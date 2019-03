Contigo dentro: alergia al semen, danza del vientre, cabaret, amor líquido y 'Tirant lo Blanch' (15/03/2019)

Voz 1 00:00 uno un han estado muy bien sí

Voz 0401 00:57 la semana pasada una niña de nueve años que juega en la Sociedad Deportiva Laxe fue insultada por ser buena con el balón desde la grada una madre de la Sociedad Deportiva le gritó exabruptos varios incluyendo el y macho de turno lástima que el árbitro se enterara de la jugada ni quedará reflejada en ninguna aquella desde el principio las dos directivas y las aficiones mostraron su repulsa bien quiero creer que la madre en cuestión no sólo leerán la cartilla espero que no la dejen acompañar al menos esta temporada al equipo su hija no tiene que pagar los improperios de su madre pero ella apunta a partir de ahora espero que no pueda ir a ningún partido si ésta se hubiera aliado más habría pedido que Albuñol hubieran y puesto una sanción como si la exijo a la selección de México por los suyos durante el Mundial pero claro estamos acostumbradas a escuchar de todo las cosas como son cada vez se escuchan menos piropos José a que agradezco que si bien me gusta cuando un amigo conocido un vecino me dice que qué guapa voy no soporto que lo hagan por la calle y mucho menos todos esos que única y exclusivamente me conocen de

Voz 5 02:23 tras Nick sea la red social que sea ya saben que soy de sacar la basura que hay en todas no sólo en las más populares y divertidas

Voz 0401 02:36 soy una madre insulta una jugadora de fútbol porque le hace sombra a la suya sino llaman como les da la gana en el trabajo o en una red social quizás debamos empezar a tomar partido todos las madres del niño no justificando la que insulto qué es lo primero que han hecho decir que bueno que es que se puso nerviosa

Voz 0542 02:57 árbitro debería haber recogido en el acta lo que pasó

Voz 6 03:01 cualquiera en una red social debería recriminar

Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 6 03:34 yo les voy a contar una cosa crees va hacer mucha gracia porque como este programa está agravado pues grabando las cosas según apetecer aire entonces

Voz 10 03:43 a mí que yo desastre que da igual que me pongan una pauta da igual yo tengo que está apuntando donde vamos donde vamos donde vamos porque si la estrella entiendan y entonces acaba de está sentada aquí que yo vaya un rato porque acabamos llevamos grabando ya un buen rato entonces me mira y me hace me dice hola con la mano

Voz 0401 04:00 esto significa que tenemos que fingir

Voz 0542 04:02 que empezamos el programa

Voz 6 04:05 buenas noches Elia Fernández Granada a la semana tiempo cuánto tiempo muy bien muy bien la semana muy bien

Voz 0401 04:14 bueno pues vamos a hacer

Voz 6 04:17 Vernon Si vamos si íbamos a empezar

Voz 0542 04:21 pues más noticia empezar con una mala noticia pero que creo que nos puede hacer pensar el titular dice muere el magnate Ariel

Voz 0401 04:31 que no se se dice así pero lo digo

Voz 0542 04:34 durante una operación de alargamiento de pene este multimillonario sufrió un paro cardiaco porque resultó ser alérgico a la sustancia que le inyectaron en el pene para ganarlo

Voz 11 04:44 pero vamos a ver no habían habían comprobado se usada que este señor que hay Jaime salen últimamente anda vamos a ver en muchas alergias perdóname un señor multimillonario lo mínimo que puede hacer en no hacerse un alargamiento de pene

Voz 6 04:57 si hay pruebas antes esa es decir ahí que parece que se ha ido a la clínica de de debajo de su casa que es clandestina pues mira las alergias no entiende de clases sociales

Voz 0542 05:08 este hombre en concreto tenía sesenta y cinco años Ibiza del que era un empresario visionar visionario concretamente uno de los mejores del mundo en la valoración de diamantes en bruto en dos mil quince vendió el diamante más caro del mundo llamado blue moon Josephine por unos cuarenta y tres millones de euros bueno este señor era porque cree quería tener el pelo

Voz 0401 05:32 más largo

Voz 0542 05:33 básicamente ni los millones de ser un visionario ni nada de eso sirvió de nada porque al parecer el complejo que tenía con el tamaño de UPN

Voz 0401 05:42 ha acabado pues de la peor forma posible pues podría haber aprendido a tener otro tipo de sexualidad que no traía tuviese implícita el coito que te puedo asegurar que bienvenida sea pobre hombre pues sí por eso digo que hombre bueno pero aprendamos que para cosas así y a veces es mejor una terapia sexual

Voz 0542 06:02 a que nos pongan las cosas en su sitio en la cabeza

Voz 0401 06:04 claro que inyectarse nada

Voz 0542 06:07 hemos hablado en otras ocasiones de robots sexuales cada vez más sofisticados es un tema que yo sé que a ti te gusta especialmente si si tengo mucho interés saber esto donde vamos a ser capaces de llegar para para tener sí

Voz 6 06:21 soy uno puedo

Voz 11 06:23 no estoy abierta a todo tipo de posibilidades e incluso a tirarme algún muñeco de eso

Voz 0542 06:29 pues hablamos incluso de cómo se programaba para tener emociones de funcionalidades que impedían tener sexo con ellos si no será por ejemplo lo suficientemente cariñoso ser delicado o aquellos que se programaba para conseguir que desarrolló eran algo parecido a la empatía verdad

Voz 11 06:47 que también da un poquito de miedo pensar eso no porque tú imagínate la de cambios y recambios que

Voz 0401 06:52 vamos a poder hacer cuando empecemos a tirar de tarjeta ya comprar esos

Voz 0542 06:57 sí porque baratos no son el tema es que no sé si por la ola de feminismo inédita

Voz 11 07:02 hable au porque había así

Voz 0542 07:04 a falta pero el caso es que se ha ido un paso más allá y ahora hemos conocido a Henry qué es un robot que ha sido programado para gustar a las mujeres sólo especialmente a las mujeres porque siempre está dispuesta a tener relaciones sexuales puedes hablar con él hace bromas siempre es bueno

Voz 0401 07:25 que son los parámetros que mínimos que exigimos nosotras

Voz 6 07:29 no son pocos ojo no no no son pocos pero son los parámetros mínimos que exigimos nosotras deduzco esos son si quieren pero no a los Beatles hace al bicho este que me voy a tirar yo que que la programa un japonés de momento no no se te digo que el precio estar

