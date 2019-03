Álex O'Dogherty: "Una buena risa no me alegra el día, me alegra el mes"

Voz 1 00:00 qué relación tiene este imbécil con el mar porque yo he nacido en una isla eso me criado junto al mar impidió tatuada una caña ella que una caña ella es para los que no son de la zona me aparece una caracola de mar en ahí ya es también nuestro cómo se gentilicio popular de de la gente de San Fernando de la isla de de Camarón Cañellas somos Cañellas

Voz 2 00:39 hay un disco de Niña Pastori que se llama caña a ella porque ella también es de allí

Voz 3 00:43 cómo es nacer en la tierra de Kamal

Voz 2 00:46 hombre la verdad que con el tiempo se se aprende que porque cuando pequeño Camarón vivía por supuesto soy yo no detenía tanto tanta devoción como como con el tiempo se ha habido teniendo no que la verdad es que en realidad Mona o la mucho

Voz 4 01:05 vivías en casa con tus hermanos también con tu tía quién era tu tía ay cómo es y cómo es vivir en uno a veces vivir con los abuelos pero vivir con una tía era un poco extraña para mí es normal

Voz 2 01:18 que cómo lo he vivido desde que nací el día en la hermana de mi madre que cuando se casara mi padre se fue a vivir con ellos y ahí sigue todavía con sus noventa y dos años que va a cumplir ahora viene hecho y bueno pues para había sido como no voy a decir una madre porque mi madre siempre ha estado ahí pero ha sido una ayuda que ha tenido siempre hay una persona para mí muy normal me extraña que lo demanda con su tía

Voz 3 01:47 como era como era el sitio en el que jugabas cuando eras pequeño era una plaza era la calle que era

Voz 2 01:54 era la calle yo siempre me he jactado de ser muy callejero y de hecho muchas cosas que luego he hecho en mi vida profesional han sido callejera también no he sido reportero en la calle tenido una banda de de música callejera hecho teatro en la calle se pasa en la calle en el metro pero de pequeñas y jugaba muchísimo en la calle oye sí en la mi en la plaza era un al lado de mi casa teníamos ahí nuestro Reino

Voz 3 02:20 un músico actor autor porque Alex O Doherty se ha puesto imbécil de pseudónimo

Voz 2 02:29 porque es un hombre que me ronda la cabeza durante desde hace mucho tiempo creo que es el nombre quiere quiero poner un espectáculo en un futuro no muy lejano porque es nombre también de una canción que

Voz 5 02:41 que que saliendo de su primer disco

Voz 2 02:44 sí porque es de hecho tengo ese nombre es una lámpara que me hice construir en neón está en mi casa todo el día haciendo me lo recuerda

Voz 4 02:55 de dónde viene su apellido Ortiz pues

Voz 2 02:58 a mi familia procede de Irlanda del norte de Irlanda de un pueblecito muy pequeño que se llama boom crash en el condado de Donegal mi la familia de mi padre fue una historia muy larga y muy interesantes pues fueron tres hermanos que se quedaron huérfanos así por mediación de un tío suyo que era que era un sacerdote los llevó con él a Cádiz precisamente en mil setecientos noventa ir esos tres hermanos uno de ellos resumiendo la historia fuer que acabo de descendencia SAR estarán en la Marina de la Armada española

Voz 6 03:33 si uno de ellos fue acabo tenido descendencia de ahí venimos tonos en realidad a todos los Dougherty que hay

Voz 2 03:39 en en San Fernando de la provincia de Cádiz y alguno ya aquí en Madrid porque acabaron vendiendo aquí pues procede de de aquel de John

Voz 3 03:47 yo Alex a ti te gustaba mucho baloncesto no

Voz 4 03:52 alguna vez has dicho que tu vocación de pequeño

Voz 3 03:54 yo era jugar a baloncesto a mí me

Voz 4 03:57 es frustrada

Voz 6 04:00 ha ido muy bien yo tuve un fue a esos niños

Voz 2 04:02 es que que se lesionaron viendo la medalla de plata de Los Ángeles ochenta y cuatro yo tenía nueve años once años tenía hay ahí dentro de la fiebre concepto y la verdad es que Irán cuando pasó lo que pasa es que llegó un momento dado el que me di cuenta de que no iba a vivir de eso y además se me mezclo a ella justo al final con con mi verdadera vocación que era la de actuar Si bueno preservará efectuarse una cosa que me ha gustado mucho y que me sigue gustó no me gusta más jugar lo que que verlo últimamente la verdad hasta que he conseguido mi pequeño sueño que era tener una cada cita en mi casa donde yo me desahogo de vez en cuando tirándome algunos tirito con eso me quedo tranquilo

