Elia: la mirada de una investigadora desde Suiza

Voz 1491 00:00 segunda semana consecutiva con una investigadora protagonizando nuestro vayas donde vayas que hoy nos lleva como escuchábamos hasta los San en Suiza para conocer a Elia como siempre de la mano de Marina García buenos días

Voz 1249 00:12 los días chicos cómo estás buenos días segunda semana que os traigo a una científica y además mujer porque como todos sabemos del viernes vimos otra jornada histórica de las mujeres en el ocho m yo no quería dejar pasar esta oportunidad ojalá ojalá fuese ocho EM siempre toda la vida todos los días claro exacto L Ruiz tiene treinta y cuatro años y es de Ciudad Real pero ya lleva bastante tiempo unos cinco años por tierras suizas así fue como llegó a estas tierras de película lo que más le sorprendió

Voz 1320 00:40 yo había hecho mi doctorado en Madrid con lo cual pues me pareció fantástico venir aquí yo no tenían idea de los salarios ni nada simplemente yo quería seguir en el mundo de la investigación y fue mi única oportunidad primero que me me di cuenta de lo que pasa en Suiza era que yo estaba flipando con los salarios con el salario que tenía no me podían imaginar que un investigador en la Universidad pudiera llegar a tener estos salarios que son entorno a tres veces lo que pudiera ganar en España aporta tanto esto no fue ningún motivo para venirme a ver para venir aquí a trabajar pero si fue una de las cosas que me impactó mucho porque bueno sé que la gente va emigrar a otros países buscando algo mejor y tal pero yo creo que yo no era muy consciente de que lo que ganábamos en España pues pues era tampoco porque realmente

Voz 1491 01:36 tu única oportunidad dice El día tres veces más salario por hacer lo mismo si alguien dudaba todavía de las razones de la fuga de cerebros de de investigadores españoles bueno ahí está respuesta de Elia eso al margen de que Suiza es el país de la OCDE con sueldo medio más alto unos cuatro mil novecientos euros netos limpios al mes es un salario de doce

Voz 0032 01:57 pagas claro es que la comparación además con los sueldos aquí en España es alucinante la crisis ha dejado salarios muy bajos entre ellos en sectores tan importante como la ciencia pero es que me acuerdo de un dato hace unos años que desde los años dos mil nueve a dos mil diecisiete dos mil dieciocho el recorte en ciencia en inversión en I como de veinte mil millones de euros en esta sectores entonces claro los trabajadores

Voz 1249 02:19 cobraban mucho menos también se tienen que marchar total pues le cambió mucho la vida tanto que nos vais a creer esta historia porque el testimonios muy particular

Voz 1320 02:28 sin embargo bueno pues nuevo después de cuatro años en la universidad se me acabó el contrato post doctoral aquí empecé en el programa de desempleo de Suiza donde sigo ahora es muy parte secular porque te permite estar en activo trabajando en lo que es competente no ir ganando un paro un sueldo de parada que permite también vivir e vivir aquí en mi caso pues yo sigo trabajando en un instituto de investigación como el mi antiguo trabajo contribuyó a la investigación científica de la cura del cáncer dentro de este programa de desempleo tú tienes que seguir buscando trabajo y entonces una de las cosas que que me he dado cuenta es que la vida

Voz 1247 03:15 la de los millennials es muy muy complicada yo llevo un año en la que no para de buscar trabajo

Voz 1 03:24 jo como investigador

Voz 2 03:31 una vida complicada dice Elia desde luego que que seguro que lo es pero con una retribución por de son por desempleo que le permite cuenta salir adelante saliera adelante en Suiza cuesta dinero así que entendemos que es una retribución importante is sino entendido mal es que también le permite seguir ocupada participando en programas de investigación que en que en su casa