Voz 0542 07:43 entre los nueve mil

Voz 6 07:44 y los doce mil euros me va a pillar un poquito más

Voz 0542 07:47 bueno igual te lo mandan por aquello de que lo contamos aquí

Voz 7 07:50 dicen que pueden hasta recitar poesía si me imagínate a la de Ángel González por favor

Voz 0542 07:56 pues por último nos vamos a nuestra emisora de Alicante porque allí se ha detectado el primer caso de alergia al semen

Voz 6 08:05 lo lo leía

Voz 10 08:06 el otro día en Cadena Ser punto com tú te imaginas que tienes es el problemón me lo imagino la que escribió

Voz 0542 08:14 estamentos informaciones Silvia a cárceles que está ahí en nuestra

Voz 12 08:17 Isora y creo que le pondremos en un compromiso sacando la de su registro habitual buenas noches Josefa la las qué tal yo no lo hice ningún compromiso eh no no no no para nada sin problema todo lo todo lo contrario Jolín está está muy bien estar aquí con vosotros

Voz 6 08:32 bueno pero en realidad hablan de reacción Ana fin láctico qué ha pasado realmente que le ha pasado a esta pobre mujer

Voz 12 08:40 a ver Landa Filadelfia para que os hagáis una idea es una reacción alérgica grave que podría poner en riesgo la vida si llegara a ser una intoxicación excesivamente fuerte no entonces está Zika os cuento llegó a urgencias al Hospital General de Alicante llegó con todos los síntomas de una reacción alérgica o de una fila axial ella presentaba vómitos le faltaba el aliento tenía ronchas en todo el cuerpo ronchas cantes que picaban mucho ay bueno ya sabían el cuadro clínico pero no sabían el origen empezaron a descartar que hubiera te ahumado al alimentos en mal estado o o fuera alérgica a cualquier tipo de alimento que fuera alérgica a cualquier tipo de de animal por ejemplo descartaron todas las posibilidades y hablando y hablando porque los síntomas fueron muy importantes le preguntan bueno vamos a a echar para atrás en las últimas horas que concede

Voz 6 09:40 bueno pues hemos procedido a tener una relación sexual en pareja

Voz 13 09:44 hemos ejecutado de una relación y menos mal que fue con su pareja tiene menos mal que nuestros pero no te preguntaron si fuera porque he hecho con su pareja tú imagínate que te da una reacción alérgica buena ligeros con él

Voz 12 09:58 espera estamos hablando de su pareja sexual en ese momento porque a lo mejor en su pareja de estado civil era otra persona y el marido hizo llena que yo no he tomado nada de de amoxicilina que era lo que había tomado su pareja sexual en ese momento osea que todo viene porque tienen sexo como

Voz 6 10:15 la persona que ha tomado que exacto te cuento

Voz 12 10:17 cuando le preguntan vamos a echar para atrás ella le dicen inmediatamente antes de la primera del primer síntoma que estabas haciendo bueno pues estaba teniendo una relación sexual que finalizó en una espléndida eyaculación oral mi empiezan a atar cabos le preguntan vale tu pareja eh que estaba tomando en los últimos días en los cinco últimos los cinco días previos Él había tenido una infección de oído ya había estado tomando ibuprofeno y amoxicilina amoxicilina pues es un antibiótico genérico derivado de la APM Zilina además si resulta que está chica había sido diagnosticada como alérgica a la penicilina cuando era una niña

Voz 6 10:57 os he ellos sabía que era alérgica a la penicilina lo que no se llama cuando era pequeño buen ese me está ocurriendo estos entonces empiezan a atar cabos ella nunca había referido antes ninguna

Voz 12 11:08 reacción alérgica en otras relaciones sexuales sabe que no había tomado no había tenido sexo con ninguna otra persona que hubiera estado tomando esa medicación o por lo menos no le había pasado nada One cuando los médicos empiezan a atar cabos se dan cuenta de que si ella es alérgica a la penicilina si él ha tomado amoxicilina que es un derivado de la península Lina ahí podía haber un punto de conexión empezaron a investigar a investigar resulta que la proteína de líquido seminal absorbe las grasas ahí está digamos para que os hagáis una idea por ejemplo si uno es alérgico al polvo en realidad no es alérgico al polen es alérgico a unas Particulas que desprenden los ácaros del polvo bueno en este caso por resumir podríamos decir que en este caso ya presentó una reacción alérgica al semen derivado o a consecuencia de una inducción de amoxicilina a través del líquido seminal

Voz 0542 12:03 pudiendo haber sido eh un semen antibiótico por otro lado

Voz 12 12:07 ahí está ahí está claro es que sí

Voz 0542 12:09 me ocurren tantas aplicaciones

Voz 6 12:12 ahí que le en la Elia les saca una rentabilidad aquí en Tiflis gente yo sin embargo no hago más que pensar pues pues en esta esta pobre chica claro imagínate que le apetece hacer un ataque mal mal no no no vamos a ver entera no la quiere hacer un boca que tiene que reunir a una serie de individuos que no hayan tomado ni ibuprofeno nos ha amoxicilina porque es un derivado de la penicilina es decir tú ahora ya cuando quieres hacer prácticas sexuales que es porque es decir historial no estaba chupando nada más esta chicas a la estaba chupando chico ya está yo corrí das mucho más correcta que tú pero yo no yo no pero vamos realmente sexo oral entonces él ella culo oí a ella le le le vinieron

Voz 0401 12:58 a todos

Voz 12 12:58 dos los males claro pero ten en cuenta una cosa Celia ella en este caso lo que practicó fue sexo oral y hubo una eyaculación horario hubiese pasado pero pero a hay estudios científicos que dicen que hay ahí se han detectado algunos casos conocidos como hipersensibilidad al plasma seminal para que os hagáis una idea es una reacción alérgica a las proteínas de de ese plasma que podría producir ser tanto en una eyaculación en la boca en la piel en la vagina en este caso ocurrió en la transmisión fue vía oral pero podría haber pasado en cualquier otra parte del cuerpo osea que tienes que hacer un casting un cásting clínico y pedirles el historial clínico a todas tus parejas

