El patrimonio de Petrer

Voz 1 00:00 música

Voz 2 00:04 los diez que tres es un asentamiento agrícola de población musulmana a mediados de siglo sin aparecer inquirir el nombre árabe de que cree situado en las fuentes árabes como un poblado fortificado en ese momento pero la fortaleza está formada por una torre con aljibe de una gran muralla de Tatiana la función del Castillo era eminentemente estratégico y dominio del territorio al controlar pasos entre la meseta castellana y el litoral mediterráneo a mediados el siglo XIII y con el avance de los niños cristianos pasa a formar parte del Reino de Castilla y el castillo concedido Ayoze vive lo ahí por Alfonso X el Sabio el régimen de la joya

Voz 3 00:53 continuamos en Ser Historia lo estamos haciendo desde el desde Petrer en este centro cultural invitado por el Ayuntamiento de esta localidad alicantina para recordar celebrar

Voz 0772 01:08 se pueden utilizar muchos calificativos muchos verbos mejor dicho la salida hacia el exilio de el Gobierno de la Segunda República que se hizo un día tal como hoy cuando estamos grabando este programa el seis de marzo de mil novecientos treinta y nueve quizá no somos conscientes todavía con una vorágine la tensión del de la grabación del programa de la fecha que estamos se viviendo en este momento en la primera parte de nuestro programa hemos hecho ese Cronovisor para recordar la figura del médico Val mis un alicantino universal hemos estado hablando bien de de de esa relación de la con la Guerra Civil de la localidad de de Petrer hemos estado hablando de su museo de esas rutas turísticas infinidad de muchos aspectos culturales pero todavía quizá nos queda por descubrir en quizá los Le los siglo el más monumental el Petrer más accesible a los ojos no y esto lo queremos hacer en este último bloque del programa de hoy de la mano de Fernando Portillo concejal de Patrimonio Fernando bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:14 hola Nacho

Voz 0772 02:16 por culpa de este señor hoy estamos aquí Él me mandó un correo hace un montón de meses poniéndome en sobre aviso de el del importante aniversario los ochenta años de de de ese salida de esa salía hacia el exilio del Gobierno de la de la República desde aquí desde de Petrer hay a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar en ello hasta hasta hoy que es la la celebración de este de este momento cómo pasa el tiempo eh Fernando parece que yo incluso cuando escribí este imaginaba pues como concejal mucho más mayor no sabía que en el Ayuntamiento de la todos unos chavales normales normal que este por aquí las fábricas de juguetes ves que eso creo es no

Voz 4 03:01 bueno la verdad que es un es un placer bueno escuchándote además de el ex cuando estuviste en Las Palmas y en el siguiente en el siguiente programa hablas la figura de Negrín aquí me vino a la cabeza algo que que yo creo que era que era importante que era precisamente esta efeméride este ochenta aniversario de algo que he pasado muy concretamente en esta zona nuestra zona a nuestro pueblo ya esta comarca y que además es un desconocido incluso para mucha gente de de telón de nuestros propios pueblos es un es un tema que aunque parezca que es es conocido en realidad no no lo es bueno creo que era una oportunidad muy muy buena para para darlo a conocer y para qué pues subir un poquito más de sus últimos días de de la República de aquellos acontecimientos que pasaron aquí y hacerlo pues a través de un programa de difusión tan tan del que soy muchos años eso más cómo es esto

Voz 0772 03:52 me consta pero como decía ahora vamos a hablar de de Petrer de Petrel como como este lugar monumental yo tengo aquí anotado el primer espacio que vamos a visitar lo escuchábamos ahora en la en este corte de voz de Mari Carmen Rico que es concejal y concejala cronista más de de de Petrer hablando de de ese castillo medieval de los siglos XII y XIII que está en lo alto y quizás el el monumento primordial no de de esta localidad

