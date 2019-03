Voz 2 00:00 tú dos de pie

Voz 3 00:36 árbitros buenas noches al año vamos con la cara B

Voz 1880 00:39 sí y mira escucha lo que decías tú misma ayer hace algo más de veinticuatro horas es uno de los

Voz 0194 00:44 aviones más modernos de la ingeniería aeronáutica pero también el más cuestionado tras el accidente

Voz 3 00:49 este del pasado fin de semana en Etiopía tenga

Voz 0194 00:52 en cuenta que hablamos del segundo siniestro de un Boeing siete tres siete Max ocho en los últimos cinco meses por miedo o por prudencia medio mundo

Voz 1880 01:00 ha decidido dejar estos aparatos en tierra al menos bueno pues ahí lo decías por miedo o por prudencia por cierto que Canadá es otro de los países que esta misma tarde ha decidido suspender los vuelos Boeing siete tres siete Max en su espacio aéreo después un par de horas más tarde Estados Unidos se ha sumado también a esas restricciones por miedo o por prudencia

Voz 4 01:19 el Chelsea Flower televisión o sea

Voz 1880 01:26 por miedo o por prudencia del miedo ya hemos hablado aquí en la cara ver así que hoy prudencia claro o sea más prudente es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y además adecuado modificar la conducta para no recibir producir perjuicios innecesarios mal en la RAE como se define la prudencia como templanza cautela o moderación la segunda acepciones sensatez buen juicio y la tercera ya es referida a la religión dice que en el cristianismo es una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno de lo malo para seguirlo para huir de ello vamos a hacer lo que hacemos cada día que es la etimología de la palabra si pues en esta ocasión además vamos tanto al latín como al Griego Si vamos al lado sin prudencia viene de prudencia y de pro videncia pro de hacia adelante videncia de Vidreres de ver sería ver hacia adelante si nos vamos al Griego la prudencia viene de Front tesis que era la virtud del pensamiento moral una especie de sabiduría práctica que se contrapone a la

Voz 0194 02:33 sí Bris o desmesura la prudencia entiendo que se contrapone a la imprudencia

Voz 1880 02:38 pues desde el punto de vista legal si de las imprudencias hablamos muy a menudo en este sentido hoy para irnos metiendo en materia de la prudencia vamos a empezar por el anónimo le preguntado al penalista marmolillo Molins que es la figura de la imprudencia

Voz 5 02:51 la imprudencia para nosotros para los técnicos para dos juristas exige tres elementos en primer lugar tiene que haber una infracción de la norma objetiva de cuidado es decir nosotros consideramos que todas las disciplinas tienen una norma objetiva que impone cuidado un celo por tanto el primer parámetro es que haya una infracción de esa norma hay un estándar de diligencia que se tiene que infringir el segundo requisito para poder hablar de imprudencia es que esa infracción genere un riesgo y en tercer lugar y fundamental fundamental esa infracción de la norma objetiva de cuidado que genera un riesgo tiene que provocar un resultado

Voz 1880 03:33 vale pues si todo esto es una imprudencia que sería lo prudente respecto a los vuelos Boeing Marne ha dicho esto

Voz 5 03:40 nos tenemos que preguntar si haya no haya una infracción de esta norma objetiva de cuidado eso viene asociado a la peligrosidad inherente a estos aviones en este momento eh porque si esa infracción genera Riesgo ese riesgo provoca un resultado su lamentable siniestro del tercer avión de esta serie eso podría luego reprocharse a título y prudencia yo creo que la postura conservadora la posición más vive gente y más cuidadosa con el bien jurídico protegido que la vida de terceros y los daños que se pueda provocar como consecuencia del accidente imponen una suspensión hasta que quede claro cuál es el de la dolencia que acuciados sabíamos

Voz 1880 04:22 bueno pues ya sabemos que es la imprudencia desde el punto de vista penal y ahora vamos a acercarnos al significado de la prudencia desde la filosofía ya te avanzó años que tiene que ver con la templanza con controlar las emociones o mantener la calma con este kit Cal

Voz 6 04:38 mi a quienes será esperar

Voz 3 04:52 Carrasco es profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid nos acompañan anoche más muy buenas noches buena para la filosofía quién es el Pruden