Voz 14 13:43 cuál es el y importan y hacer como con los tintes prueba en una pequeña súper chispa para ver si reacciona tu piel a este componente disculpe puede

Voz 6 13:59 has citado y todo el rato ya es de todo el rato Silvia a que a que es eso más mucho más divertidas de sois divina ahí está y más buena muchísimas gracias Silvia por contarnos semejante historia una

Voz 0542 14:14 abrazo muy fuerte otra idea Nos escribe una seguidora era el programa que nos cuenta tengo treinta y tres años y aunque estaba contenta con mi vida sexual gracias a vosotras siento la mayor apertura mental por no decir de otras partes anatómicas a la hora de disfrutarla quiero contar algo sobre los beneficios de la danza el vientre para mejorar entre otros aspectos el sexo de esto no habíamos hablado no habíamos hablado pero pero es verdad

Voz 11 14:45 es que tiene que tiene esto tiene que repercutir de alguna manera

Voz 0542 14:49 Nos cuenta hace casi un año empecé a tomar clases de danza el vientre y desde entonces me siento más feliz a gusto conmigo misma más segura seductora eso de mover tanto las caderas hacer movimientos circulares infinitos tiene muchos beneficios como dice la profe la danza abre los Chuck tras me siento más sensual y me apetece más practicar sexo lo disfruto más a menudo Mis orgasmos son más intensos así que he encontrado a un compendio de virtudes que es Esther Pérez González que es sexóloga y además profesora de danza del vientre lo puedo quiere que si la encontramos en la sonrisa de va hubo punto com buenas noches

Voz 15 15:28 buenas noches qué tal coincidí

Voz 0401 15:31 con tu experiencia como sexóloga hay profesorado y todo lo que nos ha contado está oyente

Voz 1973 15:38 pues mira por supuesto yo además empecé mi carrera vamos me Asturias es zoología paralelamente a estudiar danza del vientre la danza del vientre es una una danza muy antigua aparentes viene de sociedades matriarcal es que lo que hacían era movimientos pélvico Sansón de la música de la percusión haciendo culto a la fertilidad de estos estos movimientos que trabajan directamente como decía lo que decía la profesora de de esta de esta oyente directamente la energía de de la zona de Lutero en todos los mosquitos que tenemos arraigado esa esa zona todos los movimientos de la danza del vientre ese pueden también representa de nuestras actividades sexuales provocando una mayor satisfacción ahí mayor control muscular un mayor conocimiento sobre el cuerpo y además estimula mucho la erótica el conocer nuestro cuerpo el conectar con el movimiento con con nuestra sexualidad con nuestra sensualidad

Voz 0542 16:44 internos como como odiosas pero la consulta sigue

Voz 6 16:47 dice esto tiene su lado oscuro

Voz 0542 16:49 me he vuelto un poco depredadora se ha despertado en mí un instinto que antes no había anotado no tengo yo tengo pareja estable y un hijo hace unos meses llegó un compañero nuevo abajo tarde poco en decirle impulsiva aumente lo mucho que me atraía desde poco después somos amantes ocasionales lo cual me produce un gran placer y me cuesta evitar más que nada porque no me gusta el engaño sigo teniendo sexo con mi pareja porque me gustaba antes y me gusta ahora pero me amigo es diferente también me gusta es que como todo suma menudo lío Esther

Voz 6 17:24 menudo lío hombre entre la danza del vientre también va a sacar mi lado depredador

Voz 1973 17:34 hombre una cosa es que potencie su sexualidad femenina y otra cosa es como la ustedes si quieres tener una pareja si quieres tener varias eso creo que vaya bastantes

Voz 6 17:47 independiente que cada uno prefiera tal que cada uno decida en qué quieren usar exactamente en mente evidentes

Voz 1973 17:55 Mente estimula mucho la erótica y aumenta la libido muchísimo tú estás estimulando que órganos sexuales

Voz 6 18:03 claro fortaleciendo

Voz 1973 18:06 todo estás uniendo mente cuerpo y además en la zona ajustes justo donde tenemos las zonas ves evidentemente estimula las ganas pasó digamos la la estimula mucho la líbido

Voz 0401 18:20 a ti y a ti no te extraño es decir atenuante extraña que nuestra oyente tenga más ganas de tener sexo eso es lo que me nos quiere explicar no que es que todo este movimiento todo este movimiento pélvico el que tú en trenes los unos músculos determinados hay una parte que me ha gustado mucho de lo que has dicho que también estimular órganos que no estamos nada costó

Voz 6 18:39 miradas a a mover ni a menear entonces de esa manera es normal que la libido oí las ganas de sexo

Voz 0401 18:47 pues sean más eso es absolutamente cierto no

Voz 1973 18:50 claro es que el control muscular que tú establece escolar danza del vientre es el que digamos que los movimientos son similares al que

Voz 16 18:58 a los que tú tienes cuando tiene un orgasmo

Voz 1973 19:01 desde yo creo que también es un poquito pues que es una danza de la sexualidad es una danza erótica en tres te encuentras contigo misma de una manera muy encima vamos vale entonces sí perdóname el hombre sí claro ahí no sé yo creo que que la líbido aumente las ganas aumenta lo que ya si ella quiere hacerlo con parecían alcohol o con ochocientos algo que no tiene nada que ver con el hacer una decisión personal

Voz 0401 19:29 muy bien pues a mí me han dado muchísimas ganas de lo de la danza del vientre ya Thielemann

Voz 6 19:35 a mí también lo que pasa es que yo lo del ritmo lo llevo regular a qué tal hombre sin vez pues igual no estará

Voz 1973 19:44 la danza del vientre y es muy orgánica mansa muy ancestral muy orgánica pues no es nada difícil para una mujer bailarlo

Voz 0542 19:52 ni para una mujer torpe

Voz 1973 19:55 a eso hay algo en nuestra conciencia universal que que tenemos esa danza ahí metida en nuestro ADN

Voz 0401 20:05 bueno es es para sentirnos más poderosas más femeninas sensuales pero de todas formas educadas Esther

Voz 11 20:11 porque yo creo que te a mí yo es lo que te hubiese contestado que dices que eres

Voz 17 20:15 tan torpe tú no te mueve Juan no tiene sexo

Voz 6 20:19 pues sí pero cuando tienes sexo vas a poder hacer danza del vientre seguro voy a hacerme un tutorial de Youtube

