Boyero vaticina el fin de la "era de oro" de las series

Voz 0313 00:00 oye que has visto la nueva peli de Almodóvar no todavía no

Voz 0324 00:02 no debo ser la única persona en España de los medios de comunicación que todavía no la visto no la la veo la la semana que viene el martes Sacro Miércoles podremos hablar de la teoría verdes sí podremos hablar de esa película que te puedo preguntar una cosa si tienes ganas de verla

Voz 1 00:26 eh

Voz 0324 00:28 no no no no es lo que más me estimula una película de Almodóvar teniendo en cuenta que que desde hace muchísimo tiempo no me gusta ninguna Ángela ultima que me gustó fue volver no pero estoy abierto por supuesto y por mi propio bien a pasar un par de horas formidables viendo una una gran película Rosa que todo esto que cuentan que es una obra maestra pues ojalá ojalá que que la verdad es que me lo parezca míos ha habido gente que ha comentado que le gusta si existe la que confirme vamos no tampoco es que confío muy poca gente que esto en esto de los gustos muy personal cada uno es algo muy personal no

Voz 2 01:12 pero vamos eh veo como una lluvia de

Voz 0324 01:15 alabanzas Si esto obra cumbre obra maestra de estas cosas no he leído nada negativo de ellas no saque pues que que ojalá que es que según película

Voz 0313 01:27 bueno pues la semana próxima hablaremos nosotros la veréis también esto yo tengo ganas de verla sí sí claro claro mucha curiosidad bueno tú no te vas a librar tú no vas a salir de aquí lo pensabas quita lo de la cabeza sin comentar algo que los oyentes están esperando están esperando porque que en fin uno hace lo que hace y luego tiene que rendir

Voz 0324 01:45 las que derecho yo no

Voz 0313 01:48 si habrás hecho tú puedes participar el pasado fin de semana en uno de los encuentros del bienestar en este caso en en Tudela dedicado al culto al cuerpo

Voz 0324 01:56 sí claro que el Gran Wyoming María Barranco Santiago Segura tú

Voz 0313 02:03 bajo la batuta de Luis Alegre bajo el título de rebeldes con causas como enfrentarse a nuestro cuerpo sin morir en el intento esto tiene que dar mucho de sí por ejemplo cuando Luis Alegre preguntó a Carlos Boyero si había hecho ejercicio alguna vez

Voz 0324 02:19 lo de ejercitar Mi cuerpo el pobrecillo era tan desgraciado que jamás lo intentado una vez recuerdo muy joven después de de habernos tomado un ácido así lo deciden si remesas cosas para no sólo con las drogas que era él la maniquí Gedi dijeron vamos a correr Italia haber decaído

Voz 3 02:46 por un barranco quédate quizás otra INTA

Voz 0324 03:00 tentando darle placer al cuerpo también pues una novia me me pidió que hubiéramos a una montaña que el aire era puro ozono y no sé qué y me dio tal mareo de Z

Voz 0889 03:15 osea que del deporte también se sale no pero los gastaste

Voz 0324 03:20 fue divertidísimo con gente como aparte de una agente cojonudo gente con muchísima gracia Aguayo me María Barranco Santiago Segura fue luego lo el clima que consigue siempre tú lo sabes Luis Alegre con con los demás él ya no te acuerdas que estuvimos juntos en Tudela pues pues así

Voz 0889 03:47 pido ya tiene alguna ya tiene alguna calle con su nombre Luis Alegre tú sabes aún no pero alguna rotonda no tiene no tiene sentirse parece

Voz 0324 03:56 se merece varias le comenté que tienes la idea de alguna vez hacer el el programa

Voz 0889 04:03 sí sí Tudela vela con el festival de cine estaría bien si poniéndonos de verduras y eso no ocurra lo ven pero si de lo que esperábamos risas y buen rollo seguro que va a haber sí

Voz 0313 04:17 oye te hemos leído estos días en el en el país bueno pronosticaba es más dieran el país que la edad de oro de las series que ha sido que es que está siendo

Voz 4 04:24 a una edad joder larga muy interesante apasiona

Voz 0313 04:27 en ocasiones tú crees que ha Prokom porque así lo escribía hace tiempo que se está marchando hecho decías que del panorama actual sólo están a la altura de Crown Juego de Tronos

