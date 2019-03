Guadalupe: "Soy enfermera y desde que se ampliaron las bajas de paternidad ha cambiado la forma de involucrarse de los padres"

Voz 1

00:00

soy Guadalupe texto Navarro enfermera de Atención Primaria en el Departamento de Pediatría llevo quince años trabajando con los niños desde recién nacidos hasta la adolescencia soy una enfermera feminista idea de que es empezaron a conceder las bajas de paternidad que los papás estaban más tiempo en casa se ha visto una evolución muy importante en cuanto al reparto de tareas ideal en la forma de involucrarse el padre en los cuidados del bebé de tal forma que luego en las revisiones sacaban acaban estas bajas que Antich anteriormente sólo venían las mamás cociéndose esos permisos laborales pues últimamente ya vienen los papás porque ya tienen interés en con los niños es muy importantes de las leyes ayuden hice actualicen Eden Fomento a la igualdad en en las familias y sobre todo estos tiene unas edades que más me ha sorprendido me ha gustado que yo siempre pensaba ahí estos hombres que querían tener hijos que pasaba no pues estoy viendo que disfrutan que están empezando a disfrutar de la crianza de sus bebés que si la desigualdad de ahí porque pues la situación no de la madre tiene la baja el Pesci controlar a la familia el Papa sigue trabajando y cuando bien llevo un soporte no ahora lo importante es un también porque las leyes están ahí si las leyes en ayudar a la maternidad a la igualdad va a ser difícil que esto lo consigamos