Voz 1973 20:27 es que además no además cuando tengan sexo lo vas a tener muchísimo

Voz 6 20:33 te la están poniendo votando es decir es un gran aliciente desde Esther Pérez González muchísimas gracias

Voz 18 20:39 por por hablar con nosotras de la danza del vientre

Voz 1973 20:43 muchas gracias a vosotras un abrazo un abrazo desde luego

Voz 0542 20:51 buscamos

Voz 0401 20:52 quieres que se dediquen a cualquier manifestación artística o negocio relacionado con la sexualidad escribe a info arroba de club punto com para concertar una entrevista este es el mensaje que hemos encontrado en una página Web por la que de vez en cuando seamos cuya responsable la tenemos al teléfono buenas noches Karen Moha

Voz 15 21:17 hola qué tal tú eres la respuesta

Voz 0401 21:20 hablé de de Mogán Club un club privado para mujeres en el que reuní si da rienda suelta a cualquier manifestación que tenga que ver con el erotismo y el placer no es así

Voz 15 21:30 así es

Voz 0401 21:32 Sahin Cuéntame que buscas

Voz 19 21:36 pues con un punto de encuentro en el cual podamos juntarnos aquellas personas que nos dedicamos a cualquier tipo de expresión artística o actividad relacionada con el erotismo

Voz 20 21:52 o al la sexualidad de manera

Voz 19 21:55 que podamos tener ese espacio de encuentros espacio de expresión ese espacio de conocernos y también espacio de protestar

Voz 0401 22:06 pero tu intención además es que es que estas buscan

Voz 6 22:10 participantes por una road erótica

Voz 0401 22:12 sí lo traducimos quiere decir algo así como erotismo crudo para que sea el erotismo de verdad

Voz 19 22:19 el diez de verdad Pelé como digo yo el fin con mentar sí la verdad es que la palabra a Macron canta ejerce como también hiciera lamente queremos ir a conocer expresión que vienen bebé entró que que viene pues que tienen toda esa fuerza y y yo teníamos que fuese una energía muy femenina

Voz 21 22:43 pero es que a la gente

Voz 19 22:46 iba a ser invitar a hombres

Voz 6 22:48 porque liquidez

Voz 19 22:50 es una mujer que estamos absolutamente abiertos a la participación y a ella que un verse más acompañan en este camino puesto

Voz 21 22:59 que es solos no aparece

Voz 19 23:01 que que sea la la la que como una solución no entonces sí que es cierto que no sabe cómo está crea otros espacios internos expresiones nuestras fiestas nuestros talleres pero casi todos por hoy a casi todo lo que hacemos es mixto simplemente lo organizamos mujeres

Voz 16 23:22 estamos nuestro toque nuestra energía

Voz 19 23:25 os

Voz 15 23:26 nuestra forma de ver las cosas que siguen no tengo ni

Voz 0401 23:29 un espectáculo no soy capaz de articular palabra sobre sexualidad pero estoy muy interesada y nutrir firme de todo lo que me estás hablando también puedo eh

Voz 19 23:41 por supuesto por supuesto el evento es como una ventana para toda aquella persona que quiera acercarse a Bilbao

Voz 21 23:50 desde un punto de vista artístico ideal

Voz 19 23:52 pero un punto de vista de fiascos es una fiesta de arte es peros entonces lo que nosotros queremos es que sea un punto de encuentro para aquellas personas que nos dedicamos a ello pero para juntarnos y mezclar unos pagarnos lo bien con todas aquellas personas que tengan curiosidad

Voz 21 24:10 por por este tipo de Despres en esa arte

Voz 19 24:13 secas por pasar una noche divertidísima con cabaré Connelly con venden acuerdos precioso y he tenido todo como muy a mano porque la como digo todo lo que hemos propuesto a nivel artístico queremos que sea interactivo no que él dibujante de cómic este pintan si tengo a una persona que esté allí que la fotografía integre las personas pues puedan disfrazar se puedan hacerse fotografías con con unas fotografías maravillosos que van a estar allí

Voz 15 24:43 ahora es como una clase tenemos fecha si desde el veintitrés de marzo

Voz 22 24:52 pues vamos a tener que apurar vamos a tener que apurar para poder estar pero

Voz 0401 24:56 pero es una oportunidad para descubrir todo el erotismo que tenemos dentro

Voz 15 25:01 pues sí sí sí eso es muchísimo

Voz 0401 25:04 más gracias Karen mojan ya saben simplemente que pongan Karen Conca en el buscador van a ir directos a a los brazos de este erotismo

Voz 6 25:14 muchísimas gracias muchas gracias Nati

Voz 23 25:29 de hoy Shamil terminación nerviosa tenga hundieron moño

Voz 24 25:33 por eso Menesarco hubo o me vuelvo loca coinciden

Voz 23 25:41 no existe nada ni nadie con mi sensibilidad ni siquiera Álex Ubago

Voz 24 25:50 tú estás muy entera pero tocarme era era indigno estaba mal hizo Carlsen corte nazi

Voz 6 26:11 Ana Magallanes buenas noches pedazo de clítoris el rey de la fiesta este has sido tú Romancero para este Carnaval de Cádiz Romancero de los que

Voz 0401 26:24 ese pasean por las calles

Voz 15 26:27 esa es esa es verdad que tenemos poca vergüenza come que te han dicho tus paisanos

Voz 21 26:33 pues nada encantado la verdad que no me lo esperaba ha tenido muy buena acogida y y la verdad que supere esa qué efectos estoy alucinando con lo que ha gustado

Voz 6 26:44 cómo se te ocurrió meterte en el berenjenal de hacer un romancero que para los que no lo sepan que hayan tenido el infortunio de no estar en Carnaval de Cádiz consiste poco más o menos como un trovador una atronadora no que que sólo se enfrenta al peligro de pararse en una esquina de

Voz 11 27:03 puede el populoso de Lavinia o de

Voz 6 27:06 Santamaría hay ponerse a dejarse a recitar cómo se te ocurre cómo se te ocurrió esto fuese del clítoris