Voz 7 05:01 de desde luego en este momento no soy yo porque vengo con frenesí y completamente frenética tanto es así que tengo como los frentes fuera de si quiera los frentes que son en el pensamiento griego los trenes Ése es la mente la gente que tiene que ver además con algo que está porque los Juegos no piensan con la cabeza piensan con las vísceras así que cuando digo que estoy frenética que decir que esté movida por las pulsiones por las pasiones por por lo bonito que es hablar de filosofía Hinault entonces no soy prudente estos poco esos poco prudente tampoco sois prudentes vosotras que me invitéis Congreso con desmesura no entonces descaro la filosofía va a entender que precisamente es prudente aquel que tiene fuera de sí son las trenes en su sitio el prudente es aquel que está en sí que es consciente de uno mismo que es consciente de lo que les rodea que sopesa que se atempera que valora entonces en ese sentido el el prudente es una virtud es una virtud es la es la más importante de esto es lo más importante de todas las virtudes pero es una virtud que como ha dicho Sara al principio es una virtud que se que se circunscribe al ámbito práctico es decir frente al Sophos en sabio que está en un ámbito más de más de conocimiento teórico lo que hace el prudente a saber actuar mide las circunstancias y a partir de ahí va sopesando va va tomando una actitud para saber qué es lo mejor para la Comunidad y así puede que decía decía este esta este esta intervención acerca de la prudencia el ahí la imprudencia no el prudentes aquel que que es capaz de seguir la norma una norma que tiene que ver con el buen funcionamiento de la

Voz 0194 06:41 es el prudente es el previsor por lo que tu dices es el que va adelantando escenarios posibles no debería ser así en realidad no

Voz 7 06:51 porque vamos a quitar el pre no la mil Camí con la prudencia no me gusta poner el área de previsor o la idea de que que es precavido a nada no tiene nada que ver siquiera es el que prevé que el que prevén las cosas pum algo así no el prudente no es nadie que vea el futuro no es nadie que pueda haber qué es lo que va a pasar lamentablemente pero si yo tampoco sé prudente no es el que especula no como hablábamos en otros en otros momentos el prudente no es el que ver más allá el prudente que sopesa el aquí y el ahora en función de las circunstancias y experiencias que ya tiene toma una decisión a no quiere decir que proyecte no se no se adelanta lo que hace es ver exactamente qué es lo que puede hacer en función de una experiencia porque es importantísimo la prudencia decía Sara es un es una sabiduría práctica la prudencia digo yo desde la filosofía tiene que ver con una actitud con una capacidad con una con una habilidad pero esa vida es precisamente la de poder tomar en consideración todos los medios que están a tu alcance y a partir de ahí tomar una decisión

Voz 0194 07:50 la prudencia se educa porque tú tú decías antes tengo un frenesí claro tienes que ponerte en modo prudente la prudencia sí sí sí

Voz 7 08:00 la prudencia se educa lo que pasa es que toma que domar Un una una falta de templanza

Voz 3 08:05 sí esa es la manera de educar la prudencia prudencia implicado

Voz 7 08:08 dos cosas uno que tienes que ser tiene que ser templado por qué porque tienes que tienes que saber tener los jóvenes en tu sitio como decía al principio calmar tus impulsos calmar tu miedo por ejemplo pero también ser un poco indiferente a la presión externa porque cuando tú tienes una persona externa te precipitan precipitar que es precipitada es coger la cabeza Ltd también tiene también prohibido occipital de la palabra capaz no el precipita si te tiras de cabeza algo peor prudente no lo prudente lo que haces con tranquilidad dice bueno tomo esta decisión me templo veo que este resultado me sirve entonces lo que hago es actuar con el hábito con el hábito cuando voy teniendo cada vez más actitudes prudentes soy cien voy diciendo a cada vez más prudente es el caso que yo no tengo nada

Voz 0194 08:53 con lo de las presiones externas ayer precisamente decía Juan Carlos Jiménez el tertuliano decía no me gustaría estar en la piel de quién ha tomado la decisión de por prudencia dejar los aviones en el suelo por la repercusión económica que éste tiene por la propia presión de la compañía es decir que estaba estaba un poco en eso

Voz 8 09:09 ya estoy en la mitad este quedan detrás ya está en el aire gira que es lo sé

Voz 1880 09:35 yo lo quería que escucháramos este tema de Drexler sea es de dos mil nueve que realmente aunque estoy diciendo sea saque sea lo que sea lo dice con ese conocimiento de causa del que estamos hablando no lo que nos estaba diciendo nada de la experiencia que no es que te tires de cabeza que es que te atreves a actuar cuando calculado por los aviones pero el Esperanza tú eres prudente

Voz 3 09:58 no no sé que vive agitado hasta respuesta o te conozco ya que debe ser un poco más

Voz 1880 10:06 es prudente si verdad sí

Voz 3 10:09 pero bueno tampoco demasiado no sé si la prudencia es incompatible con

Voz 9 10:12 imaginación a lo mejor no hay que mezclar las cosas no tendría no tendría por qué puedes tener mi imaginación pero saber que es una que es que es una fantasía tuya hay que por tanto tienes que sosegar y calmar

Voz 3 10:25 ya cuele conozco menos con lo cual permitiría que no explote entendámonos poco tranquilo puede ser pero las yo creo que no es una proeza generales es una procesión para

Voz 7 10:34 de todas maneras de decir aunque tiren piedras contra su propio tejado que la vida no hay que ser prudente hay que dar de vez en cuando margen al riesgo

Voz 3 10:43 ya dejar de que ahí estaba María Esperanza María Esperanza no es prudente porque al riesgo Teka estos días veinte veces que lo que te va ser eso que yo no sé

