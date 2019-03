Roberto, probador de videojuegos

pues fíjate mismo eso me ha llevado a trabajar en una empresa de videojuegos Si bien es verdad que mi madre tenía razón con el tema de no juegues tantas horas que yo que sé al final al final parece que todo todas sus frutos y lo con páginas con esto

Voz 3

00:24

dice que no tiene todo el día jugando a videojuegos ocho horas al día no pues realmente es va un poco más allá es probar que no tenga ningún tipo de fallo encontrar todo tipo de errores que puedan hacer que los jugadores al final esa burra no tengan algún tipo de problema con el juego una ha salido al mercado por ejemplo IPEX leyendo el último juego este que ha salido de de con dispone yo lo estuve probando los primeros los primeros estadíos claro pues había un problema con con a una serie de armas que cuando disparaban