Voz 5 04:46 tengo unas ganas de la octava temporada de verdad

Voz 0313 05:00 ayer estuvimos aquí con Miguel Salvat de HB hoy comentábamos este fragmento

Voz 6 05:07 Cuno Skoda

Voz 8 05:19 yo estoy de acuerdo contigo en que Juego de tronos de Crown no lo ha visto pero Juego de tronos por ejemplo el fin ya ya lo decíamos marcaba un antes y un después pero tan mal ves el panorama general o crees que se ha degradado tanto

Voz 0889 05:31 ahora que estoy pelea es es un hombre pelear no me con ella

Voz 0324 05:36 porque me hace unas cosas la televisión inteligente y escrito un artículo que se publicará mañana sobre eso la televisión inteligente yo que la televisión inteligente me marea de repente me aparecen cartel en ese es de Software lleva cuatro horas viendo la o la Idoia un botón y las imágenes aparecen esos siete

Voz 0313 05:56 avisa del tiempo que llevas no se peros

Voz 0324 05:58 como todo como muy raro no comparando pues que es verdad esto lo he visto con con bebés que todavía no habla no no se mantienen bien de pie y que mueven el móvil las tabletas Si saben lo que quieren ver que ven vídeos

Voz 9 06:17 los dibujos animados un juego muy sencillo Don se huevos no hay los que saben de esto no

Voz 0889 06:23 lo recomiendan eh ya aquí en La Ventana si si no lo recomiendan ya pero muy gracioso verles y ver qué habilidad si quieren pero no es nada bueno no

Voz 0324 06:32 pero lloviendo Romeo Sami pelea con las tecnologías y sentirme tan incapacita no Iber a las criaturas que nacen con ese instinto con ese rollo bueno no sé pero que ahora que estoy viendo series que me habían contado pues son formidables porque es que de repente siempre y como miles de series esa es una fábrica sí incesante estoy viviendo muchas cosas que digo para nada para nada no no no no no para lo comentamos el otro día he acabado Truth de que es un no sé si eso es tan aburrida ITA yo casi que prefiero la segunda temporada sinceramente ya acabado cansado he visto la temporada mexicana de narco yo no he visto en Arcos Iker Romero que no yo a la mexicana la sí sí me parece la más floja de todas aparte que estoy ya de El Chapo Guzmán y de los narcos si de Pablo Escobar y es que son bueno la segunda con Pablo Escobar sigue la sí sí mejor lo del cartel de Cali pero vamos esta última me me ha decepcionado y también una serie italiana que me habían dicho que era copias del suburbano su burra de he visto tres o cuatro capítulos que me está ocurriendo con muchas que no pierda más el tiempo vemos como hay tanto ve por eso no está mal eh veo uno dos capítulos pero vamos lo lo insustituible para mí siguen siendo Mi es mi colección de películas en Blu Ray en dvd que digo ahí sí que no me equivoco será buena siempre y espero lo que espero es que es que haya siempre aparatos de estos de de Blu Ray para que yo pueda sí claro porque porque iba a dejar de haberlo porque ya no compra nadie es un mercado acaba o no

Voz 0889 08:21 igual que tu decías que no hay riesgo de la radio pues eso puede ocurrir también ya no me acuerdo que es el relevo no lo decía ayer lo extradita abierta ciento abierta más meto Fonsi define abierta ahora te daba por ordenador claro

Voz 0313 08:37 sí bien la pena ver venga vamos a sí misma Notes esperes

Voz 10 08:42 o que ama checo

Voz 0313 08:50 este viernes estrena el Gordo y el Flaco películas sobre la famosísima pareja de cómicos

Voz 0324 08:55 no

Voz 10 08:56 la proyección de fondo dentro música

Voz 11 09:03 juntos dejó alguna Stan Laurel han llegado hoy a grandes

Voz 0889 09:06 la película sitúa la historia en el año mil novecientos cincuenta y dos cuando Stan Laurel y Oliver Hardy se enmarca

Voz 0313 09:11 en su en su gira de despedida a su época dorada con la ayuda de sus mujeres logran conquistar al público en las salas del de Reino Unido que te aparatito esta película Carlos Salem a la veo con un poco de aprensión así decir porque era fue tan tan especial el gordo y el flaco o al menos Yoko