Voz 1880 10:58 este es el día pude es de los Beatles es una canción del sesenta y nueve esta tarde me la recomendaba Marcos nuestro técnico más que la prudencia como virtud Lennon le está cantando aquí esta canción a prudentes que es la hermana de Mia Farrow a Pruden Sparrow que hay que recordar que Pruden eso sea prudencia de mujer a lo mejor hay alguna que nos está escuchando alguna prudencia que está escuchando la radio hora25 la grave Pruden es verdad no se está muy bien la versión de este tema de lo deban seis es del ochenta y tres

Voz 10 11:36 con las recomendaciones tiene

Voz 3 11:38 Mato gracia

Voz 1880 11:38 digas venga si en muchos casos son películas que tienen que ver

Voz 11 11:42 con juicios con decisiones no con que de tu decisión dependa otro y ahí mil pero no sé

Voz 1880 11:48 yo creo que esta es la mejor Doce hombres sin piedad mil novecientos cincuenta y siete es si Neila sólo que tenemos que hablar labio tienen no pues se juzga un presunto un presunto asesino sólo uno de los miembros del jurado se mantiene se mantiene fiel a su idea no le importa que el resto del jurado diga que sí que es culpable dice incluso él que no nos podemos precipitar que no tenemos que ir para hay ahí vamos con una segunda sugerencia cinematográfica estés es de Ana una película de Roman Polanski del año ochenta y ocho con Harrison Ford como protagonista

Voz 8 12:26 está muy callada Carrillo esta mañana que pena

Voz 3 12:32 igual porque es justamente lo contrario tú has empezado realmente porque las siglas y la prudencia tiene que ver cómo saber práctico quédate

Voz 7 12:43 impera la desmesura la Jibril lo frenético es precisamente esa falta de una salida de si por cierto había viene de ahí viene esquizofrénico freno apático por qué porque en el pensamiento griego la mente como decía antes estaban las vísperas no estaba en la cabeza

Voz 3 13:02 por qué cree que ponen en duda asustado

Voz 12 13:04 por qué no me estoy que te cito

Voz 1880 13:07 es que nos viene fenomenal pues bueno pues esto es Alguien voló sobre el nido de el Cuco es días Jack Nicholson que que lo recurriría en en un hospital psiquiátrico y la verdad es que no sabes muy bien durante toda la peli quién es el más sensato el más cuerdo

Voz 3 13:24 hay una obra de teatro que se titula La prudencia en la mujer no

Voz 13 13:27 no si estas de Tirso de Molina son drama histórico sobrevuela conoces

Voz 14 13:30 sí sí no no era de su tiempo creo que

Voz 1880 13:36 es un un drama histórico no sobre Fernán Fernando IV el emplazado en la reina María de Molina que se enfrentan los nobles lo que hace es salvar finalmente de la corona de su hijo gracias al

Voz 13 13:46 prudencia lo hay un libro de Baltasar Gracián seguimos todavía hay en el siglo XVII

Voz 1880 13:52 se llama Oráculo manual y arte de prudencia lo que incluye este libro son trescientos aforismos trescientas frases sobre sabiduría práctica me quedo sólo con dos uno de ellos es nunca apresurarse ni apasionada se sea uno primero señor de sí lo será después de los otros y una segunda las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen Valeri saberlo mostrar es valer dos veces lo que no se ve es como si no fuese

Voz 16 14:18 Baltasar canciones maravilloso también me recuerda al oráculo de Delfos de las cien de los ciento cuarenta y siete preceptos precisamente porque es abiertos más importante casi la mitad de ellos van dirigidos precisamente en esa en esa misma dirección respeta AT nada con Messi gana nada con desmesura

Voz 3 14:32 pero yo sí la pasiones Antoni Moha prudencia yo prefiero apasionada hay que ser prudentes pero está claros

Voz 15 14:38 no esa no tenemos ninguna duda a tener un poco de las dos con un par de canciones más

Voz 3 14:44 para acabar Sarkozy dos canciones que representan

Voz 17 14:47 la finalidad de la prudencia no uno es prudente eh

Voz 3 14:50 por algo no la razón mayor podría ser igual por por estar vivito y

Voz 1880 14:54 cuando

Voz 3 14:54 bueno pues aquí está el Alive and kicking que es más o menos la traducción de esta expresión tan bonita que lo llevaron a una canción

Voz 1880 15:04 y casi lo mismo sería el seis fan Shawn no de Capital Cities de dos mil trece es el estar sano y salvo

Voz 3 15:20 que acabamos de la cara B pues un poco lo que tú has dicho más o menos más con la pasión porque dejamos a un lado la prudencia le vamos a hacer caso

Voz 18 15:30 Argelia

Voz 3 15:38 la conclusión es te estás más nuestra eh sí sí esta canción pertenece a la banda sonora de El milagro de P Tinto Celia Cruz es Joyce también unos coros está Jarabe de Palo está peli de Javier Fesser del año noventa mañana estaban eran