Voz 3 04:42 qué pasó en un campamento de verano en Chipiona que que has dicho alguna vez eso sí que descubrió me vocación

Voz 4 04:50 la revelación del hacia una epifanía pues soy en realidad

Voz 6 04:54 yo tuve la suerte de aquella época de pequeño

Voz 2 04:57 mira muchos campamento cuando varios campamentos de verano que organizaba la Junta de Andalucía ir pues eso campamentos para chavales de doce catorce años pues hacía mucha actividades baloncesto por ejemplo era una de ellas y en ese mismo campamento en Chipiona pues hacían a talleres Si cosa uno de ellos era teatro cuando yo salí de de hacer que el taller de teatro mide muy seriamente con mis quince años a la profesora y le dije Magdalena que así se llama quiero ser actor si ellas se serio me dirán sí bueno pues desde ahí no cambió nunca afortunadamente la vida ha vuelto a encontrar a a Magdalena y a mí en varias ocasiones Si de hecho hace poco la la otra vez que hace mucha ilusión cuando lo cuenta

Voz 3 05:43 ella como público de tus espectáculos

Voz 2 05:45 ahí también porque coincidimos una vez en Alcalá de Guadaíra que donde ya era yo fui a actuar allí ya me dedicaba esto fue como una impresión vuelve a ver ya desde entonces me siguió la pista y luego he visto que me ha ido yendo mejor y hemos vuelto a encontrar ya tenemos nuestro teléfono de hecho algunas veces en mi pueblo si te digo la verdad me la encontré hace cuatro meses que fui actuara

Voz 4 06:13 Bruselas

Voz 2 06:14 porque últimamente he salido un poco fuera actuar y encontré en Bruselas casualmente

Voz 3 06:20 al ex te hemos traído a este programa para repasar contiguo tu trayectoria para hablar del concepto de vivir fuera que es sobre lo que gira esta madrugada el faro que está lleno de oyentes que viven fuera de casa tú te fuiste en COU a Kansas enseña cómo fue esa experiencia a que te fuiste supongo que a estudiar

Voz 2 06:40 sí sí pero bueno como

Voz 3 06:43 a unos pocos en aquella época no estoy cómodo

Voz 2 06:45 poco la verdad es que mi padre hizo un gran esfuerzo por mandarme yo en aquella época había oído que algún chico de mi pueblo se había ido yo como estaba obsesionado con jugar al baloncesto también quería aprender inglés y buena a la que de momento era la época de los de Steven Spielberg estábamos todos obsesionados con Estados Unidos nada bueno pues surgió la posibilidad hay fui fui a hacer COU lo que hoy se llama segundo de Bachillerato y allí pase un año la verdad que fue es una experiencia yo bueno está claro que es una de las de Mi vida sin duda por muchas razones creo que la verdad me siento un privilegiado por haber podido vivir eso Iggy realmente creo que que todos los chavales de esa edad deberían de tener una experiencia asimilarse

Voz 4 07:33 estamos en una familia no era intercambio de familia si si si no llevas intercambio porque aquí no vino nadie no pero pero sí se llama

Voz 2 07:40 así

Voz 4 07:41 pero en recuerdas qué es lo primero que te llamaba la atención de su vida cotidiana Chico de San Fernando llega ayuda a no hubiera merienda no había merienda lo que a mi me gusta no me los horario evidentemente cambiaban y eso era muy importante para mí