Voz 1826 09:28 yo era pequeño no sé tu Roberto yo es que creo que he visto todas las películas del gordo y el flaco porque metió en una época a principio deje de que iba a un colegio que tenía fines en un colegio de San Andreu entonces como las horas de comedor eran larguísimas y sobretodo los días que hoy ya no no no retiraban del patio unos metían en el cine siempre nos ponían una película de del Gordo

Voz 0324 09:49 estabais deseando que lloviera todas las sí al menos un par de veces yo la recuerdo también de mi infancia que los domingos en en el colegio Nos ponían una película hay después de la película Hable

Voz 0889 10:04 en este caso se acabó hablamos con los

Voz 0324 10:07 cortos de gordo y el flaco y la verdad es que me me hacían gracia me hacía mucha gracia no y la la película la película es es bonita es es triste porque sabes que que que esta parejas eh se arruinaron y de haber tenido todo el esplendor en el cine hubo problemas entre ellos se separaron Stan Laurel o no Oliver Hardy rodó con con otro actor el gordo y el flaco que la gente siempre se confunde Stan laureles

Voz 0889 10:41 es quién es el gol

Voz 9 10:44 es es al revés del gordo y el flaco sí claro

Voz 0324 10:48 aquí cuenta la etapa en los años cincuenta que están cansados concretamente Oliver Hardy muy enfermo no buscándose la vida por los teatros de Inglaterra pero

Voz 12 11:04 perdón con con poco poco

Voz 0324 11:08 que sobreviviendo como pueden a la espera de una película que va a devolverles otra vez a subir a su esplendor pero esa película no llega nunca protegidos por dos mujeres yo diría que excesivamente protectoras teniendo que aclarar viejas cuentas entre ellos pero al mismo tiempo con una química y con una necesidad el el uno del otro muy conmovedora no es me aparece una película Bond Lita es el que tiene tiene dos actores

Voz 2 11:50 maravillosos uno es John Reilly

Voz 0324 11:53 Jones y Reilly que es un tipo que lo lo puedes ver en veinte películas en no lo reconoces de una Audrey siempre está perfecto el de en ganas en Nueva York en un actor para mí después de Philip Seymour Hoffman

Voz 0889 12:07 de madre venía de acordé feliz se abre puede creíble

Voz 0324 12:13 pues este para mí pertenece a esa estirpe no y luego está tan que es el protagonista de casi todas las películas de Michael Winterbottom y que es un tipo muy inglés con mucha ironía muy muy fino es un placer ver los verlos actuar juntos en versión original repito como siempre porque no ya sabes lo que piensa el doblaje

Voz 14 12:49 no

Voz 1 12:55 prohíben más

Voz 14 12:59 fue muy duro pues eh

Voz 0313 13:11 hoy cerramos la ventana del cine con música de cine hoy sí que ha sido el tiro y

Voz 0324 13:15 es y será una de las canciones más hermosas y yo creo que sin duda puesto nunca en la historia del cine es la la canción que hice Springsteen para para Philadelphia para aquella historia de amor tan triste en los comienzos del sida protagonizada por Hanks anticipo banderas pero esta esta canciones ganó esta canciones tan tierna tan conmovedora y es que el el sentimiento y la vida que leche a este tío Springsteen a todo no digan Nos ya sus conciertos la habéis visto no sí si yo lo he visto en directo sería habéis visto a alguien tan entregado como lingüístico y que son yo le le he visto varias veces se puede tirar tres horas y media como lo es incluso tiene el Castro no terminan

Voz 0889 14:07 decir algo más entretenido de que uno mejoren los conciertos hoy a Bruce si esta canción es para saltarse las más

Voz 14 14:35 hola se ve sí me puedo

Voz 0324 15:23 Carlos Boyero te lo dije el otro día digo en antena hoy que felicidades por lo de Zidane muchas gracias al Madrid al país no El País periódico El País este país necesita más Zidane yo creo que Zidane si es bueno sean del color que sean bueno para todo yo me me lleva una alegría estaba cambió la civilidad es que comparará Zidane tipo ese que Mourinho es como ir dice si es bueno para la vida hay para el fútbol que esté Zinedine Zidane