Voz 21 27:17 pues a ver yo llevo veinte años vamos dieciocho años saliendo alguien ilegales Itzik es verdad que al principio salía con una agrupación más numerosa después tenía una amoldado ya este año por temas de distancia para escribir con ella pertenecía sacarlo yo sólo hice me ocurre porque yo trabajo con prevención de violencia machista y cuando lo colegio con los adolescentes hizo trabas al tema de la sexualidad que es muy importante para Camacho normalito en comportamientos creo que es tóxica que te quedado abierta con el desconocimiento Palace soledad que bueno fruto de del patriarcado no tenemos da chica cuando pregunto qué qué cuál es el órgano que produce placer a las mujeres como llegamos a nosotras han organizado pues te contestan que con la penetración y toreando conoces mejor no chicos que las chicas once Virginia una buena manera de visibilizar y hay que metió en la calle vestido eh

Voz 6 28:13 pero es que primero vas vestida de clítoris que tu tipo que es como se llama a la indumentaria que lleváis todos es fantástico porque es que eres un autentico clítoris está ahí con su Puchol con todo es que además das una aquí clase magistral de cómo estimular el clítoris de cómo agasajar lo cómo ponerlo maravillosamente veo

Voz 21 28:40 la nueva es lo que tenemos que hacer explicar a la persona con la que estemos como disfrutábamos sino conocemos nuestra propia cuerpo mal vamos nos vemos investigar si conocer no hay nada yo es verdad que también son no lo pensé demasiado la semana antes de Carnaval ya estaban hago que no tenía ninguna persona me mira de criterio voy ahí el tipo me lo hago yo corto a mí me encanta hace las cosas de manualidades la verdad que todos los años me lo curro mucho porque me fascina la parte del mucho Miramax complica pero mi madre hace punto estupendamente y lo estoy

Voz 6 29:16 es maravilloso es maravilloso pero además me imagino que teniendo en cuenta que el clítoris no aparece en ningún libro de texto que siempre lo decimos siempre lo criticamos ya un montón de gente que que también se sorprendería con cosas que que tu dices en tu Romancero

Voz 21 29:35 claro mira de momento no era un tipo que resultarán y ordinario porque nadie sabía lo que era

Voz 6 29:40 claro tan Rosita tan bonita tan deseado con esa

Voz 21 29:44 claro se hubiera ido de de Pi chaval me hubiera todo el mundo sabe kebab

Voz 6 29:48 claro no de clítoris nada con eso yo incidió

Voz 21 29:51 poco yo ya lo hacen te digo sabes lo que es mi cara pero no sabes lo que es mi cuerpo

Voz 6 29:56 claro que bueno la verdad es que bueno nosotras vamos a a pasear a tu romances

Voz 0401 30:04 pero por todas nuestras redes sociales porque merece la pena sentarse tranquilamente escucharlo y reírse muchísimo contigo porque que yo sepa que yo sepa este fin de semana lo que os queda ya son los estertores de

Voz 6 30:19 el del Carnaval ya claramente logal que el chico no

Voz 21 30:23 EFE chiquito Si bueno sale quién tiene fuerza lo intentaba por qué porque sí que es verdad que me lo paso muy bien el Romancero ya lo explotó

Voz 6 30:31 bueno estoy dándole

Voz 21 30:33 tela de sales para que me pueda dar tiempo porque estoy con bastantes trabajos pero bueno te intentarán

Voz 6 30:41 dime una esquina donde alguien te va a poder en dando por favor que seguro que va

Voz 21 30:48 por la callarme Gual por Mateo de Alba por la calle San Lorenzo eso seguro sino también por la calle Antonio por la calle Rosario estas zonas yo creo que este fin de semana con la calle Sagasta poniéndolo

Voz 6 31:02 pues nada espero que termine es todos en el garbanzo negro que mi sitio de referencia la calle Sacramento toman hombre comandos una cervecita Illana espero poder si el año que viene al carnaval fui este año pero fui el primer fin de semana no te di pero prometo ir a ver si puedo el año que viene te a buscar hasta debajo de las piedras para irme contigo y para que me para para disfrutar de verdad con tú venga con tu magistral clase de sexualidad llevada al Carnaval de Cádiz que son muy grande

Voz 21 31:40 pues nada muchísimas gracias a otra que ponerme en contacto conmigo y que me alegro mucho con se hace una hora

Voz 15 31:47 y otro patín

Voz 0542 32:00 por último una cita que ya avanzamos la semana pasada en este caso es una cita académica porque el día veintiuno el jueves en Elche se celebra la primera edición de la Jornada amor salud sexual pareja organizada por la Asociación de Especialistas de la Sexología

Voz 6 32:16 detrás de esta iniciativa es del Departamento de Psicología de la salud de la Universidad Miguel

Voz 0401 32:21 anda el centro José Bustamante

Voz 6 32:24 está con nosotras al teléfono en serio me has traído José Bustamante invitado de honor hoy porque este hombre ahora mismo está liadísimo precisamente por estas no me extraña no me extraña buenas noches José muy buenas noches

Voz 0401 32:36 cómo estáis en qué iban a consistir estas jornadas

Voz 25 32:40 bueno pues hemos conseguido hacer algo que que bueno es distinto a lo que habitualmente se hace que es más centrar las las jornadas más te gusta especialmente científico para profesionales y hemos logrado que los ponentes que que lleguen nos cuenten algo que nos va a interesar a los profesionales pero que también al público general a cualquiera que se quiera acercar va a encontrar algo de luz sobre la sexualidad y el mundo de la pareja hemos dividido en dos partes una parte del programa que hablar específicamente de sexo y una segunda parte más centrado en todo lo que tiene que ver la la aleja las relaciones la formal de encontrarnos de un cine buscar incluso pues aunque no sea tan tan agradable hablar de ello no es importante hablar también de de la violencia de género y también de lo que está pasando intentar entender qué está pasando con la gente joven y las agresiones sexuales que que por desgracia estamos viendo últimamente en las noticias

Voz 0542 33:42 de hecho avanzamos la semana pasada precisamente que una de las ponencias iba sobre eso sobre la violencia sexual entre los más jóvenes José uno uno pregunta te estoy encontrando tu en en tu consulta

Voz 0401 33:55 a gente interesada en determinar

Voz 6 33:57 lo que es la violencia de género porque últimamente sí que es verdad que cada vez que habla

Voz 0401 34:02 hemos de sexo con quién sea la violencia de género cosa que agradezco muchísimo la violencia de género siempre es uno de los temas tuteló estas encontrando también en tu consulta