Voz 2 07:57 comer a las doce del mediodía cenar a las cinco de la tarde claro de cenaba cinco de la tarde y a las nueve anoche tenían hambre que me moría entonces claro yo me ponía algo y yo no entendían que yo quisiera comer a esa hora pero si es que me acuerdo de hambre pero eso fue de las cosas más luego claro en aquella época que yo es un horror cuando empiezas a utilizar esa expresión pero en aquella época no existía de Internet estilo y las cartas yo recuerdo con mucho cariño cuando llegaba a casa y la exquisita donde siempre Gym Pal desde la Familia me ponía el correo que había llegado con qué ilusión recibía yo esas cartas porque claro yo hablaba con mi madre dos veces al mes porque las costaba mucho dinero a las conferencias claro

Voz 4 08:44 pero

Voz 2 08:45 pero pero bueno pues pues eso dijo

Voz 3 08:48 luego además estuviste en Londres no donde también con dos dicho la gorra en el metro no se serían Londre eso sería aquí pero esa experiencia ya eras más bueno igual no

Voz 2 09:01 mucho mucho más tenías veinte ayer diecinueve yo cumplí veinte años el hombre cuando yo volví de Estados Unidos tu dio un año de filología inglesa en Cádiz pero no no salió bien no me gustó no francés yo quería ser actor yo estudie esa carrera porque me sentía como en deuda con mi padre por haberme manda a Estados Unidos pero bueno como no pues me decidí irme a Londres y me fui con un amigo allí trabajamos en una tienda de ropa Hay pasado ahí tocamos cantábamos ya que entonces no tocaba tocaba él no hay cantaba en el metro pero claro de cumplir veinte

Voz 3 09:35 y sus canciones tuyas

Voz 2 09:37 el momento fue cuando empezamos a componer yo empezaba a Podemos

Voz 4 09:40 inglés la cantaban en España cantando esta canción española pasa es que hacía

Voz 2 09:45 las versiones versionada vamos pues eso es lo que nos gusta que es el momento de Nick Kravis TIM en fin lo que nos lo que no surgía la verdad es que tocar en el metro fue otra gran disimula experiencia porque ahí sí que a a la jungla porque ahí nadie va a verte a conseguir que separaran escucharte que de divirtieron porque éramos dos niñato de veinte años súper arreglado la guitarra española haciendo el idiota pero la verdad es que fue muy bonito

Voz 3 10:13 mira de toda tu trayectoria hay dos series que quiero traer a colación por las que casi toda la gente que te está oyendo te reconoce uno es tu papel en Cámera Café de Arturo y otro en Doctor Mateo el papel de Alfredo por el que todo el mundo también te reconoce que han supuesto para esas dos salidas en televisión el reconocimiento casi inmediato después una larga trayectoria en música en teatro luego vamos a hablar de The Hole que es un espectáculo apasionante en las dos partes pero que supone para actor de repente salir en la tele y hacer algo tan popular como como Camera café o como

Voz 2 10:57 Doctor Mateo en realidad esas dos series que son para mí evidentemente fundamentales en mi vida y mi corazón está casi de la mano porque para mí es como un pack que va desde dos mil once que empieza Cámera café a dominen no perdona de dos mil cinco que empezó Cámera café a dos mil once que acabó Doctor Mateo fueron pues esos siete años que parece que que parece que fueron más pero en realidad fueron muy intenso porque además es solo hubo una época el el último año de Cámera Café y el primero Doctor Mateo fueron él mismo haciendo dorados dos cuando yo yo empecé antes de empezar Cámera café yo creo que no tiene dinero ni para coger el AVE para venir aquí a Madrid agravar sabe lo tuve que pedir pereza no ir de repente en dos o tres meses se convirtió en el bombazo sí

Voz 4 11:46 la popularidad que da la televisión pues afectar

Voz 2 11:48 claro cambio en todos los sentidos porque en el fondo pues si es lo que yo soñaba yo quería que pasara eso todos los actores estaban deseando que por lo menos alguna vez en la vida podamos vivir no una cosa así no yo joder conozco mucho a actores que hasta ahora datos momento no les ha llegado eso y sé que tienen que que vale lo mismo que yo o mala sabe si es una pena porque a veces sientes como que es que te lo merecen mucho que te que te lo has ganado pero al fin y al cabo no deja de ser una lotería también día estés ahí alguien y te cojan y lo mismo que podía haber sido otra persona no por eso me siento muy agradecido por por porque todo lo que ha venido después ha sido gracias Cámera Café

