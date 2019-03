Voz 1150

00:05

la sentencia asumir el Brexit no tiene sentido sin los británicos no quieren enmendarse porque seguir alargando el proceso que baje el telón y quizás la práctica cotidiana las relaciones entre un país europeo que se va y los países que se quedan en cuentes las vías de entendimiento de las que ha fracasado la politica de qué sirve alargar la agonía el referéndum está de actualidad las peripecias del Brexit las dudas del conflicto catalán y el gran debate nacional francés que Macron podría cerrar con una consulta popular hacen que vuelva el debate de sus pros y contras Valery Giscard D'Estaing decía que los referéndum sólo son aconsejables y sabes que saldrá el sí es decir lo que el convocante busca Pedro Sánchez en el país descalifican los referéndums como soluciones simples para cuestiones complejas pero sí creemos que en democracia la ciudadanía tiene la última palabra cuando la política no es capaz de reconducir un problema tiene su sentido que decidan los lectores sin duda o referéndums no son soluciones milagrosas ni garantizan un buen fin como demuestra el Brexit pero los dirigentes políticos deberían entender que los referéndum son de actualidad es porque nuestras democracias han disipado hacia unas formas corporativas que las alejan peligrosamente los ciudadanos que se sienten ignorados despreciados y raramente escuchados en la era digital no tiene sentido negar a los ciudadanos el reconocimiento de la palabra si el referéndum no sirve hay que fijar los canales de representación el maleficio de los tránsfugas cuando un partido siente sus contornos amenazados tiene a menudo la tentación de fichar en el campo del adversario como forma de mostrar a la vez la polivalencia propia en la fragilidad del vecino casi siempre sale mal porque hay algo de inevitablemente turbio en estas operaciones de infidelidades estipuladas que las contamina en tiempos de zozobra ciudadanos opta por este recurso y sus dirigentes han metido en un lío el partido que se presentaba como ejemplar entre las dos viejas formaciones sistémicas se ha encontrado con un bola o peor la especie un pucherazo en unas primarias en Castilla y León que venían marcadas por una candidata de la dirección susceptible de sospecha ganaron las bases que denunciaron el atropello pero la duda se propaga por la organización a la dirección se le han subido los colores que tendrá la forma partido que envejece tan rápidamente