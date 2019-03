Voz 1 00:00 la Cadena SER Leo Messi en Movistar primera parte y a partir de

Voz 1293 00:40 tercero se la verdad que salimos desde el principio a buscar el partido pero hay un poquito acelerado hasta el primer gol cuando encuentra me voy a intentamos manejar la pelota moverla con tranquilidad los que creo que que se vio la mejor Versión oí igual obviamente con el tres a uno encontramos muchos más espacios tuvimos mucha mucho robo de Pancho para para salir rápido a la contra y correr sabiendo que que vengan lo lo demás molestamos no te pusiste nervioso en el primero tampoco para definir en el ERE tres a uno que daba el el que el que daba la tranquilidad no entró allí con con con nervios entre pueblos van con suspensos la verdad que que cuando vi que el atajo pensé que que no siga pero bueno por suerte que entró en ella la la tranquilidad para para volver a hacer lo que emergen y ahora que Leo porque lo que estoy escuchando tus compañeros es queremos la Champions es el objetivo estamos por los trece títulos por el por el triplete en esta Champions quién es el equipo que más te impactado lo de Cristiano ayer con la Juve el Manchester City que el Madrid haya caído que es lo que más me ha llamado la atención aquí equipo no querría saber Guardo muchos cosa no paran pensaba la verdad que que lo de hacer lo de Cristiano

Voz 0458 01:56 en su momento fue

Voz 1293 01:59 fue impresionante fue una una gran sorpresa porque pensé que que las pruebas que va a ser más fuertes y más fuerza la fuerza pero lo no suelen suponer arriba tiene mucho potencial y además a Cristiano tuvo una noche mágica con con los tres goles de ir a lo que son asunto muy complicado así que que no nueva para para elegir esperar el sorteo y ver quién quién no toca hay equipo muy bueno como como él sí que suben tu Quirce recién que es mucho que que es un equipo en equipazo de de chicos jóvenes que que no tiene miedo a nada el Liverpool que sigue teniendo mucha espera bien sí ya sé que todo lo que iba a ser complicado y al Barça de Leo Messi donde vamos nosotros con con tranquilidad con muy que residen a ver quién no toca hay que prepararlo para Pablo Maduro que que lo que viene ahora la enhorabuena por los goles el partido mucho gracias a esas células

Voz 1375 03:03 pues sí que ha hecho un partidazo ha marcado dos y otros dos en la victoria del Fútbol Club Barcelona por cinco goles a uno ante el Olympique de Lyon así que el Barça es el único equipo español que va a estar en el sorteo del viernes a las doce del mediodía entre los ocho que quedan cuarto finalistas de la Champions hay cuatro ingleses United City Tottenham Liverpool que ha ganado esta noche uno tres en Munich eliminando al Bayern y además de los cuatro ingleses Ajax Oporto Juventus el Barça es decir la Premier cuatro de la Premier que hacía una década que no se metían en cuartos de final contra Messi Cristiano luego están ahí el Ajax y el Oporto a priori los dos más asequibles Dani Garrido director de Carrusel Lola

Voz 0458 03:45 qué tal Manuel muy bueno hemos Horta hito el viernes

Voz 0171 03:47 sí además es sorteo ya único el último que queda

Voz 0458 03:50 sortea a cuartos semifinales importante a la final y como decías igual

Voz 1375 03:53 la final también luego a mí me a mí me gusta así

Voz 0458 03:55 prefiero que que exista un cuadro es verdad que luego tiene cierto morbo pero ya queda más está final de semifinales a mi me gusta saber ya como como bien el cuadro

Voz 1375 04:02 me gusta más paso ya lo sabía era por contra él

Voz 0458 04:04 el sorteo de cuartos

Voz 1375 04:07 cuando pase lo voy a sorteo decir bueno el caso es que el viernes a las doce sólo un equipo español estará entre los ocho finalistas la última vez que teníamos un equipo español fue en la dos mil nueve dos mil diez hace nueve años también fue el Fútbol Club Barceló

Voz 2 04:21 y a propósito de lo que decía Messi sobre Cristiano

Voz 1 04:26 la pregunta que contamos esta noche en las redes sociales en la cuenta de Twitter del Larguero ahora mismo quién es

Voz 1375 04:32 más favorito la Juve este ano o el Barça de Messi jueves Bet votar en la cuenta de arroba El Larguero y enseguida os contamos cómo va a vuestras opiniones quiénes más favorito para la Champions este año la Juve de Cristiano o el Barça de Messi son las once y treinta y cinco está Lluís Flaquer todavía en la cabina de retransmisiones de la Cadena SER en el Camp Nou aquí hola Manu qué tal muy buenas

Voz 1 04:54 ya que con el dos uno cundía por momentos el pánico y

Voz 1375 04:57 dio de hecho durante un breve lapsus de tiempo en el partido pero lo que bien acaba resolviendo el partido y sobre todo que gran encuentro de Messi uno más sin ser el mejor

Voz 1296 05:07 partido de Messi y la verdad es que ha acabado sentenciando toda basado por por su pie izquierdo por su pie derecho que desde su suplir derecho sale hoy un gol también una asistencia es verdad que el Barça ha salido no

Voz 1 05:15 primera mitad más reconocible a partir del juego

Voz 1296 05:17 circulación de balón toque posesión encerrando al Lyon atrás ha dominado ha generado ocasiones no las aprovechado todas el dos cero parecía encarrilar lo pero en la segunda mitad del dos uno como dices pues ha provocado cierta zozobra al Barça ya han aparecido los muchos fantasmas que acumula en Europa las últimas temporadas haya pecado un poquito de de de ser demasiado temeroso sellado demasiado atrás hasta que Messi ha dicho balones al pie que es todo arreglo a repartir asistencias amargado el tres uno ha regalado el cuarto y el quinto ya de melé Bores se han puesto en Hola la ley de Messi no que pidió la linde deseada que ha sido el que esa cuestión de goles del equipo para para dar el paso al frente y meterse en cuartos