Voz 4 04:19 hombre desde luego es el primer referente además desde demuestra buena conexión por la autovía A la autovía Madrid Alicante eh tanto el castillo como la fachada Norte pues son el primer reclamo que que te invita a visitarnos ya disfrutar pues de un de un día completo de nuestra en nuestra ciudad la verdad que tenía ya tenemos la suerte de contar con un castillo restaurado o como bien decía en este caso nuestra cronista un castillo del siglo XII XIII que después ha sufrido posteriores remodelaciones que a finales de los setenta principios de los ochenta se se recupera se restaura la vida Hay lleva acoge multitud de actividades que pasan desde bodas la conciertos de festivales Si todo tipo de actividades y bueno pues lo tenemos abierto para poder visitarlo prácticamente todos los días todos los días del año y es una experiencia yo creo muy buena el poder visitar con una visita al castillo y hacerlo también pues con algunas peculiares que tienen nuestro castillo que no las tienen otros castillos y que yo creo que son las que me invitan también pues a diferenciar no no ya ya animar a la gente a que a que venga a conocerlo como son en este caso eh pues a lo que era el antiguo aljibe de él Castillo musulmán que después se convirtió en época cristiana en la celda dado en donde encerraba en este caso a quienes detenían y que conserva algunos grafito

Voz 0772 05:39 no que es quizá el siempre buscamos ese elemento humano no cuando visitamos un sitio vemos unas pinturas con representaciones de unos personajes de unos animales alguien pintó aquello decir alguien construye un castillo pues quizá no nos aleja un poco de la realidad de la de la piedra pero esos grafitos con esos dibujitos esas rayitas que sabes qué hace pues varios siglos alguien esto hubo allí y lo hizo además en unas condiciones pues precaria seguramente no y lo vemos muy señalizado pues es mucho más cómodo el acceso pero no nos imaginamos no recuerdo visitando una vez un un castillo el de Mehdi

Voz 3 06:13 Ana del Campo la la la guía al llegar a las eh a las mazmorras nos decía

Voz 0772 06:20 os voy a dejar a oscuras con la puerta cerrada para que os hagáis un poco la idea de cómo era vivir aquí pues hace prácticamente dos mil años no la camiseta como digo de este de este calabozo de esta mazmorra es hoy mucho más amable pero esos grafitos por lo que más contados son impresionantes

Voz 4 06:37 es algo muy curioso e primero pensar que en un calabozo tan tan estrecho tan pequeño que en su momento no estaba iluminado y que además alguien que estaba en esa situación de preso pues tuviera digamos esa esa ese impulso humano no de pues de recoger todos esos grafitos donde encontramos desde penas de caza tremendo habían tremendamente bebían recreadas hasta simbología de tipo religioso y otro tipo de signos que resultan muy muy llamativos y que bueno pues son un recurso más en este caso un una peculiaridad que ofrece nuestro castillo y que desde luego tienes tienes tienen la oportunidad de visitarlos no les ahora para nada indiferentes porque el origen es

Voz 0772 07:17 Suleimán no era un castillo al al uso sino que debía de ser una una atalaya en alguna zona de control me íntimamente era la atalaya

Voz 4 07:24 Torre de tres plantas de vigilancia con una pequeña muralla posteriormente es donde se produce la segunda época ya cristiana siglos siglo XV donde pues se recupera la estructura que tampoco es la del actual castillo pero que se parece bastante a la que tenemos en el actual castillo de de Petra

Voz 0772 07:42 con varios niveles ahora lo decías que que se utilizan también para para actividades culturales no es una forma de renovar la vida de de los edificios para esas actividades esas exposiciones esas bodas es un poco devolvernos a la sociedad a los vecinos de de Petén en este caso el el monumento más emblemático no con la Torre del Homenaje siempre el nombre de Torre del Homenaje es la la el nombre que recibe la torre más alta de de del Castillo por la que es visible desde desde distancia digo digo es dentro de este castillo pues la las actividades también son otro un extra no que hay que añadir un poco al al propio el propio edificio sí

Voz 4 08:20 efectivamente muchas actividades que hacemos por ejemplo las jornadas de puertas abiertas de patrimonio pues procuramos también incorporar conciertos y recreaciones históricas talleres que bueno pues terminan de darle vida pues hacen útil no porque al final para que algo sea eh apreciado no y se ha puesto en valor tiene que ser útil también en este caso a a la sociedad al pueblo de Petrer con todas esas actividades hacemos que la gente sienta que el castillo aparte de conservarlo es útil para para la ciudad has hablado

Voz 0772 08:51 hora de las recreaciones históricas se han puesto de moda en los últimos diez años hay infinidad de de grupos que que se dedican a recorrer la Península de de arriba abajo para para participar de esas festividades más locales hay hizo una manera no también de Serbia

Voz 3 09:09 Harald al al visitante a

Voz 0772 09:12 la historia de de estos lugares pero si hablamos de de recreaciones salvando todas las distancias con el término quizás la al luchas la historia de moros y cristianos también en Petrer pues tiene su tiene su aquél no

Voz 4 09:25 precisamente es una fiesta muy muy arraigada una fiesta muy vistosa y que bueno pues tiene muchísimas visitas cada año semanalmente celebran la segunda semana del mes de mayo coincidiendo con con nuestro patrón con Aung San Bonifacio bueno pues es en cierto modo es una recreación también de de esa parte histórica además nosotros tenemos un actor también muy peculiar que invito a la gente a conocer que en el mes de noviembre que es corresponde con la media fiesta que es en este caso el acto de la rendición que también es una recreación histórica de la llegada de Jaime I a a Petrer cuando viene a recuperar la villa para para el Rey Alfonso X el Sabio ir coincidiendo que ese cincuenta con esa media fiesta de moros y cristianos lo que hacemos es recrear esa llegada rendición del Castillo en una puesta en escena espectacular en la en el propio castillo que atrae pues cada año a miles de visitantes Si personas que que bueno pues disfrutan de esa grandiosidad ahí de esa de ese de ese valor humano también y de convivencia que tiene por supuesto la fiesta la de los monos insistió

Voz 0772 10:26 el Acueducto también es otro de esos lugares que merece una una visita y que está rodeado de de historia no en yo solamente he tenido la oportunidad de de verle fotografías a ver si mañana tenemos tiempo para para poder verlo directamente pero también como digo es un monumento emblemático no si efe

Voz 4 10:44 tiene ante es otro de los de los bienes de interés cultural que tenemos en el en el municipio de Petrer en concreto es un es un acueducto sobre la rambla de Pusa que se hizo en el siglo XVI que hasta el siglo XIX estuvo en funcionamiento y que tenía pues una función fundamental que era la de transportar el agua desde hermanas desde el manantial de la Noguera y abastecer a este caso a la vecina ciudad de Elda eh esa infraestructuras ha mantenido en nosotros por toda la en este caso eh zona de rambla que tenemos de la rambla de Pusa tenemos una infraestructura hidráulica muy importante que que eso sea conservado y que y que tenemos que poner en valor este sin duda la la figura clave o la pieza que invita más a a visitarla ya disfrutar de ella este acueducto de San Rafael

Voz 2 11:31 empezaré a mediados del siglo XX existían unos doscientos veinte casas cueva repartidas por todo el término municipal aunque la mayoría de ellas se concentraba en la Rambla de puso en las laderas del castillo la denominada casa cueva es un tipo de vivienda excavada total o parcialmente en el sustrato geológico podemos encontrarlos de muchos lugares de España en numerosas poblaciones de la Comunidad Valenciana su aparición en finales de siglo XVIII se debe a las continuas crisis económicas y agrícolas a lo que hay que sumar un aumento demográfico considerable que obligó a la población a construir unas viviendas económicas en zonas de a priori no aptas para Edipo

Voz 0772 12:21 Fernando Portillo concejal de Patrimonio de Petrer las casas cueva son seguramente el el el lugar más llamativo de todos los monumentos que hay en en esta en esta localidad no es el más antiguo pero si el llamativo por todo lo que conlleva precisamente eso no vivir en una cueva

Voz 4 12:41 sí bueno esto es algo que no solamente de Petrer que sí que esta circunstancia se da en muchas otras zonas pues en la zona de Granada Guadix y además que suele ser bastante habitual en aprovechar en este caso las laderas para para hacer esas casas cueva de nosotros tenemos la originalidad de este caso de que más allá de la madera tenemos unas casas excavadas en la propia muralla de mampostería de del castillo de Petrer eh que hace unos años se pudo recuperar restaurar y montar allí un desde luego Museo de Etnología sobre cómo serían esas viviendas a a principios de este caso mediados de el siglo XX porque cuando hablamos de

Voz 0772 13:20 de casas cueva ya con ese término no nos desligada de la prehistoria no siguen siendo Trogloditas los que viven ahí porque el aunque es tenemos la idea lo hablábamos antes Jesús Callejo yo no a la gente que vive las cuevas no les gusta que la dentro colgadita pero es que realmente el que trompeta significa el que vive en una cueva de alguna forma he utilizado no pero no son cuevas de la Prehistoria como Altamira de hace casi quince mil veinte mil años del Paleolítico superior sino que son cuevas muy recientes no no tampoco del siglo XVIII del siglo XVII son del siglo XX

Voz 4 13:53 a finales del siglo XIX principios del XX al final muchos casos son cesiones o alquiler desde en este caso de de espacios y era una forma económica para familias con pocos recursos para para conseguir una una vivienda desde luego pues con toda su modestia pues tiene en este caso muchas las mismas o ventaja desde que podían tener una vivienda de la época de principios de siglo hasta mediados de incluso de siglos que parece que ha pasado mucho pero no ha pasado nada y si echamos la vista atrás pues te llama mucho la atención y conseguimos que hacer que el visitante pues viaje a esa época y sienta cómo vivían en este caso las familias en esa época y en esas circunstancias con inmobiliario con una serie de servicios la carencia de otros pues que ponen en valor esa esa sí que hemos tenido en muy pocos años y que tiene que ver mucho también pues cansa revolución industrial Lisa industrialización que sufrió la ciudad y el crecimiento repentino que que ha sufrido durante el segundo a la segunda mitad del siglo XX y lo miramos Jesús

Voz 0772 14:52 porque claro cuando tú entras en una casa cueva lo que dices no empiezas a echar en falta cosas que tú normalidad cotidiana en una casa la luz de las ventanas quizá la la ausencia de de humedad etcétera lo ahí no in situ dices aquí tiene que ser duro vivir pero incluso en la década los cincuenta no se seguían haciendo este tipo de de casas lo comentabas ahora hay algunas que que recrean lo tenéis como una suerte de museo de exposición permanente que es una casa idéntica de cómo debía de ser en los años cincuenta para que el visitante Se la idea no de cómo era la vida en este lugar se efectúa

Voz 4 15:27 la mente y ella además por los recrearnos con personajes también eh para para meter a a los visitantes en en esa

Voz 0772 15:34 hacéis vuestro algo propio Cuéntame pero de los

Voz 4 15:36 entonces me lo de los años cincuenta efectivamente y la verdad que es que muchas veces es de lo más llamativo porque al final pues uno está acostumbrado a lo mejor a visitar castillos no los castillos cada uno con su tu singularidad pues al final tienen mucho parecido pero desde luego ese estado esto es algo atípico no que la gente no está acostumbrado a verlo que les sorprende que de repente en medio de la muralla pues aparezca una puerta y lo que piensa que va a ser el pequeño empieza a entrar por unas estancias y por otras IET casi un laberinto

Voz 0772 16:06 qué es lo que te comentar lo tengo aquí anotado que son una suerte de de laberintos porque están todas las viviendas interconectadas unas con otras había y es que no se el sacarme de mi ignorancia de mi duda y eran utilizadas por diferentes familias que teniendo alguna en la zona entre ellos es como me un poco la idea no las habitaciones de los hoteles que en ocasiones tienen una puerta que separan una habitación de otra y puedes acceder de una otras si tienes las dos y reservadas cómo era la vida como porque son el desarrollo es muy laberíntico dentro de la montaña INI

Voz 4 16:37 el mente nacen como viviendas aisladas pero me imagino que como suele ser habitual también en este muchas veces en las casas y demás al final pues pues cuando mejora tu situación no porque el vecino se va a trasladar a otro sitio de compras o adquieren el o porque está ese abandona o te pones a Jartum exactamente tu misma conecta si te acabas haciendo ampliando este caso esa esa vivienda y al final lo que tenemos son lo que inicialmente eran tres viviendas que están conectadas en una única estancia o en una única vivienda IS la que se puede visitar todo esto

Voz 0772 17:09 estas casas se las hacían los propios inquilinos las mandaban hacer porque claro a picar la piedra es duro bueno yo creo que son cuevas Natura

Voz 4 17:16 cuáles son puedo no no en este caso es que no estamos hablando un acuerdo natural estamos hablando de una cueva excavada en la mampostería de la muralla Garrote en alguna material constructivo material positivo además antiguo y que desde luego pues tendría una parte importante

Voz 0772 17:30 partes quitar bloques pero en parte es también limpiar las paredes de de la de la estructura la la vida no tenía que ser fácil en esos lugares no la temperatura me consta que es un constante valga la redundancia no dieciocho veinte grados durante casi todo en el año pero también la humedad no sé

Voz 4 17:49 vida no tenía que ser fácil hombre donde yo creo que no era fácil este caso en la mayoría de las viviendas humildes de de la época pero desde luego en estas casas pues tiene una serie de circunstancias es cierto que esta esta esta zona no es una zona especialmente fría eso también pues hace que la humedad en un momento determinado pueda ser más llevadera pero lo Bosquet positivo podían tener muchas de estas viviendas por ejemplo cuando arrecia el calor en muchas ocasiones estamos hablando viviendas están enfocadas a lo mejor a medio día hay tienen una prolongadas e exposición al sol lo bueno que tiene este tipo de viviendas que se mantienen frescas en los meses más calurosos los meses menos llevada a lo mejor en esta zona como son los meses de junio julio agosto pues esas viviendas que permanecían algo más fresca que cualquier otra tendrá que les pudiera estar dando el sol en en el en el tejado durante todo el día

Voz 0772 18:37 Nos quedan dos o tres minutos para acabar no quería dejar de de de aprovechar su intervención Fernando Portillo concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de de Petrer sin que nos hablara un poco de de las iglesias de los templos que también ahora me consta que tenéis esa ruta un acuerdo con la Iglesia para poder visitar no quizás él es el referente cuando uno llega una localidad lo primero no sabe que ver lo que busca es si un pueblo pequeñito es la Iglesia no como es el foco cultural y también el para recibir un poco como sentir el latido de de ese de ese pueblo de esa localidad o si lo hubiera un museo aquí podéis hacer todas las cosas no pero como son las iglesias las ermitas de esta de Pete

Voz 4 19:17 bueno pues tenemos la suerte en este caso y como tú bien dices hemos incorporado a han este caso al patrimonio que estamos poniendo en valor y que estamos engañando a la gente a visitar a través de de nuestros paquetes turísticos precisamente ese patrimonio religioso que concretamente en este caso son en la tele la parroquia de San Bartolomé Il en este caso las ermitas del Santísimo Cristo del Monte Calvario y la ermita de San Bonifacio que la suerte que tenemos es que el museo está todo en una zona del casco antiguo que es muy aconsejable para visitar para pasear puede muy pocos minutos con tal de un lugar a otro y hacer una visita completa pues a lo largo de una mañana o una mañana en la tarde y pasar un rato muy muy muy positivo en los tres casos estamos hablando de tres construcciones que son R L que son en sí el siglo dieciocho diecisiete dieciocho y que tienen un encanto eh espectacular al margen de de ellos que ella también hacer hincapié en este caso que el militar el de el de San Bonifacio en la explanada de la ermita tenemos y además aparece si rotulado lo que don Emilio Castelar el presidente de la Primera República bautizó como El Balcón de España no un unas vistas del valle que son solamente por sí mismas algo que merece la pena merece la pena ser visitado por eso pues yo creo que junto a ese patrimonio religioso es una oportunidad más de conozco SER toda la historia de Petrer tanto en el ámbito cultural patrimonial histórico a través del museo como en ese patrimonio religioso que complementa pues la historia

Voz 0772 20:45 una historia que hemos intentado dar a conocer en estas casi dos horas de de programa que que llevamos gracias a ese correo que me envió hace muchos meses Fernando Portillo nuestro invitado concejal de Patrimonio

Voz 4 20:58 no

Voz 3 20:59 para para charlar de