Voz 25 34:12 es curioso porque duramente a pie de parejas es verdad que ahora hay determinados comportamientos que que hace unos años tenía que ser yo quien señalaba oye ser conscientes de que esto es se empieza a acercarse algo una falta de respeto a a un comportamiento agresivo algo que que nos tiene que llamar la atención y ahora son las propias parejas las que a veces uno de los miembros el que tiene que normalmente ella evidentemente es la que toma conciencia de lo que que lo que ha vivido en ese momento y lo que él ha lleva la conducta que ha llevado a cabo es un es un acto que que que tiene que ver con violencia de género no que aunque que no se computó el comportamiento general hice pueda intentar llevar encauzar no para que no vuelva a darse pero sí que pone encima de la mesa algo de este tipo de este esta forma de de amedrentar Mendo de discusiones que uso de la violencia aunque no sea directamente hacia mí un golpe en la puerta de repente

Voz 6 35:10 hay apartar TI tirarte hacia ya no vamos a que ustedes algo si típico de de la ventolera que te entrar en mitad de de la pelea

Voz 25 35:17 justo aquí tienes toda la razón ahora ellos lo toman más son más conscientes antes teníamos que señalarlo quizá los profesionales que estamos más sensibilizados

Voz 0401 35:26 es decir cada vez vamos aprendiendo todos un poquito más no

Voz 25 35:30 sin duda es la esa es la parte de esperanzador que a veces cuando ves la la las noticias Si con las los datos tan alarmantes y demás se piensas que no hay no hay esperanza hay bueno por suerte sí que es cierto que que parece por lo menos que hay mucha más conciencia de la población

Voz 0542 35:46 también hay más conciencia de la necesidad de educar en el placer porque no hay que olvidar que lo que decías estas jornadas inicialmente se solían dirigirá a profesionales estamos viendo cómo el público general se acerca a eventos como éste va talleres simplemente con la idea de abrir su mente mejorar su sexualidad y aprender

Voz 25 36:06 claro además es importante que la salud sexual no es la ausencia enfermedad no sea no es no tengo una patología sexual luego tengo salud sexual pues no es cierto para tener salud sexual no basta con tener una patología sino que tienes que ser poder disfrutar de manera azerí responsable de de

Voz 16 36:23 tu sexualidad y también las jornadas perseguimos

Voz 25 36:25 como esto no dar pinceladas de no sólo de cómo resolver un problema sexual sino

Voz 26 36:31 no es abrazar de una manera más

Voz 25 36:34 las más feliz al final en tu sexualidad

Voz 0401 36:37 pues nada simplemente poniendo José Bustamante en cualquier buscador sale como encontrar estas jornadas apunten se todos que se trata de cambiar placer por toda esa contaminación de amoríos que hemos tenido durante tantos años muchísimas gracias José Bustamante que sean todo un éxito

Voz 6 36:56 muchísimas gracias a vosotros un placer pues Nos hemos leído el programa de arriba abajo y una de las ponencias que más me ha llamado la atención Celia ha sido una que se titula entre el amor romántico y el amor líquido Amar en tiempos de Tinder

Voz 0401 37:09 que estamos en esos tiempos estamos en esos tiempos máximos

Voz 0542 37:13 inmersos preocupantes tú tienes cuenta

Voz 0401 37:15 de tener yo no yo tampoco

Voz 0542 37:18 nunca lo he tenido en eso ópera ni cazada Newtown también

Voz 6 37:20 a soltera ni nada no sé si unos estamos perdiendo algo que de vez en cuando me viene bien perder me me alguna

Voz 17 37:26 pero pero lo que hablamos

Voz 0401 37:29 dos de estas aplicaciones en él programa

Voz 0542 37:33 lo que hablamos de esas aplicaciones que nos hace tomarlas con mucha precaución así que tenemos al teléfono al doctor César Martínez Romero que psicólogo sexólogo es terapeuta de pareja en Albacete es el autor del blog corazones inteligentes que es un hombre que me encantados y no me extraña buenas noches doctor

Voz 26 37:50 hola buenas noches doctor no

Voz 27 37:52 el psicólogo nada

Voz 22 37:54 pues en las ponencias han puesto puesto puesto votan puesto un doctor co día no sólo a mi favor pues entonces te llamamos a mí no me han llamado doctora eh que lo sepas

Voz 6 38:04 es verdad que guiaba

Voz 0401 38:07 no he visto qué es esto del amor líquido que últimamente lo escucho demasiado

Voz 26 38:15 no va a ver yo creo que estamos en un momento el el concepto de amor ha ido cambiando a lo largo de de la historia en el fondo a el amor es un constructor social eh hoy en día yo creo que hay dos tipos de amor que están muy en los medios entre la gente es el el amor lúdico el amor como como un juego donde no hay compromiso donde solamente voy a pasármelo bien a divertirme yo siempre suelo poner como ejemplo pues a hombres mujeres y viceversa

Voz 6 38:52 ese estilo

Voz 28 38:54 a mí me estoy empezando a sentir como como fase de la vida madres niños y el amor líquido

Voz 26 39:06 pues está muy relacionado con con una sociedad consumista de usar y tirar donde Mena moro me enamoró porque simplemente pues voy buscando algo inmediato

Voz 21 39:22 he oído

Voz 15 39:23 y poco estable pero cesar

Voz 0401 39:26 no me parece un poco un eufemismo para decir que nos queremos muchísimo peor de lo que deberíamos querer nos

Voz 26 39:33 bueno si lo que yo busco es algo inestable pasajero a pasar el rato pasar un mes dos meses pues a lo mejor no es malo el problema es que por una parte Nos dicen me divierte T el amor es algo así por otra bar o y por otra parte no siguen vendiendo puede ser el típico amor romántico que lleva aparejados los consabidos mito

Voz 27 40:03 del amor de la medida naranja de la mort para toda la vida

Voz 26 40:08 de mucha posesión y entre una cosa y otra parece que no encontramos el el sitio

Voz 0401 40:17 a mí me gustaría saber Cesar que problemas acarrea esta nueva forma de relacionarnos porque si hablamos también de este amor líquido será por algo