Voz 1375 05:49 lo dijo en la pretemporada este año queremos la oreja una de momento está en cuartos de final por duodécimo año consecutivo doce temporadas seguidas en cuartos de final arranca Larguero

Voz 3 06:01 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un mandato vale

Voz 1 06:07 pues estaremos el distrito pero con una año Becilla

Voz 4 06:09 de de leche vale cortado pero descafeinado

Voz 5 06:12 a ver si se siga marchando cuatro cortados

Voz 6 06:15 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales por ciclos Kid Rock que igual igual Space titulares en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 1375 06:30 estaremos con Miguel Martín Talavera con Pedro Fullana hablando del día después de la noche negra para el Atlético de Madrid una Atlético que no compitió que no se presentó en el estadio de la Juve en Turín hoy ha habido enterramiento con caras largas luego estaremos ahí con tal ay con Fullana contará Javi Herráez también que ha dado de sí el primer día de Zinedine Zidane entrenando ya en el en el estadio en Valdebebas como técnico del Real Madrid para los once partidos de Liga que tienen por delante a los blancos con casi todo perdido y con esa remota opción de de la Liga estaremos también con la Europa League juega mañana Valencia Villarreal y Sevilla e la UEFA abierto investigación por las palabras de Neymar en Instagram después de la rajada que se pegó de los árbitros en el PS PSD Manchester United y lo acaba de contar Dani Garrido en la recta final de Carrusel se han agotado las entradas para este año domingo en el Wanda Metropolitano partido de la Liga Iberdrola de fútbol femenino entre el Atlético de Madrid y el Barça el récord lo tenían San Mamés con cuarenta y ocho Miller

Voz 0458 07:27 de hecho en mil ciento veintiuno cuarenta h pues me da que

Voz 1375 07:29 eh ojalá son sesenta y ocho mil los que caben en el Wanda Metropolitano imagínate que sean agotar las entradas a ver sesenta y ocho mil espectadores en el partido que puede decidir la Liga Iberdrola en España

Voz 0458 07:40 si está la cosa muy apretada hombre es verdad que quizá alguno de los Carretero alguna persona no no no vaya al fútbol pero es que me parece un notición que sesenta y ocho mil personas hayan tenido en retirar una entrada que lo simplemente vayan cincuenta y cinco cinco entes o las que sean pero vamos ojalá sea va tal el récord porque va a ser muy bueno no parar femenino

Voz 1375 07:56 eh está hablando Jordi Alba ahí en el Camp Nou Adrià muy buenas con la mano buenas noches la escuchamos

Voz 0977 08:01 en una larga lesión superiores de principio a fin es verdad que con el gol de ellos pues hemos sufrido un poco no por ocasiones de ellos sino porque bueno e se han ido para arriba ahí al final te crean dificultades pero creo que el equipo así hemos superior a al rival hoy también en la ida pues muy superiores pues no pudimos concretar con con goles sabíamos que de que era un resultado muy muy peligroso pero pero bueno el equipo salió con la intensidad que requiere esta Champions si bien contentos con la canción pero está claro que queréis las tres competiciones pero la que os pone de verdad es la Champions no con Messi así todos pues sí sí pero nos ponen todas las competiciones

Voz 1 08:43 está claro que

Voz 0977 08:45 bueno cada uno mira lo que gana hay ya al final le damos valor a la Champions sinceramente porque bueno tanto los equipos de Europa pero la Liga creo que es una regularidad de de todo un año y la Copa pues pues más de lo mismo son creo que estamos hablando de la mejor liga del mundo bueno no fácil todo lo que ha hecho el equipo en estos últimos años y lo que está haciendo ahora sea que estamos vivos en las tres competiciones que será muy difícil pero bueno sinceramente no ponen todas las mediciones si queremos ganar todos luego pues bueno ya se verá lo que se gana eh pero pero bueno es lo que queremos ganar todos

Voz 7 09:23 sois el único equipo español que estáis en el bombo de cuartos de final de la Champions en no sé si de sorprendieron las eliminaciones de del Madrid y de el Atlético si esto todavía da más valor al Barça beige el camino un poco más y más a plano sin sin ellos

Voz 0977 09:37 sí siempre digo que creo que a este equipo a veces pues no da poco valor de lo que hacemos así lo pienso desde desde muchos lados de de de España pues bueno no tan poco valor es mi creó bueno mi entender igual Nuestros sus últimos años el equipo creo que ha demostrado en todas las peticiones mucha calidad al final se definen por pequeños detalles pero el equipo siempre ha mantenido una regularidad en todas las competiciones es verdad que estos últimos años también pues nos hemos quedado en cuartos que que bueno para nosotros está claro que no es nada bueno ir con esa mentalidad de intentar pues tanto día convocó paga la Copa ya tenemos esa final aparcada la Liga estamos con un colchón muy amplio y que bueno eh manteniendo está este regularidad de juego y de bueno de intensidad seguro que o esperemos que en la Liga aunque haya muchos puntos pero luego la Champions eh se define por pequeños detalles iba a ser muy complicado pero bueno ojalá que como he dicho antes se puede ganar todos

Voz 7 10:41 quedan cuatro rivales ingleses está al Ajax el portó puertos a en una competición que ha tenido tantas sorpresas no sé si tenéis alguna preferencia

Voz 0977 10:51 bueno lo de cada año seguro que va a ser muy complicado el rival que nos toque sabemos que que cualquier rival hoy en día te puede ganar si no estás metido en todos los sentidos del del juego y bueno a esperar el viernes y el que nos toque pues afrontarlo de la mejor manera posible sí pero el equipo está mentalizado que que bueno hay nada fácil ya no nos pasó el año pasado aquí otros años que a priori éramos favoritos sí bueno este año también se ha demostrado en Champions que han caído más de lo normal de equipos Caprio es el favorito Si esa mentalidad pues

