antiguo Egipto meto otra vez la cuña de Egipto como hago siempre eh en el mundo ibérico me me apasiona y los ex votos precisamente quizás es el elemento más humano no que que te acerca te conecta no con con esa antigüedad hace prácticamente dos mil quinientos años

Voz 2 06:29 también con la relación con la divinidad porque eso del voto Se se fabricaban hace fundían para que tuviera un contacto más directo con la dignidad de naturaleza en época en época ibérica pasamos después del periodo ibérico a la villa romana Villa Petrarca que llamamos aquí en Petrer a un a una villa bastante importante que tuvimos en justo donde está ahora el Ayuntamiento en el justo en el centro histórico de Petrer seguimos integrando en lo que es el museo lo que es un horno un horno para hacer para fabricar tejas y ladrillos

Voz 0772 06:57 ese horno apareció me lo contaba durante la visita aparecieron cuatro Se conserva uno musical izado por qué no se está hablando de bueno de la excepcionalidad de la magia un poco del emplazamiento mismo donde está construido claro sí

Voz 2 07:10 se fue un cuando hace unos años hace cuatro años ya se planteó dejar el Museo antiguo que teníamos que un edificio que también estaba en la plaza de Baix pero era un museo que se creó en el año noventa y nueve hace veinte años ahora carecía de accesibilidad porque estábamos en tres plantas sin ascensor escaleras después la parte museo gráfica que tenían museos había quedado bastante desfasada con todo lo que conocemos hoy enviaremos hacía entonces Se junto que tenemos un local municipal en el edificio donde aparecieron lo que era el taller alfarero de Villa Petrarca ese junto también que hicimos un convenio con el Marc que también nos facilitó que la parte museografía es pusimos lo que era la colección que tenemos en Petrer las pusimos en el mar de de Alicante y también la voluntad del equipo de gobierno de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Petrer que desde el principio apoyaron lo que era la creación de un nuevo museo que efectivamente como las visto está esta mañana ha quedado fantástico e invitamos a todo el mundo que pueda venir a verlo

Voz 0772 08:07 a mí lo que más me ha llamado la atención son esos buena parte de lo del del mundo ibérico y de esos mosaicos en que describen un espacio circular dentro de esa villa romana que yo no yo no soy Roma enólogo como dirigen algunos el obvio es la egiptología pero no no conocían la existencia de esas salas e circulares en dentro de de la estructura de las de las villas que me ha llamado mucho la atención

Voz 2 08:32 de este bueno el mosaico de Villa Petrarca que es del siglo IV para los los oyentes que no lo conozcan bien intentar describir un poco es una superficie de unos ocho metros cuadrados de superficie está compuesto por una figura geométrica formado por optó buenos entrelazados entonces tenemos fue algunas Cocteau conoce Hexágono triángulos círculos distintas figuras geométricas formando una composición que va girando conforme porque sí que ha visto que no verá que no era recto que no era para una habitación cuadrada ni rectangular sino que va girando cuando fuimos el año pasado a la exposición del mar que estuvieron restaurando los la el Equipo de Restauración de del museo alicantino se dieron cuenta también que tal como lo habíamos colocado en la restauración cuando está expuesta en el Museo anteriormente algo fallaba lo que era la composición de los tonos que tenía estaba como mal colocado y entonces empezamos a investigar lo que pasa Ava y entonces fue cuando nos dimos cuenta que tal como estaba colocado en el antiguo museo eh la posición estaba mal colgado porque estaba colgado en una pared entonces buscamos el modo de mejor encajarlo y entonces efectivamente nos dimos cuenta que la forma que tenía ese mosaico se iba dando a consiguiendo con unos conos ángulos iba a una figura circular entonces sacamos bloqueadas dimensiones que tendría demente himnos da un edificio circular de aproximadamente entre dieciséis y de hecho metros de diámetro una planta circular a saber para qué servía porque sí que hay paralelos me decías claro allí paralelos entonces es decir ese ese círculo esa habitación circular claro es prácticamente imposible que haya un edificio tan grande con esa superficie entonces sí siendo un paralelo un yacimiento arqueológico también importantísimo que tenemos en la provincia de Alicante que lo son los baños de la Reina en Calpe la población alicantina de Calpe ellos también tienen otro patio circular también con mosaicos entonces tenemos dos dos dos por Ecos circulares que tienen mosaico que estamos aproximando a unos cien kilómetros de distancia ochenta cien kilómetros distanciado uno de otro entonces entendiendo lo que es el mosaico de baños de la reina de Calpe pudimos entender que igual que Villa Petrarca tenía una parte donde vivía el señor de la villa que era muy importante con el mosaico con unas termas que tenía asociadas entonces pudimos perfectamente decir bueno pues en Calpe sí que existe un edificio de estas Circuit de estas características porque en Petrer no porque no podía tener ese ese mosaico pues en esa estancia trípode

