Juana la Loca, la reina a la que nunca llegó a ejercer

en la historia de la monarquía española pocas mujeres han recibido peor trato tanto en vida como los libros de historia como Juana I de Castilla más conocida por el nombre es delator como Juana la Loca el catorce de marzo de mil quinientos dieciséis tenía que ser uno de los días más importantes de su vida en cierta forma lo fue pero no exactamente como ella habría podido desear los Reyes Católicos tuvieron a dos hijos antes que a Juana Isabel que se casó con el Rey de Portugal y murió en mil cuatrocientos noventa y ocho Juan que era el teórico heredero murió un año antes en mil cuatrocientos noventa y siete eso hizo que a la muerte Isabel la Católica el marido de Juana ya fueran reyes de Castilla mientras que su padre Fernando el Católico era el Rey de la Corona de Aragón eso en teoría a la práctica tanto su marido Felipe el Hermoso como su padre parecían conspirar para que no fuese reina más que en nombre cuando Felipe el Hermoso murió ella fue confinado Tordesillas por su padre donde permaneció hasta que éste falleció a finales de enero de mil quinientos dieciséis ahora en teoría iba a ser reina juntamente con su hijo Carlos I pero cuando éste se autoproclamó rey de España el catorce de marzo de mil quinientos dieciséis se empezó a definir el porvenir que les esperaba Juana ahora sería su hijo el que usaría los supuestos problemas mentales De Juana para confinar la de nuevo en Tordesillas dónde pasaría el resto de su vida no quiero descartar que Juana acabará su vida efectivamente algo mal de la cabeza pero con un padre un marido y un hijo como los que le tocaron en suerte es a ver quién mantenía la cordura