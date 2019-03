Luis Suárez: "Creo que lo piso sin querer, me desestabiliza un poco"

en el segundo iban a salir a buscarlo en poco más en una detracción le en un en un córner que que ahí no se se ponen todos buena ahí creo que tenemos a cinco diez minutos cuales Orts que se cree ser un poco pero creo que que la importancia pues sentenciar el el tres alguna idea fue jugar con más tranquilidad

tener contundencia no que es algo que faltó en Lyon y que hoy sí que habéis mostrado desde el desde el primer momento

se llevan a ver los partidos no no quiere entrar y bueno creo que que hoy tuvimos muchas ocasiones de gol ya el día entraron a la mayoría

misas tú te pisa ante derriban cómo lo ves que creo que que los piso ocho querer cuando cuando pisó con él ahí creo que que me me estabilizan poco pero bueno hay talas al árbitro en que en que

Voz 2

00:52

Vitara no en tema sin marcar pero es participaron mucho yo no sé si en la Champions que se te resista tanto el gol hoy Tebas un poquito una espinita clavada que en esta competición esto que se resista un hace que no te vayas del todo contento siendo el gol para lo que es ungulados