Voz 26 40:28 bueno está claro que que el que el autor que lo define lo lo critica duramente yo creo que lo peor en todos estos temas es no ser sincero con uno mismo y de querer una cosa y practicar otra tener un amor estable que nos dé confianza seguridad compromiso disfrute sin embargo encontrar únicamente ese amor líquido que que se va y que simplemente gastamos y en ese sentido yo creo que Tinder de es una buena herramienta es paradigmática en en todo eso

Voz 6 41:13 porque esto es así no son relaciones así cada vez que habrá pasado alguien por aquí realmente en alguna ocasión nos han dicho que sí que han conseguido pues verse tres veces

Voz 17 41:24 pero normalmente es sexo

Voz 15 41:27 de usar y tirar

Voz 26 41:29 pues ese es el tema que Tinder Se vende como algo para soltero de quieren relaciones y sitas ir de una cierta manera venden el amor romántico pero luego en su propia definición de de aplicación pues dicen que sirve para conocer gente nueva amplia Torrent de contar de compactos acercarte a lugares cuando estás de viaje es decir no venden algo nos venden otra cosa

Voz 15 42:01 no sabemos dónde estamos todo esto se ve reflejado en dos consultas César

Voz 26 42:06 sí sin lugar a dudas el el tema de el de de la ponencia viene de de experiencia propia de haber pacientes que utilizan Tinder ya están contentos porque están obteniendo lo que quieres lo que quieren ID ver muchos pacientes que encadenan una experiencia frustrante tras unas Pere tras otra experiencia frustrante

Voz 15 42:30 claro el me ha dejado he llamado

Voz 26 42:33 el el el desaparece el solamente tenemos sexo cuando ves que eso pasa una vez en dos veces otra otra vez que lo habla

Voz 29 42:47 con compañeros como José Bustamante me acuerdo

Voz 26 42:49 claro hundía is pues a mí me está pasando lo mismo en consulta gente muy satisfecha que sí que disfruta que se lo pasa bien en una cita pero que no está obteniendo lo que quiere y que el resumen que se está haciendo es Fran

Voz 15 43:07 fracaso fracaso podemos sacar algo positivo de todo esto

Voz 26 43:13 sí yo en primer lugar creo que que es una oportunidad una oportunidad de de conocer gente y de ida de conocernos creo que no es malo hay creo que siendo sincero con uno mismo y sobre todo preguntándonos qué es lo que quiero que es lo que estoy encontrando y si eso me está eh suficiente pues podemos descubrir el el amor au conocer gente o disfrutar

Voz 0401 43:49 estar Martínez Romero espero que las jornadas sea todo un éxito y que muchísima

Voz 18 43:55 te apena también a manejarse en estas aplicaciones para no salir lastimado muchísimas gracias por estar con nosotras muy bien

Voz 30 44:03 gracias a vosotros

Voz 0401 44:09 qué suerte tenemos porque a partir del veinte de marzo llega a Madrid después de su exitazo en Valencia la adaptación de Tirant lo Blanc para quién no lo sepa esta obra de finales del siglo XIX es una obra en la que el sexo se expira buenas noches Roberto García director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura irresponsable de esta adaptación que llega a Madrid

Voz 15 44:36 buenas noches no lo he dicho mal verdad sexo

Voz 16 44:42 hay mucho mucho sexo sexo estimulante sexo sorprendente para ser una obra escrita hace tantos años no es del siglo XIX perdona que te corrija se escribió hoy muchísimo más antes no

Voz 6 44:55 en el quince en el que debían y finales el quince

Voz 16 44:59 exacto en mil cuatrocientos sesenta

Voz 6 45:02 sí han pasado más de quinientos años

Voz 16 45:05 bueno esta es una obra vivir sin más osea es una obra para ponerse caliente quinientos años después imagínate

Voz 0401 45:11 que eres si estamos hablando de una obra de no sé porque había puesto en el siglo XIX porque escribo a toda pastilla la verdad los guiones pero es una obra

Voz 31 45:18 de finales del siglo XV pero por ejemplo hay tríos

Voz 16 45:25 hay tríos y sobre todo bueno aparte de escenas muy bueno de un erotismo muy subido de tono hay algo que creo que la fe tremendamente moderna y es que los personajes femeninos las mujeres hablan abiertamente de su deseo hablan abiertamente de sexo y además sin prejuicios morales lo cual para una novela tan antigua es increíble incluso hoy en día es increíble lo hizo una cosa mucho la también es que esas mujeres son el motor de las escenas sexuales de de la obra no los hombres sino ellas

Voz 0401 46:02 yo tuve la suerte de Roberto de estar contigo

Voz 31 46:04 no es justo en Valencia cuando

Voz 0401 46:07 estabais en el Rialto con esta representaciones y fui testigo de cómo explica este uno de estos tríos que a mí me reconozco que me encanta me encantaría que es a contar este trío

Voz 16 46:20 sí bueno es una es una de las escenas cumbres de tanto del espectáculo como como de la novela es un momento en que hay un personaje que como decía casi que sí motor de de todos los líos sexuales que se montan en la obra un personaje femenino que el autor lo llama player de más vida en no placer de Mi vida ya llamar a un personaje femenino así pues es toda una declaración de intenciones no dé a favor del del propio deseo bueno pues placer de mi vida aprovechando que carnes Sina que es la esa está en la cama dormitando mete a escondidas a tirar protagonistas El caballero lo mete en la cama y entonces coge las manos de Tirán empieza a acariciar el cuerpo desnudo de Carmen Sina y mientras tanto les va susurrando al oído a carnes y que se imagine qué Tirant está en ese momento con ella cuando el espectador de que efectivamente es así de verdad entonces las manos de Tirant se convierte en un poco como en las de Carmen SINA en la cabeza de en las manos desean pero se convierte en él en en la vida en la cabeza de cartel entonces bueno ahí se mezcla bisexualidad lesbianismo Bin muchísimas cosas

Voz 0401 47:36 Roberto a mí escuchándote me hace suponer en parte que que estamos hablando de literatura erótica del siglo XV pues en el siglo XV si tenían una cierta intención de excitar a los lectores

Voz 16 47:51 sí claro porque de hecho bueno las novelas de caballería no dejaban de ser novelas de entretenimiento hay una cosa muy interesante en esta ahí es que bueno eso es quizás lo más famoso esta novela es que en el Quijote de Cervantes salva esta novela de la quema