Voz 1249 03:52 son de empleo en casi como un trabajo

Voz 2 03:54 Leo exactamente Ícaro Elia Meco

Voz 1249 03:57 estaba además que ella no quiere volverse eso lo que tú decía Le sigue compensando ser una parada en Suiza más que ser una trabajadora en España hoy además de buscar todo el trabajo que decía que llevaba un año buscando trabajo como investigadora también que era parte de una obligación cómo es su día a día los han pues os va a encantar como nuestro cuenta porque atención al cambio cultural con

Voz 1320 04:18 en cuanto a la vida es diferente los hobbits aquí son distintos en España a lo mejor pues es más salir a la calle e no se tomar

Voz 1247 04:27 cañas con los amigos y aquí es bastante diferente cuando quieres ir a tomarte una caña con alguien tienes que avisar lo casi con dos meses durante la acción cuando quieres ir a esquiar en cambio lo puedes proponer con un día de antelación porque es el plan que está segura que tú amigo va a querer a ver no

Voz 3 04:47 o sea que podríamos decir que él es quien Suiza son como las cañas aquí nuestros planes improvisados que oye que nos vamos a aplazar problema en total hasta que las cañí

Voz 1491 04:57 es me encantan pero lo de poder subir con alguien seguro de un día para otro vamos me parece fantástico y que allí además sea lo normal no cómo cambia la normalidad en función del sitio del que este saldo la verdad es un poco la esencia también de él vayas donde vayas no entender la normalidad de los sitios de nuestros oyentes

Voz 1249 05:15 alrededor del mundo bueno ella echa de menos la espontaneidad

Voz 1320 05:19 quizás echo de menos un poco la espontaneidad de la gente yo vivo en una zona en Suiza que es la suiza en la que se habla francés digamos que es la más abierta de todas osa no es una Suiza tan estricta como a lo mejor dicho que puede llegar a ser vivir en Zúrich Berna etc pero aún así el choque cultural con España es muy muy grande Aquila

Voz 1247 05:43 gente es poco espontánea sigue mucho las reglas y eso hace que al final la gente no se pueda abrir demasiado

Voz 4 05:58 bueno estás también la otra cara de Vall

Voz 1491 06:00 has donde vayas no escuchar un poco lo bueno que tiene España no está de más a recrearnos un poco una de cal y otra de arena no sea es mejor estar parado en Suiza que trabajando como investigador en en España pero ya que la gente es más espontánea más abierta IMAS

Voz 1249 06:16 coge hoy que el faro gira va a sobrevivir fuera hablaba exactamente de esto de las dos partes de la moneda no has escuchaban bastantes testimonios hablando de son de de lo bueno que era también en parte

Voz 5 06:26 a vivir aquí oye y que no recomienda Elia

Voz 1249 06:28 pues nos invita y nos recomienda esta es un país

Voz 5 06:31 es precioso

Voz 1320 06:32 bueno yo a veces digo Pahissa entre comillas porque a mí me hace mucha gracia que esto al final es bueno es más pequeño que muchas comunidades autónomas en España pero bueno yo recomiendo después

Voz 6 06:44 a menos recorrido ya Antero recoge

Voz 1320 06:46 siendo muchísimo la suiza donde se francés italiano que no es la típica suiza de los paquetes turísticos que no se voy a tirar una lanza hacia la ciudad que me ha dado cobijo al final que es lo San desde Ginebra hacer todo el Tour de de lago Leman visitando pueblos tan bonitos como Mondo de niño on Genet son sitios muy muy bonitos y nada que espero veros por Suiza acaso mando un beso a todos

Voz 1491 07:20 Nos ha quedado claro que no es nada de la Suiza alemana es no es de aparte la tienen suizo pero es mucho como bueno le mandamos un beso de vuelta a India desde aquí hasta los tan Suiza lo hacemos extensible porque no a cualquier lugar desde el que nos estáis escuchando lugares que queremos conocer aquí en vayas donde vayas que tienen que hacer los oyentes que dejan fuera Marina para para contarnos