Voz 8 12:34 sí que entró al baño otra vaca soporífero Jesús se llama parece un poco Gili la verdad que es un poco raro que odio a los la pregunta usted gafas porque tienen catódica zurdo pues no no yo creo yo es que odio a los capítulos pues no es el caso Bernardo Marín Arturo Cañas Cañas no serán nieto del que trajo el boxeo España como losas pues no sé de repente me ha venido el dato me cae este vino

Voz 3 13:11 dejó que me gustaría que habláramos un poquito de ese espectáculo llegas de la mano de Paco León es con Paco León de pronto es un espectáculo que tiene de todo un poco de cabaret música interpretación interacción con el público es un gran show en un teatro como sale que su que ha supuesto para ti a nivel interpretativo y como director de orquesta no que es un poco el papel que tenías

Voz 2 13:34 bueno pues que dejó golfos otro tipo de es otra cosa que también como Cámera café cuando yo empecé Camera café yo pensaba que no va a durar ni un mes sabes ir con The Hole pensaba que yo era un mes creo lo que me dijo Paco porque aquí vamos de este espectáculo cada uno lo hace un mes y luego viene otro ya estás sacado pero bueno todo cambió mucho y cuando yo entré al final me quedé y me quedé

Voz 4 13:55 cinco años cinco años se dejó

Voz 2 13:58 con el dos no no existe un dejó el tres que se llama dejó el cero que todavía está de gira en el que cual yo no he participado pero ya con los cinco año de The Hole tuve más que de sobra porque ha sido para mi ha sido impresionante todavía hoy día sigo recogiendo el fruto de lo que he aprendido no Hydro que vivido porque yo no mi imaginen jamás que yo pudiera estar compartiendo escenario con acróbatas con gente que estaba en el Circo del Sol

Voz 3 14:21 es verdad que tiene una parte de decir Fancy

Voz 2 14:23 es para mí era alucinante poder estar ahí haber estado tantos años aquí en el teatro lleno todos los días Teatro Calderón que es impresionante y sobre todo lo que producía en la gente de Hall era un espectáculo que yo he visto bueno lo que nunca he visto a gente que se acercaba ya cuando llevamos dos años no me acercaba a decirme he venido ocho veces o venido y luego ya casos especiales de gente que conocíamos ya casi amigos que había medido veinticinco veces se producía una

Voz 4 14:55 voy donde energía no da alegría producción

Voz 2 14:57 lo que realmente no motivó a escribir en ese caso The Hole dos que era la necesidad ayer aquella época en la que se podían poco en tela de juicio la importancia de la cultura no si la cultura era un simple entretenimiento si realmente servía para al no nosotros estábamos plenamente convencido y lo estamos a día de hoy de que la cultura es necesaria que la gente necesita divertirse que no es que el que lo lo que te produce ver un espectáculo o leer un libro o ver una película en la sensación de que una película simplemente verla te cambia la vida dicho así parece muy peliculero pero en realidad es una cosa muy normal que creo que cualquiera que me está escuchando puede verificar lo que un libro incluso un párrafo de un libro una poesía le ha hecho cambiar su vida por completo pues igual una espectáculo yo además lo lo hablo no como artistas sentado como espectador porque yo no he dicho que parezca raro yo me gusta más reírme que hacer reír y hacer reír es muy gratificante pero cuando me he reído bien cuando no solamente he tenido una sesión de risoterapia gorda en un teatro y medio une me dices tú joder si es que no es que me arreglara mal arreglar mes el año yo qué sé sabes

Voz 3 16:11 nos vamos a ir despidiendo pregunto siempre a los a los invitados quién ha sido o es el faro de su vida quién ha sido el faro o que ha sido el faro de la vida de Alex fuerte

Voz 2 16:24 bueno tengo la suerte de tener varias figuras que podrían nombrar pero si tengo que quedarme con una sin duda son mis padres que son los que me han apoyado siempre

Voz 6 16:32 muy querido y seguido y mantenido dado la vida y lo siguen haciendo

Voz 4 16:37 es muy orgullosos cuando el pregón en tu tierra hace dos semanas semana

Voz 2 16:43 Media que estuve allí y la verdad es que para mi realidad lo hice fundamentalmente para ellos hay por ellos