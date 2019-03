Leo Messi: "Lo de Cristiano y la Juventus fue impresionante, una gran sorpresa"

sí la verdad es que salimos de principio a buscar el partido por ahí un poquito acelerado hasta el primer gol cuando encuentro me voy a empezamos a manejar que la pelota moverla con tranquilidad y ahí creo que que se vio la mejor versión oí igual obviamente con el tres a uno encontramos muchos más sepa ese tuvimos mucha mucho robo gancho para para salir rápido a la contra y correr e iban a ser hizo que que vengan lo lo demás molestamos no te pusiste nervioso en el primero tampoco para definir en el en el en el tres a uno quedaba el el que el que daba la tranquilidad no tuvo ahí con con con nervios entre pueblos envolvían con suspense la verdad que que cuando vi que el atajo pensé que que no siga pero bueno por suerte que entró a la la tranquilidad para para volver a ser lo que es el tiempo

Voz 1293

01:10

bueno muchas cosas no para empezar la verdad que que lo da se lo de Cristiano es una fue fue impresionante fue una una gran sorpresa porque pensé que que la se que va a ser más fuertes Internet más fuerza la fuerza pero pero lo lo suben tú lo más arriba tiene mucho potencial y además a Cristiano tuvo una noche mágica con con los tres goles de ir a lo que son todos muy complicado así que que no nueva para para elegir esperar el sorteo y ver quién quién no toca hay equipos muy muy bueno como como el sí que suben tu que hice recién él hasta qué punto que que es un equipo en equipazo de de chicos jóvenes que que no tiene miedo a nada el Liverpool que sigue teniendo mucha piedad muy bien así que todo lo que iba a ser complicado y al Barça de Leo Messi donde vamos nosotros con con tranquilidad no penal como muy que reciben a ver quién no toca hay que prepararlo para Pablo Maduro que que lo que viene ahora la enhorabuena por los goles y por el partido mucha razón