Voz 0779 11:21 tenemos que sabemos lo que lo que nos jugamos es

Voz 7 11:26 deja bien claro que no tiene ninguna preferencia pero sí que de los equipos que quedan de los cuatro ingleses

Voz 0779 11:30 pues Ajax eh

Voz 7 11:33 el Oporto hay alguno al que digáis o que tú digas prefiero evitarlo rayano precisión a decir prefiero evitarlo no sé si la ayuda por ejemplo con con la exhibición ayer eh contra el Atlético de Madrid se haya algún equipo que mira este prefiero que no

Voz 0977 11:48 Se ríe dice que no con la cabeza qué es lo que te digo que él

Voz 1 11:53 es más la el pasado

Voz 0977 11:55 las después de la ida el resultado del de Roma todo pensado que vamos a pasar aquí en una noche tonta de te gana cualquiera y bueno vamos con esa mentalidad que les toque e seguro que va a ser muy difícil que hoy en día la verdad te puede ganar cualquiera cualquier equipo aquí íbamos a esperar el viene lo que nos toca pero no

Voz 1 12:17 al Madrid a bengalas no engañan no

Voz 0977 12:21 pero bueno pues así se marcha ahora

Voz 0458 12:25 la última frase yo me quedo con la

Voz 0977 12:27 cloración de que no se le da valor eso cree él a lo que hace el Barça en muchas partes de España

Voz 1375 12:33 bueno pues esas son las palabras de Jordi Alba no se le da valor en muchas partes de España lo que hace el Barça aunque solo

Voz 0458 12:40 lo que ha amagado con decía ayer seguramente Madrid no lo sé si no para elucubrar y ha dicho en algunos lugares de España porque no creo Badajoz en Valladolid porque no creo que me imagino que sería más por va por Madrid que horitas digo yo que casi que te digo una cosa también también puede decirle no pasa nada además nudos sí

Voz 8 12:58 comparece en la sala de prensa el tema

Voz 0985 13:00 digo del Barça así que Rodríguez hola hola

Voz 9 13:02 hola muy buenas se empieza a hablar Ernesto Valverde respondiendo a la primera pregunta que va sobre esos quince veinte primeros minutos de la segunda parte donde el Barça ha sufrido con el gol del Lyón le preguntan que cómo se gestionan esos quince veinte primeros minutos de la segunda parte para que el equipo no no perdiera

Voz 0588 13:28 te trata de igualar en la presión que es lo que ha hecho el segundo tiempo el Lyon bueno es una cuestión de fuerzas no haber ver más poderoso seguir la presión de ellos

Voz 10 13:40 o o tu juego

Voz 0588 13:44 hola en el ataque es verdad que hemos tenido dificultades para poder sacar el juego pero estaba claro que si nosotros estábamos con nuestros delanteros con el nivel de nuestros delanteros para tres sigo a podía decantarse en cualquier momento para para nosotros claro lo que ocurre es que entonces el juego no es fluido porque el contrario a la presión te interrumpe el juego

Voz 0779 14:08 ya es cero

Voz 0588 14:10 que el acierten el pase hacia los dos puntas o que ellos te genera incertidumbre realmente ha ocurrido eso ellos nos han generado incertidumbre porque no ha habido ocasiones muy claras de su gol ha venido en un barullo en el área pero nosotros hemos tenido ciertas dificultades para jugar con los de arriba pero antes el dos cero perdón antes del dos uno hemos tenido una ocasión clarísima de Leo que podía haber sido el tres cero ir después pues también es una cuestión de tiempo porque en alguna y eso puede suceder entonces hay que ser muy y ha hablado alguna aviones no

Voz 1375 14:41 dos minutos en los que el yo les ha complicado algo el partido volvemos a la sala de prensa pero habla Coutinho en Movistar Liga de Campeones

Voz 1293 14:49 semanas quizá meses eh no estoy juzgando pero nunca me falta la gana de mejora de de aprender ahí bueno con esto sigo siempre me intento todas las semanas de aprende y es muy tú te ves consistió en el Barcelona juega no he venido acá eh para para eh hacen bien mejor que que bueno esto que puede intentando yo vivo el momento el momento desde este eh hemos tenido un partido hoy que bueno ahora ya su partido a futuro no les está pero bueno e estoy muy feliz por por haberle ganado de oí el vamos clasificando no empezó muy importante

Voz 1375 15:37 el Movistar Liga de Campeones el jugador brasileño hoy titular volvimos a la sala de prensa con Valverde

Voz 0588 15:43 yo no que es difícil igual

Voz 1375 15:45 el equipo te puede complicar las cosas como

Voz 0588 15:48 ya vamos viendo en el resto de eliminatorias Ike y que esto no es sencillo en líneas generales creo que hemos hecho una gran eliminatoria tanto en la ida como la vuelta con más efectividad en la vuelta que que la ida que la ida yo creo que te haber venido aquí con un marcador más más cómodo pero de una manera bueno contentos de pasar sobre todo

Voz 0977 16:08 aquí Sique Rodríguez en directo para la SER puedes valorar el

Voz 9 16:12 partido de Coutinho y se ha marchado aplaudido por el por el público ha marcado que han participado más qué te ha parecido Coutinho

Voz 0588 16:23 pues era un partido importante para él por lo que significaba el y a el partido de hoy para pues bueno para nuestro club para su equipo hay creo que ha hecho un gran partido la verdad es que ha habido momentos este año lo en los que ah pues bueno si viene o venido de no hacer grandes partidos en cierta medida pero luego en momentos determinados está respondiendo bien contra el Sevilla hizo dos goles y bueno lo que esperamos es que vaya cogiendo confianza oí que no es lo mejor que tiene que es muchísimo no he bueno contra otros por el claro

Voz 1 17:03 Valverde

Voz 9 17:04 que como ya explicamos tiene entre ceja y ceja recuperara al Coutinho cree que es un buen futbolista que se lo ha comido un poco la situación pero que ese recuperable Gili antes de Valverde hablado Bruno Sinesio sobre la jugada del penalti y he dicho que no se quería alargar demasiado pero que no entiende para qué existe el bar sino entran un jugadas como como esta y luego ha añadido que ya había dicho en la previa que Messi podría ser decisivo y al final lo has ido como ayer también lo fue Cristiano Ronaldo

Voz 1375 17:34 al preguntaremos a Iturralde González esas jugadas en las que el árbitro se ha equivocado el bar no le a corregir porque es lo que dice el protocolo escuchamos a Valverde

Voz 0588 17:43 en el Liverpool que llegó a la final no lo tenemos no descubrimos nada si decimos que la Premier es unos

Voz 1375 17:51 pide paso Santi Ovalle coprotagonista Santi hola

Voz 11 17:54 con un hombre olas qué tal muy feliz por la victoria Haji porque también ha sido motivo de felicidad en los últimos días por su renovación te escucha ya en sintonía reo Jordi Alba dio feliz detestaba oyendo antes hola Jordi muy buenas

Voz 0977 18:06 hola buenas borró enhorabuena eh muchas gracias te veo contento te voy contento sí sí la verdad que que bueno contento por todo estoy viviendo con bueno un año muy bueno en todos los sentidos sí

Voz 1375 18:22 bueno también con la mentalidad importante que te escucha o antes de decir que en algunas partes de España no se valora lo que hace el Barça veces aquí parte en España te refieres

Voz 0977 18:31 por por concretar un poco más digo no te gusta

Voz 1 18:36 hombre ahora habrá gente escucha en Canarias en Euskadi hay de todo de todo todo no no no

Voz 0977 18:44 bueno yo es que no se les valora bueno no digo todos

Voz 0458 18:50 claro pero está claro pero

Voz 0977 18:52 que que bueno e en una temporada mala como algún rival que ya sabéis pues no hubiesen dado por todos lados y en cambio puede a otro no igual que cuando sino cuando ganamos claramente pues eh buscaban preguntas que no las entiendo pero pero bueno mi opinión

Voz 1894 19:09 ya por ejemplo

Voz 0977 19:11 ya sabéis todos

Voz 1375 19:15 eh qué te ha parecido la eliminación del Madrid te pregunto primero por el Madrid con el Ajax

Voz 0779 19:21 bueno

Voz 0977 19:22 creo que todos los que han pasado han han sido o no han sido justos vencedores de las eliminatorias hoy en día te puede ganar cualquiera

Voz 1 19:32 soy eso

Voz 0977 19:35 sí sí no sólo la Real Madrid sino que otras pues quedaban por favorito si al final pues hoy en día te pueden una noche mala te pueden que tirar de la competición y eso hoy por ejemplo el equipo lo sabía Hay sabemos otros años pero este año ha sido ha sido más equipos que han caído a priori favoritos si hemos había una dificultad que que tiene

Voz 1375 19:56 lo de el Atleti te sorprendió anoche Jordi en Turín

Voz 0977 20:00 bueno está claro que es muy difícil meterle tres goles al Athletic Si hago se caracteriza porque defienden muy bien aparte que tienen jugadores de mucha calidad pero pero sí que me no me esperaba que me dieran tres goles pero como dicho es uno la Juve por ejemplo es un rival muy fuerte y puede pasar de todo pero no estoy de las que meterle tres goles al Athletic es complicado

Voz 1375 20:21 no es fácil no los tres se lo metió Cristiano oye para vosotros es mejor que es mejor para vosotros y para cualquiera pero vosotros seguís vivos adelante que no estén ni Madrid ni Athletic

Voz 0977 20:32 no está claro que son dos rivales que te ponen mucha dificultad pero creo que los que han pasado han sido justos vencedores como he dicho antes Si por algo porque han sido mejores Si ir después pues para gustos colores pero pero bueno yo lo lo he vivido he visto todos los partidos de la Champions este año muy Fi es verdad que bueno me han sorprendido pues eliminatorias pero al final creo que han sido justos

Voz 1375 21:00 visto todos los partidos

Voz 1 21:03 hoy por ejemplo el Bayern no ha visto bueno a verá pero no era

Voz 2 21:11 pero tiene que haber si se va a todo vale vale oye hay ahora

Voz 0458 21:17 el sorteo alguien que no queréis porque vosotros con Messi siempre tenéis un plus no sea un equipo que tiene a Messi viendo cómo está esta noche como está en generar eso siempre es un plus que no tienen los demás

Voz 0977 21:25 no está claro no vamos a engañar es un jugador diferente que no da muchísimo eh ahí bueno hay que aprovecharlo no hay que aprovecharlo sabiendo que esto depende de todo el equipo pero luego te marcar la diferencia de te hace ganar partidos

Voz 0779 21:42 el de hoy y bueno es de

Voz 0977 21:45 el dormirán no jugar

Voz 1375 21:47 la última Jordi te ha sorprendido lo decían que vuelve al Madrid

Voz 0977 21:53 se mañana en no te voy a engañar pero bueno cuando estuvo ahí hizo grandes temporadas

Voz 0779 22:00 hay even no es que no es bueno

Voz 0977 22:04 normal en el mundo del fútbol que entrenador y luego a las nueve meses vuelva pero pero bueno seguro que el club y los jugadores confían en él y bueno para el Real Madrid será una decisión acertada sin olvidarnos por ejemplo que al final pues ambos entrenadores como Lopetegui israelí que se merecen todos los respetos pero luego no sea el que manda soy el presidente

Voz 1375 22:27 veo en forma Jordi te ven forma se

Voz 0977 22:29 sí estoy comiendo bien y durmiendo bien será que llevaba encima

Voz 1375 22:33 ha renovado ya ya siento adelantarme yo me adelanté el veintinueve de enero un mes antes de que decir

Voz 1 22:37 ahora pero bueno pero lo lamento usted verdad sí se lo vi lo que me dijiste que ya muchas no

Voz 1375 22:42 existe pues se ha equivocado se equivocaba también no estaba firmado no

Voz 0977 22:45 pues no ni hablar tampoco sí pero bueno

Voz 1375 22:49 la intuición acertar acertantes y esto como la Primitiva no voy a ser la voy a echar la puerta de los años el año que termina contrato pero bueno ya ya está firmado por ahí así que está todo hecho y nos alegramos bueno muchas gracias por todo a Jordi un abrazo fuerte le ha echado en crack Jordi Alba y siete minutos para llegar a las doce de la noche una menos en Canarias está el micrófono de esa antigualla Jordi Alba

Voz 12 23:16 y creo que todavía no ha terminado en la sala de prensa

Voz 1375 23:18 esto Valverde sigue sin le preguntan ahora

Voz 9 23:21 por Arturo Vidal y lo que le ha aportado al equipo cuando ha salido lo escuchamos

Voz 0588 23:26 bueno es que Ndombele es un jugador fortísimo juega además que que tienes que tener mucho cuidado cuando vas a apretarle porque tiene una arrancada la que te puede dejar un poco te puede dejar atrás por eso es un pueblo al que no se suele puede entrar es mejor aguantarle bueno eso a ver si me estaba fijando bueno está viendo que el que en el centro hacia falta un poco de fortaleza artrosis jugador que nos da muchísimo presumo bastando el partido siempre va rotando el esfuerzo Arturo he tenía claro que a la hora de plantear el partido tenía claro que Artur iba a terminar el partido todo porque al fin su seguro para determinados minutos cuando lo hace falta estar fuerte ahí sí iba a partir de ahí creo que Moscú

Voz 13 24:09 controlado más el centro el campo nosotros

Voz 14 24:12 hola míster en Paraguay al punto com quería preguntarle por Luis Suárez porque quizás hoy vimos uno de sus mejores partidos de la temporada a pesar de que no marcó quería preguntarle cómo valora usted el recital de controles orientados aperturas y hacer jugar a sus compañeros que que vimos en el uruguayo gracias

Voz 0588 24:30 pues lo valore igual que siempre al nivel altísimo que tiene pasado mañana volveremos para la estadística de la Champions de Luis Suárez etc etc porque ve de meterla vérsela regalaba Coutinho porque el penalti en fin ese tipo de cosas

Voz 10 24:46 pero vamos jugadorazo un

Voz 0588 24:48 partido grande el que ha hecho muy seguir dando tantos goles no hace falta que Marc

Voz 0977 24:57 hola señor Bardem fue para Francia hoy el partido de Messi ha sido fabuloso osea puede ser que ustedes poco acostumbrado a eso pero que le parece a nivel de súper fan Marcia personal digo que Suu su rendimiento ofensivo fue más impresionante que su presencia defensiva porque también apretaba mucho a los mediocampistas de León yo quería saber un poco su visión sobre el partido le oí saber lo que lo que prefieren

Voz 1375 25:29 a ver qué dice de Messi sanedrín con Jordi

Voz 0458 25:31 Marcos y con Ramos y contaría casi todo tu perfecto

Voz 0588 25:34 ahora yo me pregunto si un partido increíble Leo no se puede hacer mejor es verdad en muchas facetas del juego a la hora de hacer goles a lo que defender

Voz 1 25:46 a a la hora de dar asistencias a la hora de ordenar

Voz 0588 25:48 juego eso es todo lo que nos da aunque estamos acostumbrado también nos sorprende cada día

Voz 1 25:54 se les nota contexto

Voz 9 25:56 es realmente contento

Voz 1 25:57 totalmente está por ahí Jordi Martí en Barcelona hola Jordi muy buenas pulmones mano un no no soy muy muy nítida tu respiración en camino el periodo del aliento contenido roto la línea pero la línea que yo he dicho da por favor por una ambulancia veinte minutos que no estaba dejó entonces te veinte minutillos que el Barça ese miedo de que podía ganar el dos dos

Voz 0458 26:22 yo madre mía lo que nos faltaba para rematar la semana Marcos López que te oigo por ahí muy

Voz 8 26:26 bueno tal muy buenas y es que no estaba yo miraba hacia el antiguo se ha ido no

Voz 1375 26:31 para hay Ramon Besa también compañero el país hola Ramón hola qué tal buenas noches como titulas en el periódico mañana en el país

Voz 9 26:36 Messi responde al reto de Cristiano

Voz 1375 26:38 me gusta el reto de Cristiano sólo ha sido una final no recordaba anoche Bruno Alemany en la que jugaron en dos mil ocho me parece que fue con el dos mil dos mil uno dos mil dos mil lo hicieron en Roma estas en Roma el United Barça Marcos como titular mañana

Voz 8 26:53 aplausos al fin para Coutinho

Voz 1375 26:55 bueno es que ya ya tocaba a llegar ahora un año después pero sí muy como titulas para

Voz 8 27:00 en hacer el punto con Jordi Messi desatado o algo así Messi al rescate y me gusta soy Messi al rescate al rescate

Voz 0985 27:09 Álvaro Benito tenemos una encuesta puesta en la cuenta de Twitter del Larguero arrobas Larguero preguntamos quién es más favorito para la Champions quién es más favorito

Voz 1375 27:17 la Juve de Cristiano o el Barça de Messi hola Álvaro hola

Voz 0995 27:20 Manu que no quién es favorito sino quién es más favorito que es importante decirlo casi tres mil votos el sesenta y dos por ciento cree que es más favorito para ganar esta Champions el Barça de Messi un treinta y ocho por ciento creen que la Juve de Cristiano ya que estamos hablando de titulares de prensa y cuánto es el Barça de Messi un XXXVIII el Barça Barça Messi sesenta

Voz 1375 27:39 el sesenta y dos cuarenta y ocho por ciento vale la llevaré de

Voz 0995 27:42 Nos Ronaldo con lo cual confía nuestros internautas más en Messi Cristiano Ronaldo en sport ahora mismo recital de Messi para conducir al Barça cuartos en la edición digital de Mundo Deportivo Barça bestial que los diarios editados en Madrid en As punto com con Messi no es sorpresa así enmarca el Barça levantar

Voz 1375 27:58 pero ya había una tercera opción para otro pero es verdad que no hay otro es quién es más favorito uno u otro o el Barça de Messi o la ayude Cristiano favorito de los dos he terminado la rueda de prensa sí que

Voz 9 28:08 sí ha terminado justo ahora la rueda de prensa de Ernesto Valverde y no nos hemos perdido nada importante todo lo interesante lo hemos escuchado en directo en el Larguero

Voz 1375 28:16 por cierto no ha habido incidentes que lamentar no con lo

Voz 9 28:19 poco después del partido digo si algún día momento que sepamos no esto ya sabes que a veces actualizar la información cuesta pero bueno de momento insisto las últimas noticias que tenemos es lo que ya hemos explicado eh la en la SER que ha habido seis personas detenidas Nos lo explicaba ayer el inspector de los Mossos cuadra yo soy te en El Larguero que estaban especialmente preocupados por este partido al final se ha podido controlar a grosso modo pero sí ha habido algunos incidentes y que han terminado como lo explico con seis detenidos ocho heridos pero todos ellos leves de los ocho heridos hay tres que son Mossos d'Esquadra los detenidos son seis tres polacos del Olympique de Lyon francés también

Voz 0458 29:02 en Pic de Lyon dos españoles del

Voz 1375 29:05 Barça tres polacos sí podrían ser año que podían ser tres polacos del Estrella Roja o tres polacos de Los Ángeles Lakers o tres polacos de los Cowboys Dallas tres polacos que no sea unión Dean donde estaban venían a a repartir cera que más les da de tu equipo eres ha dicho aquí en Barcelona Soy del Olympique de Lyon mañana esos tres polacos

Voz 1894 29:25 harán pues dando cera en Noruega son tonos que no lo que nos trae cola que ir

Voz 9 29:30 Larguero que ha detectado un repunte del movimiento ultra en Europa no en España sino en Europa y que por eso a nivel policial pues se ha incrementado la presión para evitar que se vuelva a tiempos pasados

Voz 0458 29:40 pues nada habrá que seguir la pista es la Celentano el Pulitzer buena y menos seis

Voz 1375 29:46 pero no los metan entre rejas pero una larga tiempo

Voz 0458 29:49 no salga y quiero ser posible bueno hablamos de fútbol está por ahí también nuestro Árbitro Iturralde González hola y tú muy buenas buena noche enseguida te preguntaba fuera jugadas polémicas porque tengo muy

Voz 1375 29:58 es mensajes diciéndome ya estamos con las ayudita al Barça en la Champions ya están regalando les penal algo

Voz 1 30:03 ahí se moje y que se moje y tú pero son los mismos que decían que el VAR en la Champions funcionaba de maravilla

Voz 1375 30:09 son otros son otros ahora después otra vez

Voz 15 30:16 hola Rocket este es es el uno que es elegido para dirigirte la asistenta inteligente del nuevo BMW Serie tres y este eres tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de Vermeer

Voz 12 30:32 el nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 13 30:43 diría en la ardido en Instagram El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe al canal de Youtube la bandera de los impresión de tela

Voz 17 30:56 qué harías el Congo no venían son sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsifican

Voz 13 31:14 no el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tiene como a Fernando VII no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis no os habéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la evolución y la posibilidad de actuar podría porque no estoy haciendo nada y que estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual La Ventana séptima temporada con Carles descansa te come

Voz 19 32:06 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo le entra con Celia Blanco queremos que la vida que el sexo con entra en Cadena Ser punto com nuestras descarga la Cadena SER

Voz 20 32:27 es lo más leído en no

Voz 1 32:28 nuestra web hoy

Voz 20 32:31 el cual no está

Voz 19 32:33 tú lo sabes toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 18 32:48 ahora Pello sólo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a financia Félix y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento cayó dice que ante oculto ves

Voz 13 33:06 no todos somos

Voz 21 33:09 pude ver más rápido descubrir el espacio toque vibra entre una milésima de segundo y la siguiente dúplex todo no vas a poder ser uno de los campeonatos

Voz 19 33:19 del mundo de Fórmula uno hiper pelo 4k cerca de Carthy inició explosiva en Movistar

Voz 22 33:30 de la ONCE no te quedes sin jugar pides Eloy ya tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 1375 33:47 once horas sí me gustaría acogió en la radio y claro me gustaría que es muchísimo y como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 23 33:57 pero en que sea fácil rápido ningún yo piña que hacer lo menos posible

Voz 24 34:02 esto es lo que quieres aquí los fieles presentamos ser publicidad Prince portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo

Voz 18 34:11 con el asesoramiento de expertos que te guiarán Erin

Voz 24 34:14 eso entra y ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 12 34:19 el Larguero con Manu Carreño

Voz 0458 34:27 bienvenido al tiempo de opinión en El Larguero hoy en el sale del Barça cinco Dion I dos de Messi uno de Coutinho otro de Piqué y otro de Dean velé cierto que me cuentan que va está hablando porque con las tres y enseguida vamos a escuchar también hablar para para a la radio para las emisoras de radio así que enseguida estamos escuchando a al central Piqué que está por ahí en zona mixta todavía digo ese cinco uno del Barça y en un buen partido del equipo de de Valverde que en la línea de lo que viene siendo la

Voz 1375 34:57 la temporada viene alternando sobretodo

Voz 0458 34:59 irregularidad en la Liga con buenos partidos y partidos

Voz 1375 35:04 han sido algunos partidos incluso malos de todo ha habido en este Barça un poco irregular pero que parece que encuentra una motivación espacio especial este año sobre todo cuando llega la Champions esa música suena este año en el Camp Nou no sé si porque los puso firmes a todos en pretemporada Messi cuando hijo este año quiero Laure Jona y eso ha hecho que todo el mundo ponga las orejas tiesas cada vez que un partido de Champions pero los mejores partidos del Barça en esta temporada dieciocho diecinueve los estamos viendo en Europa otro buen partido porque es verdad que ha habido ese ratito que decíamos medio en broma medio en serio de cuidado esos diez quince minutos con el dos uno pero en general hay que decir que el Barça ha sido muy superior Jordi Marcos Si Ramón

Voz 0985 35:44 sí hombre en la primera parte

Voz 1 35:46 Nos ha aparecido un Barça irreconocible

Voz 0985 35:48 el dato que no estaban en Carrusel ha sido muy elocuente el trescientos cincuenta pases de Barcelona primera parte por ciento noventa del Olympique de Lyon y a través del pase también es como reconocemos al Barcelona que incluso ha recuperado balones arriba ya en la segunda parte bueno pues también es una eliminatoria de Champions y el Olympique de Lyon no es una castaña es un muy buen equipo y por lo tanto ha apretado

Voz 1 36:10 pero ojo apretar al Barcelona también de

Voz 0985 36:12 Hurley campo abierto atrás al Barcelona la tremenda contundencia del equipo tanto de Messi como el propio de envíele pues también te puede hacer mucho daño ya final oye para esto está el mejor jugador del mundo para salir tu rescate cuando las cosas pues se enturbian qué es lo que ha pasado hoy con esta versión de Messi que como tú decías en el arranque

Voz 11 36:32 dos goles dos asistencias hizo sobre todo su actitud que ha contagiado el equipo

Voz 1375 36:37 me pide paso Adrià que comparece por ahí Piqué Adrià

Voz 0977 36:40 sí aquí está Gerard Piqué era elegante con traje negro camisa blanca sonríe ahí que evidentemente contento con el resultado del Barça

Voz 1894 36:51 ahora ya esta victoria muy contento por nosotros que al final pues independientemente de lo que hagan los demás estamos ahí estamos en cuartos otra vez terminada vivos en las tres competiciones a mitad de marzo es el objetivo que siempre nos nos ponemos audiencia temporada de mantenernos vivos hasta hasta pues marzo abril que es cuando se a las competiciones Si nada va a seguir ahora el domingo en Sevilla partido difícil para seguir en buena posición de cara Liga Hay y nada y luego pues sí

Voz 1375 37:20 de vacaciones una semanita liderar el otro

Voz 0977 37:23 ya marcasteis marcas hoy estás en versión delantero no

Voz 1894 37:27 sí cuando Luis lo veo así cansado le digo al misterio me pongo arriba de momento pues no tiene confianza mi futuro espero poder convencerle con más goles

Voz 7 37:39 con los rivales que han quedado para los cuartos de final cuatro equipos ingleses estar allí hubiera Ajax

Voz 0779 37:44 el Porto hay algún equipo que

Voz 7 37:48 qué di digamos no te gustaría demasiado que te pueda tocar o te da igual

Voz 1894 37:51 no cuando ya estás en cuartos el nivel es muy alto estamos en la Champions de los mejores del mundo y toque que va a ser va a ser complicado esperemos pues seguir jugando a este nivel sabiendo que habrá momentos que tendremos que sufrir intentar pues ir pasando eliminatorias lo de Leo ya bueno me calificativos ya no le partió normal suyo dos goles asistencias juega no no creo que es anormal aunque no ha hecho en partidazo es decir estamos muy acostumbrados a verlo un nivel muy alto pero es que el partido que ha hecho hoy parte los dos goles la saca un gol bajo los palos y las asistencias a Leo sabemos sabemos el nivel que tiene y creo que hoy ha hecho otro gran partido

Voz 7 38:31 hayan caído Bayern Real Madrid Atlético de Madrid os hacemos favorito pese se os hacemos favoritos

Voz 1894 38:38 no para nada los que hay sean pasado porque eran mejores que los que han quedado eliminados hay y ahora mismo pues te diría que hay bastantes equipos que pueden optar al título era ha dicho Jordi

Voz 0977 38:49 lo que en ciertas partes de España no se le da valor a lo que hace el Barça tú tienes un poco esa sensación que no se valora

Voz 1894 38:56 bueno es que está bastante dividido en el sentido de que hay mucha gente del Madrid del Barça y obviamente pues la gente que no que no lo sigue pues sin tenderá a infravalorar lo que hacemos pero bueno eso mismo también cuando el Madrid pues gana Champions hay gente que también lo infravalora esto es al final cómo funciona y hay que entenderlo

Voz 7 39:15 ayer vimos una exhibición de Cristiano Ronaldo hat trick hoy de Messi no sé si las también se decide por eso por grandes estrellas

Voz 1894 39:24 sí obviamente las grandes estrellas suma mucho atrás tienen que tener grandes equipos que la ayudan porque está aprobado históricamente con jugador nacional no puede ganar grandes competiciones pero obviamente tener a jugadores como Leo en el equipo te hace tener un del más así que cuando los partidos están encallados y cuando tienes dudas como ha sido el caso pues aparece ni te dan la tranquilidad necesaria para pasar a las eliminatorias

Voz 0977 39:49 la broma que te pone de ponerte arriba pero esta temporada sí que lo estás haciendo mucho lo de subir a intentar

Voz 4 39:56 por favor cuando veo que puedo

Voz 1894 39:59 generar superioridad a partir de ahí tenemos opciones de marcar además que cuando Leo tiene una pelota pues ve todas las opciones y siete desmarca que tienes opción para meterla pues el a dar el Gerard Piqué en la zona mixta del Camp Nou

Voz 1375 40:12 pues nada palabras de Piqué que sorprendentemente se ha portado bien que que yo sepa no ahora no tirado ningún dardo ni ninguna sea una rueda de prensa mover vale impecable impecable ni nada del Madrid ni de nada nada y de ni de políticas no solamente me ha decepcionado Espinós al contrario advirtió

Voz 1 40:32 lo era porque estaba todo el mundo esperando

Voz 1375 40:35 a ver qué sale patinar alguna bueno pues nada hablando Gerard Piqué decía Jordi que quitando esos minutos Marcos Ramón qué os ha parecido vosotros primer apunte de lo casi el partido y el Barça

Voz 0977 40:45 me ha gustado más la primera parte que la segunda mucho más

Voz 9 40:49 quizá porque eso y a veterano abuelo como se lo quiere decir mi mirada es más de un Barça que le gusta tener la pelota y apretar y estar arriba en cambio la segunda en el Barça me cuesta verle al contraataque y al intercambio de golpes es lo puede hacer contra el Olympique de Lyon

Voz 1375 41:06 porque

Voz 9 41:07 un equipo novel el Barça tiene callo es un equipo veterano ya puesto a intercambiar golpes siempre será favorito el Barça tiene mejores delanteros si tiene mejores defensas pero no me gusta no sé pienso que si esto lo hace contra el City o contra lo según que tipo pues igual al igual le va mal es decir la sensación que tengo es que el Barça no juega a fútbol sino o ataca o defiende

Voz 1375 41:27 de o corre o Auxerre repliega pero

Voz 9 41:30 descansar con el balón le cuesta mucho hacerlo porque cuando ya ves que sale de vele y Arturo Vidal sabes que de control nada lo que va a haber es vértigo clama el vértigo de momento le va bien pero no sé si algún día le irá mal de me pesimista dime tú mira incrédulo Di no sé quiero decir de que todavía para mí no es un equipo muy fiable en el sentido de que es favorito a la Champions para mí en este momento no es el máximo favorito es un candidato

Voz 1375 41:54 aquí no hay a quién pone por delante la yo veo el City por ejemplo

Voz 9 41:57 bueno lo de la Juve sobre todo por eso creo que es un equipo que tiene mucho plantilla muchos recursos tiene colmillo tiene ese punto de fiebre peligroso ya tiene la Liga decidida el City es un equipo joven vitalista tiene amas

Voz 1375 42:11 es más

Voz 9 42:12 la recursos que el año pasado y esos dos equipos me parecen un punto por encima ahora en este momento el Barça dependerá de Messi claro sin Messi está en su máximo esplendor pues tiene más opciones pero depende más que nada más que nunca de Leo

Voz 8 42:27 me parece que un equipo que tiene a Messi a este nivel es candidato a la a la Champions a este nivel sea porque la Juve miramos la Juve de ayer pero la Juve del del Wanda que You ves esa no existió el Atlético le pasó literalmente por encima evidentemente el el la última imagen de la ayuda que tenemos la del tres cero pero ante también con vendremos un lo he dicho Messi lo acabamos de escuchar aquí en El Larguero ha hecho que un Atlético que sin fuerza que nadie imaginaba que iban a meter tres goles creo que obviamente City Juve y Barça son los equipos candidatos los los máximos favoritos pero el City que tiene un gran juego que tiene un un gran sistema ofensivo tiene el Kun Agüero que está en un nivel extraordinario pero no tiene a Messi entre Messi Messi Messi Cristiano al final este tipo de partidos también es verdad lo que dice Ramón pero el Barça tiene tres grandes delanteros hoy he visto una gran versión de Suárez sin meter un gol curiosamente me lo he visto una gran versión de Suárez que es lo que necesita

Voz 1375 43:27 no tiene esa hacen velé

Voz 8 43:30 Martiño bueno treinta treinta y cinco minutos así sido suficientes para que el Camp Nou lo aplauda el intente reinsertar en el juego del equipo pero cuando tú tienes a Suárez a Messi yo creo que hay pocos equipos que tengan esta delantera

Voz 0985 43:42 es que además hoy al tridente en la primera parte se les ha visto divertirse y al final cuando funciona Cotino que hoy ha funcionado Cotino por lo menos en la primera parte de hecho ha dado las primeras notas positivas del partido las primeras sensaciones positivas las porque por fin lo hemos visto atreverse y echábamos

Voz 1 43:57 en falta no Atrévete Joy Coutinho Laia

Voz 0985 44:00 yo pero bueno también Suárez también Messi y cuando los tres se ponen en marcha uno corta control arrastra el otro remata entonces entonces mano para una defensa los tres centrales han acabado sufriendo mucho y creo que esto es algo también que poner en valor

Voz 9 44:14 de todas formas creo que el partido ha sido presidido por el cero cero nunca se sabe lo que es este resultado de peligroso porque siempre vas dos cero Un gol te mete sea el rival aunque

Voz 1375 44:24 es una primera parte impecable

Voz 9 44:27 no valió ni un córner te mete de uno min quieras o no sea es casi a veces es mejor pero voy a decir una perogrullada perder por uno cero es es peor no pero quiero decir que te predispone sabes más lo que tienes que hacer remontar