Voz 1

00:00

en mil novecientos ochenta y nueve el comunismo era ya una estrella muerta la luz que nos llegaba de detrás del muro no era ella sino sombra una luz nocturna glacial me pregunto cuántos cabezas de cartel en las próximas elecciones sueña estrellas muertas los Sánchez Casado Rivera Iglesias están a punto de empezar una campaña que dejará algún ganador pero también varios perdedores varias estrellas muertas Rajoy perdió dos elecciones antes de ser presidente es muy posible que los partidos no tengan ahora tanta paciencia a Sánchez empataron un par de veces en el PSOE sacó sólo ochenta y cuatro diputados antes de sorprender en una moción de censura que le hizo efímero presidente del Gobierno hoy fulmina a a los sus anécdotas de las listas electorales pero quizá el brillo de ese poderío que ahora muestra sino revele dentro de dos meses como una luz mortecina Casado Casado no sorprende a diario con una hipérbole pero habrá que ver qué quedan mayo de todos esos fuegos de artificio la conversación política es algo que se hace que se crea que se construye un trabajo que nunca termina Un reto por superar una posibilidad siempre pendiente ojalá la política española fueron lugar de aventura pero de momento los líderes hacen poco más que centrarse en el corto plazo en el menudeo en un vuelo rasante chato España parecen objeto político no identificado se habla poco de propuestas y mucho muchísimo de politiqueo el brillo de ese debate desaparece con gran rapidez quizás porque estamos viendo luz que procede de alguna que otra estrella muerta