Voz 6 48:09 que las novelas de caballerías están volviendo loco

Voz 16 48:11 o al al al Alonso Quijano todas las novelas Alba esta porque ella dice que es una novela donde los los caballeros aman sufren pues ya habla de seres humanos incluso el el héroe es es un antihéroe porque muere de una manera absolutamente absurda legal lo que en la novela hizo un mal de costado que no se sabe si es plato de un infarto en vez de Move morir en la batalla pues muere de una manera pues pues pues bueno de una enfermedad y viene de repente

Voz 6 48:43 pues lo cual bueno pues

Voz 16 48:45 se erotismo también la intención era un poco pues de entretener

Voz 21 48:50 también llega la época de Bocaccio y mucho

Voz 16 48:52 pero por ejemplo en en Italia pues también escribía novelas eróticas era una época del renacimiento del nacimiento donde había un no cierto digamos sano libertinaje que luego después pues con el catolicismo así como muy exacerbado pues encargo de de de borrar y generar pues un gran sentimiento de culpa entonces bueno es una época muy muy interesante

Voz 0401 49:16 Roberto eres el responsable de la adaptación cuanto de diferente existe Tirant lo Blanc de Siglo XXI están moderno es diferente no os va a sorprender más vamos a ver más

Voz 16 49:31 yo creo bueno es responsable de adaptación no del todo porque Paula Llorenç aquí hay una cosa que quiero resaltar y es que la directora es una mujer pico Illa adaptador en realidad es otra mujer Paula Llorenç yo sí que estuve en las primeras conversaciones tratando de focalizar esta obra cómo convertir esta novela inabarcable en una obra de teatro de una hora treinta aproximadamente sí que hemos respetado el el lenguaje original de alguna manera que ya resulta muy Musicale muy erótico pero la perspectiva que han puesto tanto la autora Paula como la directora de Zico es como muy contemporánea el espectador se va a sorprender mucho porque va a haber cosas esenciales de la obra pero la puesta en escena es muy muy muy contemporánea digamos que es en un espacio sucede un espacio como atemporal y sucede en el siglo XV me sucede en el siglo XXI y luego hay un elemento que conecta mucho con la gente joven es que la música en directo un VIP Vox bueno eso es una castaña porque genera unos ritmos que se hacen en el momento de la representación y genera unas atmósferas muy como muy modernas pero también muy muy muy sugerentes y eso es lo que se está encontrando el espectador estos días que estamos en Valencia con ella

Voz 32 50:45 que bueno

Voz 16 50:47 está funcionando ya ya las últimas representaciones directamente sin entrada

Voz 0401 50:51 no extraña e no extraña lo más mínimo Roberto dicho que a partir del veinte de marzo pero cuéntanos dónde vais a qué pedazo de teatro vais

Voz 16 51:01 bueno pues como esto es una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico vamos a lo que su sede que es el teatro de la Comedia que está en la calle Príncipe catorce concretamente en la sala Tirso de Molina es la sala de arriba una sala más pequeña pensamos que es la sala ideal porque es una sala donde el espectador está más próximo a los intérpretes insta a alta temperatura dejen de las escenas eróticas yo creo que las va a vivir como mucho más intensamente en primera persona

Voz 12 51:29 es como has dicho estamos del veinte más

Voz 16 51:31 no al treinta al treinta y uno de marzo el miércoles al domingo

Voz 0401 51:34 no no está mal porque conforme estabas describiendo dónde vais a estar conozco bastante bien este teatro es cierto que voy a estar practicamente la cama en la que esté en los personajes porque es una de las salas pensada precisamente para esa cercanía total con los espectadores

Voz 16 51:53 sí sí de hecho Helena Pimenta cuando empezamos a hablar de la producción que ya veía claramente que da supera su espacio para para para sentir esa carnalidad de esta proximidad que genera la sala es perfecta

Voz 0401 52:07 pues Roberto García director adjunto de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura muchísimas gracias por por traerá Madrid Tirant lo Blanc y porque el erotismo del siglo quién fin de nuestras vidas

Voz 16 52:22 pues bueno muchísimas gracias a ti también por visibilizar lo porque además es un gran clásico valenciano nos parece interesante también que se pueda conocer en en muchos otros lugares así que gracias a ti también por abrir esta ventana al erotismo y al erotismo de Joanot Martorell

Voz 0401 52:37 Nos va a venir muy bien saber que en el siglo XV el erotismo ya fluía

Voz 16 52:45 claro que sí claro que es el espectador va a salir de encantadísima

Voz 0401 52:49 Roberto García un abrazo muy fuerte y muchas gracias

Voz 16 52:51 muchas gracias a vosotras un abrazo adiós

Voz 30 53:01 aquí

Voz 0401 53:11 me gusta creer que no se de de las que se arrepientan por no haber hecho todas aquellas cosas que quisiera hacer creo que despacito y con buena letra no me voy a dejar casi nada en el tintero este empeño sepan es extensible a mi vida sexual lo cual no quiere decir que siempre vaya conseguirlo soy de las que a veces también se quedan con las ganas sólo con aquellas rarezas exquisitas que imagino sólo para mí él es que no entra nadie más puedo estar convencida de que lo conseguiré no queda otra que poner empeño cuando hablamos de que en mi cama entre alguien más no siempre me gusta el sexo sólo conmigo ni siquiera quiero poner yo todas las reglas también me gusta compartir soy muy de exhibir ni soy muy de hacerlo todo

Voz 6 54:02 días

Voz 0401 54:03 me siento poderosa cuando la persona que está en mi cama literalmente se derrite mili Quo me convierto el líquida cuando me viven calmando de verdad todas las eh tenemos a la suerte querría yo que me mataran al cabecero de mi cama no estaría mal que quisieran recrearse en cada pliegue o recoveco para que no me pueda escapar pero tampoco impedirlo y sencillamente muera de placer para dejar hacer para dejarme llevar experimenta quiero elegir con cuantos quiero que elijan cómo quiero que suceda todo lo que tenga que suceder con para que yo no me queda la duda

Voz 5 54:44 desea así por ahí también me

Voz 0401 54:47 pudiera gustar

Voz 5 54:48 quiero tentar a la suerte porque en este caso

Voz 0401 54:52 así que Boya