Voz 0772 11:03 ya sean una suerte de de diseño originario de forma autóctona no aquí en en la provincia de Alicante lo que fuera esta parte de del del imperio hermano en la Hispania en la Hispania romana que se sea difundió por por diferentes lugares no y en este nuevo museo Dámaso Navarro también tenéis salas para bueno los comentado y ahora es accesible y más allá de que ya lo sea no obligatorio no por ley que todos los edificios nuevos tengan este tipo de de de referentes pero también hay otras salas dedicadas un poco a a esas actividades bueno más mejor dicho una exposición más enológica qué quieres hacer con poco me la realidad material tangible más cercana a nosotros en el tiempo no que es curioso porque me comentabas que muchas de las piezas han sido cedidas no por los propios vecinos de Petrer

Voz 2 11:54 que no todas la verdad es que toda la parte bueno es que nos hemos quedado a mí la de de lo que le el itinerario cronológico de del nuevo museo entonces nos hemos quedado en Villa Petrarca después continuamos con lo que es vitrina la el pasado musulmán de Petrer lo conocemos que sí que aparece en los escritos de de los geógrafos árabes y entonces aparece como vitrina pasa amor vitrinas también piezas esa es como son las yeserías que te estaba comentando que tienen el mismo diseño Togo nos que tiene el mosaico romano ya pasamos época bajo Medieval Moderno y cuando llegamos al periodo contemporáneo se que verdad que tanto de lo que solar vitrinas como las plataformas que tenemos lo que es el una herrería lo que es también un son una plataforma de calzado de con el Savater de Khadija que era el zapatero tradicional antes de las fábricas de producción de calzado y después la una un entorno también para la alfarería tradicional de Petrer entonces todas esas piezas sí que han sido a través gracias a a Vicenç Navarro del que también conocido también por mucho en en Petrer Él fue también el que consiguió intentar recuperar tanto de las tradiciones como toda ese tipo de piezas en el año noventa y ocho noventa y nueve que gracias a él también tenemos una colección etnográfica que lo que nos muestra son los modos de vivir del Petrer preindustrial de los años cincuenta de los años sesenta antes que el de las fábricas también sobre todo del calzado transformara nuestra nuestra sociedad entonces lo que se hace o lo que se intenta desde el museo es hacer una evolución cómo vivía la gente como debía las personas desde la época prehistórica hasta nuestros días es un lugar

Voz 0772 13:25 muy recomendable que queremos invitar a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este museo Dámaso Navarro no solamente por la intrahistoria que tiene relacionada que sí desde un punto de vista humano afectivo con la figura de este héroe de la arqueología en Petrer Dámaso Navarro sino por la Colección maravillosa colección que con que cuenta un museo arqueológico que hemos estado descubriendo en los últimos minutos con nuestro invitado Fernando Tendero que es director precisamente técnico de Patrimonio también del del Ayuntamiento de de Petrer Fernando muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia