MolónMan, el superhéroe español que pasa de ser aburrido a ser divertido

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca rojos y azules españoles es blanco y Balbino por eso es el más caro así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy tu problema

Voz 3 00:42 bueno ahora mismo estamos en el momento de formar ese equipo no el equipo del talento de equipo de las capacidades de liderazgo desde el Partido Socialista Alicia para todo

Voz 5 00:56 Albert Gary Se para Javier Coronas hola qué tal le Aróstegui Toni Martínez Especialistas secundarios Sheila Blanco

Voz 5 01:07 el gran José Antonio Páramo Ci estoy

Voz 7 01:10 yo sé que tenéis dos momentos en vuestra vida veremos muchos momento bueno pero yo se lo vas por ejemplo el momento made me imagino si el momento que ayer

Voz 5 01:52 bueno también todo tuyo pues oye vaya voz que

Voz 3 01:55 L quedó a la primera ministra británica

Voz 5 01:57 pues sí un año bueno o como dice Jenny Llop le interesa

Voz 0230 02:07 en el de la que vamos a escuchar es la voz de Theresa May anoche en el Parlamento británico parecería que hubiera pasado la tarde en un karaoke con esta voz que vamos a escucharse dirigió los parlamentarios británicos no es fácil distinguirlo de la niña del exorcista

Voz 11 02:24 digamos que estoy digamos pues eso anda enlaces aprisa es acusado

Voz 11 02:40 que está o no

Voz 3 02:50 sí incluso con esta voz los parlamentarios británicos que tienen un corazón de hierro y no

Voz 5 03:00 el juego de palabras no es gratuito y luego luego veremos

Voz 13 03:07 el los parlamentarios británicos no tienen corazón de oro Ile dijeron a la primera ministra británica no les interesa

Voz 0230 03:15 tú eres sino se lo dijeron por trescientos noventa votos a doscientos cuarenta y dos y no parece que haya posibilidad de pucherazo sí a militantes de Ciudadanos piden revisar las primarias en Cantabria Murcia en varios puntos de España no es una buena semana para ciudadanos ya algo completamente diferente no tenéis ni idea de lo que es esto

Voz 3 03:39 uy a ver nada animado japonés no señor sí señor estamos ante una canción del año mil no

Voz 0230 03:46 me ciento sesenta y siete pero pese a todo

Voz 3 03:48 que permite el gallo le faltaban ocho años por lo tanto para llegar al Valle de los Caídos y esa canción

Voz 0230 03:58 es porque permanece de un grupo llamado Los cuatro De la Torre Iñaki como los cuatro de la Torre la cárcel cuyos primeros seis segundos eran así fijaros que es un poco arcano

Voz 14 04:13 hombre pues está esperando

Voz 1510 04:15 la salida de un avión

Voz 0377 04:18 no soy poco rapero esto el puerto

Voz 13 04:25 no es un rapero con prisa el piloto lleva un traje marrón yo yo

Voz 3 04:30 ya ya ya seguro seguro que algún oyente la recuerda

Voz 15 04:35 mi hoy

Voz 5 04:52 bueno todo esto todo esto es para quitarle puestos para quitarle un poco de hierro pues está pasando claros que han cerrado el espacio aéreo de la Unión Europea a un modelo de Boeing

Voz 0230 05:05 pero sabéis que hay compañías y países que están operando

Voz 3 05:09 oye esto Estados Unidos no si claro vamos

Voz 0230 05:15 más vamos a cambiar Zara abordará palabras en la ropa que compre si quieres pero rechazando expresiones malsonantes

Voz 16 05:21 eso

Voz 5 05:28 esto es el pantalón te dice no no nada y eso está bien porque ya vas por la calle fatal

Voz 17 05:33 sí

Voz 5 05:39 hágase tu has twiterías venga

Voz 18 05:41 muy tenía boca

Voz 0377 05:45 a mí me ha ingresado

Voz 19 05:47 sería si no lo hacemos con un perfil político que tuitean Yuki

Voz 0377 05:51 soy Albert Rivera soy español soy catalán feminista una taza una tetera escuchar a un cuchara con un plato hondo un plato llano un cuchillo yo un tenedor pero por encima de todo lo que yo quiero ser es torero y poner el alma en el ruedo

Voz 19 06:07 este es un muy buen Canseco para los oyentes a cargo de Tom Brady

Voz 0377 06:11 ya cuando entrevistan a alguien a quien quiero a quién tengo intención de votar apago la radio por si acaso

Voz 19 06:18 twitter sobre una experiencia extra corporal

Voz 0377 06:21 mi cuñado tuvo un accidente y estuvo clínicamente muerto tres minutos Piqué cuenta de su experiencia cercana a la muerte dice que le pareció fatal que la luz al final del túnel no fuera Let que es lo que menos

Voz 1510 06:33 y ahora como

Voz 19 06:34 tenemos seis Vietnam nada en su búsqueda espiritual

Voz 0377 06:38 una religión que tenga si está obligatoria tampoco pido tanto

Voz 19 06:42 yo os quiero que me ajenos este tuit de súbete a la nutria como una cita romántica con Isaías Lafuente

Voz 0377 06:48 quiero desnudarte tenerte toda la noche encima mío encima de mí

Voz 3 07:00 no

Voz 21 07:04 los di eh

Voz 22 07:12 no la vino cero

Voz 23 07:36 nos podemos hacer reflexiones a partir de de un hecho conocido hoy hemos leído en el diario El País que sean hallado en Antequera unos restos humanos que sugieren canibalismo hace siete mil años canibalismo

Voz 0230 07:49 hace siete mil años esto qué reflexión sugiere que hambre pasarían estarían estrés

Voz 3 07:58 ahora vivimos mejor siempre ha habido gente de mal carácter también cómo pasa el tiempo

Voz 15 08:07 no eh

Voz 3 08:16 para esta última cómo pasa el tiempo ha sido la reflexión de Pedro Sánchez al visitar las cuevas de Altamira

Voz 0230 08:27 Pedro Sánchez visitó las cuevas de Altamira con motivo de la visita realizó una reflexión en voz alta que un día su razonamiento en la frase hace de esto XXXV mil años desde entonces las cosas han cambiado radicalmente bueno vamos a escucharle hace más de treinta y cinco mil años

Voz 24 08:48 había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente esto

Voz 0377 08:53 bueno pues es una realidad innegable

Voz 1425 08:56 a mí me sirves de Gamble a veces mira

Voz 0230 08:58 qué podemos ser críticos con los políticos pero cuando alguien tiene razón tiene tanto yo descanso si la edad el mundo ha cambiado radicalmente en treinta y cinco mil es una reflexión tú vas Altamira ves los bisontes piensa cómo cambia

Voz 3 09:17 cómo ha cambiado antes todo esto

Voz 25 09:20 a ellos Mercadona fíjate

Voz 13 09:22 aquel entonces por aquel entonces la carne

Voz 3 09:25 se cocinaba al incendio

Voz 13 09:29 quería un filete de bisonte

Voz 3 09:30 sectarias por si el fuego pillaba a algún bisontes dentro alguien decía mi me gusta más hecho había que quemar otro hace treinta y cinco mil años no existía Netflix por ejemplo si quería quería es entretenimiento tenías que pintar tu es un cambio radical treinta y cinco mil años lo quiero eso no

Voz 0230 09:50 da para mucho esta reflexión lo hacía el presidente del Gobierno a uno de masturbación es no perdón el presidente estaba pajas del presidente estaba orientando se ya su arma favorita estaba orientando sea hacia su arma secreta sus superpoderes un juego de palabras es un juego de palabras vamos a escuchar la frase entera y veréis que Pedro Sánchez está buscando con su reflexión un juego de palabras hace más de treinta y cinco mil años

Voz 24 10:20 había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas

Voz 26 10:29 no a que

Voz 27 10:32 pillas

Voz 0230 10:35 este era el objetivo hace tiempo que Pedro Sánchez viene hablando de las cavernas esta frase por ejemplo qué le vamos a escuchar ahora desde el pasado diciembre ya sugería Pedro Sánchez que la derecha quiere volver a las cavernas

Voz 0003 10:48 algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas

Voz 0230 10:52 estaba hablando de la igualdad de los hechos hice algunos quieren regresar y tal como se hace en la agenda de un presidente de Gobierno podemos llegar incluso a imaginar

Voz 0377 11:02 y ha ido expresamente Altamira

Voz 3 11:06 para poder del siglo de las cavernas

Voz 0230 11:08 en la tele diciendo es conocer los pactos el presidente se programan de determinada manera con un objetivo porque no hay muchísimas posibilidades como es natural puede ir muchísimo pues estaba el presidente diciendo

Voz 1510 11:20 quiero quiero Altamira

Voz 0230 11:23 ella ha podido decir su frase pero para frase del presidente del PP y quitemos a los políticos

Voz 1510 11:29 la mano de nuestro bolsillo como el presidente del Partido Popular

Voz 0230 11:38 pidiendo que los políticos quiten las manos de nuestros bolsillos pequeño paso para la humanidad no siempre ha sido así aguantaron que aguante políticos con un objetivo me da igual que me aplaudan me da igual que me insulten yo vengo aquí a achicharrado me por España qué bonito achicharrado se por España esto te lo tatuarse en el muslo

Voz 3 12:00 no veas lo que triunfa siento que estoy aquí para achicharrado me por España

Voz 28 12:06 no

Voz 3 12:12 sí no sólo achicharrado sino que tiene un contrato y hallazgo algo de un vino con trato con España

Voz 29 12:18 marca de la casa como si fuera la etiqueta de una botella

Voz 0230 12:21 bueno no no es seguir el razonamiento es ves que hay conceptos que están y lados hay una voluntad de hilazón pero no siempre es una de las cosas más difíciles de una campaña electoral es que tienes que criticar a tus aliados esto se ha vuelto un poco más difícil recientemente debido a la manera de hacer política en la que sólo te diriges a tus partidarios a tu burbuja como sólo te interesan los tuyos tienes que meterte con los competidores directos y así vamos a escuchar a Pablo Casado poniendo a ciudadanos a caer de un

Voz 16 12:52 no gracias no

Voz 5 12:58 piedra cincuenta

Voz 3 13:00 este burro no sabemos lo que estaba iba a decir

Voz 0230 13:04 pero su rebufo no sólo ilustraba la frase hecha poner a alguien a caer de un burro que es lo que hace Pablo Casado conciudadanos a continuación

Voz 0003 13:10 con aquellos partidos que no han demostrado poder gestionar nada y que de las lecciones que daban en regeneración en cuanto hace unas primarias e intentan fichar atrás lugar otros partidos resulta que son los primeros que incumplen los códigos éticos que no es intentaban imponer a los demás

Voz 0230 13:26 menudos pájaros con los que están gobernando en Andalucía con los que esperan gobernar España si no gestionar nada ni siquiera cumplen sus códigos éticos pero luego vienen de Pablo Casado e palabras para voz opaca

Voz 0003 13:40 nidos que llevan dos meses desaparecidos yo no he vuelto a ver al líder de Vox bueno bueno a ver no sale

Voz 0230 13:47 sabes por qué no sale por una cosa que va a contar ahora Pablo Casado y que la verdad también supone poner a sus aliados a caer de un

Voz 5 14:00 sí

Voz 16 14:04 sí

Voz 0230 14:08 hasta que no ya está ya está verdad se quedó tranquilo según Pablo Casado esto pasa convoca

Voz 0003 14:13 porque en cuanto debates sea cuenta la gente que no sabe y de economía ni de Sanidad ni de educación ni de política internacional y de seguridad ni de inmigración y de Política Territorial ni de política presupuestaria

Voz 0230 14:25 Yeste vendría a ser un poco el plan de Pablo Casado gobernar España con unas personas que no gestionan nada hay que incumplen códigos éticos por una parte apoyados en personas que no saben nada

Voz 5 14:40 a todo esto su inmunidad parlamentaria

Voz 0230 14:44 sí

Voz 3 14:45 sostiene la ministra de Justicia Dolores Delgado que es un tema complicado hay que ser muy cauteloso

Voz 0506 14:50 que tenemos que determinar o se tiene que determinar jurídicamente y en qué momento se reviste esta o tiene ese goza de esta inmunidad no existen distintas interpretaciones es un

Voz 0230 15:04 un tema complicado es un tema complicado ayer habló el lehendakari Iñigo Urkullu diciendo lo siguiente Yo juré decir

Voz 31 15:10 la verdad dije la verdad la verdad está documentada esa documentación podrás

Voz 3 15:16 consultada cuando termina el proceso judicial

Voz 31 15:18 hola

Voz 0230 15:19 por qué dice esto Urkullu porque pude Mon insinuó que el lehendakari no dijo toda la verdad ante el Tribunal Supremo y los Mossos d'Esquadra tampoco dijeron exactamente la verdad según Puigdemont según Puche nadie dice la verdad la tiene él ya sabéis es conocido que sus relaciones con su ex vicepresidente Ubrique Junqueras son buenas e Isabel que las relaciones de Puigdemont con los dirigentes de su partido a los que ha apartado ahora para poner a su círculo más íntimo no son bueno y los dirigentes tradicionales de su partido como Duran i Lleida pues todavía menos os preguntáis con quién se lleva bien punto de mono pues tiene Urkullu ni sus ex Mossos d'Esquadra su ex vicepresidente ni los dirigentes tradicionales de su partido ni los actuales eso entre sus próximos ya los adversarios hablamos sin fueron personaje de Astérix sería cizaña

Voz 3 16:12 sí bueno o lo Katy también según eh

Voz 0230 16:19 bueno la cosa como estamos mala mucha gente se planteará cómo conseguir ingresos alternativos cincuenta euros por sorpresa en el buzón lo cuenta Nerea no

Voz 1510 16:29 hoy es una noticia de Diario Palentino desde hace

Voz 1315 16:32 en unos días un anónimo está dejando de forma aleatoria sobres con cincuenta euros en su interior en los buzones de algunas casas del pueblo esto está ocurriendo en Villarramiel cada día algún vecino recibe uno de estos sobres algunos con mensajes incluidos para la princesa de la tasa o notas con corazones en un pueblo de novecientas personas en principio han sido catorce las que han recibido el dinero pero se calcula que son más porque los hombres van aumentando por día los vecinos de la de la localidad están desconfiando de este altruismo anónimo y algunos ya están preparándose con los billetes en la Guardia Civil

Voz 3 17:04 mi madre me Ros sí bueno que está bloqueando eh

Voz 13 17:11 mismo con la campaña los hombres conocieron

Voz 3 17:13 cientos de España y hoy bueno bueno bueno

Voz 19 17:22 bueno este este ano en este podría ser un héroe anónimo no precisamente viral pero no para para abrir nuestros superhéroes españoles piel por cien nacionales quizás no no no no hago una película que recaudó cuatrocientos millones en un fin de semana pero bien en la radio viene nuestras entrevistas porque acaso viene Superman a La Ventana y Hoy por Hoy o la capitana Larguero pues no

Voz 0377 17:46 porque les den

Voz 19 17:49 nuestros héroes vienen aquí a ser entrevistada por nosotros ir nuestro superior está aquí buenas tardes

Voz 0377 17:54 hola buenas tardes que yo sí Carreño quiere preferiría estar en el Larguero Jean

Voz 5 17:57 ya pero esto bueno

Voz 0377 18:00 hagamos jamás me Benito mérito erótico

Voz 19 18:04 a mí ya llama Zaragoza vale

Voz 0377 18:06 primero nuestro yo mando porque está asentado delante

Voz 19 18:09 Pascua donde emita como es Benito es un tipo bastante to life si me permites con una conversación diríamos poco interesante

Voz 0377 18:17 sí una vida insulso insustancial

Voz 19 18:20 no sin mi mejor amiga Mi madre no te digo más que he visto este fin de semana

Voz 0377 18:24 en fin de semana pasado fui a misa con mi madre madre luego estuve en casa jugando a las Palabras encadenadas a tu madre que sabes que tienes que decir una palabra que empiece con la si le va a acabar mantenido cuando abrí mi Madrid algo más de mi madre me dice casi yo lo dijo ella dice casa bien con conejo ya de esta de yo dijo ya ya ha motivado una vida digamos cerca del patriotismo si si no paramétrica Sin embargo sin embargo cuando quieres te conviertes una persona muchísimo más interesante llena de vivencias te conviertes en quién ML no hemos voló banqueta Colomán escuchar este fin de semana una mina navegando melena Riley no sabe quién estaba dominante que gente

Voz 32 19:23 hay música tomando a temas loco ya se ve que vino también lo es que que abrió yo estoy hablando con una persona que no esté por ahí para traté a un chaval de Venice Andrés

Voz 0377 19:38 inmoló normal lo que competir en argentino no no no no no no

Voz 32 19:43 HP presentar de forma diferente pero siempre interesante siempre mormona miran cuando una pregunta otra no pregunta

Voz 0377 19:50 qué libros leído últimamente yo te la leyó mi madre yo madre de oye pero si te conviertes en mi madre

Voz 32 20:00 como el el yo recomiendo encarecidamente imprescindible millón de damos así uno de los poetas franceses con una influencia decisiva en la vanguardia de principios y Lorente de nada yo es Woody me puse una copa de Pinoso ha de juego no en música María Callas Eagles y fingida

Voz 19 20:19 tremendo si te pregunto si tienes novia o que mi madre a menos que te convierta

Voz 33 20:27 Ankara del gas

Voz 0377 20:28 no volveré a venir en mi apartamento macarrones también me llaman estereotipo fue esto lo digo más cuál sería tu talón de Aquiles tu punto de llegamos cuando de hablar de bricolaje porque no me sale el acento vasco a hacer sección Marta del Vado poder salir si como ella y Donald Trump

Voz 32 20:57 ha dicho no se queda al el Johnny Pistolas a toro las Villar

Voz 4 21:01 la

Voz 3 21:06 no hay héroes sí héroes He visto a si no yo no

Voz 0313 21:09 pero trata de héroes y necesitamos un oyente para coronas verdad coronó como todas las semanas que no has si uno un oyente que tiene que hacer que recuerda lo por favor

Voz 23 21:17 era un guión tiene que hacer el guión que el quiere vivir necesitamos una persona que viva lo que tú digas lo que él diga será la sección que haga en el día de hoy nada más un oyente una oyente

Voz 0313 21:26 hoy ente para un guión de coronas nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta obliga a que quieran que quieran

Voz 3 21:34 la Ventana con Carles Francino

Voz 1425 21:47 que esté atento que enseguida que enseguida damos paso a Marta Delgado estoy al loro pero Páramo ella quería es decir

Voz 5 21:56 hay que al padre para que te queremos

Voz 5 23:07 cuando estás ahí los universo delante

Voz 1510 23:14 una de las noticias de esta semana será el accidente de avión de Air Lines aquí está siendo un gran debate porque además está siendo una prueba para la administración Trump seis que Estados Unidos mantiene operativos todos los vuelos de los siete tres siete más para la Agencia Federal de Aviación no hay razones para limitar sus operaciones a pesar de que el esto de países las han suspendido Canadá va a hacerlo también dejando a Estados Unidos como uno de los pocos que no ha tomado medidas contra este modelo de Boeing es un modelo muy usado por las compañías low cost aquí pero si todo está bien tampoco se entiende mucho porque Boyne ha anunciado que va a hacer cambios en el sistema operativo de los siete tres siete para dar más contra los pilotos en fin que para momentos de crisis siempre está Donald Trump of course que como es habitual traen luz a en las situaciones complicadas como ésta ayer en mitad de esta polémica del descalabro en Bolsa de Boeing que ha perdido treinta mil millones de dólares en cuarenta y ocho horas eh ayer Trump con Trade dijo a su a su propia agencia la Agencia Federal de Aviación y aseguró que no se fiaba de esto de la alta tecnología y los aviones

Voz 36 24:18 no es le el tuit la señora de Google los aviones están volviendo a demasiados complejos para pilotar ya no se necesitan pilotos sino científicos informáticos desde el Instituto Tecnológico además Chelse ameno de lo viejo y lo simple es mucho mejor lo complejo crea peligra mensajes

Voz 1510 24:42 las ciudades con sus vastos conocimientos aeronáuticos en veintiuno meses que dice que los aviones han vuelto demasiado complejos que lo complejo pues crea peligro para rematar sigue con este otro

Voz 36 24:56 no sé vosotros pero no quiero que Albert ains Thain sean si quiere excelentes pilotos profesionales de vuelo que puedan controlar de forma fácil y rápida

Voz 5 25:13 nosotros no

Voz 1510 25:17 los tres de Begoña dice todo esto lo que que es el presidente después que el tuit de Trump ID que le de un síncope claro pues todavía tuvo que hablar por teléfono contra para explicarle que el siete tres siete es un modelo seguro y confiable bueno pero que sabrán si no ha trascendido nada más de esa de esa conversación suponemos que le pide además que dejara de hacerle favores de este tipo la compañía bueno hace unos días Trump recibió en la Casa Blanca a grandes empresarios entre ellos a Tim Cook el director de Apple el estaba agradeciendo el dinero que su compañía ha invertido en EEUU los puestos de trabajo que ha creado elogiando a la compañía diciendo que es una referencia mundial cuando tuvo un desliz un error en vez de llamarle Tim Cook la llama así

Voz 3 26:00 no

Voz 37 26:03 muy bien pues en marcha en Nápoles

Voz 1510 26:05 papel se equivocó y de llamó timado estuvo este hubiera quedado como Unics claro hubiera quedado como un error sin más no hombre asociación de ideas como cuando hacemos boletines y nos equivocamos al darle paso a Griselda Pastor no no estamos aquí por eso te he atendido la sin más pero claro Trump sintió que tenía que justificarse por esta equivocación dijo en una reunión con donantes que lo que realmente había dicho es Tim

Voz 3 26:35 Apple sólo que lo dijo muy deprisa y el CUC le dijo muy bajito Tim Cook

Voz 1510 26:42 el para dejarle mal las News claro para dejarle mal esto de esta ha sido una manipulación de las Fake News que se inventaron que dijo Apple

Voz 38 26:52 Chery remaches que me Napa

Voz 37 26:54 en la semana

Voz 38 26:56 que me apoyan espero que mezcla árabes que leído muy rápido muy bajito claro que a partir de la mentira esta justificación de Tram los cómicos aquí pues a empezar a hacer chistes esta presidente lo lleva fatal les duele de verdad en su ego y piensa que todo el mundo conspira contra él pero es que la cosa no queda aquí después de eso dijo en Twitter que llamó a Tim le dijo Pima Apple para ahorrar tiempo y palabras

Voz 0377 27:21 pero que lo han convertido en otra

Voz 38 27:24 dice a negativa sobre primero miente luego miente sobre sobre la mentira

Voz 3 27:28 es maravilloso auto desmentido

Voz 1510 27:34 en el Partido Demócrata mientras todo esto pasa en la Casa Blanca en el Partido Demócrata es están muy ocupados entre tanta investigación el ex jefe de campaña de Trump acaba de ser condenado en total a cumplir más de siete años en prisión por conspiración y fraude que es impeachment si impeachment no ya entre todo eso eh los demócratas están preparándose para las presidenciales esta semana me quedo con este sonido creo que él

Voz 38 28:01 rancho presenta te presenta AT gritaba las

Voz 1510 28:06 gente ayer a Joe Biden el vicepresidente de Barack Obama en un acto aquí en Washington Se está haciendo rogar todavía no ha presentado su candidatura oficialmente aún que ayer dio unas ligeras pista

Voz 37 28:19 tiene que se honra en ir

Voz 38 28:27 va la energía y le pide a la gente que la ahorren Un poco más porque pueden que las necesiten para dentro de unas semanas Maiden cumple este año setenta y siete por la vida

Voz 1510 28:38 efectivamente tiene un año menos que que Bernie Sanders aquí aquí los en los setenta y los nuevos cuarenta tienen daños que Bernie Sanders sí aunque no se ha postulado todavía es el primero en las encuestas el demócrata mejor valorado para las presidenciales de dos mil veinte tiene un perfil mucho más centrista que Sanders por lo que podría atraer a los votantes desencantados de TRAM pero bueno está

Voz 3 29:02 a ver cómo pretende ganarse a

Voz 1510 29:05 al electorado más joven los que están muy movilizados ahora mucho más a la izquierda que representa tradicional Merc tradicionalmente el Partido Demócrata y que se alinean más con el pensamiento socialdemócrata de Berni o de Elizabeth Warren

Voz 3 29:18 por último escuchado este hombre es muy

Voz 39 29:23 así a que hubo en Costa de eco estos es o Tirso

Voz 3 29:30 se preguntaba por qué han tardado tanto

Voz 1510 29:33 este hombre se llama Anzo ni sientan pasó veintiocho años en la cárcel condenado a muerte hasta que en dos mil dieciséis determinaron que era inocente y le dejaron en libertad

Voz 3 29:42 por ello

Voz 1510 29:43 treinta años después por qué han tardado tanto decía se preguntaba en un vídeo contra la pena de muerte que ha usado ahora el gobernador de California que asegura que esta es una medida obsoleta e inmoral el gobernador Gavin Newsom va a firmar una moratoria para todas las condenas de muerte de su estado a él le tocaría firmar veinticuatro penas capitales en el corto plazo de reos que ya han agotado todos los recursos judiciales pero en total California tiene setecientos treinta y siete condenados a muerte es el estado que más penas capitales tiene casi un cuarto de los condenados a muerte de todo el país están ahí en California según una encuesta del PIU Research Center del año pasado la mayoría de los estadounidenses un cincuenta y cuatro por ciento está a favor de la pena de muerte en España podíamos pensar que esto es una barbaridad pero la verdad es que el apoyo se ha reducido considerablemente hace veinte años aquí el setenta y ocho por ciento de la población se declaraba a favor sí pero es una medida que bueno pues que cada vez se cuestiona más

Voz 3 30:38 si esto hace unos años era impensable en este país algo es algo

Voz 40 30:47 muchas gracias Marta del Vado

Voz 5 30:50 este es mi caso

Voz 40 30:53 el humor

Voz 5 30:54 sólo puedes mejorar el avión te va a ayudar Juan de Valdepeñas Juan buenas tardes hola buenas tardes amigo

Voz 0377 31:05 cuando se Valdepeñas creemos que tiene nombre de ya directamente

Voz 5 31:09 cuando Juande Valdepeñas crianza

Voz 13 31:12 Juan qué tal todo bien ahí es que no es poco bueno bueno pues no está bien con peor ropa sí por eso no suele ser porque se iba no hablaremos de tu vida privada vamos a hablar vamos a hacer una historia guionista de de la historia así que cuando quieras comenzamos vale tu vida ahora mismo

Voz 29 31:39 y aquí que en la música sabes esto era la música

Voz 41 31:44 de Valdepeñas capturando la histeria comienza en una ciudad española Juan que decida quieres que comienza la historia pueden Valdepeña Pippo en Valdepeñas

Voz 13 31:55 como en alguna calle en particular está cuidado parece salido algo eh es un ambiente de ciudad muy tocho es el Bronx a mucha gente en Valdepeñas en hora punta en qué calle de Valdepeñas quieres que comienza la historia

Voz 42 32:17 pues no lo sé en la avenida primera

Voz 13 32:20 pues no que no se Avenida calle calle tienes que ser cae

Voz 42 32:24 en la en la calle San Juan

Voz 13 32:26 en la calle Juan te quieres mucho Verona a vale pues voy por la calle San Juan Juan caminando tranquilamente voy paseando por la calle San Juan con la manos por detrás viéndolas tiendas los locales deseando con la manos por detrás como como si me interesaba lo que veo voy con como dice que que con el periódico cogido con las dos manos de los un pavo real por detrás sin leerlo yo era una persona que está pidiendo una persona que está asentada en la calle San Juan con un cartel bueno por escrito en un cartón quién quieres que sea juegan un extraterrestre o un notario lo que tú digas un notario

Voz 5 33:15 muy bien Juan conozcan la realidad

Voz 13 33:19 está poniendo complicado en el cartel pone aunque vaya vestido adoptar yo soy extraterrestre no pierdo dinero ni comida ni extraterrestres necesita respuestas para llevarme a mi planeta yo me di cuenta de eso qué hago me paro no me paro claro sí vale pues muy bien me paro de pregunto al extraterrestre de qué le pasa y me dice que viene del planeta Saturnino me dice que

Voz 43 33:48 su planeta

Voz 13 33:51 lo ecosistema a los entonces ponen nombres de persona vine todos vino Irvine le digo a qué vienes y me dice vengo llevarme una receta de lo único que no tengo en mi planeta que es la tortilla de patatas y bueno una duda serían es evidente una duda dice no sé si verme una receta original con cebolla os quince boyas Juan lo que tú digas concebida

Voz 1425 34:14 la pregunta de ya a bien

Voz 13 34:18 la pregunta ofende es erradicar de la cebolla sí a tope bueno tuvimos que defendernos pero no pasará a la historia sibilina iban a llevarse una canción para siempre se va a llevar una canción de la tierra no lo va a quitar nos va a quitar una canción no sé lo voy a ser visto a a un poquito no me dice que es una canción a robar una canción de la tierra no cambió para siempre que nunca debemos volver a escuchar nunca estamos hablando de esta historia yo te ha mordido Bekaa

Voz 44 35:01 muy bien

Voz 13 35:08 vale suficiente todo esto hace año o también estaba otra de la Unión

Voz 15 35:14 aunque se de igual que no la había

Voz 13 35:22 que cuál es esa canción tiene que llevarse la tierra Juan Amadeo Bekaa oveja que más

Voz 44 35:30 bien

Voz 13 35:34 piensa que este camión Juan Lucas escuchará otra vez en la tierra maleta yo les aquí

Voz 5 35:40 no no es consciente que tras quiere estar al día con todo en Valdepeñas tampoco suena mucho Beckham

Voz 1425 35:50 no no no te premia

Voz 13 35:54 seguro yo digo beca siempre todo el mundo entonces yo lo explico que la canción que no pueden robar pese a que estaba superando nunca es

Voz 5 36:01 hola amor del Junco

Voz 15 36:15 lo que era

Voz 13 36:48 yo junto con Koke Junco además nos han mandado pasaba seis jamones de jabugo dieciocho en la vida se había escucha tanto a mi canción en la que había al escuchar esta canción directo terrestres lógicamente no está preparado psicológicamente para esta canción entonces Ramos una pequeña lágrima verde si me acerca los labios yo me voy a hacer porque claro soy una persona cariñosa me gusta soy muy de besar entonces me da un morro con sus del dos lenguas violetas que tiene cada que casi me tiene un esguince en el velo del paladar me vuelve loco Chema tras casi rompe la columna vertical y mientras se despide nave pero te digo una cosa Estoy por ti yo no digo cuál es tu nave cuál quieres que ese es un ave un platillo espacial un a muy bien

Voz 5 37:47 como ya bueno Juan de Valdepeñas por encima de habría una nave espacial comentó bajaba haciendo

Voz 13 38:08 en extraterrestres Juanes masivas a mí me ha estropeado él es un Cani no eres un extraterrestre bueno coge el platillo espacial que en teoría es un Delorean antes de eso me da otro beso me hace ocho ptos porque ya estaba poniendo muy cachondo sube en su Delorean arranca

Voz 46 38:37 estrella

Voz 47 38:38 vamos

Voz 13 38:42 he visto estábamos justamente enfrente estábamos justamente enfrente de primar de Valdepeñas cegado por las luces quería dentro de pensó que la su planeta murió murió

Voz 33 38:56 hola

Voz 0377 38:58 el buen trabajo a Juan

Voz 4 39:04 que también

Voz 5 39:06 el Juan Bravo poco bajones no hombre bueno pero la historia chulo eh elaborado

Voz 0377 39:12 quédate con lectura positiva hemos quitado una beca del sí

Voz 5 39:15 están tierras nadie

Voz 15 39:22 vida

Voz 5 39:26 ha habido voces cruzadas con la

Voz 0419 39:30 venga pues oye empezamos voces cruzadas hablando de cara a casi en bueno la verdad que muy muy lejos yo beca así V ubique y hablando de esa aquí hay supuso al fisco sigue la has sido llamada a declarar por fraude fiscal para el próximo mes de junio

Voz 1510 39:48 por un pellizco de nada por algo más de catorce millones

Voz 0419 39:50 de euros que la cantante no habría pagado aludiendo que no vivía en España durante tres años de dos mil once a dos mil catorce bueno pues sus abogados lo niegan no se sabe si es culpa de su puesto si es culpa de la propia Shakira pero lo cierto es que los han pillado pero va hemos que Shakira seguro que le daría muy bien esto de cantar esta canción no la voy a presentar porque vais a conocer yo creo que podía ir cantando esto ya que que como surtirá efecto

Voz 18 40:22 hola Tuni ya me horas nada

Voz 4 40:41 sí

Voz 0419 40:46 pues sí todas tienen mensajes y y vamos a seguir con un tema y con hablando de Fangoria porque Fangoria que estuvo por aquí presentando su último disco ven Alaska habló de que llevaban treinta años están cumpliendo treinta años con todo claro sí

Voz 3 41:01 Leo Bekaa por sí sí canta una versión

Voz 0419 41:04 en esta en este disco oí bueno yo les

Voz 5 41:07 de verdad

Voz 0419 41:10 es un grandísimo grupos de los ochenta y noventa habla porque yo no bailo mucho

Voz 0377 41:16 ya ya pero bueno yo también Bale el Macarena hay estaba borracho

Voz 0419 41:21 la coreografía que tener bueno y cómo vamos como cantaría Alaska en esos treinta años de de de carrera que tienen como trataría como cantaría Alaska este tema del Dúo Dinámico que ya es un hito Resistiré vamos a ver cómo lo haría

Voz 48 41:36 a ver cómo me sale porque seguro

Voz 2 41:41 Resistiré delinquido frente a todo volver es de hierro tu crecer en la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuertes soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Razzies tira para seguir viviendo soporta Ares los golpes hija más me diré ya aunque los sueños se me rompan va a resistir

Voz 13 42:20 no

Voz 4 42:22 María ha costado

Voz 0419 42:25 bueno vamos ya con el último mensaje oculto en estas voces cruzadas vamos a terminar hablando más bien cantando como Lady Gaga que sí que está uno de uno de los mejores momentos de su carrera con este Oscar recién ganado por su tema Shadow y cómo estamos en estas fechas en este mes tan especial por los reivindicativa que has sido siempre Lady Gaga por la igualdad vamos a terminar esta sección con este tema Mazo llamado bistec de la gran Franck cantado ahora por ese vozarrón

Voz 15 42:52 es Lady Gaga a veces muchas ya

Voz 4 43:44 voy a cambiar aquí ya porque física Puerto Pelli habla bien maravilla

Voz 5 43:53 bueno mañana por la radio no