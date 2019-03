Alfonso Cobo: “quería compartir mis fotografías de una forma especial y diferente”

Voz 0313 00:00 vamos a respirar un momentito no a Las Vegas pero vamos a marcharnos a Nueva York

Voz 0313 00:38 en Nueva York nos está escuchando el emprendedor de esta semana en La Ventana de los números que tiene un papel muy muy importante en las redes sociales que como saben están cambiando ayer lo comentábamos con motivo de los treinta años de Internet están cambiando no sólo nuestra vida Hay el mundo y el paisaje sí nuestra forma de relacionarnos si tenemos en cuenta que Internet ahora mismo lo utilizan unos cuatro mil millones de personas casi la mitad en Francia en el mundo y en Instagram se publican del orden de noventa y cuatro noventa y cinco millones de de fotografías bueno pues hoy vamos a hablar con alguien que acaba de ser nombrado por la revista Forbes Forbes Estados Unidos como uno de los emprendedores más influyentes del mundo con menos de treinta años porque porque su nueva empresa ong float es una de plantea a ver si lo digo bien es una de plantillas digitales para poder compartir fotografías en las redes sociales Alfonso como buenas tardes

Voz 4 01:29 buenas tardes qué tal tal Alfonso cómo estás amigo

Voz 0313 01:32 con menos de un año de vida e tienes ya que el que son del orden de cien mil descargas diarias de dónde surge esta idea de las plantillas para para fotos

Voz 4 01:41 sí surge de una necesidad que tenía yo de querer enseñar mi trabajo yo estoy arquitecto y diseñador querían poco llamar la atención con mi seguido esa redes sociales y contra una nueva manera de compartir mis trabajos

Voz 0313 01:56 cómo funciona exactamente para que lo entendamos

Voz 4 02:00 pues ahí tienen una serie de plantillas que la gente pueda utilizar para subir fotos vídeos y añadir texto hiló compartir estas historias en las historias de Instagram o Napster que en formato exime todo de compartir contenido en las redes sociales

Voz 0313 02:16 las plantillas son todas gratuitas las hay de pago como como dónde sacas tú donde hace es el negocio

Voz 4 02:23 sí pues hay distintas colecciones de plantillas la primera es gratis y luego hay distintos se diseños que la gente puede comprar y dicen son distintos diseños que se adaptan a las personalidades que la gente no tenemos colecciones inspiradas por la fotografía analógica por ejemplo luego por otro formato digital tenemos varias opciones cuál es el

Voz 0313 02:44 Efeel sabes ya lo tienes definido el perfil de usuarios de de tu aplicación

Voz 4 02:49 sí pues todo empezó con los

Voz 5 02:51 los bloggers de viajes que les

Voz 4 02:54 a él le gusta compartir historias de viajes no compartes foto las historias de viajes y luego un poco se movió hacia hacia los bloggers de moda pero al final se hizo viral en las redes sociales gracias a los influencer

Voz 0313 03:09 y la gente no sabes cómo

Voz 4 03:11 sí aspira a llegar a ser como esos influencer entonces quieren saber las herramientas que estos influencer utilizan para llamar un poco la atención a redes sociales claro y nada es como os hace viral

Voz 0313 03:22 eso es se pesa parecer mejoran en el escaparate y al final se resume en esa no oye no sé hasta dónde puedes contarnos Alfonso hay empresas So o nombres de de de gente famosa de gente importante que que esté utilizando tu aplicación

Voz 4 03:36 sí tenemos un montón de celebridades famosa hay empresas utilizando Antón tenemos desde Kim Kardashian a la Casa Blanca utilizando aquí en EEUU y luego en España tenemos gente como Sergio Ramos influencer dulce ida a tener muchas empresas tienen como Chrome be so Easy y arroz Lauren también Ongil pides

Voz 0313 04:00 no no me extraña lo más extraña que la revista Forbes ha colocado destaca que te parece Santiago yo estoy alucinando la verdad

Voz 1869 04:06 bueno a ver si antes se utilizaba para distribuir algo para anunciar algo la prensa escrita luego la televisión y ahora pues las redes yo lo que quisiera hacerte una pregunta a ver únicamente está enfocado vuestro producto a a las redes a compartir etc etc hollín o yo me pudo descargar está IU utilizado plantillas para fotos mías que yo me haga un álbum con ellas oscuras envía alguien por email etc etc

Voz 4 04:41 claro al final tú puedes compartir estas páginas donde tú quieras si quieres quedarte las tú móvil compartir por email también pues hacer eso al final queremos que la gente cuente historias que lleguen a mucha gente no es esa vitalidad de redes que estamos buscando hizo una gente quiere compartir las historias no donde la gente de verdaderamente las va a ver

Voz 0313 05:01 Alfonso una curiosidad en qué partes aunque países del mundo estás teniendo más está teniendo más éxito de la aplicación o es uniforme esto

Voz 4 05:10 no es súper interesante la verdad tenemos muchísimo éxito en España Italia Estados Unidos pero los países donde más éxito está teniendo son en Indonesia Malasia y esto es muy curioso

Voz 0313 05:22 para qué voy

Voz 4 05:25 al final todo relacionado que todos tenemos esta necesidad humana de compartir historias no oí culturalmente pues a lo mejor Indonesia y Malasia pues son más abiertos a compartir estas historias pero también está todo ligado a a los insurgentes y las celebridades que utilizan esta aplicación en determinados países como la vida de Irán las redes funciona en determinados países

Voz 0313 05:49 sí sí las autopistas han cambiado está claro Alfonso Cobo muchísimas gracias por este ratito en La Ventana

