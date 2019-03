Gerard Piqué: "No somos favoritos. Hay bastantes equipos que pueden optar al título"

sí cuando Luis lo veo así cansado le digo al misterio me pongo arriba de momento pues no tiene confianza mi futuro espero poder convencerle con más goles

Voz 3

01:14

no cuando iba a estar en cuartos es niveles muy altos estamos en la Champions uno de los mejores del mundo y toque que va a ser va a ser complicado esperemos pues seguir jugando a este nivel sabiendo que habrá momentos que tendremos que sufrir intentar pues ir pasando eliminatorias lo de Leo ya bueno me calificativos ya no la partió normal suyo dos goles asistencias juega no no creo que sea normal aunque no ha hecho un partidazo es decir estamos muy acostumbrados a verlo el nivel muy alto pero es que el partido que hecho hoy parte los dos goles saca un gol bajo los palos a las asistencias a Leo sabemos sabemos el nivel que tiene y creo que hoy ha hecho otro gran partido